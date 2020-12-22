Эмполи
0:0
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
Реджана
40' Желтая карточкаРоманьоли Симоне
45' Желтая карточкаДзампано Джузеппе
56' Вторая желтая карточкаРоманьоли Симоне
60' Желтая карточкаМураторе Симоне
89' Желтая карточкаПеццелла Сальваторе
32
Хаас
Николас
20
Гьямфи
Брайт
93
Айети
Арлинд
15
Коста
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
-
93 Айети АрлиндЗащитник
-
15 Коста АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Кирван НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Марки МаттиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
Ход матча
40'
56'
60'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 6
-
2 Угловые 9
-
4 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|7 (1)
|0.5
|2.
|Ла Мантия Андреа
|5
|0.36
|3.
|Морео Стефано
|3
|0.21
|4.
|Матос Ридер
|2
|0.14
|5.
|Оливьери Марко
|2
|0.14
|6.
|Штулац Лео
|1
|0.07
|7.
|Романьоли Симоне
|1
|0.07
|8.
|Хаас Николас
|1
|0.07
|9.
|Байрами Недим
|1
|0.07
|10.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|11.
|Риччи Самуэле
|0
|0
|12.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|13.
|Терзич Алекса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Симоне
|2
|2
|2.
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|3.
|Фьямоцци Риккардо
|2
|1
|4.
|Манкузо Леонардо
|3
|0
|5.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0
|6.
|Хаас Николас
|2
|0
|7.
|Николау Димитрис
|2
|0
|8.
|Штулац Лео
|1
|0
|9.
|Морео Стефано
|1
|0
|10.
|Риччи Самуэле
|1
|0
|11.
|Терзич Алекса
|1
|0
|12.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коста Андреа
|3
|1
|2.
|Дзампаро Лука
|1
|0
|3.
|Либутти Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|8.7% (2)
|0
|8.7% (2)
|34.78% (8)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|Реджана
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =6 -2Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи
Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи
Реджана Последние 20 матчей: +7 =4 -9Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца
Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Реджана 0:1 Imolese Реджана 1:0 Бари Реджана 2:1 Новара Реджана 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Реджана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 14
|27
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 10
|26
|4.
|Салернитана
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 12
|25
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|15 - 13
|24
|6.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 12
|23
|7.
|Венеция
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 12
|23
|8.
|Лечче
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|27 - 19
|21
|9.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 20
|18
|11.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 27
|18
|12.
|Порденоне
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|14 - 14
|17
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 21
|16
|14.
|Реджана
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 18
|15
|16.
|Козенца
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 11
|13
|17.
|Пескара
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Реджина
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 24
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|9 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|2.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Монца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|Венеция
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|7.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|9.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 11
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|15.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|9 - 10
|6
|18.
|Асколи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|2.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Порденоне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|8.
|Козенца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|10.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|Салернитана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 18
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|16.
|Брешия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|17.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|19.
|Реджина
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эмполи» – «Реджана» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эмполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджана» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эмполи» – «Реджана», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров