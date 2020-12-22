  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Козенца
0:0
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
26' Желтая карточка
Тиритиельо Андреа
51' Желтая карточка
Биттанте Лука
78' Желтая карточка
Коне Бенджамин
80' Желтая карточка
Леджиттимо Маттео
84' Желтая карточка
Тогордо Антони
88' Желтая карточка
Чрнигой Домен
90'+3
30
Фальконе
Владимиро
4
Тиритиельо
Андреа
28
Ингроссо
Джанмарко
18
Леджиттимо
Маттео
27
Биттанте
Лука
88
Петруччи
Давиде
16
Шаудоне
Даниэле
19
Вера
Брайан
7
Баэс
Хайме
10
Карретта
Мирко
23
Глиоцци
Этторе
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
30
Свобода
Михаэль
32
Чеккарони
Пьетро
3
Молинаро
Кристиан
16
Фьордилино
Антонио
5
Вакка
Антонио
9
Капелло
Алессандро
10
Араму
Маттиа
17
Джонсон
Деннис
11
Форте
Франческо
Козенца
3-4-1-2
Венеция
4-3-1-2

Ход матча

26'
Тиритиельо Андреа
 
51'
Биттанте Лука
 
65'
 
Тогордо Антони
Вакка Антонио
65'
 
Ди Мариано Франческо
Джонсон Деннис
70'
Коне Бенджамин
Шаудоне Даниэле
 
71'
Суэва Джанлуиджи
Глиоцци Этторе
 
71'
 
Бокалон Риккардо
Форте Франческо
71'
 
Чрнигой Домен
Капелло Алессандро
78'
Коне Бенджамин
 
79'
Корси Анджело
Биттанте Лука
 
80'
Леджиттимо Маттео
 
84'
 
Тогордо Антони
88'
 
Чрнигой Домен

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 3 0.21
2. Глиоцци Этторе 2 0.14
3. Тиритиельо Андреа 2 0.14
4. Баэс Хайме 1 0.07
5. Биттанте Лука 1 0.07
6. Балули Мохамед 1 0.07
7. Суэва Джанлуиджи 0 0
8. Вера Брайан 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 8 0.57
2. Араму Маттиа 4 (1) 0.29
3. Фьордилино Антонио 3 0.21
4. Мале Юссеф 1 0.07
5. Бокалон Риккардо 1 0.07
6. Чеккарони Пьетро 1 0.07
7. Карлссон Отар 1 0.07
8. Ди Мариано Франческо 0 0
9. Капелло Алессандро 0 0
10. Маццокки Паскуале 0 0
11. Джонсон Деннис 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Тиритиельо Андреа 5 1
2. Бруччини Мирко 4 0
3. Ба Абу 2 1
4. Петруччи Давиде 3 0
5. Шаудоне Даниэле 3 0
6. Биттанте Лука 3 0
7. Корси Анджело 3 0
8. Идда Риккардо 3 0
9. Коне Бенджамин 3 0
10. Леджиттимо Маттео 2 0
11. Баэс Хайме 2 0
12. Сакко Ихсан 2 0
13. Балули Мохамед 2 0
14. Ингроссо Джанмарко 0 1
15. Литтери Джанлука 1 0
16. Карретта Мирко 1 0
17. Петре Адриан 1 0
18. Суэва Джанлуиджи 1 0
19. Боррелли Дженнаро 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Вакка Антонио 5 0
2. Джонсон Деннис 2 1
3. Модоло Марко 3 0
4. Капелло Алессандро 3 0
5. Фьордилино Антонио 3 0
6. Кремонези Микеле 2 0
7. Ди Мариано Франческо 2 0
8. Бокалон Риккардо 2 0
9. Форте Франческо 2 0
10. Мале Юссеф 2 0
11. Тогордо Антони 2 0
12. Молинаро Кристиан 1 0
13. Чрнигой Домен 1 0
14. Араму Маттиа 1 0
15. Чеккарони Пьетро 1 0
16. Маццокки Паскуале 1 0
17. Феличоли Джанфилиппо 1 0
18. Карлссон Отар 1 0
19. Свобода Михаэль 1 0
20. Феррарини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 0 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2) 30% (3)
 Венеция 0 11.76% (2) 29.41% (5) 23.53% (4) 5.88% (1) 29.41% (5)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца
Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза
Венеция Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция
Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия

Последние игры между собой

Козенца: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Венеция: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Венеция 1:1 Козенца Серия B Козенца 1:1 Венеция Серия B Козенца 1:1 Венеция Серия B Венеция 0:1 Козенца Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 Заявка 14 7 6 1 23 - 14 27
2. Читтаделла Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
3. СПАЛ 2013 Заявка 14 7 5 2 19 - 10 26
4. Салернитана Заявка 13 7 4 2 17 - 12 25
5. Фрозиноне Заявка 14 7 3 4 15 - 13 24
6. Монца Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
7. Венеция Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
8. Лечче Заявка 14 5 6 3 27 - 19 21
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Брешия Заявка 14 4 6 4 22 - 20 18
11. Пиза Заявка 14 4 6 4 21 - 27 18
12. Порденоне Заявка 14 3 8 3 14 - 14 17
13. Виченца Виртус Заявка 13 3 7 3 19 - 21 16
14. Реджана 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
15. Кремонезе Заявка 14 3 6 5 15 - 18 15
16. Козенца Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17. Пескара Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Реджина Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
19. Асколи Заявка 14 1 3 10 10 - 24 6
20. Виртус Энтелла Заявка 14 0 5 9 9 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Читтаделла Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Эмполи 0:0 Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
7. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
8. Фрозиноне Заявка 7 3 2 2 5 - 6 11
9. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Лечче Заявка 7 2 4 1 16 - 11 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Реджана 0:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Виченца Виртус Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
15. Пескара Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Реджина Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
17. Порденоне Заявка 7 0 6 1 9 - 10 6
18. Асколи Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца Заявка 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Виртус Энтелла Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
2. Эмполи 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Лечче Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Порденоне Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
5. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
7. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
8. Козенца Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
10. Монца Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
11. Салернитана Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
12. Виченца Виртус Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Пиза Заявка 7 2 2 3 13 - 18 8
14. Реджана 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Кремонезе Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
16. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
17. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
18. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
19. Реджина Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Тиритиельо Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.30 1.52 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 5.80 1.45 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 2.99 2.72

Самый высокий коэффициент на матч «Козенца» – «Венеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Козенца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Козенца» – «Венеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.55 2.35 8.10 1.06 1.07 7.50 2.60 1.45 2.15 1.70 1.08 7.00 1.47 2.65 1.31 3.25 1.13 5.40 1.10 6.20 1.02 11.00 0.00 15.00 0.00 18.50
7.40 1.05 6.55 1.08 3.26 1.32 2.56 1.51 1.86 2.04 1.47 2.68 1.32 3.26 1.12 5.40 1.09 5.95 1.01 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.80 1.80 2.01 1.04 9.50 1.10 6.30
2.62 1.49 1.65 2.24 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.40 1.73 2.04 1.31 3.25
3.76 1.27 2.62 1.49 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
10.50 1.03
Букмекер Да Нет
12.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
Где смотреть матч Козенца 0:0 Венеция онлайн

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