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  3. Италия
Сампдория
3:1
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
1:0
26' Гол
Дамсгор Миккель
30' Желтая карточка
Коллей Омар
2:0
36' Гол
Янкто Якуб
2:1
45' Пенальти
Сими Нванкво
45' Желтая карточка
Мессьяс Жуниор
49' Желтая карточка
Экдаль Олбин
60' Желтая карточка
Марроне Лука
3:1
65' Гол
Квальярелла Фабио
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Квальярелла Фабио
90'+5
1
Аудеро
Эмиль
25
Феррари
Алекс
21
Тонелли
Лоренцо
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
14
Янкто
Якуб
5
Адриен
Силва
6
Экдаль
Олбин
38
Дамсгор
Миккель
8
Верре
Валерио
20
Ла
Гумина
Антонино
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
34
Марроне
Лука
13
Луперто
Себастьяно
32
Перейра
Педру
II
17
Молина
Сальваторе
44
Петриччоне
Якопо
95
Эдуардо
Энрике
69
Реца
Аркадиуш
30
Мессьяс
Жуниор
25
Сими
Нванкво
Сампдория
4-4-1-1
Кротоне
3-5-2

Ход матча

8'
Торсби Мортен
Феррари Алекс
 
26'
Дамсгор Миккель
(Янкто Якуб)
1:0
30'
Коллей Омар
 
36'
Янкто Якуб
2:0
45'
2:1
Сими Нванкво
45'
 
Мессьяс Жуниор
46'
 
Вулич Милош
Молина Сальваторе
49'
Экдаль Олбин
 
60'
 
Марроне Лука
60'
Квальярелла Фабио
Ла Гумина Антонино
 
60'
Рамирес Гастон
Верре Валерио
 
65'
Квальярелла Фабио
(Экдаль Олбин)
3:1
70'
 
Ривьер Эммануэль
Петриччоне Якопо
78'
 
Джиджи Коффи
Магальян Лисандро
87'
 
Рохас Луис
Сими Нванкво
89'
Кандрева Антонио
Дамсгор Миккель
 
89'
Йосида Майя
Адриен Силва
 
90'
Квальярелла Фабио
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 6 (1) 0.46
2. Янкто Якуб 4 0.31
3. Верре Валерио 2 0.15
4. Дамсгор Миккель 2 0.15
5. Экдаль Олбин 2 0.15
6. Торсби Мортен 2 0.15
7. Кандрева Антонио 1 0.08
8. Ауджелло Томмазо 1 0.08
9. Коллей Омар 1 0.08
10. Рамирес Гастон 0 0
11. Кейта Бальде 0 0
12. Бонаццоли Федерико 0 0
13. Аудеро Эмиль 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 4 (3) 0.31
2. Мессьяс Жуниор 3 0.23
3. Молина Сальваторе 1 0.08
4. Реца Аркадиуш 1 0.08
5. Ривьер Эммануэль 1 0.08
6. Эдуардо Энрике 1 0.08
7. Перейра Педру II 0 0
8. Вулич Милош 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 7 0
2. Торсби Мортен 5 0
3. Экдаль Олбин 4 0
4. Рамирес Гастон 4 0
5. Адриен Силва 3 0
6. Янкто Якуб 3 0
7. Ауджелло Томмазо 1 1
8. Коллей Омар 2 0
9. Квальярелла Фабио 1 0
10. Йосида Майя 1 0
11. Берешиньски Бартош 1 0
12. Верре Валерио 1 0
13. Кейта Бальде 1 0
14. Феррари Алекс 1 0
15. Дамсгор Миккель 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 5 0
2. Магальян Лисандро 5 0
3. Чигарини Лука 3 1
4. Луперто Себастьяно 2 1
5. Петриччоне Якопо 2 1
6. Мессьяс Жуниор 3 0
7. Реца Аркадиуш 2 0
8. Перейра Педру II 2 0
9. Куомо Джузеппе 2 0
10. Эдуардо Энрике 2 0
11. Рисполи Андреа 1 0
12. Маццотта Антонио 1 0
13. Бенали Ахмед 1 0
14. Сими Нванкво 1 0
15. Молина Сальваторе 1 0
16. Вулич Милош 1 0
17. Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5) 14.29% (3) 14.29% (3) 14.29% (3)
 Кротоне 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 27.27% (3) 0 9.09% (1)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория
Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан
Кротоне Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне
Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Кротоне 1:3 Сампдория Кубок Кротоне 4:1 Сампдория Серия A Сампдория 5:0 Кротоне Серия A Сампдория 1:2 Кротоне Серия A
Кротоне 1:1 Сампдория Серия A Кротоне 1:0 Сампдория Серия B Сампдория 2:0 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 8 4 0 27 - 13 28
2. Интер Милан Заявка 12 8 3 1 30 - 15 27
3. Рома Заявка 12 7 3 2 27 - 17 24
4. Ювентус Заявка 12 6 6 0 24 - 10 24
5. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
6. Сассуоло Заявка 12 6 5 1 22 - 13 23
7. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11. Удинезе Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
12. Болонья Заявка 12 4 1 7 18 - 24 13
13. Кальяри Заявка 12 3 4 5 18 - 23 13
14. Беневенто Заявка 12 3 3 6 13 - 23 12
15. Парма Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
16. Специя Заявка 12 2 5 5 17 - 25 11
17. Фиорентина Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Дженоа Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
19. Торино Заявка 12 1 3 8 20 - 30 6
20. Кротоне Заявка 13 1 3 9 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
3. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 15 - 10 13
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
13. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
14. Парма Заявка 6 1 4 1 3 - 4 7
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
16. Беневенто Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Сампдория 91.6% (142)
X 6.5% (10)
Кротоне 1.9% (3)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.90 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.65 4.20
  1.25 4.98 21.88

Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.50 1.08 8.60 1.08 5.30 1.15 2.65 1.52 2.21 1.71 2.10 1.72 1.81 2.08 1.59 2.48 2.70 1.45 1.12 5.30 1.75 2.05 1.01 9.80 1.10 6.80 0.00 20.00 1.03 12.00
10.25 1.04 8.70 1.06 3.26 1.35 2.51 1.54 1.87 2.03 1.53 2.53 1.31 3.52 1.16 5.40 1.13 6.20 1.03 13.75
2.66 1.51 2.32 1.65 1.98 1.90 1.70 2.23 1.54 2.57 1.76 2.14 3.66 1.30 2.50 1.57 2.49 1.57 2.05 1.83 1.60 2.43 1.40 3.09 1.59 2.45 1.35 3.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.15 1.70 1.90 1.90 1.20 4.44 1.11 6.10 1.03 12.00
2.88 1.42 2.03 1.79 1.40 2.95 1.15 6.10 1.10 6.80
1.85 2.02 1.54 2.57 1.23 4.38 1.62 2.38 1.44 2.90 1.23 4.42 1.12 6.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.75 1.97 1.32 3.20
3.68 1.28 2.50 1.53 1.72 2.12 1.24 4.05 1.20 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Сампдория 3:1 Кротоне онлайн

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Прогнозы на матч Сампдория 3:1 Кротоне

Исход игры
Сампдория
91.6% (142)
Ничья
6.5% (10)
Кротоне
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.67% (61)
Меньше
59.33% (89)
Обе команды забьют
Да
44% (66)
Нет
56% (84)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
32.3% (50)
1:0 Сампдория
31% (48)
2:0 Сампдория
22.6% (35)
1:1 Ничья
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:2 Сампдория
1.3% (2)
3:1 Сампдория
1.3% (2)
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