  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Монца
2:0
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
8' Желтая карточка
Бетелла Давиде
1:0
34' Гол
Аугусто Карлос
47' Желтая карточка
Армеллино Марко
64' Желтая карточка
Джербо Альберто
78' Желтая карточка
Сабири Абдельхамид
85' Желтая карточка
Фоссати Марко
2:0
88' Гол
Фраттези Давиде
90'+4
22
Ди
Грегорио
Микеле
31
Сампиризи
Марио
6
Беллучи
Джузеппе
18
Бетелла
Давиде
30
Аугусто
Карлос
21
Армеллино
Марко
5
Фоссати
Марко
20
Барилла
Антонино
7
Боатенг
Кевин-Принс
9
Гюткьяр
Кристиан
47
Мота
Дани
1
Леали
Никола
4
Корбо
Габриэле
15
Кваранта
Данило
23
Броско
Риккардо
3
Сарци-Путтини
Даниэле
14
Донис
Христос
25
Джербо
Альберто
30
Шарич
Дарио
91
Кирико
Козимо
99
Баич
Риад
21
Сабири
Абдельхамид
Монца
4-3-3
Асколи
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боатенг Кевин-Принс 4 (2) 0.29
2. Мота Дани 4 0.29
3. Гюткьяр Кристиан 2 (1) 0.14
4. Сампиризи Марио 2 0.14
5. Марич Мирко 2 0.14
6. Фраттези Давиде 2 0.14
7. Бетелла Давиде 2 0.14
8. Аугусто Карлос 2 0.14
9. Барберис Андреа 0 0
10. Беллучи Джузеппе 0 0
11. Армеллино Марко 0 0
12. Фоссати Марко 0 0
13. Мачин Хосе 0 0
14. Колпани Андреа 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 5 0.36
2. Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.21
3. Кавион Микеле 1 0.07
4. Пучино Раффаэле 1 0.07
5. Крагль Оливер 0 0
6. Бюхель Марсель 0 0
7. Кирико Козимо 0 0

Карточки

Монца
# Игрок      
1. Беллучи Джузеппе 6 0
2. Фоссати Марко 4 0
3. Боатенг Кевин-Принс 3 0
4. Армеллино Марко 3 0
5. Барилла Антонино 1 1
6. Скалья Филиппо 1 1
7. Барберис Андреа 2 0
8. Палетта Габриэль 1 0
9. Гюткьяр Кристиан 1 0
10. Сампиризи Марио 1 0
11. Марич Мирко 1 0
12. Мота Дани 1 0
13. Фраттези Давиде 1 0
14. Бетелла Давиде 1 0
15. Колпани Андреа 1 0
16. Аугусто Карлос 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 5 1
2. Бюхель Марсель 3 1
3. Джербо Альберто 3 0
4. Кирико Козимо 3 0
5. Шарич Дарио 3 0
6. Корбо Габриэле 1 1
7. Петруччи Давиде 2 0
8. Сини Симоне 2 0
9. Авлонитис Тасос 2 0
10. Шпендльхофер Лукас 2 0
11. Сабири Абдельхамид 2 0
12. Личо Деан 0 1
13. Крагль Оливер 1 0
14. Пучино Раффаэле 1 0
15. Кавион Микеле 1 0
16. Тупта Любомир 1 0
17. Кваранта Данило 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монца 10% (2) 25% (5) 5% (1) 20% (4) 15% (3) 25% (5)
 Асколи 30% (3) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Монца Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Пескара 3:2 Монца Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца
Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца
Асколи Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи
Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 Заявка 14 7 6 1 23 - 14 27
2. Читтаделла Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
3. СПАЛ 2013 Заявка 14 7 5 2 19 - 10 26
4. Салернитана Заявка 13 7 4 2 17 - 12 25
5. Фрозиноне Заявка 14 7 3 4 15 - 13 24
6. Монца Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
7. Венеция Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
8. Лечче Заявка 14 5 6 3 27 - 19 21
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Брешия Заявка 14 4 6 4 22 - 20 18
11. Пиза Заявка 14 4 6 4 21 - 27 18
12. Порденоне Заявка 14 3 8 3 14 - 14 17
13. Виченца Виртус Заявка 13 3 7 3 19 - 21 16
14. Реджана 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
15. Кремонезе Заявка 14 3 6 5 15 - 18 15
16. Козенца Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17. Пескара Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Реджина Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
19. Асколи Заявка 14 1 3 10 10 - 24 6
20. Виртус Энтелла Заявка 14 0 5 9 9 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Читтаделла Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Эмполи 0:0 Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
7. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
8. Фрозиноне Заявка 7 3 2 2 5 - 6 11
9. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Лечче Заявка 7 2 4 1 16 - 11 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Реджана 0:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Виченца Виртус Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
15. Пескара Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Реджина Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
17. Порденоне Заявка 7 0 6 1 9 - 10 6
18. Асколи Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца Заявка 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Виртус Энтелла Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
2. Эмполи 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Лечче Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Порденоне Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
5. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
7. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
8. Козенца Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
10. Монца Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
11. Салернитана Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
12. Виченца Виртус Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Пиза Заявка 7 2 2 3 13 - 18 8
14. Реджана 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Кремонезе Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
16. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
17. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
18. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
19. Реджина Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Аугусто Карлос бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Бетелла Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 8.50 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 6.50 55.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.05 7.90
  1.14 7.29 31.14

Самый высокий коэффициент на матч «Монца» – «Асколи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Асколи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монца» – «Асколи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
16.50 1.01 11.00 1.02 1.75 2.00 3.50 1.28 1.10 6.00 2.04 1.78 1.80 2.02 1.10 6.25 1.25 3.80 1.18 4.50 1.07 7.40 1.06 8.20 1.01 13.50
12.75 1.00 11.50 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.33 1.67 1.79 2.02 1.49 2.54 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.40
1.48 2.75 1.27 3.92 1.55 2.54 1.36 3.27 1.92 1.96 1.66 2.31 1.40 3.06 1.51 2.66 1.49 2.76 1.17 5.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.45 2.65 2.23 1.65 1.04 9.25 1.18 4.50
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
2.04 1.82 1.68 2.25 1.31 3.52 1.77 2.10 1.28 3.77 1.14 5.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.95 1.79 1.47 2.60 1.29 3.45
4.75 1.19 3.38 1.32 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
13.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
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