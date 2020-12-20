Сваровски Тироль
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Тиволи Ной
Рид
24
Кох
Фабиан
44
Соарес
Бруно
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
43
Челич
Неманя
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
-
44 Соарес БруноЗащитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КелвинНападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
-
17 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
-
23 Хаас МануэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Gerald Baumgartner
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фредериксен Николай
|4
|0.36
|2.
|Дедич Златко
|3 (1)
|0.27
|3.
|Шнегг Давид
|2
|0.18
|4.
|Ансельм Тобиас
|2
|0.18
|5.
|Йебоа Келвин
|2
|0.18
|6.
|Пецос Атанасиос
|1
|0.09
|7.
|Ридер Флориан
|1
|0.09
|8.
|Гугганиг Давид
|1
|0.09
|9.
|Смит Ренни
|1
|0.09
|10.
|Кох Фабиан
|0
|0
|11.
|Челич Неманя
|0
|0
|12.
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грюлль Марко
|4 (3)
|0.36
|2.
|Висмейер Юлиан
|2 (1)
|0.18
|3.
|Грубек Валентин
|1
|0.09
|4.
|Пэйнтсил Сет
|1
|0.09
|5.
|Байич Анте
|1
|0.09
|6.
|Нутц Штефан
|1
|0.09
|7.
|Гшвайдль Бернд
|1
|0.09
|8.
|Райнер Константин
|1
|0.09
|9.
|Райфельтсхаммер Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|5
|0
|2.
|Пецос Атанасиос
|3
|0
|3.
|Ридер Флориан
|3
|0
|4.
|Рогель Жан
|1
|1
|5.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|6.
|Хагер Штефан
|2
|0
|7.
|Челич Неманя
|2
|0
|8.
|Шнегг Давид
|2
|0
|9.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|10.
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0
|11.
|Смит Ренни
|1
|0
|12.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|13.
|Фредериксен Николай
|1
|0
|14.
|Йебоа Келвин
|1
|0
|15.
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лергер Михель
|3
|1
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|3
|0
|3.
|Лакнер Маркус
|1
|1
|4.
|Райфельтсхаммер Томас
|2
|0
|5.
|Такугнади Балакием
|2
|0
|6.
|Райнер Константин
|0
|1
|7.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|8.
|Нутц Штефан
|1
|0
|9.
|Майзль Лука
|1
|0
|10.
|Салли Садам
|1
|0
|11.
|Грюлль Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|29.41% (5)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|0
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|Рид
|0
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +7 =4 -9Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира
Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль
Рид Последние 20 матчей: +8 =3 -9Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена
Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Рид: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 12
|25
|2.
|Штурм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 5
|24
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 17
|24
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 9
|23
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|6.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|23 - 23
|15
|7.
|Хартберг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 23
|14
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|19 - 22
|13
|9.
|Рид
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|10.
|Аустрия Вена
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|11.
|Альтах
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Штурм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 6
|12
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Рид
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 14
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Адмира
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|4.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 15
|6
|8.
|ЛАСК
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|10.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|11.
|Рид
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|12.
|Адмира
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 20
|1
Победитель
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