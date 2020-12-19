ОФИ
0:3
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Арис Салоники
0:1
29' ГолБертолио Факундо
0:2
42' ГолБеналуань Йоан
57' Желтая карточкаНейра Хуан
58' Желтая карточкаСилва Алешандре
60' Желтая карточкаМельядо Мигель
74' Желтая карточкаВафеас Никос
0:3
76' ПенальтиМатилья Хавьер
81' Желтая карточкаБуше Закари
86' Желтая карточкаСакик Эмануэль
13
Вафеас
Никос
30
Буше
Закари
92
Роуз
Линдси
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Вафеас НикосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
-
30 Буше ЗакариВратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
29'
0:1
42'
0:2
57'
58'
60'
74'
76'
0:3
81'
86'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 23
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|4
|0.31
|2.
|Стургеон Фабиу
|4
|0.31
|3.
|Нейра Хуан
|3 (2)
|0.23
|4.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.08
|5.
|Мельядо Мигель
|1
|0.08
|6.
|Яннулис Костас
|0
|0
|7.
|Наби Адил
|0
|0
|8.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|9.
|Коровесис Никос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|5 (4)
|0.42
|2.
|Бертолио Факундо
|2
|0.17
|3.
|Манос Димитриос
|2
|0.17
|4.
|Лопес Кристиан
|2
|0.17
|5.
|Матилья Хавьер
|2 (1)
|0.17
|6.
|Силва Алешандре
|1
|0.08
|7.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.08
|8.
|Беналуань Йоан
|1
|0.08
|9.
|Саша Лукас
|1
|0.08
|10.
|Каче Эргюс
|1
|0.08
|11.
|Мансини Даниэль
|1
|0.08
|12.
|Джегго Джеймс
|0
|0
|13.
|Сакик Эмануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селимович Вахид
|4
|1
|2.
|Нейра Хуан
|5
|0
|3.
|Мельядо Мигель
|4
|0
|4.
|Сакор Важебах
|3
|0
|5.
|Коровесис Никос
|3
|0
|6.
|Вурос Праксителис
|2
|0
|7.
|Сотириу Димитриос
|2
|0
|8.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|9.
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|10.
|Гривас Фриксос
|2
|0
|11.
|Яннулис Костас
|1
|0
|12.
|Сардинеро Адриан
|1
|0
|13.
|Маринакис Никос
|1
|0
|14.
|Вафеас Никос
|1
|0
|15.
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|16.
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
|17.
|Балояннис Константинос
|1
|0
|18.
|Лимперакис Одиссеас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роуз Линдси
|5
|1
|2.
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|3.
|Джегго Джеймс
|3
|0
|4.
|Беналуань Йоан
|2
|0
|5.
|Саша Лукас
|2
|0
|6.
|Буше Закари
|2
|0
|7.
|Бруну Гама
|2
|0
|8.
|Манос Димитриос
|2
|0
|9.
|Силва Алешандре
|2
|0
|10.
|Мансини Даниэль
|2
|0
|11.
|Бертолио Факундо
|1
|0
|12.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|13.
|Сиампанис Мариос
|1
|0
|14.
|Матео Гарсия
|1
|0
|15.
|Багалианис Петрос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ОФИ
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|Арис Салоники
|0
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +4 =3 -13Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ
Арис Салоники Последние 20 матчей: +10 =5 -5Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос
Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Арис Салоники: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Арис Салоники 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:2 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Футбольная лига ОФИ 1:1 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 1:0 ОФИ Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 4:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|28 - 4
|29
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 7
|29
|3.
|ПАОК
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 6
|24
|4.
|АЕК
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 11
|23
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 10
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 17
|15
|8.
|ОФИ
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|9.
|Атромитос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 18
|12
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 16
|8
|13.
|Лариса
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|14.
|Ламия
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 1
|18
|2.
|ПАОК
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|АЕК
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Астерас
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Атромитос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Волос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|9.
|ОФИ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|АЕК
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|4.
|ПАОК
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|ОФИ
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|6.
|Волос
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|7.
|Панатинаикос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|10.
|Атромитос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|6
|11.
|Астерас
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|Лариса
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
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