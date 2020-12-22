Читтаделла
1:0
Конец матча
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Фрозиноне
4' Желтая карточкаЦаджу Франк
1:0
45' ГолОгунсай Роберто
51' Желтая карточкаПроя Федерико
51' Желтая карточкаТрибуцци Алессио
89' Желтая карточкаЙори Мануэль
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Вита АлессиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пажишек ПётрНападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
4'
45'
51'
51'
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 7
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 27
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарджуло Марио
|6
|0.46
|2.
|Огунсай Роберто
|3 (1)
|0.23
|3.
|Бенедетти Амедео
|2
|0.15
|4.
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.15
|5.
|Цаджу Франк
|2 (1)
|0.15
|6.
|Проя Федерико
|2
|0.15
|7.
|Йори Мануэль
|1
|0.08
|8.
|Бранка Симоне
|1
|0.08
|9.
|Розафио Марко
|1
|0.08
|10.
|Паван Никола
|1
|0.08
|11.
|Сиссе Карамоко
|1
|0.08
|12.
|Гирингелли Лука
|1
|0.08
|13.
|Адорни Давиде
|1
|0.08
|14.
|Тавернелли Камилло
|1
|0.08
|15.
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|16.
|Пертиконе Романо
|0
|0
|17.
|Камильяно Агостино
|0
|0
|18.
|Вита Алессио
|0
|0
|19.
|Кассандро Томмазо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|5
|0.36
|2.
|Пажишек Пётр
|3 (1)
|0.21
|3.
|Роден Маркус
|2
|0.14
|4.
|Чано Камилло
|2
|0.14
|5.
|Дзампано Франческо
|1
|0.07
|6.
|Сальви Алессандро
|1
|0.07
|7.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.07
|8.
|Бригенти Николо
|0
|0
|9.
|Бегетто Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Адорни Давиде
|4
|0
|2.
|Пертиконе Романо
|3
|0
|3.
|Розафио Марко
|3
|0
|4.
|Цаджу Франк
|3
|0
|5.
|Йори Мануэль
|2
|0
|6.
|Бранка Симоне
|2
|0
|7.
|Маньеро Лука
|2
|0
|8.
|Бенедетти Амедео
|2
|0
|9.
|Проя Федерико
|2
|0
|10.
|Паван Никола
|2
|0
|11.
|Огунсай Роберто
|2
|0
|12.
|Тавернелли Камилло
|2
|0
|13.
|Гирингелли Лука
|1
|0
|14.
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|15.
|Вита Алессио
|1
|0
|16.
|Гарджуло Марио
|1
|0
|17.
|Кастари Элхан
|1
|0
|18.
|Фраре Доменико
|1
|0
|19.
|Авуа Теофилус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|4
|0
|2.
|Чано Камилло
|3
|0
|3.
|Кастанос Григорис
|3
|0
|4.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|5.
|Дзампано Франческо
|2
|0
|6.
|Курадо Маркос
|2
|0
|7.
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|8.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|9.
|Капуано Марко
|1
|0
|10.
|Роден Маркус
|1
|0
|11.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|12.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|13.
|Новакович Андрия
|1
|0
|14.
|Карраро Марко
|1
|0
|15.
|Болока Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Читтаделла
|8% (2)
|16% (4)
|12% (3)
|24% (6)
|16% (4)
|24% (6)
|Фрозиноне
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|20% (3)
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +13 =2 -5Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла
Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла
Фрозиноне Последние 20 матчей: +9 =3 -8Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево
Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 1, ничьи: 9, поражения: 7
Фрозиноне: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 1
Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B Читтаделла 1:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:3 Фрозиноне Серия B Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B Читтаделла 0:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Фрозиноне Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 14
|27
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 10
|26
|4.
|Салернитана
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 12
|25
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|15 - 13
|24
|6.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 12
|23
|7.
|Венеция
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 12
|23
|8.
|Лечче
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|27 - 19
|21
|9.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 20
|18
|11.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 27
|18
|12.
|Порденоне
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|14 - 14
|17
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 21
|16
|14.
|Реджана
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 18
|15
|16.
|Козенца
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 11
|13
|17.
|Пескара
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Реджина
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 24
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|9 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|2.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Монца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|Венеция
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|7.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|9.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 11
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Реджана
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|15.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|9 - 10
|6
|18.
|Асколи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|2.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Порденоне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|8.
|Козенца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|10.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|Салернитана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 18
|8
|14.
|Реджана
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|16.
|Брешия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|17.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|19.
|Реджина
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2
Победитель
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