СПАЛ 2013
1:0
Конец матча
Стадион: Паоло Мацца
Лечче
40' Желтая карточкаТомович Ненад
43' Желтая карточкаВалоти Матиа
46' Желтая карточкаКода Массимо
1:0
79' ГолСтрефецца Габриэль
90' Желтая карточкаЛучиони Фабио
22
Тиам
Демба
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Гомис МорисВратарь
- Защитник
-
20 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Сала МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
Ход матча
40'
43'
46'
79'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастро Лукас
|3 (1)
|0.21
|2.
|Палоски Альберто
|3
|0.21
|3.
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.21
|4.
|Валоти Матиа
|2
|0.14
|5.
|Саламон Бартош
|2
|0.14
|6.
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.14
|7.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.07
|8.
|Томович Ненад
|1
|0.07
|9.
|Мурджа Алессандро
|1
|0.07
|10.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.07
|11.
|Сала Марко
|0
|0
|12.
|Серникола Леонардо
|0
|0
|13.
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|8
|0.57
|2.
|Манкозу Марко
|5 (2)
|0.36
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|4
|0.29
|4.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.14
|5.
|Фалько Филиппо
|2
|0.14
|6.
|Кальдерони Марко
|1
|0.07
|7.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.07
|8.
|Майер Жан
|1
|0.07
|9.
|Паганини Лука
|1
|0.07
|10.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.07
|11.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.07
|12.
|Листковски Марчин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Валоти Матиа
|6
|0
|2.
|Стрефецца Габриэль
|4
|1
|3.
|Томович Ненад
|5
|0
|4.
|Дикманн Лоренцо
|2
|1
|5.
|Эспозито Сальваторе
|3
|0
|6.
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|7.
|Саламон Бартош
|2
|0
|8.
|Палоски Альберто
|2
|0
|9.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|10.
|Серникола Леонардо
|2
|0
|11.
|Сала Марко
|2
|0
|12.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|13.
|Кастро Лукас
|0
|1
|14.
|Флоккари Сержио
|1
|0
|15.
|Миссироли Симоне
|1
|0
|16.
|Викари Франческо
|1
|0
|17.
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|18.
|Раньери Лука
|1
|0
|19.
|Околи Меме
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|2.
|Лучиони Фабио
|4
|0
|3.
|Кода Массимо
|3
|0
|4.
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|5.
|Тахцидис Панайотис
|2
|0
|6.
|Паганини Лука
|2
|0
|7.
|Листковски Марчин
|2
|0
|8.
|Россеттини Лука
|0
|1
|9.
|Жута Леонард
|1
|0
|10.
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|11.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|12.
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0
|13.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|14.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СПАЛ 2013
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|36.84% (7)
|0
|15.79% (3)
|Лечче
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|29.63% (8)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +10 =6 -4Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза
Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино
Лечче Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче
Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче Лечче 2:4 Пьяченца Козенца 1:1 Лечче
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Лечче: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 14
|27
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 10
|26
|4.
|Салернитана
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 12
|25
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|15 - 13
|24
|6.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 12
|23
|7.
|Венеция
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 12
|23
|8.
|Лечче
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|27 - 19
|21
|9.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 20
|18
|11.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 27
|18
|12.
|Порденоне
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|14 - 14
|17
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 21
|16
|14.
|Реджана
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 18
|15
|16.
|Козенца
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 11
|13
|17.
|Пескара
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Реджина
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 24
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|9 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|2.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Монца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|Венеция
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|7.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|9.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 11
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Реджана
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|15.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|9 - 10
|6
|18.
|Асколи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|2.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Порденоне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|8.
|Козенца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|10.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|Салернитана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 18
|8
|14.
|Реджана
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|16.
|Брешия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|17.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|19.
|Реджина
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2
Победитель
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