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Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Специя
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
5
Гальярдини
Роберто
15
Янг
Эшли
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
94
Проведель
Иван
69
Виньяли
Лука
34
Исмайли
Ардиан
19
Терци
Клаудио
20
Бастони
Симоне
27
Дейола
Алессандро
8
Риччи
Матео
6
Мора
Лука
4
Акампора
Дженнаро
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
Интер Милан
3-5-2
Специя
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 10 (2) 0.83
2. Мартинес Лаутаро 5 0.42
3. Хакими Ашраф 3 0.25
4. Д'Амброзио Данило 3 0.25
5. Санчес Алексис 2 0.17
6. Гальярдини Роберто 2 0.17
7. Барелла Николо 1 0.08
8. Перишич Иван 1 0.08
9. Брозович Марсело 1 0.08
10. Янг Эшли 0 0
11. Коларов Александар 0 0
12. Дармиан Маттео 0 0
13. Раноккия Андреа 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 6 (1) 0.5
2. Галабинов Андрей 3 0.25
3. Фариас Диего 2 0.17
4. Побега Томмазо 2 0.17
5. Гьяси Эммануэль 1 0.08
6. Верде Даниэле 1 0.08
7. Хабот Юлиан 1 0.08
8. Агудело Кевин 1 0.08
9. Риччи Матео 0 0
10. Бастони Симоне 0 0
11. Терци Клаудио 0 0
12. Рафаэл Биттенкур 0 0
13. Бартоломей Паоло 0 0
14. Эстевес Науэль 0 0
15. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 3 0
2. Янг Эшли 2 0
3. Лукаку Ромелу 2 0
4. Д'Амброзио Данило 2 0
5. Брозович Марсело 2 0
6. Барелла Николо 2 0
7. Хакими Ашраф 2 0
8. Мартинес Лаутаро 2 0
9. Сенси Стефано 0 1
10. Ханданович Самир 1 0
11. Дармиан Маттео 1 0
12. Перишич Иван 1 0
13. Раноккия Андреа 1 0
14. Де Врей Стефан 1 0
15. Шкриньяр Милан 1 0
16. Бастони Алессандро 1 0
Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 4 1
2. Хабот Юлиан 5 0
3. Эстевес Науэль 4 0
4. Феррер Сальвадор 4 0
5. Риччи Матео 3 0
6. Гьяси Эммануэль 2 0
7. Бастони Симоне 2 0
8. Зут Йерун 1 0
9. Фариас Диего 1 0
10. Сала Джакопо 1 0
11. Проведель Иван 1 0
12. Дейола Алессандро 1 0
13. Бартоломей Паоло 1 0
14. Рамос Хуан 1 0
15. Эрлич Мартин 1 0
16. Маркицца Риккардо 1 0
17. Маджоре Джулио 1 0
18. Агум Люсьен 1 0
19. Агудело Кевин 1 0
20. Побега Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 7.14% (2) 17.86% (5) 10.71% (3) 7.14% (2) 25% (7) 32.14% (9)
 Специя 0 35.29% (6) 23.53% (4) 0 29.41% (5) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья
Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано
Специя Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя
Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 8 4 0 27 - 13 28
2. Интер Милан Заявка 12 8 3 1 30 - 15 27
3. Ювентус Заявка 13 7 6 0 28 - 10 27
4. Рома Заявка 12 7 3 2 27 - 17 24
5. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
6. Сассуоло Заявка 12 6 5 1 22 - 13 23
7. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11. Удинезе Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
12. Болонья 1:1 Заявка 13 4 2 7 19 - 25 14
13. Кальяри Заявка 12 3 4 5 18 - 23 13
14. Беневенто Заявка 12 3 3 6 13 - 23 12
15. Парма Заявка 13 2 6 5 12 - 23 12
16. Специя Заявка 12 2 5 5 17 - 25 11
17. Фиорентина Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Дженоа Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
19. Торино 1:1 Заявка 13 1 4 8 21 - 31 7
20. Кротоне Заявка 13 1 3 9 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
3. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 15 - 10 13
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья 1:1 Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
13. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
14. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
16. Беневенто Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино 1:1 Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
9. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья 1:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
17. Торино 1:1 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 13-го тура Серии А между миланским "Интером" и "Специей". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2020, осталось 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 147
Интер Милан 98% (144)
X 1.4% (2)
Специя 0.7% (1)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Специя
1.23
7.30
14.50
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.23 6.70 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.21 7.20 14.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 7.30 14.50
  1.22 7.24 14.18

Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.50 1.01 5.30 1.11 4.50 1.20 2.65 1.49 2.17 1.74 1.85 2.02 1.69 2.26 1.37 3.10 1.28 3.75 1.12 5.60 1.10 6.20 1.03 11.00 1.02 11.00
5.55 1.15 4.55 1.21 2.60 1.51 2.06 1.78 1.69 2.30 1.37 3.15 1.28 3.75 1.12 6.40 1.10 7.20 1.03 13.00
6.76 1.13 2.87 1.45 2.57 1.55 2.24 1.70 1.93 1.96 1.72 2.20 1.56 2.53 1.29 3.77 1.11 7.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.45 1.69 2.17 1.32 3.60
3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.80
3.70 1.31 2.98 1.43 2.11 1.80 1.76 2.15 1.53 2.62 1.32 3.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.72 1.52 2.41 1.32 3.20
5.40 1.15 3.95 1.25 2.08 1.75 1.55 2.45 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.71
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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Прогнозы на матч Интер Милан - Специя

Исход игры
Интер Милан
98% (144)
Ничья
1.4% (2)
Специя
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.92% (69)
Меньше
52.08% (75)
Обе команды забьют
Да
31.25% (45)
Нет
68.75% (99)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
47.6% (70)
3:1 Интер Милан
18.4% (27)
3:0 Интер Милан
14.3% (21)
2:1 Интер Милан
8.2% (12)
1:0 Интер Милан
3.4% (5)
4:0 Интер Милан
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
4:2 Интер Милан
1.4% (2)
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