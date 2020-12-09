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Интер Милан
 
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Стадион:
Специя

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 10 (2) 0.83
2. Мартинес Лаутаро 5 0.42
3. Хакими Ашраф 3 0.25
4. Д'Амброзио Данило 3 0.25
5. Санчес Алексис 2 0.17
6. Гальярдини Роберто 2 0.17
7. Барелла Николо 1 0.08
8. Перишич Иван 1 0.08
9. Брозович Марсело 1 0.08
10. Янг Эшли 0 0
11. Коларов Александар 0 0
12. Дармиан Маттео 0 0
13. Раноккия Андреа 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 6 (1) 0.5
2. Галабинов Андрей 3 0.25
3. Фариас Диего 2 0.17
4. Побега Томмазо 2 0.17
5. Гьяси Эммануэль 1 0.08
6. Верде Даниэле 1 0.08
7. Хабот Юлиан 1 0.08
8. Агудело Кевин 1 0.08
9. Риччи Матео 0 0
10. Бастони Симоне 0 0
11. Терци Клаудио 0 0
12. Рафаэл Биттенкур 0 0
13. Бартоломей Паоло 0 0
14. Эстевес Науэль 0 0
15. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 3 0
2. Янг Эшли 2 0
3. Лукаку Ромелу 2 0
4. Д'Амброзио Данило 2 0
5. Брозович Марсело 2 0
6. Барелла Николо 2 0
7. Хакими Ашраф 2 0
8. Мартинес Лаутаро 2 0
9. Сенси Стефано 0 1
10. Ханданович Самир 1 0
11. Дармиан Маттео 1 0
12. Перишич Иван 1 0
13. Раноккия Андреа 1 0
14. Де Врей Стефан 1 0
15. Шкриньяр Милан 1 0
16. Бастони Алессандро 1 0
Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 4 1
2. Хабот Юлиан 5 0
3. Эстевес Науэль 4 0
4. Феррер Сальвадор 4 0
5. Риччи Матео 3 0
6. Гьяси Эммануэль 2 0
7. Бастони Симоне 2 0
8. Зут Йерун 1 0
9. Фариас Диего 1 0
10. Сала Джакопо 1 0
11. Проведель Иван 1 0
12. Дейола Алессандро 1 0
13. Бартоломей Паоло 1 0
14. Рамос Хуан 1 0
15. Эрлич Мартин 1 0
16. Маркицца Риккардо 1 0
17. Маджоре Джулио 1 0
18. Агум Люсьен 1 0
19. Агудело Кевин 1 0
20. Побега Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 7.14% (2) 17.86% (5) 10.71% (3) 7.14% (2) 25% (7) 32.14% (9)
 Специя 0 35.29% (6) 23.53% (4) 0 29.41% (5) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья
Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано
Специя Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя
Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 8 4 0 27 - 13 28
2. Интер Милан Заявка 12 8 3 1 30 - 15 27
3. Рома Заявка 12 7 3 2 27 - 17 24
4. Ювентус Заявка 12 6 6 0 24 - 10 24
5. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
6. Сассуоло Заявка 12 6 5 1 22 - 13 23
7. Верона Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Удинезе Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 18 - 20 14
12. Болонья Заявка 12 4 1 7 18 - 24 13
13. Кальяри Заявка 12 3 4 5 18 - 23 13
14. Беневенто Заявка 12 3 3 6 13 - 23 12
15. Парма Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
16. Специя Заявка 12 2 5 5 17 - 25 11
17. Фиорентина Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
18. Дженоа Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
19. Торино Заявка 12 1 3 8 20 - 30 6
20. Кротоне Заявка 12 1 3 8 10 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
3. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 15 - 10 13
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
13. Парма Заявка 6 1 4 1 3 - 4 7
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Беневенто Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2020, осталось 2 дня 9 часов 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Интер Милан 96.6% (57)
    X 1.7% (1)
    Специя 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Специя
    1.25
    6.75
    12.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.00 12.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.25 6.70 12.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.25 6.75 12.00
      1.25 6.62 11.93

    Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    15.00 1.01 6.00 1.11 5.10 1.14 2.95 1.40 2.40 1.61 2.04 1.89 1.83 2.11 1.48 2.65 1.35 3.25 1.17 5.00 1.13 5.50 1.03 9.20 1.02 9.70
    6.25 1.13 5.25 1.17 2.88 1.43 2.31 1.63 1.82 2.10 1.46 2.76 1.33 3.36 1.16 5.40 1.13 6.10 1.05 10.75
    7.16 1.12 3.08 1.40 2.76 1.49 2.43 1.61 2.06 1.84 1.82 2.06 1.65 2.35 1.33 3.50 1.13 6.68
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.40 1.76 2.07 1.32 3.50
    4.25 1.22 2.95 1.40 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
    3.76 1.30 3.02 1.42 2.14 1.78 1.77 2.13 1.54 2.59
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.26 1.59 1.69 2.10 1.40 2.80
    5.90 1.13 4.45 1.21 2.22 1.66 1.65 2.24 1.39 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 1.95
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.33
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Специя

    Исход игры
    Интер Милан
    96.6% (57)
    Ничья
    1.7% (1)
    Специя
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (27)
    Меньше
    51.79% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    30.36% (17)
    Нет
    69.64% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    45.8% (27)
    3:1 Интер Милан
    16.9% (10)
    3:0 Интер Милан
    15.3% (9)
    2:1 Интер Милан
    6.8% (4)
    4:0 Интер Милан
    3.4% (2)
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