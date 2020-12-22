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  3. Италия
Порденоне
1:2
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
44' Желтая карточка
Скавоне Мануэль
0:1
65' Гол
Целар Жан
68' Желтая карточка
Густафссон Самуэль
1:1
69' Гол
Фаласко Никола
77' Желтая карточка
Барисон Альберто
80' Желтая карточка
Вальцания Лука
1:2
89' Гол
Чофани Даниэль
90' Желтая карточка
Перизан Самуэле
90'+5
22
Перизан
Самуэле
2
Берра
Филиппо
31
Кампорезе
Микеле
6
Барисон
Альберто
54
Фаласко
Никола
16
Маньино
Лука
8
Кало
Джакомо
29
Скавоне
Мануэль
30
Малламо
Алессандро
13
Чиурриа
Патрик
32
Бутич
Карло
22
Вольпе
Джакомо
21
Цортеа
Надир
15
Бьянкетти
Маттео
2
Фьордализо
Алессандро
3
Валери
Эмануэле
14
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
77
Гизольфи
Маттео
95
Пинато
Марко
17
Стриццоло
Лука
10
Буонаюто
Кристиан
Порденоне
4-3-1-2
Кремонезе
4-3-3

Ход матча

39'
 
Целар Жан
Буонаюто Кристиан
44'
Скавоне Мануэль
 
46'
 
Чофани Даниэль
Стриццоло Лука
46'
 
Густафссон Самуэль
Гизольфи Маттео
56'
Мусёлик Себастьян
Малламо Алессандро
 
57'
Паза Симоне
Кало Джакомо
 
65'
0:1
Целар Жан
68'
 
Густафссон Самуэль
68'
Гавацци Давиде
Маньино Лука
 
69'
Фаласко Никола
(Чиурриа Патрик)
1:1
77'
Барисон Альберто
 
80'
 
Вальцания Лука
86'
Россетти Маттео
Скавоне Мануэль
 
87'
 
Биа Леонардо
Пинато Марко
89'
1:2
Чофани Даниэль
90'
Перизан Самуэле
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 13
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 7 (2) 0.5
2. Мусёлик Себастьян 2 0.14
3. Чиурриа Патрик 1 0.07
4. Фаласко Никола 1 0.07
5. Скавоне Мануэль 1 0.07
6. Берра Филиппо 1 0.07
7. Барисон Альберто 1 0.07
8. Кало Джакомо 0 0
9. Маньино Лука 0 0
10. Бутич Карло 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 4 0.29
2. Целар Жан 2 0.14
3. Пинато Марко 2 0.14
4. Дели Франческо 2 0.14
5. Вальцания Лука 2 0.14
6. Буонаюто Кристиан 1 0.07
7. Чофани Даниэль 1 0.07
8. Гаэтано Джанлука 1 0.07
9. Кастаньетти Микеле 0 0
10. Нарди Филиппо 0 0
11. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Дьяв Давиде 5 0
2. Кампорезе Микеле 3 0
3. Скавоне Мануэль 3 0
4. Фаласко Никола 3 0
5. Фольякко Алессандро 3 0
6. Кало Джакомо 3 0
7. Маньино Лука 3 0
8. Мусёлик Себастьян 2 0
9. Барисон Альберто 2 0
10. Бассоли Алессандро 1 0
11. Мисурака Джанвито 1 0
12. Гавацци Давиде 1 0
13. Берра Филиппо 1 0
14. Перизан Самуэле 1 0
15. Бутич Карло 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Терранова Эмануэле 4 0
2. Бьянкетти Маттео 4 0
3. Кастаньетти Микеле 4 0
4. Стриццоло Лука 4 0
5. Густафссон Самуэль 4 0
6. Раванелли Лука 3 0
7. Вальцания Лука 2 0
8. Целар Жан 2 0
9. Фьордализо Алессандро 2 0
10. Валери Эмануэле 2 0
11. Крешенци Алессандро 1 0
12. Пинато Марко 1 0
13. Дели Франческо 1 0
14. Гаэтано Джанлука 1 0
15. Цортеа Надир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 28.57% (4) 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)
 Кремонезе 26.67% (4) 13.33% (2) 26.67% (4) 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи
Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия
Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Кремонезе 2:2 Порденоне Серия B Порденоне 1:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:2 Порденоне Лега Про Порденоне 1:1 Кремонезе Лега Про
Кремонезе 0:0 Порденоне Лега Про Порденоне 1:0 Кремонезе Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 Заявка 14 7 6 1 23 - 14 27
2. Читтаделла Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
3. СПАЛ 2013 Заявка 14 7 5 2 19 - 10 26
4. Салернитана Заявка 13 7 4 2 17 - 12 25
5. Фрозиноне Заявка 14 7 3 4 15 - 13 24
6. Монца Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
7. Венеция Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
8. Лечче Заявка 14 5 6 3 27 - 19 21
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Брешия Заявка 14 4 6 4 22 - 20 18
11. Пиза Заявка 14 4 6 4 21 - 27 18
12. Порденоне Заявка 14 3 8 3 14 - 14 17
13. Виченца Виртус Заявка 13 3 7 3 19 - 21 16
14. Реджана 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
15. Кремонезе Заявка 14 3 6 5 15 - 18 15
16. Козенца Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17. Пескара Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Реджина Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
19. Асколи Заявка 14 1 3 10 10 - 24 6
20. Виртус Энтелла Заявка 14 0 5 9 9 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Читтаделла Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Эмполи 0:0 Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
7. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
8. Фрозиноне Заявка 7 3 2 2 5 - 6 11
9. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Лечче Заявка 7 2 4 1 16 - 11 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Реджана 0:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Виченца Виртус Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
15. Пескара Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Реджина Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
17. Порденоне Заявка 7 0 6 1 9 - 10 6
18. Асколи Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца Заявка 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Виртус Энтелла Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
2. Эмполи 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Лечче Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Порденоне Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
5. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
7. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
8. Козенца Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
10. Монца Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
11. Салернитана Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
12. Виченца Виртус Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Пиза Заявка 7 2 2 3 13 - 18 8
14. Реджана 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Кремонезе Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
16. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
17. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
18. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
19. Реджина Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Скавоне Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Буонаюто Кристиан уходит с поля. Целар Жан выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Guido Teghil. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 1.60 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.41 2.99 3.30

Самый высокий коэффициент на матч «Порденоне» – «Кремонезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порденоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кремонезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порденоне» – «Кремонезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.75 1.42 7.30 1.07 1.40 2.85 2.37 1.60 1.96 1.85 1.80 1.95 1.36 3.05 1.12 5.60 1.10 6.20 1.01 12.50 1.01 12.50 0.00 14.50 0.00 20.00
6.90 1.06 6.05 1.10 3.10 1.35 2.36 1.59 1.77 2.16 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.20 1.06 6.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.37 2.95 1.76 2.15 1.03 10.00 1.09 6.60
2.50 1.53 1.73 2.11 1.38 3.04 1.11 6.65 1.07 8.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.48 1.61 2.23 1.25 3.85
3.60 1.29 2.45 1.55 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
Букмекер Да Нет
12.50 1.01
Букмекер Да Нет
3.45 1.30
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