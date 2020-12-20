Торино
Позже
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Болонья
10
Гояк
Амер
88
Ринкон
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Рабби СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|9 (2)
|0.75
|2.
|Лукич Саша
|3
|0.25
|3.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.08
|4.
|Мейте Суалихо
|1
|0.08
|5.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.08
|6.
|Дзадза Симоне
|1
|0.08
|7.
|Линетти Кароль
|1
|0.08
|8.
|Бремер Глейсон
|1
|0.08
|9.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.08
|10.
|Верди Симоне
|0
|0
|11.
|Войвода Мергим
|0
|0
|12.
|Ринкон Томас
|0
|0
|13.
|Синго Уилфрид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|5
|0.42
|2.
|Барроу Муса
|3
|0.25
|3.
|Орсолини Риккардо
|2
|0.17
|4.
|Паласио Родриго
|1
|0.08
|5.
|Сванберг Маттиас
|1
|0.08
|6.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.08
|7.
|Ольсен Андреас
|1
|0.08
|8.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.08
|9.
|Домингес Николас
|1
|0.08
|10.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|11.
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|2.
|Ринкон Томас
|4
|0
|3.
|Лянко Войнович
|4
|0
|4.
|Лукич Саша
|3
|0
|5.
|Верди Симоне
|2
|0
|6.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|7.
|Войвода Мергим
|2
|0
|8.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|9.
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|10.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|11.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|12.
|Белотти Андреа
|1
|0
|13.
|Линетти Кароль
|1
|0
|14.
|Гояк Амер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Данило Ларанжера
|4
|0
|2.
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|3.
|Томиясу Такэхиро
|3
|0
|4.
|Хики Аарон
|3
|0
|5.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|6.
|Паласио Родриго
|2
|0
|7.
|Сансоне Никола
|2
|0
|8.
|Схаутен Йерди
|2
|0
|9.
|Домингес Николас
|2
|0
|10.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|11.
|Сориано Роберто
|1
|0
|12.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|13.
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|14.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|Болонья
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +4 =6 -10Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория
Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино
Болонья Последние 20 матчей: +7 =3 -10Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне
Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья
Последние игры между собой
Торино: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Торино 3:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Торино Серия A Болонья 2:0 Торино Серия A Торино 5:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Торино Серия A Торино 2:0 Болонья Серия A Торино 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:2 Торино Серия A Болонья 2:2 Торино Серия A Торино 1:0 Болонья Серия A Торино 1:1 Болонья Серия A Болонья 5:2 Торино Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 13
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 15
|27
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 10
|27
|4.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 17
|24
|5.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|26 - 12
|23
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 13
|23
|7.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|8.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|13.
|Кальяри
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 23
|13
|14.
|Беневенто
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|15.
|Парма
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 23
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 25
|11
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|20 - 30
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|6.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|14.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|16.
|Беневенто
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|9.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Торино - Болонья
Исход игры
Торино
48% (71)
Ничья
41.2% (61)
Болонья
10.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
43.84% (64)
Меньше
56.16% (82)
Обе команды забьют
Да
76.71% (112)
Нет
23.29% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (48)
2:1 Торино
26.4% (39)
1:0 Торино
18.2% (27)
2:2 Ничья
7.4% (11)
1:2 Болонья
5.4% (8)
2:3 Болонья
2% (3)
0:1 Болонья
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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