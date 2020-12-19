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Парма
 
Позже

Стадион:
Ювентус
1
Сепе
Луиджи
2
Иакопони
Симоне
24
Осорио
Йордан
22
Алвеш
Бруну
7
Гальоло
Риккардо
23
Эрнани
Азеведо
19
Зом
Симон
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
27
Жервиньо
Куасси
11
Корнелиус
Андреас
77
Буффон
Джанлуиджи
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Бонуччи
Леонардо
13
Данило
Луис
44
Кулушевски
Деян
30
Бентанкур
Родриго
14
Маккенни
Уэстон
12
Алекс
Сандро
8
Ремзи
Аарон
9
Мората
Альваро
7
Роналду
Криштиану
Парма
4-3-1-2
Ювентус
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жервиньо Куасси 4 0.33
2. Эрнани Азеведо 3 0.25
3. Куртич Ясмин 2 0.17
4. Гальоло Риккардо 1 0.08
5. Карамо Янн 1 0.08
6. Куцка Юрай 1 (1) 0.08
7. Бругман Гастон 0 0
8. Инглезе Роберто 0 0
9. Пеццелла Джузеппе 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 10 (4) 0.83
2. Мората Альваро 3 0.25
3. Бонуччи Леонардо 2 0.17
4. Кулушевски Деян 2 0.17
5. Кьеза Федерико 1 0.08
6. Маккенни Уэстон 1 0.08
7. Дибала Пауло 1 0.08
8. Рабио Адриен 1 0.08
9. Куадрадо Хуан 0 0
10. Ремзи Аарон 0 0
11. Данило Луис 0 0
12. Бентанкур Родриго 0 0
13. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Иакопони Симоне 2 1
2. Эрнани Азеведо 3 0
3. Куцка Юрай 2 0
4. Алвеш Бруну 2 0
5. Пеццелла Джузеппе 2 0
6. Дармиан Маттео 1 0
7. Скоццарелла Маттео 1 0
8. Куртич Ясмин 1 0
9. Бругман Гастон 1 0
10. Инглезе Роберто 1 0
11. Корнелиус Андреас 1 0
12. Лорини Венсан 1 0
13. Грасси Альберто 1 0
14. Осорио Йордан 1 0
15. Карамо Янн 1 0
16. Брунетта Хуан 1 0
17. Бузи Максим 1 0
18. Зом Симон 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 5 1
2. Куадрадо Хуан 3 0
3. Кулушевски Деян 3 0
4. Мората Альваро 1 1
5. Бентанкур Родриго 2 0
6. Фработта Джанлука 2 0
7. Маккенни Уэстон 2 0
8. Пинсольо Карло 0 1
9. Кьеза Федерико 0 1
10. Бонуччи Леонардо 1 0
11. Данило Луис 1 0
12. Мело Артур 1 0
13. Де Лихт Маттайс 1 0
14. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1)
 Ювентус 14.29% (3) 14.29% (3) 14.29% (3) 9.52% (2) 9.52% (2) 38.1% (8)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма
Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи Лечче 3:4 Парма Парма 1:2 Аталанта Брешия 1:2 Парма
Ювентус Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус
Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус

Последние игры между собой

Парма: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Ювентус: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ювентус 2:1 Парма Серия A Парма 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Парма Серия A Парма 1:2 Ювентус Серия A
Парма 1:0 Ювентус Серия A Парма 0:1 Ювентус Кубок Ювентус 7:0 Парма Серия A Ювентус 2:1 Парма Серия A Парма 0:1 Ювентус Серия A Парма 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Парма Серия A Парма 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Парма Серия A Парма 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:4 Парма Серия A Ювентус 2:3 Парма Серия A Парма 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Парма Товарищеские матчи Ювентус 3:0 Парма Серия A Парма 2:2 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 8 4 0 27 - 13 28
2. Интер Милан Заявка 12 8 3 1 30 - 15 27
3. Рома Заявка 12 7 3 2 27 - 17 24
4. Ювентус Заявка 12 6 6 0 24 - 10 24
5. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
6. Сассуоло Заявка 12 6 5 1 22 - 13 23
7. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11. Удинезе Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
12. Болонья Заявка 12 4 1 7 18 - 24 13
13. Кальяри Заявка 12 3 4 5 18 - 23 13
14. Беневенто Заявка 12 3 3 6 13 - 23 12
15. Парма Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
16. Специя Заявка 12 2 5 5 17 - 25 11
17. Фиорентина Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Дженоа Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
19. Торино Заявка 12 1 3 8 20 - 30 6
20. Кротоне Заявка 13 1 3 9 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
3. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 15 - 10 13
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
13. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
14. Парма Заявка 6 1 4 1 3 - 4 7
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
16. Беневенто Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 5.50 1.37
Бонус: 5 000 ₽ 9.80 5.40 1.33
Бонус: 5 000 ₽ 9.60 5.55 1.34
  9.52 5.34 1.36

Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
16.00 0.00 11.00 1.02 4.40 1.20 3.55 1.28 2.30 1.66 2.03 1.81 1.78 2.04 1.49 2.65 1.29 3.90 1.18 4.50 1.06 7.40 1.05 8.00 1.01 14.00
14.25 1.02 13.25 1.03 4.70 1.20 3.68 1.29 2.34 1.67 1.80 2.03 1.52 2.57 1.27 3.84 1.20 4.70 1.08 8.30
5.16 1.19 2.83 1.48 2.38 1.64 2.12 1.79 1.86 2.06 1.66 2.34 1.54 2.63 1.21 4.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.39 1.61 1.57 2.44 1.22 4.50
3.45 1.31 2.38 1.57 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
3.11 1.41 2.45 1.61 1.86 2.05 1.60 2.47 1.41 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.92 1.84 1.42 2.70 1.28 3.45
4.75 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.94 1.82
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.55 1.25
Где смотреть матч Парма - Ювентус онлайн

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Прогнозы на матч Парма - Ювентус

Исход игры
Парма
0.7% (1)
Ничья
6.7% (10)
Ювентус
92.6% (138)
Тотал 2.5
Больше
54.86% (79)
Меньше
45.14% (65)
Обе команды забьют
Да
61.11% (88)
Нет
38.89% (56)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
40.9% (61)
0:2 Ювентус
30.2% (45)
1:3 Ювентус
10.1% (15)
0:1 Ювентус
7.4% (11)
1:1 Ничья
6% (9)
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