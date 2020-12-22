Монца
2:0
Конец матча
Стадион: U-Power Stadium
Асколи
8' Желтая карточкаБетелла Давиде
1:0
34' ГолАугусто Карлос
47' Желтая карточкаАрмеллино Марко
64' Желтая карточкаДжербо Альберто
78' Желтая карточкаСабири Абдельхамид
85' Желтая карточкаФоссати Марко
2:0
88' ГолФраттези Давиде
47
Мота
Дани
30
Шарич
Дарио
99
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Мачин ХосеНападающий
-
24 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
99 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
64 Ндиай КадимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Делио
Ход матча
34'
47'
64'
85'
88'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 6
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боатенг Кевин-Принс
|4 (2)
|0.29
|2.
|Мота Дани
|4
|0.29
|3.
|Гюткьяр Кристиан
|2 (1)
|0.14
|4.
|Сампиризи Марио
|2
|0.14
|5.
|Марич Мирко
|2
|0.14
|6.
|Фраттези Давиде
|2
|0.14
|7.
|Бетелла Давиде
|2
|0.14
|8.
|Аугусто Карлос
|2
|0.14
|9.
|Барберис Андреа
|0
|0
|10.
|Беллучи Джузеппе
|0
|0
|11.
|Армеллино Марко
|0
|0
|12.
|Фоссати Марко
|0
|0
|13.
|Мачин Хосе
|0
|0
|14.
|Колпани Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|5
|0.36
|2.
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.21
|3.
|Кавион Микеле
|1
|0.07
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.07
|5.
|Крагль Оливер
|0
|0
|6.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|7.
|Кирико Козимо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беллучи Джузеппе
|6
|0
|2.
|Фоссати Марко
|4
|0
|3.
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|4.
|Армеллино Марко
|3
|0
|5.
|Барилла Антонино
|1
|1
|6.
|Скалья Филиппо
|1
|1
|7.
|Барберис Андреа
|2
|0
|8.
|Палетта Габриэль
|1
|0
|9.
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|10.
|Сампиризи Марио
|1
|0
|11.
|Марич Мирко
|1
|0
|12.
|Мота Дани
|1
|0
|13.
|Фраттези Давиде
|1
|0
|14.
|Бетелла Давиде
|1
|0
|15.
|Колпани Андреа
|1
|0
|16.
|Аугусто Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|5
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|3
|1
|3.
|Джербо Альберто
|3
|0
|4.
|Кирико Козимо
|3
|0
|5.
|Шарич Дарио
|3
|0
|6.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|7.
|Петруччи Давиде
|2
|0
|8.
|Сини Симоне
|2
|0
|9.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|10.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|11.
|Сабири Абдельхамид
|2
|0
|12.
|Личо Деан
|0
|1
|13.
|Крагль Оливер
|1
|0
|14.
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|15.
|Кавион Микеле
|1
|0
|16.
|Тупта Любомир
|1
|0
|17.
|Кваранта Данило
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монца
|10% (2)
|25% (5)
|5% (1)
|20% (4)
|15% (3)
|25% (5)
|Асколи
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Монца Последние 20 матчей: +9 =6 -5Пескара 3:2 Монца Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца
Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца
Асколи Последние 20 матчей: +2 =5 -13Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи
Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 14
|27
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 10
|26
|4.
|Салернитана
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 12
|25
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|15 - 13
|24
|6.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 12
|23
|7.
|Венеция
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 12
|23
|8.
|Лечче
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|27 - 19
|21
|9.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 20
|18
|11.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 27
|18
|12.
|Порденоне
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|14 - 14
|17
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 21
|16
|14.
|Реджана
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 18
|15
|16.
|Козенца
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 11
|13
|17.
|Пескара
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Реджина
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 24
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|9 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|2.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Монца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|Венеция
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|7.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|9.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 11
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Реджана
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|15.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|9 - 10
|6
|18.
|Асколи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|2.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Порденоне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|8.
|Козенца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|10.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|Салернитана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 18
|8
|14.
|Реджана
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|16.
|Брешия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|17.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|19.
|Реджина
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2
Победитель
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