1:0
24' ГолМессьяс Жуниор
33' Желтая карточкаКуртич Ясмин
2:0
44' ГолМессьяс Жуниор
45' Желтая карточкаЭрнани Азеведо
46' Желтая карточкаКуцка Юрай
47' Желтая карточкаИнглезе Роберто
55' Желтая карточкаКуомо Джузеппе
2:1
57' ГолКуцка Юрай
79' Желтая карточкаГолемич Владимир
88' Желтая карточкаСиприен Вилан
90' Желтая карточкаРеца Аркадиуш
90' Желтая карточкаИакопони Симоне
90' Желтая карточкаЛуперто Себастьяно
77
Вулич
Милош
42
Бузи
Максим
22
Алвеш
Бруну
19
Зом
Симон
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
10
Карамо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Феста МаркоВратарь
- Защитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
-
11 Драгус ДенисНападающий
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Бузи МаксимЗащитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
10 Карамо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
24'
1:0
33'
44'
45'
46'
47'
55'
57'
2:1
79'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 22
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мессьяс Жуниор
|5
|0.36
|2.
|Сими Нванкво
|4 (3)
|0.29
|3.
|Молина Сальваторе
|1
|0.07
|4.
|Реца Аркадиуш
|1
|0.07
|5.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.07
|6.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.07
|7.
|Перейра Педру II
|0
|0
|8.
|Вулич Милош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.29
|2.
|Эрнани Азеведо
|3
|0.21
|3.
|Куцка Юрай
|2 (1)
|0.14
|4.
|Куртич Ясмин
|2
|0.14
|5.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.07
|6.
|Карамо Янн
|1
|0.07
|7.
|Бругман Гастон
|0
|0
|8.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|10.
|Брунетта Хуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марроне Лука
|5
|0
|2.
|Магальян Лисандро
|5
|0
|3.
|Чигарини Лука
|3
|1
|4.
|Луперто Себастьяно
|3
|1
|5.
|Петриччоне Якопо
|2
|1
|6.
|Реца Аркадиуш
|3
|0
|7.
|Куомо Джузеппе
|3
|0
|8.
|Мессьяс Жуниор
|3
|0
|9.
|Перейра Педру II
|2
|0
|10.
|Эдуардо Энрике
|2
|0
|11.
|Рисполи Андреа
|1
|0
|12.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|13.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|14.
|Сими Нванкво
|1
|0
|15.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|16.
|Големич Владимир
|1
|0
|17.
|Вулич Милош
|1
|0
|18.
|Драгус Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|2.
|Эрнани Азеведо
|4
|0
|3.
|Куцка Юрай
|3
|0
|4.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|5.
|Куртич Ясмин
|2
|0
|6.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|7.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|8.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|9.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|10.
|Бругман Гастон
|1
|0
|11.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|12.
|Лорини Венсан
|1
|0
|13.
|Сиприен Вилан
|1
|0
|14.
|Грасси Альберто
|1
|0
|15.
|Осорио Йордан
|1
|0
|16.
|Карамо Янн
|1
|0
|17.
|Брунетта Хуан
|1
|0
|18.
|Бузи Максим
|1
|0
|19.
|Зом Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|0
|7.69% (1)
|Парма
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +5 =4 -11Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи
Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне
Парма Последние 20 матчей: +7 =6 -7Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|29 - 14
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 16
|30
|3.
|Ювентус
|0:2 Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 12
|27
|4.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 21
|24
|5.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|26 - 14
|23
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 15
|23
|7.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 18
|21
|8.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 23
|15
|13.
|Болонья
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 25
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 24
|14
|15.
|Фиорентина
|2:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|16.
|Парма
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 27
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|19.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|21 - 31
|7
|20.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 11
|16
|2.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Ювентус
|0:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|6.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|8.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|9.
|Фиорентина
|2:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Ювентус
|0:2 Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|7.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|11
|8.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|16.
|Фиорентина
|2:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|17.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|18.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|19.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кротоне 2:1 Парма
Исход игры
Кротоне
14.2% (21)
Ничья
41.9% (62)
Парма
43.9% (65)
Тотал 2.5
Больше
36.99% (54)
Меньше
63.01% (92)
Обе команды забьют
Да
72.6% (106)
Нет
27.4% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (52)
1:2 Парма
27.7% (41)
0:1 Парма
12.8% (19)
1:0 Кротоне
8.8% (13)
2:1 Кротоне
4.7% (7)
0:0 Ничья
4.1% (6)
1:3 Парма
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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