  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Торино
 
Позже

Стадион:
Болонья
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
5
Иццо
Армандо
4
Лянко
Войнович
3
Бремер
Глейсон
7
Лукич
Саша
10
Гояк
Амер
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
13
Родригес
Рикардо
26
Бонаццоли
Федерико
9
Белотти
Андреа
1
Да
Коста
Жуниор
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
32
Сванберг
Маттиас
14
Томиясу
Такэхиро
17
Медель
Гари
8
Домингес
Николас
24
Паласио
Родриго
21
Сориано
Роберто
55
Виньято
Эмануэль
99
Барроу
Муса
Торино
3-5-2
Болонья
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 9 (2) 0.75
2. Лукич Саша 3 0.25
3. Бонаццоли Федерико 1 0.08
4. Мейте Суалихо 1 0.08
5. Н'Кулу Николя 1 0.08
6. Дзадза Симоне 1 0.08
7. Линетти Кароль 1 0.08
8. Бремер Глейсон 1 0.08
9. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.08
10. Верди Симоне 0 0
11. Войвода Мергим 0 0
12. Ринкон Томас 0 0
13. Синго Уилфрид 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 5 0.42
2. Барроу Муса 3 0.25
3. Орсолини Риккардо 2 0.17
4. Паласио Родриго 1 0.08
5. Сванберг Маттиас 1 0.08
6. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.08
7. Ольсен Андреас 1 0.08
8. Виньято Эмануэль 1 0.08
9. Домингес Николас 1 0.08
10. Сантандер Федерико 0 0
11. Медель Гари 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Синго Уилфрид 3 1
2. Ринкон Томас 4 0
3. Лянко Войнович 4 0
4. Лукич Саша 3 0
5. Верди Симоне 2 0
6. Бонаццоли Федерико 2 0
7. Войвода Мергим 2 0
8. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
9. Н'Кулу Николя 1 0
10. Дзадза Симоне 1 0
11. Родригес Рикардо 1 0
12. Белотти Андреа 1 0
13. Линетти Кароль 1 0
14. Гояк Амер 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Данило Ларанжера 4 0
2. Сванберг Маттиас 3 0
3. Томиясу Такэхиро 3 0
4. Хики Аарон 3 0
5. Дейкс Митчелл 1 1
6. Паласио Родриго 2 0
7. Сансоне Никола 2 0
8. Схаутен Йерди 2 0
9. Домингес Николас 2 0
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
11. Сориано Роберто 1 0
12. М'Байе Ибрахим 1 0
13. Виньято Эмануэль 1 0
14. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 21.05% (4) 15.79% (3) 15.79% (3) 5.26% (1) 21.05% (4) 21.05% (4)
 Болонья 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 31.25% (5) 12.5% (2) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория
Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино
Болонья Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне
Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья

Последние игры между собой

Торино: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Болонья 1:1 Торино Серия A Торино 1:0 Болонья Серия A Торино 2:3 Болонья Серия A Болонья 2:2 Торино Серия A
Торино 3:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Торино Серия A Болонья 2:0 Торино Серия A Торино 5:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Торино Серия A Торино 2:0 Болонья Серия A Торино 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:2 Торино Серия A Болонья 2:2 Торино Серия A Торино 1:0 Болонья Серия A Торино 1:1 Болонья Серия A Болонья 5:2 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 8 4 0 27 - 13 28
2. Интер Милан Заявка 12 8 3 1 30 - 15 27
3. Ювентус Заявка 13 7 6 0 28 - 10 27
4. Рома Заявка 12 7 3 2 27 - 17 24
5. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
6. Сассуоло Заявка 12 6 5 1 22 - 13 23
7. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11. Удинезе Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
12. Болонья Заявка 12 4 1 7 18 - 24 13
13. Кальяри Заявка 12 3 4 5 18 - 23 13
14. Беневенто Заявка 12 3 3 6 13 - 23 12
15. Парма Заявка 13 2 6 5 12 - 23 12
16. Специя Заявка 12 2 5 5 17 - 25 11
17. Фиорентина Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Дженоа Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
19. Торино Заявка 12 1 3 8 20 - 30 6
20. Кротоне Заявка 13 1 3 9 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
3. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 15 - 10 13
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
13. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
14. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
16. Беневенто Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
9. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Торино 48.6% (72)
X 40.5% (60)
Болонья 10.8% (16)
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Болонья
2.68
3.80
2.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.45 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.80 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.58 2.85
  2.68 3.44 2.79

Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
17.00 0.00 11.50 1.02 4.50 1.17 3.75 1.27 2.37 1.63 2.11 1.78 1.85 2.01 1.53 2.50 1.29 3.75 1.21 4.30 1.08 7.20 1.07 7.80 1.01 13.00
13.50 1.03 12.25 1.04 4.70 1.20 3.72 1.28 2.34 1.67 1.82 2.01 1.53 2.53 1.28 3.75 1.22 4.40 1.09 7.80
4.75 1.22 2.75 1.50 2.28 1.69 2.04 1.87 1.77 2.14 1.61 2.44 1.50 2.73 1.18 5.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.33 1.60 1.57 2.41 1.21 4.40
3.38 1.32 2.34 1.60 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.50
2.91 1.46 2.29 1.69 1.78 2.16 1.55 2.61 1.37 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.96 1.78 1.47 2.65 1.29 3.40
4.85 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.46 2.72 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.49 2.50
Букмекер Да Нет
3.65 1.27
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Где смотреть матч Торино - Болонья онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Торино - Болонья

Исход игры
Торино
48% (71)
Ничья
41.2% (61)
Болонья
10.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
43.84% (64)
Меньше
56.16% (82)
Обе команды забьют
Да
76.71% (112)
Нет
23.29% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (48)
2:1 Торино
26.4% (39)
1:0 Торино
18.2% (27)
2:2 Ничья
7.4% (11)
1:2 Болонья
5.4% (8)
2:3 Болонья
2% (3)
0:1 Болонья
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный