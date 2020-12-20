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  2. Матчи
  3. Италия
Кальяри
1:1
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
1:0
27' Гол
Ликояннис Хараламбос
45' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
1:1
57' Гол
Ласанья Кевин
70' Желтая карточка
Нандес Найтан
75' Желтая карточка
Перейра Роберто
90'+5
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
2
Годин
Диего
44
Карбони
Андреа
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Марин
Рэзван
6
Рог
Марко
18
Нандес
Найтан
10
Педро
Жоао
33
Соттил
Рикардо
30
Паволетти
Леонардо
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
14
Бонифаци
Кевин
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
90
Зеегелаар
Марвин
9
Делофеу
Херард
23
Пуссетто
Игнасио
Кальяри
4-2-3-1
Удинезе
3-5-2

Ход матча

27'
Ликояннис Хараламбос
1:0
45'
Паволетти Леонардо
 
54'
 
Ласанья Кевин
Делофеу Херард
57'
1:1
Ласанья Кевин
(Пуссетто Игнасио)
64'
Чеппители Лука
Паволетти Леонардо
 
70'
Нандес Найтан
 
75'
 
Перейра Роберто
78'
 
Мандрагора Роландо
Перейра Роберто
78'
 
Несторовски Илья
Пуссетто Игнасио
78'
Симеоне Джованни
Соттил Рикардо
 
88'
Перейро Гастон
Педро Жоао
 
88'
Олива Кристиан
Рог Марко
 
90'
 
Тер Авест Хидде
Стрюгер-Ларсен Йенс
90'
 
Де Майо Себастьян
Бонифаци Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 6 (1) 0.46
2. Симеоне Джованни 5 0.38
3. Соттил Рикардо 2 0.15
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.15
5. Паволетти Леонардо 1 0.08
6. Нандес Найтан 1 0.08
7. Марин Рэзван 1 0.08
8. Годин Диего 1 0.08
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пуссетто Игнасио 3 0.25
2. Де Пауль Родриго 3 (1) 0.25
3. Окака Стефано 2 0.17
4. Форестьери Фернандо 1 0.08
5. Самир Каэтано 1 0.08
6. Арслан Толгай-Али 1 0.08
7. Несторовски Илья 1 0.08
8. Ласанья Кевин 1 0.08
9. Перейра Роберто 0 0
10. Делофеу Херард 0 0
11. Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Паволетти Леонардо 3 0
2. Ликояннис Хараламбос 3 0
3. Фараго Паоло 2 0
4. Рог Марко 2 0
5. Нандес Найтан 2 0
6. Марин Рэзван 2 0
7. Соттил Рикардо 1 0
8. Педро Жоао 1 0
9. Краньо Алессио 1 0
10. Олива Кристиан 1 0
11. Трипальделли Алессандро 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 5 0
2. Бекао Родриго 4 0
3. Перейра Роберто 3 0
4. Муссо Хуан 3 0
5. Самир Каэтано 2 0
6. Пуссетто Игнасио 2 0
7. Окака Стефано 1 0
8. Нюйтинк Брэм 1 0
9. Макенго Жан-Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 31.58% (6) 10.53% (2) 10.53% (2)
 Удинезе 0 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя
Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина
Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Удинезе: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Кальяри 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Кальяри Серия A
Кальяри 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Кальяри Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Удинезе Серия A Кальяри 4:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:1 Кальяри Серия A Удинезе 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Удинезе Серия A Кальяри 0:4 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 4 0 29 - 14 31
2. Интер Милан Заявка 13 9 3 1 32 - 16 30
3. Ювентус Заявка 13 7 6 0 28 - 10 27
4. Рома Заявка 12 7 3 2 27 - 17 24
5. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
6. Сассуоло Заявка 13 6 5 2 23 - 15 23
7. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11. Удинезе Заявка 12 4 3 5 14 - 15 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 15 - 23 15
13. Болонья Заявка 13 4 2 7 19 - 25 14
14. Кальяри Заявка 13 3 5 5 19 - 24 14
15. Парма Заявка 13 2 6 5 12 - 23 12
16. Фиорентина Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
17. Специя Заявка 13 2 5 6 18 - 27 11
18. Торино Заявка 13 1 4 8 21 - 31 7
19. Дженоа Заявка 13 1 4 8 12 - 26 7
20. Кротоне Заявка 13 1 3 9 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
2. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
10. Кальяри Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13. Сампдория Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
14. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
15. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
16. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
9. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
17. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Кальяри 33.3% (49)
X 38.8% (57)
Удинезе 27.9% (41)
Все прогнозы
2.32 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 1.50 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 3.54 3.42 2.19
  10.08 1.34 4.87

Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.77 1.08 8.20 1.06 4.20 1.22 2.65 1.49 2.20 1.72 1.57 2.40 1.73 2.18 1.47 2.75 1.06 8.80 1.13 5.70 1.04 10.00 1.02 11.50 1.01 13.00 0.00 19.00
9.90 1.05 8.70 1.07 3.52 1.31 2.72 1.47 1.93 1.97 1.50 2.62 1.33 3.38 1.15 5.60 1.12 6.45 1.04 12.25
2.75 1.47 3.72 1.28 2.95 1.41 2.06 1.81 1.37 3.18 1.20 4.66 1.49 2.74 1.33 3.47 1.34 3.46 1.12 7.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.05 1.75 1.92 1.88 1.35 3.15 1.12 6.00 1.02 13.00
2.88 1.42 1.93 1.87 1.43 2.83 1.14 5.80 1.10 7.10
1.83 2.05 1.53 2.61 1.22 4.48 1.54 2.57 1.20 4.78 1.10 7.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.45 1.68 2.11 1.27 3.55
3.85 1.26 2.68 1.47 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.65
Букмекер Да Нет
4.44 1.07
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Кальяри 1:1 Удинезе онлайн

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Прогнозы на матч Кальяри 1:1 Удинезе

Исход игры
Кальяри
33.3% (49)
Ничья
38.8% (57)
Удинезе
27.9% (41)
Тотал 2.5
Больше
39.31% (57)
Меньше
60.69% (88)
Обе команды забьют
Да
75.86% (110)
Нет
24.14% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (53)
2:1 Кальяри
19% (28)
1:2 Удинезе
16.3% (24)
1:0 Кальяри
12.2% (18)
0:1 Удинезе
8.2% (12)
2:2 Ничья
2% (3)
0:2 Удинезе
2% (3)
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