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Сассуоло
 
Позже

Стадион:
Милан
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
68
Бурабия
Мехди
23
Траоре
Хамед
8
Лопес
Максим
25
Берарди
Доменико
92
Дефрель
Грегоре
10
Джуричич
Филип
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
21
Диас
Брахим
17
Леау
Рафаэл
Сассуоло
4-3-3
Милан
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 5 (2) 0.42
2. Капуто Франческо 5 (1) 0.42
3. Джуричич Филип 3 0.25
4. Локателли Мануэль 2 (1) 0.17
5. Кирикеш Влад 1 0.08
6. Дефрель Грегоре 1 0.08
7. Бога Жереми 1 0.08
8. Бурабия Мехди 1 0.08
9. Лопес Максим 1 0.08
10. Траоре Хамед 1 0.08
11. Феррари Джанмарко 0 0
12. Рожерио да Силва 0 0
13. Мюлдюр Мерт 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 10 (2) 0.83
2. Кесси Франк 4 (3) 0.33
3. Тео Эрнандес 3 0.25
4. Леау Рафаэл 2 0.17
5. Романьоли Алессио 1 0.08
6. Диас Брахим 1 0.08
7. Калабрия Давиде 1 0.08
8. Кастильехо Самуэль 1 0.08
9. Хёуге Йенс 1 0.08
10. Салемакерс Алексис 1 0.08
11. Калюлю Пьер 1 0.08
12. Чалханоглу Хакан 0 0
13. Ребич Анте 0 0
14. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 5 0
2. Берарди Доменико 3 0
3. Лопес Максим 3 0
4. Кирикеш Влад 2 0
5. Айхан Кан 2 0
6. Феррари Джанмарко 2 0
7. Траоре Хамед 2 0
8. Гараслин Лукаш 0 1
9. Обьянг Педро 1 0
10. Джуричич Филип 1 0
11. Бурабия Мехди 1 0
12. Тольян Йереми 1 0
13. Марлон 1 0
14. Кирьякопулос Георгиос 1 0
15. Рожерио да Силва 1 0
16. Распадори Джакомо 1 0
Милан
# Игрок      
1. Кесси Франк 4 0
2. Тео Эрнандес 4 0
3. Кастильехо Самуэль 3 0
4. Леау Рафаэл 3 0
5. Ибрагимович Златан 2 0
6. Ребич Анте 2 0
7. Калабрия Давиде 2 0
8. Габбия Маттео 2 0
9. Кьяер Симон 1 0
10. Чалханоглу Хакан 1 0
11. Романьоли Алессио 1 0
12. Крунич Раде 1 0
13. Беннасер Исмаэль 1 0
14. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
15. Калюлю Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 14.29% (3) 9.52% (2) 4.76% (1) 9.52% (2) 23.81% (5) 38.1% (8)
 Милан 7.69% (2) 19.23% (5) 11.54% (3) 26.92% (7) 0 34.62% (9)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан
Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло
Милан Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан
Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 10
Милан: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 6
Сассуоло 1:2 Милан Серия A Милан 0:0 Сассуоло Серия A Милан 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:4 Милан Серия A
Милан 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Милан Серия A Сассуоло 0:1 Милан Серия A Милан 4:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:2 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 2:0 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 3:2 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Кубок Милан 1:2 Сассуоло Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:3 Милан Серия A Сассуоло 2:1 Милан TIM Трофи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 8 4 0 27 - 13 28
2. Интер Милан Заявка 12 8 3 1 30 - 15 27
3. Ювентус Заявка 13 7 6 0 28 - 10 27
4. Рома Заявка 12 7 3 2 27 - 17 24
5. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
6. Сассуоло Заявка 12 6 5 1 22 - 13 23
7. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11. Удинезе Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
12. Болонья 1:1 Заявка 13 4 2 7 19 - 25 14
13. Кальяри Заявка 12 3 4 5 18 - 23 13
14. Беневенто Заявка 12 3 3 6 13 - 23 12
15. Парма Заявка 13 2 6 5 12 - 23 12
16. Специя Заявка 12 2 5 5 17 - 25 11
17. Фиорентина Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Дженоа Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
19. Торино 1:1 Заявка 13 1 4 8 21 - 31 7
20. Кротоне Заявка 13 1 3 9 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
3. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 15 - 10 13
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья 1:1 Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
13. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
14. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
16. Беневенто Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино 1:1 Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
9. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья 1:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
17. Торино 1:1 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2020, осталось 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 145
    Сассуоло 2.1% (3)
    X 11.7% (17)
    Милан 86.2% (125)
    Все прогнозы
    2.02 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Милан
    4.05
    4.07
    2.05
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.40 3.75 2.05
    Бонус: 5 000 ₽ 3.45 3.90 1.91
    Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.94 2.02
      4.04 4.07 1.88

    Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    18.00 0.00 12.00 1.01 4.70 1.17 4.00 1.23 2.45 1.61 2.18 1.75 1.92 1.95 1.72 2.20 1.57 2.50 1.30 3.45 1.23 4.40 1.09 6.80 1.07 7.40 1.01 12.50
    12.75 1.00 11.25 1.01 4.85 1.17 3.95 1.25 2.44 1.62 1.90 1.90 1.57 2.34 1.28 3.36 1.20 3.84 1.07 6.45 1.05 7.30
    5.32 1.18 2.49 1.59 2.21 1.73 1.94 1.96 1.72 2.23 1.58 2.51 1.22 4.63
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.40 1.58 1.59 2.41 1.22 4.40
    3.45 1.31 2.50 1.57 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.20
    3.12 1.41 2.47 1.60 1.87 2.04 1.61 2.46 1.42 3.09
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 1.94 1.80 1.50 2.50 1.28 3.30
    5.10 1.17 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.51 2.45
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.65 1.45
    Где смотреть матч Сассуоло - Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Сассуоло - Милан

    Исход игры
    Сассуоло
    2.1% (3)
    Ничья
    11.6% (17)
    Милан
    86.3% (126)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.42% (115)
    Меньше
    19.58% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    86.01% (123)
    Нет
    13.99% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    63.7% (93)
    1:1 Ничья
    8.2% (12)
    0:2 Милан
    5.5% (8)
    0:1 Милан
    5.5% (8)
    1:3 Милан
    3.4% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (5)
    2:3 Милан
    2.7% (4)
    0:3 Милан
    2.7% (4)
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