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Лацио
 
Позже

Стадион:
Наполи
25
Рейна
Пепе
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
18
Эскаланте
Гонсало
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
17
Иммобиле
Чиро
20
Кайседо
Фелипе
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуэ
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
37
Петанья
Андреа
11
Лосано
Ирвинг
Лацио
3-5-2
Наполи
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 7 (2) 0.58
2. Кайседо Фелипе 4 0.33
3. Милинкович-Савич Сергей 3 0.25
4. Корреа Хоакин 1 0.08
5. Лаццари Мануэль 1 0.08
6. Альберто Луис 1 0.08
7. Перейра Андреас 1 0.08
8. Патрик 0 0
9. Пароло Марко 0 0
10. Ачерби Франческо 0 0
11. Марусич Адам 0 0
12. Фарес Мохамед 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвинг 6 0.5
2. Мертенс Дрис 4 0.33
3. Инсинье Лоренцо 4 0.33
4. Политано Маттео 3 0.25
5. Петанья Андреа 3 0.25
6. Осимхен Виктор 2 0.17
7. Зелиньски Пётр 1 0.08
8. Фабиан Руис 1 0.08
9. Демме Диего 1 0.08
10. Элмас Эльиф 1 0.08
11. Оспина Давид 0 0
12. Ди Лоренцо Джованни 0 0
13. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 5 0
2. Лукас Лейва 4 0
3. Кайседо Фелипе 4 0
4. Фарес Мохамед 4 0
5. Иммобиле Чиро 2 1
6. Патрик 2 0
7. Альберто Луис 2 0
8. Пароло Марко 2 0
9. Ачерби Франческо 2 0
10. Худт Уэсли 2 0
11. Марусич Адам 2 0
12. Рейна Пепе 1 0
13. Катальди Данило 1 0
14. Перейра Андреас 1 0
15. Лаццари Мануэль 1 0
16. Луис Фелипе 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Бакайоко Тьемуэ 2 1
2. Инсинье Лоренцо 1 1
3. Оспина Давид 2 0
4. Руй Мариу 2 0
5. Ди Лоренцо Джованни 2 0
6. Политано Маттео 2 0
7. Лосано Ирвинг 2 0
8. Манолас Костас 1 0
9. Кулибали Калиду 1 0
10. Демме Диего 1 0
11. Лоботка Станислав 1 0
12. Осимхен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 16.67% (3) 11.11% (2) 5.56% (1) 33.33% (6) 11.11% (2) 22.22% (4)
 Наполи 3.85% (1) 15.38% (4) 11.54% (3) 19.23% (5) 30.77% (8) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио
Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио
Наполи Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи
АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо

Последние игры между собой

Лацио: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Наполи: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Наполи 3:1 Лацио Серия A Наполи 1:0 Лацио Кубок Лацио 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Лацио Серия A
Лацио 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:1 Лацио Серия A Лацио 1:4 Наполи Серия A Лацио 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Лацио Серия A Лацио 0:2 Наполи Серия A Наполи 5:0 Лацио Серия A Наполи 2:4 Лацио Серия A Наполи 0:1 Лацио Кубок Лацио 1:1 Наполи Кубок Лацио 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:2 Лацио Серия A Наполи 1:0 Лацио Кубок Лацио 2:4 Наполи Серия A Лацио 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 4 0 29 - 14 31
2. Интер Милан Заявка 13 9 3 1 32 - 16 30
3. Ювентус Заявка 13 7 6 0 28 - 10 27
4. Рома Заявка 13 7 3 3 28 - 21 24
5. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
6. Сассуоло Заявка 13 6 5 2 23 - 15 23
7. Аталанта Заявка 12 6 3 3 26 - 18 21
8. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11. Удинезе Заявка 12 4 3 5 14 - 15 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 15 - 23 15
13. Болонья Заявка 13 4 2 7 19 - 25 14
14. Кальяри Заявка 13 3 5 5 19 - 24 14
15. Парма Заявка 13 2 6 5 12 - 23 12
16. Фиорентина Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
17. Специя Заявка 13 2 5 6 18 - 27 11
18. Торино Заявка 13 1 4 8 21 - 31 7
19. Дженоа Заявка 13 1 4 8 12 - 26 7
20. Кротоне Заявка 13 1 3 9 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
2. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Аталанта Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
9. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
10. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
11. Кальяри Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
13. Сампдория Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
14. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
15. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
16. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
17. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 13 утра Итальянской Серии А, в котором сыграют «Лацио» и «Наполи». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 152
Лацио 18.4% (28)
X 42.1% (64)
Наполи 39.5% (60)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Наполи
3.55
3.51
2.42
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 3.50 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 3.45 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.48 2.42
  3.43 3.51 2.24

Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 7.80 1.06 3.40 1.32 2.65 1.49 2.14 1.75 1.92 1.94 1.73 2.18 1.51 2.75 1.31 3.45 1.13 6.00 1.10 6.40 1.02 11.50 1.01 12.00 1.01 19.00
8.00 1.04 7.20 1.06 3.40 1.30 2.62 1.49 1.98 2.01 1.47 2.68 1.32 3.26 1.13 5.45 1.08 6.05 1.01 10.75
3.92 1.28 2.95 1.45 2.27 1.69 1.95 1.95 1.74 2.20 1.54 2.63 1.37 3.27 1.15 6.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.94 1.86 1.42 2.85 1.13 5.90
2.72 1.46 1.87 1.93 1.43 2.83 1.14 5.95 1.09 7.30
3.14 1.41 2.58 1.56 2.02 1.89 1.62 2.42 1.45 2.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.70 2.08 1.29 3.40 1.29 3.40
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.19 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.02
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Лацио - Наполи онлайн

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Прогнозы на матч Лацио - Наполи

Исход игры
Лацио
18.3% (28)
Ничья
42.5% (65)
Наполи
39.2% (60)
Тотал 2.5
Больше
54.36% (81)
Меньше
45.64% (68)
Обе команды забьют
Да
89.26% (133)
Нет
10.74% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (52)
1:2 Наполи
31.4% (48)
2:1 Лацио
13.7% (21)
2:2 Ничья
5.9% (9)
0:1 Наполи
3.9% (6)
1:0 Лацио
2.6% (4)
0:2 Наполи
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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