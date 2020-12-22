Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Удар от ворот произведет Кротоне

97' Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали

97' Жуниор Мессиас из команды Кротоне в офсайде

97' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

96' Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе

96' Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Матч возобновлен

94' Кордац Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Алвеш Бруну из команды Парма сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

93' Луперто Себастьяно - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

93' Сепе Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Матч возобновлен

92' Иакопони Симоне получает желтую карточку за неспортивное поведение

92' Реца Аркадиуш получает желтую карточку за неспортивное поведение

92' Отличные скиллы показывает Вулич Милош , обводя своих соперников

91' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Дзанеллато Никколо получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Удар от ворот произведет Кротоне

86' Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе

86' Брунетта Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Жуниор Мессиас пробует нанести удар издали, но Сепе Луиджи держит все под контролем

85' Отличные скиллы показывает Жуниор Мессиас, обводя своих соперников

84' Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Парма

83' Вулич Милош решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

80' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Осорио Йордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Игрок из команды Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Жуниор Мессиас из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

79' Судье надоело, что Големич Владимир тянет время и он наказал его горчичником

77' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Эрнани Азеведо получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Эрнани Азеведо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Кротоне

72' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Осорио Йордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Жуниор Мессиас из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...

69' Игра в одни ворота сейчас. Парма доминирует и владеет мячом

68' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Хорошую попытку сделал Корнелиус Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Парма имеет хороший шанс забить.

66' Реца Аркадиуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Брунетта Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Сими Нванкво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Парма

62' Куомо Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' ШАНС! Карамо Янн вышел один на один с голкипером...

60' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Парма имеет хороший шанс забить.

57' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Куомо Джузеппе получил желтую карточку от судьи

55' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

55' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе

51' Удар от ворот произведет Кротоне

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Гальоло Риккардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Гальоло Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Кротоне

48' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Перейра Педру II получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Перейра Педру II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Судья подбегает и показывает Инглезе Роберто из команды Парма отложенную желтую карточку за фол.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Куцка Юрай получил желтую карточку от судьи