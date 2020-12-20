Кальяри
1:1
Конец матча
Стадион: Сарденья Арена
Удинезе
1:0
27' ГолЛикояннис Хараламбос
45' Желтая карточкаПаволетти Леонардо
1:1
57' ГолЛасанья Кевин
70' Желтая карточкаНандес Найтан
75' Желтая карточкаПерейра Роберто
10
Педро
Жоао
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
-
93 Паяч МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
57'
70'
75'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|6 (1)
|0.46
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.38
|3.
|Соттил Рикардо
|2
|0.15
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.15
|5.
|Паволетти Леонардо
|1
|0.08
|6.
|Нандес Найтан
|1
|0.08
|7.
|Марин Рэзван
|1
|0.08
|8.
|Годин Диего
|1
|0.08
|9.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|10.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.25
|2.
|Де Пауль Родриго
|3 (1)
|0.25
|3.
|Окака Стефано
|2
|0.17
|4.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.08
|5.
|Самир Каэтано
|1
|0.08
|6.
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.08
|7.
|Несторовски Илья
|1
|0.08
|8.
|Ласанья Кевин
|1
|0.08
|9.
|Перейра Роберто
|0
|0
|10.
|Делофеу Херард
|0
|0
|11.
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|2.
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|3.
|Фараго Паоло
|2
|0
|4.
|Рог Марко
|2
|0
|5.
|Нандес Найтан
|2
|0
|6.
|Марин Рэзван
|2
|0
|7.
|Соттил Рикардо
|1
|0
|8.
|Педро Жоао
|1
|0
|9.
|Краньо Алессио
|1
|0
|10.
|Олива Кристиан
|1
|0
|11.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|5
|0
|2.
|Бекао Родриго
|4
|0
|3.
|Перейра Роберто
|3
|0
|4.
|Муссо Хуан
|3
|0
|5.
|Самир Каэтано
|2
|0
|6.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|7.
|Окака Стефано
|1
|0
|8.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|9.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|Удинезе
|0
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =5 -8Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя
Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =2 -9Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина
Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Удинезе: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Кальяри 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Кальяри Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Удинезе Серия A Кальяри 4:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:1 Кальяри Серия A Удинезе 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Удинезе Серия A Кальяри 0:4 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|29 - 14
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 16
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 10
|27
|4.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 17
|24
|5.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|26 - 12
|23
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 15
|23
|7.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|8.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 23
|15
|13.
|Болонья
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 25
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 24
|14
|15.
|Парма
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 23
|12
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 27
|11
|18.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|21 - 31
|7
|19.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 26
|7
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 11
|16
|2.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|6.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|10.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|13.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|16.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|9.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|17.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кальяри 1:1 Удинезе
Исход игры
Кальяри
33.3% (49)
Ничья
38.8% (57)
Удинезе
27.9% (41)
Тотал 2.5
Больше
39.31% (57)
Меньше
60.69% (88)
Обе команды забьют
Да
75.86% (110)
Нет
24.14% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (53)
2:1 Кальяри
19% (28)
1:2 Удинезе
16.3% (24)
1:0 Кальяри
12.2% (18)
0:1 Удинезе
8.2% (12)
2:2 Ничья
2% (3)
0:2 Удинезе
2% (3)
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