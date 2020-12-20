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Аталанта
 
Позже

Стадион:
Рома
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
32
Пессина
Маттео
18
Малиновский
Руслан
91
Сапата
Дуван
83
Миранте
Антонио
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
7
Пеллегрини
Лоренцо
17
Верету
Жордан
37
Спинаццола
Леонардо
11
Педро
Родригес
77
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
Аталанта
3-4-1-2
Рома
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 4 0.36
2. Муриэль Луис 4 0.36
3. Сапата Дуван 2 (1) 0.18
4. Госенс Робин 2 0.18
5. Хатебур Ханс 2 0.18
6. Ламмерс Сэм 2 0.18
7. Малиновский Руслан 1 0.09
8. Фройлер Ремо 1 0.09
9. Пашалич Марио 1 0.09
10. Толой Рафаэл 1 0.09
11. Де Рон Мартен 1 0.09
12. Миранчук Алексей 1 0.09
13. Паломино Хосе 0 0
14. Джимсити Берат 0 0
15. Ромеро Кристиан 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 7 0.58
2. Верету Жордан 6 (4) 0.5
3. Джеко Эдин 4 0.33
4. Педро Родригес 3 0.25
5. Пеллегрини Лоренцо 2 0.17
6. Спинаццола Леонардо 1 0.08
7. Майораль Борха 1 0.08
8. Перес Карлес 1 0.08
9. Кумбулла Мараш 1 0.08
10. Карсдорп Рик 0 0
11. Кристанте Бриан 0 0
12. Перес Бруно 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Толой Рафаэл 3 0
2. Джимсити Берат 3 0
3. Ромеро Кристиан 3 0
4. Фройлер Ремо 2 0
5. Госенс Робин 2 0
6. Паломино Хосе 1 0
7. Де Рон Мартен 1 0
8. Малиновский Руслан 1 0
9. Пашалич Марио 1 0
10. Мохика Хоан 1 0
11. Хатебур Ханс 1 0
12. Кальдара Маттиа 1 0
13. Пессина Маттео 1 0
14. Траоре Амад 1 0
Рома
# Игрок      
1. Педро Родригес 2 1
2. Верету Жордан 3 0
3. Кристанте Бриан 3 0
4. Ибаньес Рожер 3 0
5. Вильяр Гонсало 2 0
6. Джеко Эдин 1 0
7. Сантон Давиде 1 0
8. Миранте Антонио 1 0
9. Перес Бруно 1 0
10. Пеллегрини Лоренцо 1 0
11. Карсдорп Рик 1 0
12. Манчини Джанлука 1 0
13. Кумбулла Мараш 1 0
14. Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 13.64% (3) 13.64% (3) 31.82% (7) 13.64% (3) 13.64% (3) 13.64% (3)
 Рома 15.38% (4) 7.69% (2) 38.46% (10) 3.85% (1) 19.23% (5) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд
Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан
Рома Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло
Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Рома: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Аталанта 2:1 Рома Серия A Рома 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 3:3 Рома Серия A Рома 3:3 Аталанта Серия A
Рома 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Рома Серия A Рома 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Рома Серия A Аталанта 3:3 Рома Серия A Рома 0:2 Аталанта Серия A Рома 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Рома Серия A Рома 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Рома Серия A Аталанта 2:3 Рома Серия A Рома 3:0 Аталанта Кубок Рома 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 4:1 Рома Серия A Рома 3:1 Аталанта Серия A Рома 2:1 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 4 0 29 - 14 31
2. Интер Милан Заявка 13 9 3 1 32 - 16 30
3. Ювентус Заявка 13 7 6 0 28 - 10 27
4. Рома Заявка 12 7 3 2 27 - 17 24
5. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
6. Сассуоло Заявка 13 6 5 2 23 - 15 23
7. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11. Удинезе Заявка 12 4 3 5 14 - 15 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 15 - 23 15
13. Болонья Заявка 13 4 2 7 19 - 25 14
14. Кальяри Заявка 13 3 5 5 19 - 24 14
15. Парма Заявка 13 2 6 5 12 - 23 12
16. Фиорентина Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
17. Специя Заявка 13 2 5 6 18 - 27 11
18. Торино Заявка 13 1 4 8 21 - 31 7
19. Дженоа Заявка 13 1 4 8 12 - 26 7
20. Кротоне Заявка 13 1 3 9 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
2. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
10. Кальяри Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13. Сампдория Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
14. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
15. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
16. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
9. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
17. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.50 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.50 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.64 2.96
  2.36 3.55 3.15

Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 0.00 11.50 1.02 4.60 1.17 3.85 1.27 2.40 1.62 2.14 1.76 1.88 1.99 1.72 2.20 1.55 2.48 1.28 3.65 1.21 4.40 1.08 7.10 1.06 7.70 1.01 13.00 1.01 12.00
12.50 1.03 4.95 1.18 3.94 1.26 2.39 1.59 1.91 1.91 1.61 2.45 1.32 3.45 1.24 4.15 1.10 7.20 1.09 7.80 1.03 13.25
5.48 1.18 2.44 1.61 2.18 1.75 1.93 1.97 1.72 2.23 1.59 2.49 1.52 2.68 1.23 4.53 1.10 8.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.48 1.55 1.62 2.30 1.23 4.10
3.45 1.31 2.38 1.58 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.25
3.27 1.38 2.60 1.55 1.93 1.97 1.65 2.37 1.45 2.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 1.94 1.84 1.42 2.70 1.28 3.45
5.10 1.17 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Где смотреть матч Аталанта - Рома онлайн

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Прогнозы на матч Аталанта - Рома

Исход игры
Аталанта
48% (72)
Ничья
36% (54)
Рома
16% (24)
Тотал 2.5
Больше
69.18% (101)
Меньше
30.82% (45)
Обе команды забьют
Да
93.15% (136)
Нет
6.85% (10)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
37.3% (56)
1:1 Ничья
24% (36)
2:2 Ничья
12% (18)
1:2 Рома
10.7% (16)
1:0 Аталанта
4.7% (7)
3:1 Аталанта
2.7% (4)
3:2 Аталанта
2% (3)
2:3 Рома
1.3% (2)
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