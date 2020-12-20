  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кальяри
1:1
Второй тайм: 73'

Стадион:
Удинезе
0'
1:0
27' Гол
Ликояннис Хараламбос
45' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
1:1
57' Гол
Ласанья Кевин
69' Желтая карточка
Нандес Найтан
73'
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
2
Годин
Диего
44
Карбони
Андреа
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Марин
Рэзван
6
Рог
Марко
18
Нандес
Найтан
10
Педро
Жоао
33
Соттил
Рикардо
30
Паволетти
Леонардо
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
14
Бонифаци
Кевин
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
90
Зеегелаар
Марвин
9
Делофеу
Херард
23
Пуссетто
Игнасио
Кальяри
4-2-3-1
Удинезе
3-5-2

Ход матча

27'
Ликояннис Хараламбос
1:0
45'
Паволетти Леонардо
 
54'
 
Ласанья Кевин
Делофеу Херард
57'
1:1
Ласанья Кевин
(Пуссетто Игнасио)
64'
Чеппители Лука
Паволетти Леонардо
 
69'
Нандес Найтан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 6 (1) 0.46
2. Симеоне Джованни 5 0.38
3. Соттил Рикардо 2 0.15
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.15
5. Паволетти Леонардо 1 0.08
6. Нандес Найтан 1 0.08
7. Марин Рэзван 1 0.08
8. Годин Диего 1 0.08
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пуссетто Игнасио 3 0.25
2. Де Пауль Родриго 3 (1) 0.25
3. Окака Стефано 2 0.17
4. Форестьери Фернандо 1 0.08
5. Самир Каэтано 1 0.08
6. Арслан Толгай-Али 1 0.08
7. Несторовски Илья 1 0.08
8. Ласанья Кевин 1 0.08
9. Перейра Роберто 0 0
10. Делофеу Херард 0 0
11. Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Паволетти Леонардо 3 0
2. Ликояннис Хараламбос 3 0
3. Фараго Паоло 2 0
4. Рог Марко 2 0
5. Марин Рэзван 2 0
6. Соттил Рикардо 1 0
7. Педро Жоао 1 0
8. Краньо Алессио 1 0
9. Нандес Найтан 1 0
10. Олива Кристиан 1 0
11. Трипальделли Алессандро 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 5 0
2. Бекао Родриго 4 0
3. Муссо Хуан 3 0
4. Самир Каэтано 2 0
5. Перейра Роберто 2 0
6. Пуссетто Игнасио 2 0
7. Окака Стефано 1 0
8. Нюйтинк Брэм 1 0
9. Макенго Жан-Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 11.11% (2) 16.67% (3) 16.67% (3) 33.33% (6) 11.11% (2) 11.11% (2)
 Удинезе 0 25% (3) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя
Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина
Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Удинезе: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Кальяри 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Кальяри Серия A
Кальяри 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Кальяри Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Удинезе Серия A Кальяри 4:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:1 Кальяри Серия A Удинезе 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Удинезе Серия A Кальяри 0:4 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 2:0 Заявка 13 9 4 0 29 - 13 31
2. Интер Милан 1:0 Заявка 13 9 3 1 31 - 15 30
3. Ювентус Заявка 13 7 6 0 28 - 10 27
4. Рома Заявка 12 7 3 2 27 - 17 24
5. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
6. Сассуоло 0:2 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11. Удинезе 1:1 Заявка 12 4 3 5 14 - 15 15
12. Беневенто 1:0 Заявка 13 4 3 6 14 - 23 15
13. Болонья Заявка 13 4 2 7 19 - 25 14
14. Кальяри 1:1 Заявка 13 3 5 5 19 - 24 14
15. Парма Заявка 13 2 6 5 12 - 23 12
16. Фиорентина Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
17. Специя 0:1 Заявка 13 2 5 6 17 - 26 11
18. Торино Заявка 13 1 4 8 21 - 31 7
19. Дженоа 0:1 Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
20. Кротоне Заявка 13 1 3 9 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
2. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан 2:0 Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9. Сассуоло 0:2 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10. Кальяри 1:1 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Беневенто 1:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 12 8
12. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13. Сампдория Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
14. Удинезе 1:1 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
15. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
16. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа 0:1 Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя 0:1 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 2:0 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Интер Милан 1:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло 0:2 Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
9. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Удинезе 1:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Специя 0:1 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Беневенто 1:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри 1:1 Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
17. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа 0:1 Заявка 6 0 3 3 2 - 10 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Кальяри 33.3% (49)
X 38.8% (57)
Удинезе 27.9% (41)
Все прогнозы
2.32 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Удинезе
5.65
3.42
5.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.30 2.18 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.40 2.08 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 3.54 3.42 2.19
  5.65 2.00 2.77

Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.77 1.08 8.20 1.06 4.20 1.22 2.65 1.49 2.20 1.72 2.52 1.52 1.73 2.18 1.47 2.75 1.30 3.50 1.13 5.70 1.04 10.00 1.02 11.50 1.01 13.00 0.00 19.00
9.90 1.05 8.70 1.07 3.52 1.31 2.72 1.47 1.93 1.97 1.50 2.62 1.33 3.38 1.15 5.60 1.12 6.45 1.04 12.25
2.75 1.47 3.72 1.28 2.95 1.41 2.06 1.81 2.31 1.65 1.91 1.97 1.49 2.74 1.33 3.47 1.34 3.46 1.12 7.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.05 1.75 1.92 1.88 1.35 3.15 1.12 6.00 1.02 13.00
2.88 1.42 1.93 1.87 1.43 2.83 1.14 5.80 1.10 7.10
1.83 2.05 1.53 2.61 1.22 4.48 1.54 2.57 1.20 4.78 1.10 7.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.45 1.68 2.11 1.27 3.55
3.85 1.26 2.68 1.47 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.65
Букмекер Да Нет
4.44 1.07
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Кальяри 1:1 Удинезе онлайн

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Прогнозы на матч Кальяри 1:1 Удинезе

Исход игры
Кальяри
33.3% (49)
Ничья
38.8% (57)
Удинезе
27.9% (41)
Тотал 2.5
Больше
39.31% (57)
Меньше
60.69% (88)
Обе команды забьют
Да
75.86% (110)
Нет
24.14% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (53)
2:1 Кальяри
19% (28)
1:2 Удинезе
16.3% (24)
1:0 Кальяри
12.2% (18)
0:1 Удинезе
8.2% (12)
2:2 Ничья
2% (3)
0:2 Удинезе
2% (3)
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