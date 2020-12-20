Беневенто
1:0
Второй тайм: 66'
Стадион: Чиро Вигорито
Дженоа
13' Желтая карточкаБани Маттиа
43' Желтая карточкаКапрари Джанлука
1:0
57' ГолИнсинье Роберто
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
13
Бани
Маттиа
37
Пьяца
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
-
44 Фальке ЯгоПолузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Пьяца МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
43'
57'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лападула Джанлука
|3
|0.23
|2.
|Капрари Джанлука
|3
|0.23
|3.
|Кальдирола Лука
|2
|0.15
|4.
|Летиция Гаэтано
|2
|0.15
|5.
|Инсинье Роберто
|1
|0.08
|6.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.08
|7.
|Импрота Риккардо
|1
|0.08
|8.
|Сау Марко
|0
|0
|9.
|Фулон Дам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|3
|0.23
|2.
|Пьяца Марко
|3
|0.23
|3.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.15
|4.
|Пандев Горан
|1
|0.08
|5.
|Стураро Стефано
|1
|0.08
|6.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.08
|7.
|Шомуродов Элдор
|1
|0.08
|8.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|9.
|Бадель Милан
|0
|0
|10.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|11.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|12.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|1
|2.
|Глик Камил
|4
|0
|3.
|Капрари Джанлука
|2
|1
|4.
|Ионице Артур
|3
|0
|5.
|Импрота Риккардо
|3
|0
|6.
|Барба Федерико
|3
|0
|7.
|Фулон Дам
|3
|0
|8.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|9.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|10.
|Кальдирола Лука
|2
|0
|11.
|Дабо Брайан
|2
|0
|12.
|Туиа Алессандро
|1
|0
|13.
|Лападула Джанлука
|1
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|1
|0
|15.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|16.
|Тельо Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бадель Милан
|4
|0
|2.
|Бани Маттиа
|4
|0
|3.
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|4.
|Перин Маттиа
|1
|1
|5.
|Пандев Горан
|2
|0
|6.
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|7.
|Зайц Миха
|2
|0
|8.
|Гильоне Паоло
|2
|0
|9.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|10.
|Дестро Маттиа
|1
|0
|11.
|Радованович Иван
|1
|0
|12.
|Стураро Стефано
|1
|0
|13.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|14.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|15.
|Ровелла Николо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|Дженоа
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +7 =4 -9Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус
Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто
Дженоа Последние 20 матчей: +7 =4 -9Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма
Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Дженоа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|2:0 Заявка
|13
|9
|4
|0
|29 - 13
|31
|2.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 15
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 10
|27
|4.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 17
|24
|5.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|26 - 12
|23
|6.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|7.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|8.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|11.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|12.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 23
|15
|13.
|Болонья
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 25
|14
|14.
|Кальяри
|1:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 24
|14
|15.
|Парма
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 23
|12
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|17.
|Специя
|0:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|17 - 26
|11
|18.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|21 - 31
|7
|19.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|2.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|5.
|Милан
|2:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|6.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|Кальяри
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|12.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|13.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|14.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|16.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|2:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|9.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|12.
|Специя
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|17.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|18.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 10
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Беневенто 1:0 Дженоа
Исход игры
Беневенто
53.7% (79)
Ничья
37.4% (55)
Дженоа
8.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
26.9% (39)
Меньше
73.1% (106)
Обе команды забьют
Да
59.31% (86)
Нет
40.69% (59)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (48)
1:0 Беневенто
31.3% (46)
2:1 Беневенто
16.3% (24)
1:2 Дженоа
4.8% (7)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:0 Беневенто
2.7% (4)
0:1 Дженоа
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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