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Сваровски Тироль
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Рид
0' 4'
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
44
Соарес
Бруно
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
17
Нашбергер
Йоханнес
43
Челич
Неманя
16
Ридер
Флориан
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
34
Данилюк
Даниэль-Эдвард
5
Лергер
Михель
28
Райфельтсхаммер
Томас
14
Боатенг
Кеннеди
4
Цигль
Марсель
12
Байич
Анте
11
Оффенбахер
Даниэль
10
Висмейер
Юлиан
22
Нутц
Штефан
17
Грюлль
Марко
9
Гшвайдль
Бернд
Сваровски Тироль
4-4-2
Рид
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фредериксен Николай 4 0.36
2. Дедич Златко 3 (1) 0.27
3. Шнегг Давид 2 0.18
4. Ансельм Тобиас 2 0.18
5. Йебоа Келвин 2 0.18
6. Пецос Атанасиос 1 0.09
7. Ридер Флориан 1 0.09
8. Гугганиг Давид 1 0.09
9. Смит Ренни 1 0.09
10. Кох Фабиан 0 0
11. Челич Неманя 0 0
12. Нашбергер Йоханнес 0 0
Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грюлль Марко 4 (3) 0.36
2. Висмейер Юлиан 2 (1) 0.18
3. Грубек Валентин 1 0.09
4. Пэйнтсил Сет 1 0.09
5. Байич Анте 1 0.09
6. Нутц Штефан 1 0.09
7. Гшвайдль Бернд 1 0.09
8. Райнер Константин 1 0.09
9. Райфельтсхаммер Томас 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 5 0
2. Пецос Атанасиос 3 0
3. Ридер Флориан 3 0
4. Рогель Жан 1 1
5. Освальд Фердинанд 2 0
6. Хагер Штефан 2 0
7. Челич Неманя 2 0
8. Шнегг Давид 2 0
9. Прантер Беньямин 1 0
10. Бехоунек Рафаэл 1 0
11. Смит Ренни 1 0
12. Бучачер Флориан 1 0
13. Фредериксен Николай 1 0
14. Йебоа Келвин 1 0
15. Нашбергер Йоханнес 1 0
Рид
# Игрок      
1. Лергер Михель 3 1
2. Оффенбахер Даниэль 3 0
3. Лакнер Маркус 1 1
4. Райфельтсхаммер Томас 2 0
5. Такугнади Балакием 2 0
6. Райнер Константин 0 1
7. Радлингер Самуэль 1 0
8. Нутц Штефан 1 0
9. Майзль Лука 1 0
10. Салли Садам 1 0
11. Грюлль Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сваровски Тироль 29.41% (5) 29.41% (5) 11.76% (2) 0 5.88% (1) 23.53% (4)
 Рид 0 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 41.67% (5)

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира
Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль
Рид Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена
Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук

Последние игры между собой

Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Рид: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Рид 3:2 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 1:2 Рид Товарищеские матчи Сваровски Тироль 0:3 Рид Вторая лига Рид 2:1 Сваровски Тироль Вторая лига
Сваровски Тироль 1:1 Рид Эрсте Лига Рид 2:0 Сваровски Тироль Эрсте Лига Сваровски Тироль 1:2 Рид Эрсте Лига Рид 4:0 Сваровски Тироль Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 11 8 1 2 37 - 12 25
2. Штурм Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
3. Рапид Вена Заявка 12 7 3 2 26 - 17 24
4. ЛАСК Заявка 11 7 2 2 23 - 9 23
5. Сваровски Тироль Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
6. Санкт-Пёльтен Заявка 12 4 3 5 23 - 23 15
7. Хартберг Заявка 12 3 5 4 14 - 23 14
8. Вольфсбергер Заявка 10 4 1 5 19 - 22 13
9. Рид Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
10. Аустрия Вена Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
11. Альтах Заявка 12 2 2 8 11 - 27 8
12. Адмира Заявка 12 2 1 9 12 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Штурм Заявка 6 4 1 1 12 - 3 13
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 4 0 1 20 - 6 12
4. Рапид Вена Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Рид Заявка 6 3 0 3 11 - 14 9
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
7. Хартберг Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Адмира Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Санкт-Пёльтен Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
11. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Вольфсбергер Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Штурм Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
4. Санкт-Пёльтен Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Вольфсбергер Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
7. Хартберг Заявка 6 1 3 2 8 - 15 6
8. ЛАСК Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9. Аустрия Вена Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
10. Альтах Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
11. Рид Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
12. Адмира Заявка 6 0 1 5 5 - 20 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Рид
1.66
4.53
4.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.63 4.50 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 4.50 4.75
  1.66 4.53 4.84

Самый высокий коэффициент на матч «Сваровски Тироль» – «Рид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сваровски Тироль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сваровски Тироль» – «Рид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.00 1.01 14.50 1.01 5.90 1.11 5.00 1.15 2.80 1.40 2.08 1.75 2.30 1.62 1.97 1.83 1.78 2.04 1.44 2.70 1.32 3.25 1.15 5.00 1.12 5.60 1.04 9.50 1.03 10.00
12.75 1.00 12.00 1.01 5.95 1.09 5.20 1.13 2.90 1.39 2.36 1.59 1.86 2.04 1.48 2.65 1.33 3.18 1.15 4.90 1.11 5.35 1.02 8.90
6.21 1.14 2.70 1.51 3.02 1.41 2.56 1.55 2.45 1.60 2.10 1.79 1.89 2.00 1.68 2.27 1.49 2.75 1.34 3.44 1.12 7.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.74 2.10 1.30 3.35
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20
3.38 1.35 3.57 1.33 2.87 1.46 2.07 1.83 1.74 2.18 1.52 2.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.45 1.28 2.23 1.61 1.66 2.14 1.39 2.85
5.75 1.14 4.60 1.20 2.26 1.64 1.68 2.19 1.41 2.91 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.60
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
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