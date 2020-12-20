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Аустрия Вена
1:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
ЛАСК
0'
1:0
14' Гол
Пихлер Бенедикт
1:1
22' Гол
Гойгингер Томас
34' Желтая карточка
Траунер Гернот
39'
1
Пенц
Патрик
8
Цвиршиц
Штефан
2
Шёссвендтер
Кристоф
4
Палмер-Браун
Эрик
29
Зуттнер
Маркус
77
Джукич
Александар
27
Эбнер
Томас
36
Фитц
Доминик
39
Тейгль
Георг
11
Пихлер
Бенедикт
9
Виммер
Патрик
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
30
Андраде
Андреас
26
Ранфтль
Райнхольд
21
Мадсен
Мадс
Эмиль
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
11
Райтер
Доминик
13
Эггештайн
Йоханнес
27
Гойгингер
Томас
Аустрия Вена
4-3-3
ЛАСК
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моншайн Кристоф 4 (3) 0.33
2. Пихлер Бенедикт 3 0.25
3. Виммер Патрик 2 0.17
4. Саркария Манприт 1 0.08
5. Тургеман Алон 1 0.08
6. Джукич Александар 1 0.08
7. Зуттнер Маркус 0 0
8. Мадль Михаэль 0 0
9. Тейгль Георг 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эггештайн Йоханнес 6 0.5
2. Гойгингер Томас 3 0.25
3. Грубер Андреас 2 0.17
4. Траунер Гернот 2 0.17
5. Ранфтль Райнхольд 2 0.17
6. Рагуц Марко 2 (2) 0.17
7. Гргич Лукас 2 0.17
8. Балик Гусейн 2 0.17
9. Карамоко Мамуду 1 (1) 0.08
10. Филипович Петар 1 0.08
11. Райтер Доминик 1 0.08
12. Михорль Петер 0 0
13. Андраде Андреас 0 0
14. Холланд Джеймс 0 0
15. Мадсен Мадс Эмиль 0 0

Карточки

Аустрия Вена
# Игрок      
1. Грюнвальд Александр 1 1
2. Тейгль Георг 2 0
3. Цвиршиц Штефан 2 0
4. Палмер-Браун Эрик 2 0
5. Хан Нильс 2 0
6. Фитц Доминик 0 1
7. Сакс Максимилиан 1 0
8. Марчинко Кристоф 1 0
9. Хандль Йоханнес 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 4 0
2. Траунер Гернот 3 0
3. Михорль Петер 3 0
4. Холланд Джеймс 2 0
5. Филипович Петар 2 0
6. Грубер Андреас 2 0
7. Реннер Рене 2 0
8. Рамсебнер Кристиан 0 1
9. Шлагер Александер 1 0
10. Гойгингер Томас 1 0
11. Мадсен Мадс Эмиль 1 0
12. Рагуц Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аустрия Вена 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1)
 ЛАСК 4.35% (1) 21.74% (5) 17.39% (4) 17.39% (4) 17.39% (4) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг
Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ЛАСК 3:0 Электра Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Лудогорец 1:3 ЛАСК ЛАСК 3:0 Рид
ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
ЛАСК: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Бундеслига ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Бундеслига
Аустрия Вена 2:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига Аустрия Вена 1:0 ЛАСК Кубок ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Кубок Аустрия Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 12 8 1 3 39 - 15 25
2. Штурм Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
3. ЛАСК 1:1 Заявка 12 7 3 2 24 - 10 24
4. Рапид Вена Заявка 12 7 3 2 26 - 17 24
5. Сваровски Тироль Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
6. Вольфсбергер Заявка 11 5 1 5 22 - 24 16
7. Санкт-Пёльтен Заявка 12 4 3 5 23 - 23 15
8. Хартберг Заявка 12 3 5 4 14 - 23 14
9. Рид Заявка 12 4 1 7 17 - 28 13
10. Аустрия Вена 1:1 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
11. Альтах Заявка 12 2 2 8 11 - 27 8
12. Адмира Заявка 12 2 1 9 12 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 1:1 Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Штурм Заявка 6 4 1 1 12 - 3 13
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 0 2 22 - 9 12
4. Рапид Вена Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Рид Заявка 6 3 0 3 11 - 14 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
7. Хартберг Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Адмира Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
9. Аустрия Вена 1:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
10. Санкт-Пёльтен Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
11. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Вольфсбергер Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Вольфсбергер Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
4. Штурм Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
5. Санкт-Пёльтен Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
6. Сваровски Тироль Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
7. ЛАСК 1:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
8. Хартберг Заявка 6 1 3 2 8 - 15 6
9. Аустрия Вена 1:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
10. Рид Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
11. Альтах Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
12. Адмира Заявка 6 0 1 5 5 - 20 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
ЛАСК
7.90
5.35
1.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.10 3.80 1.78
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 3.70 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 7.90 5.35 1.36

Самый высокий коэффициент на матч «Аустрия Вена» – «ЛАСК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аустрия Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЛАСК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аустрия Вена» – «ЛАСК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.00 0.00 13.00 1.01 5.20 1.14 4.30 1.19 7.00 1.08 2.07 1.76 2.07 1.75 1.82 1.99 2.55 1.48 1.35 3.05 1.50 2.48 1.11 5.90 1.15 5.00 1.02 11.00 1.03 10.00
11.00 1.00 5.20 1.12 4.40 1.18 2.60 1.47 2.09 1.74 1.71 2.26 1.38 3.04 1.27 3.62 1.11 5.85 1.08 6.30 1.01 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.55 1.47 2.65 1.44 1.25 3.65 1.47 2.55 1.04 9.00
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.69 1.55 2.35 1.33 3.10
5.50 1.15 3.95 1.25 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.07 7.50
Букмекер Да Нет
1.66 2.13
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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