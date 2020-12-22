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  3. Италия
Кротоне
2:1
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
1:0
24' Гол
Мессьяс Жуниор
33' Желтая карточка
Куртич Ясмин
2:0
44' Гол
Мессьяс Жуниор
45' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
46' Желтая карточка
Куцка Юрай
47' Желтая карточка
Инглезе Роберто
55' Желтая карточка
Куомо Джузеппе
2:1
57' Гол
Куцка Юрай
79' Желтая карточка
Големич Владимир
88' Желтая карточка
Сиприен Вилан
90' Желтая карточка
Реца Аркадиуш
90' Желтая карточка
Иакопони Симоне
90' Желтая карточка
Луперто Себастьяно
90'+8
1
Кордац
Алекс
3
Куомо
Джузеппе
5
Големич
Владимир
13
Луперто
Себастьяно
32
Перейра
Педру
II
17
Молина
Сальваторе
21
Дзанеллато
Никколо
77
Вулич
Милош
69
Реца
Аркадиуш
30
Мессьяс
Жуниор
97
Ривьер
Эммануэль
1
Сепе
Луиджи
42
Бузи
Максим
24
Осорио
Йордан
22
Алвеш
Бруну
7
Гальоло
Риккардо
23
Эрнани
Азеведо
19
Зом
Симон
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
10
Карамо
Янн
45
Инглезе
Роберто
Кротоне
3-5-2
Парма
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мессьяс Жуниор 5 0.36
2. Сими Нванкво 4 (3) 0.29
3. Молина Сальваторе 1 0.07
4. Реца Аркадиуш 1 0.07
5. Ривьер Эммануэль 1 0.07
6. Эдуардо Энрике 1 0.07
7. Перейра Педру II 0 0
8. Вулич Милош 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жервиньо Куасси 4 0.29
2. Эрнани Азеведо 3 0.21
3. Куцка Юрай 2 (1) 0.14
4. Куртич Ясмин 2 0.14
5. Гальоло Риккардо 1 0.07
6. Карамо Янн 1 0.07
7. Бругман Гастон 0 0
8. Инглезе Роберто 0 0
9. Пеццелла Джузеппе 0 0
10. Брунетта Хуан 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 5 0
2. Магальян Лисандро 5 0
3. Чигарини Лука 3 1
4. Луперто Себастьяно 3 1
5. Петриччоне Якопо 2 1
6. Реца Аркадиуш 3 0
7. Куомо Джузеппе 3 0
8. Мессьяс Жуниор 3 0
9. Перейра Педру II 2 0
10. Эдуардо Энрике 2 0
11. Рисполи Андреа 1 0
12. Маццотта Антонио 1 0
13. Бенали Ахмед 1 0
14. Сими Нванкво 1 0
15. Молина Сальваторе 1 0
16. Големич Владимир 1 0
17. Вулич Милош 1 0
18. Драгус Денис 1 0
Парма
# Игрок      
1. Иакопони Симоне 3 1
2. Эрнани Азеведо 4 0
3. Куцка Юрай 3 0
4. Алвеш Бруну 2 0
5. Куртич Ясмин 2 0
6. Инглезе Роберто 2 0
7. Пеццелла Джузеппе 2 0
8. Дармиан Маттео 1 0
9. Скоццарелла Маттео 1 0
10. Бругман Гастон 1 0
11. Корнелиус Андреас 1 0
12. Лорини Венсан 1 0
13. Сиприен Вилан 1 0
14. Грасси Альберто 1 0
15. Осорио Йордан 1 0
16. Карамо Янн 1 0
17. Брунетта Хуан 1 0
18. Бузи Максим 1 0
19. Зом Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 15.38% (2) 23.08% (3) 30.77% (4) 23.08% (3) 0 7.69% (1)
 Парма 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи
Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне
Парма Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто
Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи Лечче 3:4 Парма Парма 1:2 Аталанта
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 4 0 29 - 14 31
2. Интер Милан Заявка 13 9 3 1 32 - 16 30
3. Ювентус 0:2 Заявка 14 7 6 1 28 - 12 27
4. Рома Заявка 13 7 3 3 28 - 21 24
5. Наполи Заявка 13 8 0 5 26 - 14 23
6. Сассуоло Заявка 13 6 5 2 23 - 15 23
7. Аталанта Заявка 12 6 3 3 26 - 18 21
8. Лацио Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
9. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11. Удинезе Заявка 12 4 3 5 14 - 15 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 15 - 23 15
13. Болонья Заявка 13 4 2 7 19 - 25 14
14. Кальяри Заявка 13 3 5 5 19 - 24 14
15. Фиорентина 2:0 Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
16. Парма Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 18 - 27 11
18. Кротоне Заявка 14 2 3 9 13 - 29 9
19. Торино Заявка 13 1 4 8 21 - 31 7
20. Дженоа Заявка 13 1 4 8 12 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
2. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Ювентус 0:2 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Аталанта Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
9. Фиорентина 2:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
15. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Ювентус 0:2 Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
7. Наполи Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
16. Фиорентина 2:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
17. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
18. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
19. Дженоа Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Кротоне 14.2% (21)
X 41.9% (62)
Парма 43.9% (65)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 6.70 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 3.75 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.81 3.36 2.70
  1.40 3.77 15.60

Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.05 7.60 1.07 5.10 1.16 2.55 1.49 2.17 1.74 4.05 1.23 1.75 2.15 1.47 2.90 2.20 1.66 1.12 5.90 1.22 4.20 1.01 12.00 1.04 15.00 0.00 19.00
9.80 1.06 8.30 1.08 3.36 1.33 2.54 1.53 1.85 2.06 1.43 2.88 1.33 3.38 1.14 5.95 1.11 6.80 1.03 13.00
3.66 1.31 2.56 1.55 2.16 1.75 2.69 1.50 2.15 1.75 3.00 1.42 2.40 1.61 1.85 2.02 2.21 1.71 1.79 2.09 1.37 3.22 1.25 4.16 1.12 7.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.85 1.42 1.90 1.90 1.58 2.35 1.12 6.30 1.07 8.40
2.79 1.44 1.87 1.93 1.41 2.91 1.12 6.25 1.09 7.60
2.46 1.58 2.02 1.86 1.56 2.52 1.37 3.23 1.51 2.66 1.29 3.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.65 2.15 1.23 3.60
3.68 1.28 2.62 1.49 1.67 2.20 1.25 3.95 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 2.18
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
3.30 1.29
Где смотреть матч Кротоне 2:1 Парма онлайн

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Прогнозы на матч Кротоне 2:1 Парма

Исход игры
Кротоне
14.2% (21)
Ничья
41.9% (62)
Парма
43.9% (65)
Тотал 2.5
Больше
36.99% (54)
Меньше
63.01% (92)
Обе команды забьют
Да
72.6% (106)
Нет
27.4% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (52)
1:2 Парма
27.7% (41)
0:1 Парма
12.8% (19)
1:0 Кротоне
8.8% (13)
2:1 Кротоне
4.7% (7)
0:0 Ничья
4.1% (6)
1:3 Парма
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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