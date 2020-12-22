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Эмполи
0:0
Конец матча

Стадион:
Реджана
0'
40' Желтая карточка
Романьоли Симоне
45' Желтая карточка
Дзампано Джузеппе
56' Вторая желтая карточка
Романьоли Симоне
60' Желтая карточка
Мураторе Симоне
89' Желтая карточка
Пеццелла Сальваторе
90'+4
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитрис
65
Паризи
Фабьяно
28
Риччи
Самуэле
5
Штулац
Лео
32
Хаас
Николас
10
Морео
Стефано
7
Манкузо
Леонардо
9
Оливьери
Марко
13
Черофолини
Микеле
20
Гьямфи
Брайт
93
Айети
Арлинд
15
Коста
Андреа
17
Либутти
Лоренцо
8
Вароне
Иван
38
Мураторе
Симоне
7
Дзампано
Джузеппе
21
Радрецца
Игор
24
Каргбо
Аугустус
10
Маццокки
Симоне
Эмполи
4-3-1-2
Реджана
3-4-1-2

Ход матча

40'
Романьоли Симоне
 
45'
 
Дзампано Джузеппе
56'
Романьоли Симоне
 
58'
Казале Николо
Оливьери Марко
 
60'
 
Мураторе Симоне
69'
 
Камбьяги Николо
Дзампано Джузеппе
69'
 
Дзампаро Лука
Маццокки Симоне
70'
 
Пеццелла Сальваторе
Мураторе Симоне
80'
 
Кирван Нико
Либутти Лоренцо
86'
Байрами Недим
Манкузо Леонардо
 
86'
Ла Мантия Андреа
Морео Стефано
 
87'
 
Вольтан Давиде
Каргбо Аугустус
89'
 
Пеццелла Сальваторе

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 9
  • 4 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 7 (1) 0.5
2. Ла Мантия Андреа 5 0.36
3. Морео Стефано 3 0.21
4. Матос Ридер 2 0.14
5. Оливьери Марко 2 0.14
6. Штулац Лео 1 0.07
7. Романьоли Симоне 1 0.07
8. Хаас Николас 1 0.07
9. Байрами Недим 1 0.07
10. Бандинелли Филиппо 0 0
11. Риччи Самуэле 0 0
12. Фьямоцци Риккардо 0 0
13. Терзич Алекса 0 0
Реджана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Романьоли Симоне 2 2
2. Бандинелли Филиппо 4 0
3. Фьямоцци Риккардо 2 1
4. Манкузо Леонардо 3 0
5. Ла Мантия Андреа 2 0
6. Хаас Николас 2 0
7. Николау Димитрис 2 0
8. Штулац Лео 1 0
9. Морео Стефано 1 0
10. Риччи Самуэле 1 0
11. Терзич Алекса 1 0
12. Андреа Камбиасо 1 0
Реджана
# Игрок      
1. Коста Андреа 3 1
2. Дзампаро Лука 1 0
3. Либутти Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 8.7% (2) 0 8.7% (2) 34.78% (8) 26.09% (6) 21.74% (5)
 Реджана 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи
Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи
Реджана Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца
Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Реджана 0:1 Imolese Реджана 1:0 Бари Реджана 2:1 Новара Реджана 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Реджана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Эмполи 4:1 Реджана Кубок Эмполи 2:0 Реджана Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 7 6 1 23 - 14 27
2. Читтаделла Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
3. СПАЛ 2013 Заявка 14 7 5 2 19 - 10 26
4. Салернитана Заявка 13 7 4 2 17 - 12 25
5. Фрозиноне Заявка 14 7 3 4 15 - 13 24
6. Монца Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
7. Венеция Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
8. Лечче Заявка 14 5 6 3 27 - 19 21
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Брешия Заявка 14 4 6 4 22 - 20 18
11. Пиза Заявка 14 4 6 4 21 - 27 18
12. Порденоне Заявка 14 3 8 3 14 - 14 17
13. Виченца Виртус Заявка 13 3 7 3 19 - 21 16
14. Реджана Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
15. Кремонезе Заявка 14 3 6 5 15 - 18 15
16. Козенца Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17. Пескара Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Реджина Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
19. Асколи Заявка 14 1 3 10 10 - 24 6
20. Виртус Энтелла Заявка 14 0 5 9 9 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Читтаделла Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Эмполи Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
7. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
8. Фрозиноне Заявка 7 3 2 2 5 - 6 11
9. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Лечче Заявка 7 2 4 1 16 - 11 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Реджана Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Виченца Виртус Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
15. Пескара Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Реджина Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
17. Порденоне Заявка 7 0 6 1 9 - 10 6
18. Асколи Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца Заявка 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Виртус Энтелла Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
2. Эмполи Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Лечче Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Порденоне Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
5. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
7. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
8. Козенца Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
10. Монца Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
11. Салернитана Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
12. Виченца Виртус Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Пиза Заявка 7 2 2 3 13 - 18 8
14. Реджана Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Кремонезе Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
16. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
17. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
18. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
19. Реджина Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Дзампано Джузеппе получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Романьоли Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 1.48 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.59 3.98 5.75
  6.97 1.32 6.38

Самый высокий коэффициент на матч «Эмполи» – «Реджана» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эмполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджана» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эмполи» – «Реджана», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.58 2.30 11.00 1.02 1.08 7.00 3.60 1.27 1.05 8.50 2.06 1.76 1.81 2.00 1.07 7.50 1.25 3.70 1.09 6.50 1.07 7.30 1.06 9.00 1.01 13.50
12.50 1.00 11.00 1.02 4.40 1.20 3.52 1.30 2.29 1.69 1.76 2.06 1.48 2.57 1.23 3.80 1.16 4.45 1.05 7.60
1.36 3.22 1.20 4.74 1.41 2.98 1.28 3.75 2.05 1.83 1.79 2.09 1.54 2.57 1.88 1.98 1.68 2.25 1.50 2.65 1.59 2.45 1.62 2.37 1.53 2.62 1.19 5.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 2.28 1.63 1.05 8.50 1.19 4.40 1.04 9.00
3.45 1.31 2.31 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.70
1.32 3.49 1.17 5.26 1.42 2.92 1.28 3.73 1.53 2.56 1.35 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.95 1.80 1.44 2.60 1.28 3.45
4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Эмполи 0:0 Реджана онлайн

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