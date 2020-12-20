Аталанта
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
Рома
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Мохика ХоанПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
79 Амад Диало
-
44 Гябуаа Ману
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Алехандро
|4
|0.36
|2.
|Муриэль Луис
|4
|0.36
|3.
|Сапата Дуван
|2 (1)
|0.18
|4.
|Госенс Робин
|2
|0.18
|5.
|Хатебур Ханс
|2
|0.18
|6.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.18
|7.
|Малиновский Руслан
|1
|0.09
|8.
|Фройлер Ремо
|1
|0.09
|9.
|Пашалич Марио
|1
|0.09
|10.
|Толой Рафаэл
|1
|0.09
|11.
|Де Рон Мартен
|1
|0.09
|12.
|Миранчук Алексей
|1
|0.09
|13.
|Паломино Хосе
|0
|0
|14.
|Джимсити Берат
|0
|0
|15.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|7
|0.58
|2.
|Верету Жордан
|6 (4)
|0.5
|3.
|Джеко Эдин
|4
|0.33
|4.
|Педро Родригес
|3
|0.25
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.17
|6.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.08
|7.
|Майораль Борха
|1
|0.08
|8.
|Перес Карлес
|1
|0.08
|9.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.08
|10.
|Карсдорп Рик
|0
|0
|11.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|12.
|Перес Бруно
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Толой Рафаэл
|3
|0
|2.
|Джимсити Берат
|3
|0
|3.
|Ромеро Кристиан
|3
|0
|4.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|5.
|Госенс Робин
|2
|0
|6.
|Паломино Хосе
|1
|0
|7.
|Де Рон Мартен
|1
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|9.
|Пашалич Марио
|1
|0
|10.
|Мохика Хоан
|1
|0
|11.
|Хатебур Ханс
|1
|0
|12.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|13.
|Пессина Маттео
|1
|0
|14.
|Траоре Амад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педро Родригес
|2
|1
|2.
|Верету Жордан
|3
|0
|3.
|Кристанте Бриан
|3
|0
|4.
|Ибаньес Рожер
|3
|0
|5.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|6.
|Джеко Эдин
|1
|0
|7.
|Сантон Давиде
|1
|0
|8.
|Миранте Антонио
|1
|0
|9.
|Перес Бруно
|1
|0
|10.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|11.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|12.
|Манчини Джанлука
|1
|0
|13.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|14.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|31.82% (7)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|Рома
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|38.46% (10)
|3.85% (1)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд
Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан
Рома Последние 20 матчей: +12 =5 -3Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Рома: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Рома 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Рома Серия A Рома 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Рома Серия A Аталанта 3:3 Рома Серия A Рома 0:2 Аталанта Серия A Рома 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Рома Серия A Рома 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Рома Серия A Аталанта 2:3 Рома Серия A Рома 3:0 Аталанта Кубок Рома 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 4:1 Рома Серия A Рома 3:1 Аталанта Серия A Рома 2:1 Аталанта Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|29 - 14
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 16
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 10
|27
|4.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 17
|24
|5.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|26 - 12
|23
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 15
|23
|7.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|8.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 23
|15
|13.
|Болонья
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 25
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 24
|14
|15.
|Парма
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 23
|12
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 27
|11
|18.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|21 - 31
|7
|19.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 26
|7
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 11
|16
|2.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|6.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|10.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|13.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|16.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|9.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|17.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аталанта - Рома
Исход игры
Аталанта
48% (72)
Ничья
36% (54)
Рома
16% (24)
Тотал 2.5
Больше
69.18% (101)
Меньше
30.82% (45)
Обе команды забьют
Да
93.15% (136)
Нет
6.85% (10)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
37.3% (56)
1:1 Ничья
24% (36)
2:2 Ничья
12% (18)
1:2 Рома
10.7% (16)
1:0 Аталанта
4.7% (7)
3:1 Аталанта
2.7% (4)
3:2 Аталанта
2% (3)
2:3 Рома
1.3% (2)
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