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  2. Матчи
  3. Италия
Пиза
2:2
Конец матча

Стадион:
Кьево
0'
7' Желтая карточка
Маццители Лука
1:0
16' Гол
Гухер Роберт
40' Желтая карточка
Коттали Маттео
2:0
49' Гол
Маццители Лука
61' Желтая карточка
Оби Джоэл
76' Желтая карточка
Сьега Николас
2:1
76' Гол
Джорджевич Филип
81' Вторая желтая карточка
Сьега Николас
2:2
90' Гол
Чичиретти Амато
90'+6
1
Перилли
Симоне
2
Биринделли
Самуэле
33
Бенедетти
Симоне
8
Караччоло
Антонио
23
Лизи
Франческо
36
Маццители
Лука
27
Гухер
Роберт
14
Марин
Мариус
7
Сьега
Николас
26
Мазуччи
Гаэтано
31
Маркони
Микеле
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
6
Леверб
Максим
5
Риджионе
Микеле
27
Коттали
Маттео
16
Гарритано
Лука
24
Вивиани
Маттиа
10
Оби
Джоэл
17
Джаккерини
Эммануэле
93
Марджиотта
Франческо
98
Де
Лука
Мануэль
Пиза
4-3-1-2
Кьево
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гухер Роберт 4 0.29
2. Маркони Микеле 4 (2) 0.29
3. Видо Лука 4 0.29
4. Мазуччи Гаэтано 2 0.14
5. Сибилли Джузеппе 2 0.14
6. Соддимо Данило 1 0.07
7. Караччоло Антонио 1 0.07
8. Маццители Лука 1 0.07
9. Паломби Симоне 1 0.07
10. Биринделли Самуэле 1 0.07
11. Марин Мариус 0 0
12. Де Витис Алессандро 0 0
13. Лизи Франческо 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 4 0.31
2. Джорджевич Филип 3 0.23
3. Марджиотта Франческо 3 0.23
4. Могос Василе 1 0.08
5. Оби Джоэл 1 0.08
6. Фабро Микаэль 1 0.08
7. Канотто Луиджи 1 0.08
8. Риджионе Микеле 1 0.08
9. Чичиретти Амато 1 0.08
10. Леверб Максим 1 (1) 0.08
11. Пальмьеро Лука 0 0
12. Де Лука Мануэль 0 0
13. Д'Амико Феличе 0 0

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 6 0
2. Бенедетти Симоне 3 1
3. Пизано Эрос 3 1
4. Марин Мариус 3 1
5. Караччоло Антонио 4 0
6. Сьега Николас 2 1
7. Гухер Роберт 3 0
8. Лизи Франческо 3 0
9. Биринделли Самуэле 3 0
10. Де Витис Алессандро 1 0
11. Сибилли Джузеппе 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 3 1
2. Коттали Маттео 3 1
3. Пальмьеро Лука 3 0
4. Ренцетти Франческо 1 1
5. Вивиани Маттиа 1 1
6. Могос Василе 2 0
7. Леверб Максим 2 0
8. Риджионе Микеле 1 0
9. Гарритано Лука 1 0
10. Фабро Микаэль 1 0
11. Канотто Луиджи 1 0
12. Марджиотта Франческо 1 0
13. Шемпер Адриан 1 0
14. Де Лука Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 14.29% (3) 23.81% (5) 4.76% (1) 9.52% (2) 14.29% (3) 33.33% (7)
 Кьево 0 35.29% (6) 17.65% (3) 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лечче 0:3 Пиза Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи
СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани
Кьево Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево
Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево

Последние игры между собой

Пиза: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 0
Кьево: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 0
Пиза 1:1 Кьево Серия B Кьево 2:2 Пиза Серия B Пиза 1:1 Кьево Серия B Кьево 2:2 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 Заявка 14 7 6 1 23 - 14 27
2. Читтаделла Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
3. СПАЛ 2013 Заявка 14 7 5 2 19 - 10 26
4. Салернитана Заявка 13 7 4 2 17 - 12 25
5. Фрозиноне Заявка 14 7 3 4 15 - 13 24
6. Монца Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
7. Венеция Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
8. Лечче Заявка 14 5 6 3 27 - 19 21
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Брешия Заявка 14 4 6 4 22 - 20 18
11. Пиза Заявка 14 4 6 4 21 - 27 18
12. Порденоне Заявка 14 3 8 3 14 - 14 17
13. Виченца Виртус Заявка 13 3 7 3 19 - 21 16
14. Реджана 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
15. Кремонезе Заявка 14 3 6 5 15 - 18 15
16. Козенца Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17. Пескара Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Реджина Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
19. Асколи Заявка 14 1 3 10 10 - 24 6
20. Виртус Энтелла Заявка 14 0 5 9 9 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Читтаделла Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Эмполи 0:0 Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
7. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
8. Фрозиноне Заявка 7 3 2 2 5 - 6 11
9. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Лечче Заявка 7 2 4 1 16 - 11 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Реджана 0:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Виченца Виртус Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
15. Пескара Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Реджина Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
17. Порденоне Заявка 7 0 6 1 9 - 10 6
18. Асколи Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца Заявка 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Виртус Энтелла Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
2. Эмполи 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Лечче Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Порденоне Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
5. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
7. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
8. Козенца Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
10. Монца Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
11. Салернитана Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
12. Виченца Виртус Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Пиза Заявка 7 2 2 3 13 - 18 8
14. Реджана 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Кремонезе Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
16. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
17. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
18. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
19. Реджина Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Коттали Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Гухер Роберт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Маццители Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.05 16.00 40.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 9.00 55.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.97 3.14 2.55

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
9.30 1.03 6.90 1.07 3.65 1.25 2.33 1.61 1.93 1.88 1.80 1.95 1.35 3.05 1.12 5.70 1.10 6.60 1.01 12.50 1.01 12.50 0.00 20.00
7.80 1.05 6.45 1.09 2.99 1.37 2.32 1.61 1.75 2.19 1.41 2.91 1.28 3.54 1.08 6.45 1.06 6.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.75 2.08 1.37 2.95 1.09 6.70 1.03 10.50
2.68 1.47 1.77 2.05 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.53 1.60 2.28 1.22 4.00
3.45 1.31 2.48 1.54 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Букмекер Да Нет
3.55 1.28
Где смотреть матч Пиза 2:2 Кьево онлайн

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