Лацио
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Наполи
25
Рейна
Пепе
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
25
Оспина
Давид
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
83 Enzo Adeagbo
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|7 (2)
|0.58
|2.
|Кайседо Фелипе
|4
|0.33
|3.
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.25
|4.
|Корреа Хоакин
|1
|0.08
|5.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.08
|6.
|Альберто Луис
|1
|0.08
|7.
|Перейра Андреас
|1
|0.08
|8.
|Патрик
|0
|0
|9.
|Пароло Марко
|0
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|11.
|Марусич Адам
|0
|0
|12.
|Фарес Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвинг
|6
|0.5
|2.
|Мертенс Дрис
|4
|0.33
|3.
|Инсинье Лоренцо
|4
|0.33
|4.
|Политано Маттео
|3
|0.25
|5.
|Петанья Андреа
|3
|0.25
|6.
|Осимхен Виктор
|2
|0.17
|7.
|Зелиньски Пётр
|1
|0.08
|8.
|Фабиан Руис
|1
|0.08
|9.
|Демме Диего
|1
|0.08
|10.
|Элмас Эльиф
|1
|0.08
|11.
|Оспина Давид
|0
|0
|12.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|13.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|5
|0
|2.
|Лукас Лейва
|4
|0
|3.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|4.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|5.
|Иммобиле Чиро
|2
|1
|6.
|Патрик
|2
|0
|7.
|Альберто Луис
|2
|0
|8.
|Пароло Марко
|2
|0
|9.
|Ачерби Франческо
|2
|0
|10.
|Худт Уэсли
|2
|0
|11.
|Марусич Адам
|2
|0
|12.
|Рейна Пепе
|1
|0
|13.
|Катальди Данило
|1
|0
|14.
|Перейра Андреас
|1
|0
|15.
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|16.
|Луис Фелипе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|1
|2.
|Инсинье Лоренцо
|1
|1
|3.
|Оспина Давид
|2
|0
|4.
|Руй Мариу
|2
|0
|5.
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|6.
|Политано Маттео
|2
|0
|7.
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|8.
|Манолас Костас
|1
|0
|9.
|Кулибали Калиду
|1
|0
|10.
|Демме Диего
|1
|0
|11.
|Лоботка Станислав
|1
|0
|12.
|Осимхен Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|Наполи
|3.85% (1)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|30.77% (8)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +8 =8 -4Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио
Наполи Последние 20 матчей: +13 =2 -5Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи
АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо
Последние игры между собой
Лацио: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Наполи: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Лацио 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:1 Лацио Серия A Лацио 1:4 Наполи Серия A Лацио 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Лацио Серия A Лацио 0:2 Наполи Серия A Наполи 5:0 Лацио Серия A Наполи 2:4 Лацио Серия A Наполи 0:1 Лацио Кубок Лацио 1:1 Наполи Кубок Лацио 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:2 Лацио Серия A Наполи 1:0 Лацио Кубок Лацио 2:4 Наполи Серия A Лацио 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|29 - 14
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 16
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 10
|27
|4.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 21
|24
|5.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|26 - 12
|23
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 15
|23
|7.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 18
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 23
|15
|13.
|Болонья
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 25
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 24
|14
|15.
|Парма
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 23
|12
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 27
|11
|18.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|21 - 31
|7
|19.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 26
|7
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 11
|16
|2.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|6.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|8.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|12.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|16.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|8.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|17.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лацио - Наполи
Исход игры
Лацио
18.3% (28)
Ничья
42.5% (65)
Наполи
39.2% (60)
Тотал 2.5
Больше
54.36% (81)
Меньше
45.64% (68)
Обе команды забьют
Да
89.26% (133)
Нет
10.74% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (52)
1:2 Наполи
31.4% (48)
2:1 Лацио
13.7% (21)
2:2 Ничья
5.9% (9)
0:1 Наполи
3.9% (6)
1:0 Лацио
2.6% (4)
0:2 Наполи
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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