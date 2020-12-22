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СПАЛ 2013
1:0
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
40' Желтая карточка
Томович Ненад
43' Желтая карточка
Валоти Матиа
46' Желтая карточка
Кода Массимо
1:0
79' Гол
Стрефецца Габриэль
90' Желтая карточка
Лучиони Фабио
90'+5
22
Тиам
Демба
6
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
3
Раньери
Лука
27
Стрефецца
Габриэль
11
Мурджа
Алессандро
16
Эспозито
Сальваторе
17
Серникола
Леонардо
19
Кастро
Лукас
8
Валоти
Матиа
43
Палоски
Альберто
21
Габриэл
Васконселлос
11
Адьяпонг
Клод
5
Лучиони
Фабио
24
Жута
Леонард
7
Паганини
Лука
37
Майер
Жан
77
Тахцидис
Панайотис
8
Манкозу
Марко
27
Кальдерони
Марко
14
Стемпиньски
Мариуш
9
Кода
Массимо
СПАЛ 2013
3-4-2-1
Лечче
3-5-2

Ход матча

40'
Томович Ненад
 
43'
Валоти Матиа
 
46'
 
Кода Массимо
66'
Сала Марко
Серникола Леонардо
 
66'
Ди Франческо Федерико
Мурджа Алессандро
 
66'
 
Листковски Марчин
Манкозу Марко
73'
Флоккари Сержио
Палоски Альберто
 
73'
Миссироли Симоне
Валоти Матиа
 
79'
Стрефецца Габриэль
1:0
84'
 
Петтинари Стефано
Стемпиньски Мариуш
84'
 
Фалько Филиппо
Паганини Лука
84'
 
Хендерсон Лиам
Майер Жан
89'
Саламон Бартош
Раньери Лука
 
90'
 
Лучиони Фабио

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастро Лукас 3 (1) 0.21
2. Палоски Альберто 3 0.21
3. Ди Франческо Федерико 3 0.21
4. Валоти Матиа 2 0.14
5. Саламон Бартош 2 0.14
6. Стрефецца Габриэль 2 0.14
7. Эспозито Сальваторе 1 0.07
8. Томович Ненад 1 0.07
9. Мурджа Алессандро 1 0.07
10. Эспозито Себастьяно 1 0.07
11. Сала Марко 0 0
12. Серникола Леонардо 0 0
13. Дикманн Лоренцо 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 8 0.57
2. Манкозу Марко 5 (2) 0.36
3. Стемпиньски Мариуш 4 0.29
4. Хендерсон Лиам 2 0.14
5. Фалько Филиппо 2 0.14
6. Кальдерони Марко 1 0.07
7. Тахцидис Панайотис 1 0.07
8. Майер Жан 1 0.07
9. Паганини Лука 1 0.07
10. Дермаку Кастриот 1 0.07
11. Адьяпонг Клод 1 0.07
12. Листковски Марчин 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Валоти Матиа 6 0
2. Стрефецца Габриэль 4 1
3. Томович Ненад 5 0
4. Дикманн Лоренцо 2 1
5. Эспозито Сальваторе 3 0
6. Д'Аллесандро Марко 2 0
7. Саламон Бартош 2 0
8. Палоски Альберто 2 0
9. Ди Франческо Федерико 2 0
10. Серникола Леонардо 2 0
11. Сала Марко 2 0
12. Эспозито Себастьяно 2 0
13. Кастро Лукас 0 1
14. Флоккари Сержио 1 0
15. Миссироли Симоне 1 0
16. Викари Франческо 1 0
17. Мурджа Алессандро 1 0
18. Раньери Лука 1 0
19. Околи Меме 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 4 0
2. Лучиони Фабио 4 0
3. Кода Массимо 3 0
4. Хендерсон Лиам 2 0
5. Тахцидис Панайотис 2 0
6. Паганини Лука 2 0
7. Листковски Марчин 2 0
8. Россеттини Лука 0 1
9. Жута Леонард 1 0
10. Стемпиньски Мариуш 1 0
11. Фалько Филиппо 1 0
12. Меккарьелло Бьяджо 1 0
13. Петриччоне Якопо 1 0
14. Адьяпонг Клод 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 36.84% (7) 0 15.79% (3)
 Лечче 11.11% (3) 11.11% (3) 11.11% (3) 29.63% (8) 22.22% (6) 14.81% (4)

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза
Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино
Лечче Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче
Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче Лечче 2:4 Пьяченца Козенца 1:1 Лечче

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Лечче: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Лечче 2:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 5:1 Лечче Кубок СПАЛ 2013 1:3 Лечче Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 Заявка 14 7 6 1 23 - 14 27
2. Читтаделла Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
3. СПАЛ 2013 Заявка 14 7 5 2 19 - 10 26
4. Салернитана Заявка 13 7 4 2 17 - 12 25
5. Фрозиноне Заявка 14 7 3 4 15 - 13 24
6. Монца Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
7. Венеция Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
8. Лечче Заявка 14 5 6 3 27 - 19 21
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Брешия Заявка 14 4 6 4 22 - 20 18
11. Пиза Заявка 14 4 6 4 21 - 27 18
12. Порденоне Заявка 14 3 8 3 14 - 14 17
13. Виченца Виртус Заявка 13 3 7 3 19 - 21 16
14. Реджана 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
15. Кремонезе Заявка 14 3 6 5 15 - 18 15
16. Козенца Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17. Пескара Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Реджина Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
19. Асколи Заявка 14 1 3 10 10 - 24 6
20. Виртус Энтелла Заявка 14 0 5 9 9 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Читтаделла Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Эмполи 0:0 Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
7. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
8. Фрозиноне Заявка 7 3 2 2 5 - 6 11
9. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Лечче Заявка 7 2 4 1 16 - 11 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Реджана 0:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Виченца Виртус Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
15. Пескара Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Реджина Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
17. Порденоне Заявка 7 0 6 1 9 - 10 6
18. Асколи Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца Заявка 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Виртус Энтелла Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
2. Эмполи 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Лечче Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Порденоне Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
5. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
7. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
8. Козенца Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
10. Монца Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
11. Салернитана Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
12. Виченца Виртус Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Пиза Заявка 7 2 2 3 13 - 18 8
14. Реджана 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Кремонезе Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
16. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
17. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
18. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
19. Реджина Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Валоти Матиа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Томович Ненад получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
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10.00 1.02 9.20 1.03 4.35 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.78 2.04 1.51 2.49 1.25 3.62 1.17 4.25 1.06 7.00
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Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.75 1.19 3.38 1.32 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60
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