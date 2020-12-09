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Лацио
 
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Наполи

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 7 (2) 0.58
2. Кайседо Фелипе 4 0.33
3. Милинкович-Савич Сергей 3 0.25
4. Корреа Хоакин 1 0.08
5. Лаццари Мануэль 1 0.08
6. Альберто Луис 1 0.08
7. Перейра Андреас 1 0.08
8. Патрик 0 0
9. Пароло Марко 0 0
10. Ачерби Франческо 0 0
11. Марусич Адам 0 0
12. Фарес Мохамед 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвинг 6 0.5
2. Мертенс Дрис 4 0.33
3. Инсинье Лоренцо 4 0.33
4. Политано Маттео 3 0.25
5. Петанья Андреа 3 0.25
6. Осимхен Виктор 2 0.17
7. Зелиньски Пётр 1 0.08
8. Фабиан Руис 1 0.08
9. Демме Диего 1 0.08
10. Элмас Эльиф 1 0.08
11. Оспина Давид 0 0
12. Ди Лоренцо Джованни 0 0
13. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 5 0
2. Лукас Лейва 4 0
3. Кайседо Фелипе 4 0
4. Фарес Мохамед 4 0
5. Иммобиле Чиро 2 1
6. Патрик 2 0
7. Альберто Луис 2 0
8. Пароло Марко 2 0
9. Ачерби Франческо 2 0
10. Худт Уэсли 2 0
11. Марусич Адам 2 0
12. Рейна Пепе 1 0
13. Катальди Данило 1 0
14. Перейра Андреас 1 0
15. Лаццари Мануэль 1 0
16. Луис Фелипе 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Бакайоко Тьемуэ 2 1
2. Инсинье Лоренцо 1 1
3. Оспина Давид 2 0
4. Руй Мариу 2 0
5. Ди Лоренцо Джованни 2 0
6. Политано Маттео 2 0
7. Лосано Ирвинг 2 0
8. Манолас Костас 1 0
9. Кулибали Калиду 1 0
10. Демме Диего 1 0
11. Лоботка Станислав 1 0
12. Осимхен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 16.67% (3) 11.11% (2) 5.56% (1) 33.33% (6) 11.11% (2) 22.22% (4)
 Наполи 3.85% (1) 15.38% (4) 11.54% (3) 19.23% (5) 30.77% (8) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио
Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио
Наполи Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи
АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо

Последние игры между собой

Лацио: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Наполи: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Наполи 3:1 Лацио Серия A Наполи 1:0 Лацио Кубок Лацио 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Лацио Серия A
Лацио 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:1 Лацио Серия A Лацио 1:4 Наполи Серия A Лацио 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Лацио Серия A Лацио 0:2 Наполи Серия A Наполи 5:0 Лацио Серия A Наполи 2:4 Лацио Серия A Наполи 0:1 Лацио Кубок Лацио 1:1 Наполи Кубок Лацио 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:2 Лацио Серия A Наполи 1:0 Лацио Кубок Лацио 2:4 Наполи Серия A Лацио 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 8 4 0 27 - 13 28
2. Интер Милан Заявка 12 8 3 1 30 - 15 27
3. Рома Заявка 12 7 3 2 27 - 17 24
4. Ювентус Заявка 12 6 6 0 24 - 10 24
5. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
6. Сассуоло Заявка 12 6 5 1 22 - 13 23
7. Верона Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Удинезе Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 18 - 20 14
12. Болонья Заявка 12 4 1 7 18 - 24 13
13. Кальяри Заявка 12 3 4 5 18 - 23 13
14. Беневенто Заявка 12 3 3 6 13 - 23 12
15. Парма Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
16. Специя Заявка 12 2 5 5 17 - 25 11
17. Фиорентина Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
18. Дженоа Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
19. Торино Заявка 12 1 3 8 20 - 30 6
20. Кротоне Заявка 12 1 3 8 10 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
3. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 15 - 10 13
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
13. Парма Заявка 6 1 4 1 3 - 4 7
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Беневенто Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2020, осталось 2 дня 15 часов.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Лацио 27.5% (14)
    X 41.2% (21)
    Наполи 31.4% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Наполи
    2.94
    3.56
    2.62
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.40 2.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.45 2.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.89 3.56 2.62
      2.94 3.53 2.50

    Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.02 8.00 1.06 3.45 1.31 2.80 1.50 2.15 1.74 1.88 1.97 1.73 2.18 1.49 2.75 1.32 3.40 1.15 5.80 1.10 6.30 1.02 10.50 1.02 11.00 1.01 19.00
    9.30 1.02 8.40 1.04 3.46 1.29 2.72 1.46 2.00 1.99 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.35 1.09 5.85 1.01 10.50
    3.96 1.28 2.95 1.45 2.26 1.71 1.93 1.98 1.73 2.22 1.54 2.63 1.38 3.25 1.15 6.27
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.00 1.81 1.45 2.75 1.16 5.60
    3.04 1.38 1.97 1.84 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10
    3.23 1.39 2.66 1.53 2.08 1.84 1.66 2.35 1.47 2.86
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.85 1.29 3.40
    3.85 1.26 2.68 1.47 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.03
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.29
    Где смотреть матч Лацио - Наполи онлайн

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    Прогнозы на матч Лацио - Наполи

    Исход игры
    Лацио
    27.5% (14)
    Ничья
    41.2% (21)
    Наполи
    31.4% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (30)
    Меньше
    37.5% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    93.75% (45)
    Нет
    6.25% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.4% (15)
    1:2 Наполи
    27.5% (14)
    2:1 Лацио
    19.6% (10)
    2:2 Ничья
    9.8% (5)
    1:0 Лацио
    3.9% (2)
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