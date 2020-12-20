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  3. Италия
Беневенто
2:0
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
13' Желтая карточка
Бани Маттиа
43' Желтая карточка
Капрари Джанлука
1:0
57' Гол
Инсинье Роберто
67' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
88' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
2:0
89' Пенальти
Сау Марко
90'+5
1
Монтипо
Лоренцо
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
13
Туиа
Алессандро
93
Барба
Федерико
56
Хетемай
Перпарим
29
Ионице
Артур
16
Импрота
Риккардо
19
Инсинье
Роберто
17
Капрари
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
1
Перин
Маттиа
5
Гольданига
Эдоардо
13
Бани
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
99
Циборра
Леннарт
18
Гильоне
Паоло
27
Стураро
Стефано
8
Лерагер
Лукас
37
Пьяца
Марко
61
Шомуродов
Элдор
23
Дестро
Маттиа
Беневенто
4-3-2-1
Дженоа
4-4-2

Ход матча

13'
 
Бани Маттиа
43'
Капрари Джанлука
 
57'
Инсинье Роберто
(Хетемай Перпарим)
1:0
58'
 
Пандев Горан
Шомуродов Элдор
58'
 
Радованович Иван
Стураро Стефано
58'
 
Кришито Доменико
Циборра Леннарт
67'
 
Гольданига Эдоардо
72'
 
Скамачча Джанлука
Дестро Маттиа
74'
Тельо Андрес
Инсинье Роберто
 
75'
 
Дзаппакоста Давиде
Гольданига Эдоардо
79'
Ди Серио Джузеппе
Лападула Джанлука
 
79'
Сау Марко
Капрари Джанлука
 
80'
Фулон Дам
Туиа Алессандро
 
88'
 
Мазиелло Андреа
89'
Сау Марко
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 23
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 3 0.23
2. Капрари Джанлука 3 0.23
3. Инсинье Роберто 2 0.15
4. Кальдирола Лука 2 0.15
5. Летиция Гаэтано 2 0.15
6. Сау Марко 1 (1) 0.08
7. Скьяттарелла Паскуале 1 0.08
8. Импрота Риккардо 1 0.08
9. Хетемай Перпарим 0 0
10. Фулон Дам 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 3 0.23
2. Пьяца Марко 3 0.23
3. Скамачча Джанлука 2 0.15
4. Пандев Горан 1 0.08
5. Стураро Стефано 1 0.08
6. Дзаппакоста Давиде 1 0.08
7. Шомуродов Элдор 1 0.08
8. Гильоне Паоло 0 0
9. Бадель Милан 0 0
10. Лерагер Лукас 0 0
11. Гольданига Эдоардо 0 0
12. Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 4 1
2. Глик Камил 4 0
3. Капрари Джанлука 2 1
4. Ионице Артур 3 0
5. Импрота Риккардо 3 0
6. Барба Федерико 3 0
7. Фулон Дам 3 0
8. Маджио Кристиан 2 0
9. Хетемай Перпарим 2 0
10. Кальдирола Лука 2 0
11. Дабо Брайан 2 0
12. Туиа Алессандро 1 0
13. Лападула Джанлука 1 0
14. Инсинье Роберто 1 0
15. Летиция Гаэтано 1 0
16. Тельо Андрес 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Бадель Милан 4 0
2. Бани Маттиа 4 0
3. Гольданига Эдоардо 4 0
4. Мазиелло Андреа 3 0
5. Перин Маттиа 1 1
6. Пандев Горан 2 0
7. Зайц Миха 2 0
8. Гильоне Паоло 2 0
9. Пеллегрини Лука 2 0
10. Дестро Маттиа 1 0
11. Радованович Иван 1 0
12. Стураро Стефано 1 0
13. Дзаппакоста Давиде 1 0
14. Скамачча Джанлука 1 0
15. Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4) 26.67% (4) 13.33% (2) 20% (3)
 Дженоа 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус
Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто
Дженоа Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма
Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Дженоа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Беневенто Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 4 0 29 - 14 31
2. Интер Милан Заявка 13 9 3 1 32 - 16 30
3. Ювентус Заявка 13 7 6 0 28 - 10 27
4. Рома Заявка 12 7 3 2 27 - 17 24
5. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
6. Сассуоло Заявка 13 6 5 2 23 - 15 23
7. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11. Удинезе Заявка 12 4 3 5 14 - 15 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 15 - 23 15
13. Болонья Заявка 13 4 2 7 19 - 25 14
14. Кальяри Заявка 13 3 5 5 19 - 24 14
15. Парма Заявка 13 2 6 5 12 - 23 12
16. Фиорентина Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
17. Специя Заявка 13 2 5 6 18 - 27 11
18. Торино Заявка 13 1 4 8 21 - 31 7
19. Дженоа Заявка 13 1 4 8 12 - 26 7
20. Кротоне Заявка 13 1 3 9 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
2. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
10. Кальяри Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13. Сампдория Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
14. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
15. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
16. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
9. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
17. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
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  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Беневенто 53.7% (79)
X 37.4% (55)
Дженоа 8.8% (13)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 5.10 26.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.62 3.86
  1.26 5.04 18.93

Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.65 1.47 8.40 1.06 1.80 2.00 2.90 1.44 2.18 1.73 1.12 6.10 1.73 2.18 1.52 2.60 1.03 12.00 1.16 5.30 1.02 13.00 1.02 9.90 1.02 11.00 0.00 18.00
10.75 1.05 9.40 1.06 3.68 1.29 2.83 1.44 1.97 1.93 1.53 2.53 1.36 3.18 1.17 5.20 1.14 6.15 1.04 11.75
3.23 1.37 2.62 1.52 1.98 1.90 1.57 2.50 1.33 3.43 1.62 2.37 1.41 3.04 1.55 2.54 1.79 2.12 1.58 2.51 1.39 3.16 1.15 6.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.50 2.55 2.03 1.78 1.04 10.00 1.15 5.40 1.03 12.00
2.95 1.40 1.98 1.83 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.75
1.30 3.68 1.16 5.62 1.29 3.73 1.66 2.34 1.47 2.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.44 1.71 2.06 1.28 3.35
3.95 1.25 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Беневенто 2:0 Дженоа онлайн

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Прогнозы на матч Беневенто 2:0 Дженоа

Исход игры
Беневенто
53.7% (79)
Ничья
37.4% (55)
Дженоа
8.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
26.9% (39)
Меньше
73.1% (106)
Обе команды забьют
Да
59.31% (86)
Нет
40.69% (59)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (48)
1:0 Беневенто
31.3% (46)
2:1 Беневенто
16.3% (24)
1:2 Дженоа
4.8% (7)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:0 Беневенто
2.7% (4)
0:1 Дженоа
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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