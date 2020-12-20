Аустрия Вена
1:1
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
ЛАСК
1:0
13' ГолПихлер Бенедикт
1:1
22' ГолГойгингер Томас
34' Желтая карточкаТраунер Гернот
50' Желтая карточкаПалмер-Браун Эрик
63' Желтая карточкаМадсен Мадс Эмиль
68' Желтая карточкаРайтер Доминик
75' Желтая карточкаВизингер Филип
90' Желтая карточкаГрюнвальд Александр
90' Вторая желтая карточкаГрюнвальд Александр
1:1
90' Не забитый пенальтиВизингер Филип
27
Эбнер
Томас
36
Фитц
Доминик
39
Тейгль
Георг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штёгер Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Плоер ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
Ход матча
13'
1:0
22'
1:1
34'
68'
75'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моншайн Кристоф
|4 (3)
|0.33
|2.
|Пихлер Бенедикт
|3
|0.25
|3.
|Виммер Патрик
|2
|0.17
|4.
|Саркария Манприт
|1
|0.08
|5.
|Тургеман Алон
|1
|0.08
|6.
|Джукич Александар
|1
|0.08
|7.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|8.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|9.
|Тейгль Георг
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.5
|2.
|Гойгингер Томас
|3
|0.25
|3.
|Грубер Андреас
|2
|0.17
|4.
|Траунер Гернот
|2
|0.17
|5.
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.17
|6.
|Рагуц Марко
|2 (2)
|0.17
|7.
|Гргич Лукас
|2
|0.17
|8.
|Балик Гусейн
|2
|0.17
|9.
|Карамоко Мамуду
|1 (1)
|0.08
|10.
|Филипович Петар
|1
|0.08
|11.
|Райтер Доминик
|1
|0.08
|12.
|Михорль Петер
|0
|0
|13.
|Андраде Андреас
|0
|0
|14.
|Холланд Джеймс
|0
|0
|15.
|Мадсен Мадс Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грюнвальд Александр
|2
|2
|2.
|Палмер-Браун Эрик
|3
|0
|3.
|Тейгль Георг
|2
|0
|4.
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|5.
|Хан Нильс
|2
|0
|6.
|Фитц Доминик
|0
|1
|7.
|Сакс Максимилиан
|1
|0
|8.
|Марчинко Кристоф
|1
|0
|9.
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|5
|0
|2.
|Траунер Гернот
|3
|0
|3.
|Михорль Петер
|3
|0
|4.
|Холланд Джеймс
|2
|0
|5.
|Филипович Петар
|2
|0
|6.
|Грубер Андреас
|2
|0
|7.
|Реннер Рене
|2
|0
|8.
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|9.
|Рамсебнер Кристиан
|0
|1
|10.
|Шлагер Александер
|1
|0
|11.
|Гойгингер Томас
|1
|0
|12.
|Райтер Доминик
|1
|0
|13.
|Рагуц Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Вена
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|ЛАСК
|4.17% (1)
|25% (6)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +8 =5 -7Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг
Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4ЛАСК 3:0 Электра Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Лудогорец 1:3 ЛАСК ЛАСК 3:0 Рид
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
ЛАСК: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Аустрия Вена 2:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига Аустрия Вена 1:0 ЛАСК Кубок ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Кубок Аустрия Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|39 - 15
|25
|2.
|Штурм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 5
|24
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 10
|24
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 17
|24
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|22 - 24
|16
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|23 - 23
|15
|8.
|Хартберг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 23
|14
|9.
|Рид
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|17 - 28
|13
|10.
|Аустрия Вена
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|11.
|Альтах
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Штурм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|22 - 9
|12
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Рид
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 14
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Адмира
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|10.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|7.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|8.
|Хартберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 15
|6
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|10.
|Рид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 20
|1
Победитель
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