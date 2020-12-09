Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Специя
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|10 (2)
|0.83
|2.
|Мартинес Лаутаро
|5
|0.42
|3.
|Хакими Ашраф
|3
|0.25
|4.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.25
|5.
|Санчес Алексис
|2
|0.17
|6.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.17
|7.
|Барелла Николо
|1
|0.08
|8.
|Перишич Иван
|1
|0.08
|9.
|Брозович Марсело
|1
|0.08
|10.
|Янг Эшли
|0
|0
|11.
|Коларов Александар
|0
|0
|12.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|13.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|6 (1)
|0.5
|2.
|Галабинов Андрей
|3
|0.25
|3.
|Фариас Диего
|2
|0.17
|4.
|Побега Томмазо
|2
|0.17
|5.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.08
|6.
|Верде Даниэле
|1
|0.08
|7.
|Хабот Юлиан
|1
|0.08
|8.
|Агудело Кевин
|1
|0.08
|9.
|Риччи Матео
|0
|0
|10.
|Бастони Симоне
|0
|0
|11.
|Терци Клаудио
|0
|0
|12.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|13.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|14.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|15.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|3
|0
|2.
|Янг Эшли
|2
|0
|3.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|4.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|5.
|Брозович Марсело
|2
|0
|6.
|Барелла Николо
|2
|0
|7.
|Хакими Ашраф
|2
|0
|8.
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|9.
|Сенси Стефано
|0
|1
|10.
|Ханданович Самир
|1
|0
|11.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|12.
|Перишич Иван
|1
|0
|13.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|14.
|Де Врей Стефан
|1
|0
|15.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|16.
|Бастони Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|4
|1
|2.
|Хабот Юлиан
|5
|0
|3.
|Эстевес Науэль
|4
|0
|4.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|5.
|Риччи Матео
|3
|0
|6.
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|7.
|Бастони Симоне
|2
|0
|8.
|Зут Йерун
|1
|0
|9.
|Фариас Диего
|1
|0
|10.
|Сала Джакопо
|1
|0
|11.
|Проведель Иван
|1
|0
|12.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|13.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|14.
|Рамос Хуан
|1
|0
|15.
|Эрлич Мартин
|1
|0
|16.
|Маркицца Риккардо
|1
|0
|17.
|Маджоре Джулио
|1
|0
|18.
|Агум Люсьен
|1
|0
|19.
|Агудело Кевин
|1
|0
|20.
|Побега Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|25% (7)
|32.14% (9)
|Специя
|0
|35.29% (6)
|23.53% (4)
|0
|29.41% (5)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья
Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано
Специя Последние 20 матчей: +8 =5 -7Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя
Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 13
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 15
|27
|3.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 17
|24
|4.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 10
|24
|5.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|26 - 12
|23
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 13
|23
|7.
|Верона
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|8.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|10.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|13.
|Кальяри
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 23
|13
|14.
|Беневенто
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|15.
|Парма
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 25
|11
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|20 - 30
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|6.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|14.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Беневенто
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 7
|10
|9.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Интер Милан - Специя
Исход игры
Интер Милан
96.6% (57)
Ничья
1.7% (1)
Специя
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (27)
Меньше
51.79% (29)
Обе команды забьют
Да
30.36% (17)
Нет
69.64% (39)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
45.8% (27)
3:1 Интер Милан
16.9% (10)
3:0 Интер Милан
15.3% (9)
2:1 Интер Милан
6.8% (4)
4:0 Интер Милан
3.4% (2)
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