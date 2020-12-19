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ОФИ
0:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Арис Салоники
0'
0:1
29' Гол
Бертолио Факундо
37'
32
Сотириу
Димитриос
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
13
Вафеас
Никос
Лимперакис
Одиссеас
26
Стаикос
Пасхалис
29
Мельядо
Мигель
8
Нейра
Хуан
7
Стургеон
Фабиу
22
Сардинеро
Адриан
16
Балояннис
Константинос
30
Буше
Закари
21
Сундгрен
Даниэль
29
Беналуань
Йоан
92
Роуз
Линдси
66
Сакик
Эмануэль
88
Саша
Лукас
26
Матилья
Хавьер
17
Силва
Алешандре
18
Бертолио
Факундо
16
Бруну
Гама
9
Манос
Димитриос
ОФИ
4-3-3
Арис Салоники
4-2-3-1

Ход матча

29'
0:1
Бертолио Факундо

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 4 0.31
2. Стургеон Фабиу 4 0.31
3. Нейра Хуан 3 (2) 0.23
4. Де Гузман Джонатан 1 0.08
5. Мельядо Мигель 1 0.08
6. Яннулис Костас 0 0
7. Наби Адил 0 0
8. Ваш Рикарду 0 0
9. Коровесис Никос 0 0
Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 5 (4) 0.42
2. Бертолио Факундо 2 0.17
3. Манос Димитриос 2 0.17
4. Лопес Кристиан 2 0.17
5. Силва Алешандре 1 0.08
6. Фетфатцидис Иоаннис 1 0.08
7. Матилья Хавьер 1 0.08
8. Саша Лукас 1 0.08
9. Каче Эргюс 1 0.08
10. Мансини Даниэль 1 0.08
11. Джегго Джеймс 0 0
12. Сакик Эмануэль 0 0

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Селимович Вахид 4 1
2. Нейра Хуан 4 0
3. Сакор Важебах 3 0
4. Коровесис Никос 3 0
5. Мельядо Мигель 3 0
6. Вурос Праксителис 2 0
7. Сотириу Димитриос 2 0
8. Стаикос Пасхалис 2 0
9. Диамантис Апостолос 2 0
10. Гривас Фриксос 2 0
11. Яннулис Костас 1 0
12. Сардинеро Адриан 1 0
13. Маринакис Никос 1 0
14. Фигейредо Жоау 1 0
15. Ус Абдул Рахман 1 0
16. Балояннис Константинос 1 0
17. Лимперакис Одиссеас 1 0
Арис Салоники
# Игрок      
1. Роуз Линдси 5 1
2. Джегго Джеймс 3 0
3. Сакик Эмануэль 3 0
4. Беналуань Йоан 2 0
5. Саша Лукас 2 0
6. Бруну Гама 2 0
7. Манос Димитриос 2 0
8. Мансини Даниэль 2 0
9. Бертолио Факундо 1 0
10. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
11. Буше Закари 1 0
12. Силва Алешандре 1 0
13. Сиампанис Мариос 1 0
14. Матео Гарсия 1 0
15. Багалианис Петрос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 30.77% (4)
 Арис Салоники 0 25% (4) 12.5% (2) 6.25% (1) 31.25% (5) 25% (4)

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ
ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ ОФИ 1:3 Олимпиакос ОФИ 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 ОФИ
Арис Салоники Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос
Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Арис Салоники: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 ОФИ Суперлига
Арис Салоники 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:2 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Футбольная лига ОФИ 1:1 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 1:0 ОФИ Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 4:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 11 9 2 0 28 - 4 29
2. Арис Салоники 1:0 Заявка 12 9 2 1 18 - 7 29
3. ПАОК Заявка 11 7 3 1 18 - 6 24
4. АЕК Заявка 11 7 2 2 21 - 11 23
5. Панатинаикос Заявка 12 5 3 4 13 - 10 18
6. Астерас Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
7. Волос Заявка 12 3 6 3 14 - 17 15
8. ОФИ 0:1 Заявка 13 4 3 6 15 - 19 15
9. Атромитос Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
10. ПАС Янина Заявка 12 3 3 6 13 - 15 12
11. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 3 6 14 - 18 12
12. Панетоликос Заявка 13 1 5 7 6 - 16 8
13. Лариса Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
14. Ламия Заявка 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 6 6 0 0 16 - 1 18
2. ПАОК Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Арис Салоники 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
4. АЕК Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Астерас Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
6. Панатинаикос Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Атромитос Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Волос Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
9. ОФИ 0:1 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
10. ПАС Янина Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
11. Аполлон Смирнис Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
12. Панетоликос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
13. Лариса Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 1:0 Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. АЕК Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
3. Олимпиакос Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
4. ПАОК Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5. ОФИ 0:1 Заявка 6 3 0 3 8 - 8 9
6. Волос Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
7. Панатинаикос Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Аполлон Смирнис Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9. ПАС Янина Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
10. Атромитос Заявка 6 1 3 2 4 - 9 6
11. Астерас Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
12. Лариса Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Панетоликос Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
14. Ламия Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Арис Салоники
3.80
3.28
2.41
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.80 2.80 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 2.65 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.28 2.41
  8.72 4.91 1.32

Самый высокий коэффициент на матч «ОФИ» – «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ОФИ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ОФИ» – «Арис Салоники», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.70 1.17 5.60 1.12 1.90 1.85 2.01 1.80 1.73 2.11 1.27 3.55 1.27 3.70 1.07 7.50 1.05 8.20 1.04 9.00 0.00 16.00 0.00 16.50 0.00 23.00
7.10 1.06 5.75 1.11 2.64 1.46 2.00 1.81 1.60 2.48 1.26 3.85 1.18 4.60 1.04 8.50 1.03 9.00
3.14 1.35 2.45 1.55 3.93 1.24 3.25 1.33 2.27 1.64 1.88 1.94 1.63 2.27 1.39 2.96 1.30 3.44 1.20 4.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.50 2.48 1.62 2.30 1.04 9.00 1.07 7.70
2.50 1.53 1.64 2.26 1.31 3.45
2.17 1.68 1.79 2.02 1.38 2.94 1.25 3.72 1.37 3.00 1.20 4.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.10 1.69 1.47 2.60 1.15 5.00
3.15 1.36 2.09 1.74 1.48 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Где смотреть матч ОФИ 0:1 Арис Салоники онлайн

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