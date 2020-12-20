Сассуоло
Позже
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Милан
2
Марлон
23
Траоре
Хамед
20
Калюлю
Пьер
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
21
Диас
Брахим
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Конти АндреаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берарди Доменико
|5 (2)
|0.42
|2.
|Капуто Франческо
|5 (1)
|0.42
|3.
|Джуричич Филип
|3
|0.25
|4.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.17
|5.
|Кирикеш Влад
|1
|0.08
|6.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.08
|7.
|Бога Жереми
|1
|0.08
|8.
|Бурабия Мехди
|1
|0.08
|9.
|Лопес Максим
|1
|0.08
|10.
|Траоре Хамед
|1
|0.08
|11.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|12.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|13.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|10 (2)
|0.83
|2.
|Кесси Франк
|4 (3)
|0.33
|3.
|Тео Эрнандес
|3
|0.25
|4.
|Леау Рафаэл
|2
|0.17
|5.
|Романьоли Алессио
|1
|0.08
|6.
|Диас Брахим
|1
|0.08
|7.
|Калабрия Давиде
|1
|0.08
|8.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.08
|9.
|Хёуге Йенс
|1
|0.08
|10.
|Салемакерс Алексис
|1
|0.08
|11.
|Калюлю Пьер
|1
|0.08
|12.
|Чалханоглу Хакан
|0
|0
|13.
|Ребич Анте
|0
|0
|14.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|5
|0
|2.
|Берарди Доменико
|3
|0
|3.
|Лопес Максим
|3
|0
|4.
|Кирикеш Влад
|2
|0
|5.
|Айхан Кан
|2
|0
|6.
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|7.
|Траоре Хамед
|2
|0
|8.
|Гараслин Лукаш
|0
|1
|9.
|Обьянг Педро
|1
|0
|10.
|Джуричич Филип
|1
|0
|11.
|Бурабия Мехди
|1
|0
|12.
|Тольян Йереми
|1
|0
|13.
|Марлон
|1
|0
|14.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|15.
|Рожерио да Силва
|1
|0
|16.
|Распадори Джакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кесси Франк
|4
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|4
|0
|3.
|Кастильехо Самуэль
|3
|0
|4.
|Леау Рафаэл
|3
|0
|5.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|6.
|Ребич Анте
|2
|0
|7.
|Калабрия Давиде
|2
|0
|8.
|Габбия Маттео
|2
|0
|9.
|Кьяер Симон
|1
|0
|10.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|11.
|Романьоли Алессио
|1
|0
|12.
|Крунич Раде
|1
|0
|13.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|14.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|15.
|Калюлю Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|38.1% (8)
|Милан
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|0
|34.62% (9)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =7 -4Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан
Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло
Милан Последние 20 матчей: +14 =5 -1Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 10
Милан: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 6
Милан 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Милан Серия A Сассуоло 0:1 Милан Серия A Милан 4:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:2 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 2:0 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 3:2 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Кубок Милан 1:2 Сассуоло Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:3 Милан Серия A Сассуоло 2:1 Милан TIM Трофи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 13
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 15
|27
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 10
|27
|4.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 17
|24
|5.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|26 - 12
|23
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 13
|23
|7.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|8.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|12.
|Болонья
|1:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 25
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 23
|13
|14.
|Беневенто
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|15.
|Парма
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 23
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 25
|11
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|19.
|Торино
|1:1 Заявка
|13
|1
|4
|8
|21 - 31
|7
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|6.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7.
|Болонья
|1:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|14.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|16.
|Беневенто
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Торино
|1:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|9.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Болонья
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|17.
|Торино
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сассуоло - Милан
Исход игры
Сассуоло
2.1% (3)
Ничья
11.6% (17)
Милан
86.3% (126)
Тотал 2.5
Больше
80.42% (115)
Меньше
19.58% (28)
Обе команды забьют
Да
86.01% (123)
Нет
13.99% (20)
Популярный счёт
1:2 Милан
63.7% (93)
1:1 Ничья
8.2% (12)
0:2 Милан
5.5% (8)
0:1 Милан
5.5% (8)
1:3 Милан
3.4% (5)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:3 Милан
2.7% (4)
0:3 Милан
2.7% (4)
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