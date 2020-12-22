  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Читтаделла
1:0
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
4' Желтая карточка
Цаджу Франк
1:0
45' Гол
Огунсай Роберто
51' Желтая карточка
Проя Федерико
51' Желтая карточка
Трибуцци Алессио
89' Желтая карточка
Йори Мануэль
90'+4
36
Кастари
Элхан
16
Вита
Алессио
2
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
17
Доннарумма
Даниэле
8
Проя
Федерико
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Цаджу
Франк
32
Огунсай
Роберто
22
Барди
Франческо
2
Сальви
Алессандро
25
Шиминьски
Пшемыслав
4
Курадо
Маркос
93
Дзампано
Франческо
7
Роден
Маркус
17
Карраро
Марко
8
Майелло
Раффаэле
13
Бегетто
Андреа
30
Пажишек
Пётр
28
Чано
Камилло
Читтаделла
4-3-1-2
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

4'
Цаджу Франк
 
45'
Огунсай Роберто
(Д'Урсо Кристиан)
1:0
51'
Проя Федерико
 
51'
 
Трибуцци Алессио
68'
 
Трибуцци Алессио
Роден Маркус
68'
Розафио Марко
Д'Урсо Кристиан
 
68'
 
Табанелли Андреа
Бегетто Андреа
79'
 
Гори Мирко
Майелло Раффаэле
83'
Гарджуло Марио
Проя Федерико
 
83'
Тавернелли Камилло
Цаджу Франк
 
89'
Йори Мануэль
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 27
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 6 0.46
2. Огунсай Роберто 3 (1) 0.23
3. Бенедетти Амедео 2 0.15
4. Д'Урсо Кристиан 2 0.15
5. Цаджу Франк 2 (1) 0.15
6. Проя Федерико 2 0.15
7. Йори Мануэль 1 0.08
8. Бранка Симоне 1 0.08
9. Розафио Марко 1 0.08
10. Паван Никола 1 0.08
11. Сиссе Карамоко 1 0.08
12. Гирингелли Лука 1 0.08
13. Адорни Давиде 1 0.08
14. Тавернелли Камилло 1 0.08
15. Доннарумма Даниэле 0 0
16. Пертиконе Романо 0 0
17. Камильяно Агостино 0 0
18. Вита Алессио 0 0
19. Кассандро Томмазо 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 5 0.36
2. Пажишек Пётр 3 (1) 0.21
3. Роден Маркус 2 0.14
4. Чано Камилло 2 0.14
5. Дзампано Франческо 1 0.07
6. Сальви Алессандро 1 0.07
7. Шиминьски Пшемыслав 1 0.07
8. Бригенти Николо 0 0
9. Бегетто Андреа 0 0

Карточки

Читтаделла
# Игрок      
1. Адорни Давиде 4 0
2. Пертиконе Романо 3 0
3. Розафио Марко 3 0
4. Цаджу Франк 3 0
5. Йори Мануэль 2 0
6. Бранка Симоне 2 0
7. Маньеро Лука 2 0
8. Бенедетти Амедео 2 0
9. Проя Федерико 2 0
10. Паван Никола 2 0
11. Огунсай Роберто 2 0
12. Тавернелли Камилло 2 0
13. Гирингелли Лука 1 0
14. Доннарумма Даниэле 1 0
15. Вита Алессио 1 0
16. Гарджуло Марио 1 0
17. Кастари Элхан 1 0
18. Фраре Доменико 1 0
19. Авуа Теофилус 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 4 0
2. Чано Камилло 3 0
3. Кастанос Григорис 3 0
4. Дионизи Федерико 2 0
5. Дзампано Франческо 2 0
6. Курадо Маркос 2 0
7. Трибуцци Алессио 2 0
8. Сальви Алессандро 1 0
9. Капуано Марко 1 0
10. Роден Маркус 1 0
11. Пажишек Пётр 1 0
12. Шиминьски Пшемыслав 1 0
13. Новакович Андрия 1 0
14. Карраро Марко 1 0
15. Болока Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Читтаделла 8% (2) 16% (4) 12% (3) 24% (6) 16% (4) 24% (6)
 Фрозиноне 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 20% (3)

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла
Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла
Фрозиноне Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево
Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 1, ничьи: 9, поражения: 7
Фрозиноне: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 1
Читтаделла 2:3 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B
Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B Читтаделла 1:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:3 Фрозиноне Серия B Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B Читтаделла 0:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B Фрозиноне 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Фрозиноне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 Заявка 14 7 6 1 23 - 14 27
2. Читтаделла Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
3. СПАЛ 2013 Заявка 14 7 5 2 19 - 10 26
4. Салернитана Заявка 13 7 4 2 17 - 12 25
5. Фрозиноне Заявка 14 7 3 4 15 - 13 24
6. Монца Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
7. Венеция Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
8. Лечче Заявка 14 5 6 3 27 - 19 21
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Брешия Заявка 14 4 6 4 22 - 20 18
11. Пиза Заявка 14 4 6 4 21 - 27 18
12. Порденоне Заявка 14 3 8 3 14 - 14 17
13. Виченца Виртус Заявка 13 3 7 3 19 - 21 16
14. Реджана 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
15. Кремонезе Заявка 14 3 6 5 15 - 18 15
16. Козенца Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17. Пескара Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Реджина Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
19. Асколи Заявка 14 1 3 10 10 - 24 6
20. Виртус Энтелла Заявка 14 0 5 9 9 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Читтаделла Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Эмполи 0:0 Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
7. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
8. Фрозиноне Заявка 7 3 2 2 5 - 6 11
9. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Лечче Заявка 7 2 4 1 16 - 11 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Реджана 0:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Виченца Виртус Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
15. Пескара Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Реджина Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
17. Порденоне Заявка 7 0 6 1 9 - 10 6
18. Асколи Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца Заявка 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Виртус Энтелла Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
2. Эмполи 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Лечче Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Порденоне Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
5. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
7. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
8. Козенца Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
10. Монца Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
11. Салернитана Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
12. Виченца Виртус Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Пиза Заявка 7 2 2 3 13 - 18 8
14. Реджана 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Кремонезе Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
16. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
17. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
18. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
19. Реджина Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Огунсай Роберто бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    4'
    Цаджу Франк получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.15 6.40 39.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 5.10 35.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.43 2.96 3.34
  1.23 5.19 23.74

Самый высокий коэффициент на матч «Читтаделла» – «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Читтаделла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Читтаделла» – «Фрозиноне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.45 1.18 6.50 1.09 1.65 2.10 2.23 1.66 1.86 1.94 1.09 6.50 1.31 3.25 1.06 8.00 1.08 7.10 1.06 7.80 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 22.00
6.50 1.07 5.55 1.12 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.33 3.32 1.23 3.98 1.07 7.10 1.04 7.70
3.07 1.40 2.23 1.70 1.42 2.97 1.24 4.28 1.51 2.66 1.34 3.38 1.59 2.45 1.40 3.07 1.24 4.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.32 3.25 1.70 2.15 1.02 11.00 1.08 7.00
2.43 1.56 1.66 2.22 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 9.00
1.21 4.58 1.10 7.28 1.17 5.10 1.44 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10
3.38 1.32 2.26 1.64 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Букмекер Да Нет
13.50 1.01
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Читтаделла 1:0 Фрозиноне онлайн

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