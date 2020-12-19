Парма
Позже
Стадион: Эннио Тардини
Ювентус
22
Алвеш
Бруну
19
Зом
Симон
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бузи МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карамо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Дези ЯкопоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Алекс СандроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.33
|2.
|Эрнани Азеведо
|3
|0.25
|3.
|Куртич Ясмин
|2
|0.17
|4.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.08
|5.
|Карамо Янн
|1
|0.08
|6.
|Куцка Юрай
|1 (1)
|0.08
|7.
|Бругман Гастон
|0
|0
|8.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|10 (4)
|0.83
|2.
|Мората Альваро
|3
|0.25
|3.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.17
|4.
|Кулушевски Деян
|2
|0.17
|5.
|Кьеза Федерико
|1
|0.08
|6.
|Маккенни Уэстон
|1
|0.08
|7.
|Дибала Пауло
|1
|0.08
|8.
|Рабио Адриен
|1
|0.08
|9.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|10.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|11.
|Данило Луис
|0
|0
|12.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|13.
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иакопони Симоне
|2
|1
|2.
|Эрнани Азеведо
|3
|0
|3.
|Куцка Юрай
|2
|0
|4.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|5.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|6.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|7.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|8.
|Куртич Ясмин
|1
|0
|9.
|Бругман Гастон
|1
|0
|10.
|Инглезе Роберто
|1
|0
|11.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|12.
|Лорини Венсан
|1
|0
|13.
|Грасси Альберто
|1
|0
|14.
|Осорио Йордан
|1
|0
|15.
|Карамо Янн
|1
|0
|16.
|Брунетта Хуан
|1
|0
|17.
|Бузи Максим
|1
|0
|18.
|Зом Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|5
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|3
|0
|3.
|Кулушевски Деян
|3
|0
|4.
|Мората Альваро
|1
|1
|5.
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|6.
|Фработта Джанлука
|2
|0
|7.
|Маккенни Уэстон
|2
|0
|8.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|9.
|Кьеза Федерико
|0
|1
|10.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|11.
|Данило Луис
|1
|0
|12.
|Мело Артур
|1
|0
|13.
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
|14.
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|Ювентус
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|38.1% (8)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +8 =6 -6Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма
Ювентус Последние 20 матчей: +11 =6 -3Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус
Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус
Последние игры между собой
Парма: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Ювентус: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Парма 1:0 Ювентус Серия A Парма 0:1 Ювентус Кубок Ювентус 7:0 Парма Серия A Ювентус 2:1 Парма Серия A Парма 0:1 Ювентус Серия A Парма 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Парма Серия A Парма 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Парма Серия A Парма 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:4 Парма Серия A Ювентус 2:3 Парма Серия A Парма 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Парма Товарищеские матчи Ювентус 3:0 Парма Серия A Парма 2:2 Ювентус Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 13
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 15
|27
|3.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 17
|24
|4.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 10
|24
|5.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|26 - 12
|23
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 13
|23
|7.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|8.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|13.
|Кальяри
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 23
|13
|14.
|Беневенто
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|15.
|Парма
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 25
|11
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|20 - 30
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|6.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|14.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|16.
|Беневенто
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 7
|10
|9.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Парма - Ювентус
Исход игры
Парма
0.7% (1)
Ничья
6.7% (10)
Ювентус
92.6% (138)
Тотал 2.5
Больше
54.86% (79)
Меньше
45.14% (65)
Обе команды забьют
Да
61.11% (88)
Нет
38.89% (56)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
40.9% (61)
0:2 Ювентус
30.2% (45)
1:3 Ювентус
10.1% (15)
0:1 Ювентус
7.4% (11)
1:1 Ничья
6% (9)
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