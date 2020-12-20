  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Беневенто
1:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Дженоа
0'
13' Желтая карточка
Бани Маттиа
43' Желтая карточка
Капрари Джанлука
1:0
57' Гол
Инсинье Роберто
66'
1
Монтипо
Лоренцо
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
13
Туиа
Алессандро
93
Барба
Федерико
56
Хетемай
Перпарим
29
Ионице
Артур
16
Импрота
Риккардо
19
Инсинье
Роберто
17
Капрари
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
1
Перин
Маттиа
5
Гольданига
Эдоардо
13
Бани
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
99
Циборра
Леннарт
18
Гильоне
Паоло
27
Стураро
Стефано
8
Лерагер
Лукас
37
Пьяца
Марко
61
Шомуродов
Элдор
23
Дестро
Маттиа
Беневенто
4-3-2-1
Дженоа
4-4-2

Ход матча

13'
 
Бани Маттиа
43'
Капрари Джанлука
 
57'
Инсинье Роберто
(Хетемай Перпарим)
1:0
58'
 
Пандев Горан
Шомуродов Элдор
58'
 
Радованович Иван
Стураро Стефано
58'
 
Кришито Доменико
Циборра Леннарт

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 3 0.23
2. Капрари Джанлука 3 0.23
3. Кальдирола Лука 2 0.15
4. Летиция Гаэтано 2 0.15
5. Инсинье Роберто 1 0.08
6. Скьяттарелла Паскуале 1 0.08
7. Импрота Риккардо 1 0.08
8. Сау Марко 0 0
9. Фулон Дам 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 3 0.23
2. Пьяца Марко 3 0.23
3. Скамачча Джанлука 2 0.15
4. Пандев Горан 1 0.08
5. Стураро Стефано 1 0.08
6. Дзаппакоста Давиде 1 0.08
7. Шомуродов Элдор 1 0.08
8. Гильоне Паоло 0 0
9. Бадель Милан 0 0
10. Лерагер Лукас 0 0
11. Гольданига Эдоардо 0 0
12. Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 4 1
2. Глик Камил 4 0
3. Капрари Джанлука 2 1
4. Ионице Артур 3 0
5. Импрота Риккардо 3 0
6. Барба Федерико 3 0
7. Фулон Дам 3 0
8. Маджио Кристиан 2 0
9. Хетемай Перпарим 2 0
10. Кальдирола Лука 2 0
11. Дабо Брайан 2 0
12. Туиа Алессандро 1 0
13. Лападула Джанлука 1 0
14. Инсинье Роберто 1 0
15. Летиция Гаэтано 1 0
16. Тельо Андрес 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Бадель Милан 4 0
2. Бани Маттиа 4 0
3. Гольданига Эдоардо 3 0
4. Перин Маттиа 1 1
5. Пандев Горан 2 0
6. Мазиелло Андреа 2 0
7. Зайц Миха 2 0
8. Гильоне Паоло 2 0
9. Пеллегрини Лука 2 0
10. Дестро Маттиа 1 0
11. Радованович Иван 1 0
12. Стураро Стефано 1 0
13. Дзаппакоста Давиде 1 0
14. Скамачча Джанлука 1 0
15. Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2)
 Дженоа 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус
Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто
Дженоа Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма
Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Дженоа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Беневенто Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 2:0 Заявка 13 9 4 0 29 - 13 31
2. Интер Милан 1:0 Заявка 13 9 3 1 31 - 15 30
3. Ювентус Заявка 13 7 6 0 28 - 10 27
4. Рома Заявка 12 7 3 2 27 - 17 24
5. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
6. Сассуоло 0:2 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11. Удинезе 1:1 Заявка 12 4 3 5 14 - 15 15
12. Беневенто 1:0 Заявка 13 4 3 6 14 - 23 15
13. Болонья Заявка 13 4 2 7 19 - 25 14
14. Кальяри 1:1 Заявка 13 3 5 5 19 - 24 14
15. Парма Заявка 13 2 6 5 12 - 23 12
16. Фиорентина Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
17. Специя 0:1 Заявка 13 2 5 6 17 - 26 11
18. Торино Заявка 13 1 4 8 21 - 31 7
19. Дженоа 0:1 Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
20. Кротоне Заявка 13 1 3 9 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
2. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан 2:0 Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9. Сассуоло 0:2 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10. Кальяри 1:1 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Беневенто 1:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 12 8
12. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13. Сампдория Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
14. Удинезе 1:1 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
15. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
16. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа 0:1 Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя 0:1 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 2:0 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Интер Милан 1:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло 0:2 Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
9. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Удинезе 1:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Специя 0:1 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Беневенто 1:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри 1:1 Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
17. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа 0:1 Заявка 6 0 3 3 2 - 10 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Беневенто 53.7% (79)
X 37.4% (55)
Дженоа 8.8% (13)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Дженоа
2.80
5.04
4.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.80 2.20 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 2.11 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.62 3.86
  1.26 5.04 18.93

Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.65 1.47 8.40 1.06 1.35 3.15 2.90 1.44 2.18 1.73 1.07 8.40 1.73 2.18 1.52 2.60 1.03 12.00 1.16 5.30 1.02 13.00 1.02 9.90 1.02 11.00 0.00 18.00
10.75 1.05 9.40 1.06 3.68 1.29 2.83 1.44 1.97 1.93 1.53 2.53 1.36 3.18 1.17 5.20 1.14 6.15 1.04 11.75
3.23 1.37 2.62 1.52 1.98 1.90 2.56 1.55 2.10 1.79 1.62 2.37 1.41 3.04 1.55 2.54 1.79 2.12 1.58 2.51 1.39 3.16 1.15 6.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.50 2.55 2.03 1.78 1.04 10.00 1.15 5.40 1.03 12.00
2.95 1.40 1.98 1.83 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.75
1.30 3.68 1.16 5.62 1.29 3.73 1.66 2.34 1.47 2.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.44 1.71 2.06 1.28 3.35
3.95 1.25 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Беневенто 1:0 Дженоа онлайн

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Прогнозы на матч Беневенто 1:0 Дженоа

Исход игры
Беневенто
53.7% (79)
Ничья
37.4% (55)
Дженоа
8.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
26.9% (39)
Меньше
73.1% (106)
Обе команды забьют
Да
59.31% (86)
Нет
40.69% (59)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (48)
1:0 Беневенто
31.3% (46)
2:1 Беневенто
16.3% (24)
1:2 Дженоа
4.8% (7)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:0 Беневенто
2.7% (4)
0:1 Дженоа
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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