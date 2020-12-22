Пиза
2:2
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Кьево
7' Желтая карточкаМаццители Лука
1:0
16' ГолГухер Роберт
40' Желтая карточкаКоттали Маттео
2:0
49' ГолМаццители Лука
61' Желтая карточкаОби Джоэл
76' Желтая карточкаСьега Николас
2:1
76' ГолДжорджевич Филип
81' Вторая желтая карточкаСьега Николас
2:2
90' ГолЧичиретти Амато
27
Гухер
Роберт
14
Марин
Мариус
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Кучич МаттеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Видо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
16'
1:0
40'
49'
61'
76'
76'
81'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
12 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гухер Роберт
|4
|0.29
|2.
|Маркони Микеле
|4 (2)
|0.29
|3.
|Видо Лука
|4
|0.29
|4.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.14
|5.
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.14
|6.
|Соддимо Данило
|1
|0.07
|7.
|Караччоло Антонио
|1
|0.07
|8.
|Маццители Лука
|1
|0.07
|9.
|Паломби Симоне
|1
|0.07
|10.
|Биринделли Самуэле
|1
|0.07
|11.
|Марин Мариус
|0
|0
|12.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|13.
|Лизи Франческо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.31
|2.
|Джорджевич Филип
|3
|0.23
|3.
|Марджиотта Франческо
|3
|0.23
|4.
|Могос Василе
|1
|0.08
|5.
|Оби Джоэл
|1
|0.08
|6.
|Фабро Микаэль
|1
|0.08
|7.
|Канотто Луиджи
|1
|0.08
|8.
|Риджионе Микеле
|1
|0.08
|9.
|Чичиретти Амато
|1
|0.08
|10.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.08
|11.
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|12.
|Де Лука Мануэль
|0
|0
|13.
|Д'Амико Феличе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маццители Лука
|6
|0
|2.
|Бенедетти Симоне
|3
|1
|3.
|Пизано Эрос
|3
|1
|4.
|Марин Мариус
|3
|1
|5.
|Караччоло Антонио
|4
|0
|6.
|Сьега Николас
|2
|1
|7.
|Гухер Роберт
|3
|0
|8.
|Лизи Франческо
|3
|0
|9.
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|10.
|Де Витис Алессандро
|1
|0
|11.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оби Джоэл
|3
|1
|2.
|Коттали Маттео
|3
|1
|3.
|Пальмьеро Лука
|3
|0
|4.
|Ренцетти Франческо
|1
|1
|5.
|Вивиани Маттиа
|1
|1
|6.
|Могос Василе
|2
|0
|7.
|Леверб Максим
|2
|0
|8.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|9.
|Гарритано Лука
|1
|0
|10.
|Фабро Микаэль
|1
|0
|11.
|Канотто Луиджи
|1
|0
|12.
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|13.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|14.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пиза
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|Кьево
|0
|35.29% (6)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лечче 0:3 Пиза Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи
СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани
Кьево Последние 20 матчей: +9 =5 -6Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево
Последние игры между собой
Пиза: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 0
Кьево: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 14
|27
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 10
|26
|4.
|Салернитана
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 12
|25
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|15 - 13
|24
|6.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 12
|23
|7.
|Венеция
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 12
|23
|8.
|Лечче
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|27 - 19
|21
|9.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 20
|18
|11.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 27
|18
|12.
|Порденоне
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|14 - 14
|17
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 21
|16
|14.
|Реджана
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 18
|15
|16.
|Козенца
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 11
|13
|17.
|Пескара
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Реджина
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 24
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|9 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|2.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Монца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|Венеция
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|7.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|9.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 11
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Реджана
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|15.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|9 - 10
|6
|18.
|Асколи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|2.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Порденоне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|8.
|Козенца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|10.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|Салернитана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 18
|8
|14.
|Реджана
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|16.
|Брешия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|17.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|19.
|Реджина
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2
Победитель
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