  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Ювентус
0:2
Второй тайм: 80'

Стадион:
Фиорентина
0'
0:1
3' Гол
Влахович Душан
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Куадрадо Хуан
18' Красная карточка
Куадрадо Хуан
22' Желтая карточка
Бираги Кристиано
37' Желтая карточка
Рибери Франк
47' Желтая карточка
Валеро Борха
0:2
76' Гол в свои ворота
Алекс Сандро
80'
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Бонуччи
Леонардо
12
Алекс
Сандро
8
Ремзи
Аарон
30
Бентанкур
Родриго
14
Маккенни
Уэстон
22
Кьеза
Федерико
9
Мората
Альваро
7
Роналду
Криштиану
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
98
Роша
Игор
II
22
Касерес
Мартин
34
Амрабат
Софьян
6
Валеро
Борха
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
9
Влахович
Душан
7
Рибери
Франк
Ювентус
4-4-2
Фиорентина
3-5-2

Ход матча

3'
0:1
Влахович Душан
(Рибери Франк)
17'
Куадрадо Хуан
 
18'
Куадрадо Хуан
 
20'
Данило Луис
Ремзи Аарон
 
22'
 
Бираги Кристиано
37'
 
Рибери Франк
46'
Бернардески Федерико
Мората Альваро
 
47'
 
Валеро Борха
52'
 
Пульгар Эрик
Валеро Борха
73'
Кулушевски Деян
Маккенни Уэстон
 
75'
 
Куаме Кристиан
Влахович Душан
76'
0:2
Алекс Сандро

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 12 (4) 0.86
2. Мората Альваро 4 0.29
3. Кулушевски Деян 3 0.21
4. Бонуччи Леонардо 2 0.14
5. Маккенни Уэстон 1 0.07
6. Дибала Пауло 1 0.07
7. Рабио Адриен 1 0.07
8. Куадрадо Хуан 0 0
9. Ремзи Аарон 0 0
10. Алекс Сандро 0 0
11. Данило Луис 0 0
12. Бернардески Федерико 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Демирал Мерих 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 4 0.29
2. Влахович Душан 4 (2) 0.29
3. Кьеза Федерико 2 0.14
4. Миленкович Никола 2 0.14
5. Бираги Кристиано 1 0.07
6. Песселья Херман 1 0.07
7. Куаме Кристиан 1 0.07
8. Рибери Франк 0 0
9. Бонавентура Джакомо 0 0
10. Лирола Поль 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 5 1
2. Куадрадо Хуан 3 1
3. Кулушевски Деян 3 0
4. Мората Альваро 1 1
5. Данило Луис 2 0
6. Бентанкур Родриго 2 0
7. Фработта Джанлука 2 0
8. Маккенни Уэстон 2 0
9. Пинсольо Карло 0 1
10. Кьеза Федерико 0 1
11. Бонуччи Леонардо 1 0
12. Мело Артур 1 0
13. Де Лихт Маттайс 1 0
14. Портанова Маноло 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Бираги Кристиано 5 0
2. Кастровилли Гаэтано 4 0
3. Рибери Франк 3 0
4. Чеккерини Федерико 3 0
5. Амрабат Софьян 3 0
6. Миленкович Никола 3 0
7. Лирола Поль 3 0
8. Валеро Борха 2 0
9. Бонавентура Джакомо 2 0
10. Мартинес Лукас II 0 1
11. Роша Игор II 1 0
12. Песселья Херман 1 0
13. Пульгар Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 12% (3) 20% (5) 12% (3) 12% (3) 8% (2) 36% (9)
 Фиорентина 30.77% (4) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус
Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус
Фиорентина Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа
Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Фиорентина: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Ювентус 3:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:3 Ювентус Серия A
Фиорентина 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Фиорентина Серия A Ювентус 3:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:3 Ювентус Кубок Ювентус 1:2 Фиорентина Кубок Фиорентина 0:0 Ювентус Серия A Фиорентина 0:1 Ювентус Лига Европы Ювентус 1:1 Фиорентина Лига Европы Ювентус 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 4 0 29 - 14 31
2. Интер Милан Заявка 13 9 3 1 32 - 16 30
3. Ювентус 0:2 Заявка 14 7 6 1 28 - 12 27
4. Рома Заявка 13 7 3 3 28 - 21 24
5. Наполи Заявка 13 8 0 5 26 - 14 23
6. Сассуоло Заявка 13 6 5 2 23 - 15 23
7. Аталанта Заявка 12 6 3 3 26 - 18 21
8. Лацио Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
9. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11. Удинезе Заявка 12 4 3 5 14 - 15 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 15 - 23 15
13. Болонья Заявка 13 4 2 7 19 - 25 14
14. Кальяри Заявка 13 3 5 5 19 - 24 14
15. Фиорентина 2:0 Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
16. Парма Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 18 - 27 11
18. Кротоне Заявка 14 2 3 9 13 - 29 9
19. Торино Заявка 13 1 4 8 21 - 31 7
20. Дженоа Заявка 13 1 4 8 12 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
2. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Ювентус 0:2 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Аталанта Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
9. Фиорентина 2:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
15. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Ювентус 0:2 Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
7. Наполи Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
16. Фиорентина 2:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
17. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
18. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
19. Дженоа Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • Судья
    79'
    Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Фиорентины", Дронговски ошибся при игре на выходе и выронил мяч из рук, затем Миленкович в падении выбил мяч в ногу своему голкиперу, Бернардески пытался также зацепиться за мяч и в борьбе с Бартломеем Федерико оказался на газоне, Федерико Ла Пенна показал, что никакого пенальти не будет. 
  • Гол в свои ворота
    78'
    АВТОГ-О-О-О-Л! 0:2!!! Касерес из аута на правом фланге вбросил мяч на ход Куаме, Кристиан догнал мяч у лицевой линии и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Амрабат обработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в Бентанкура, отскок был в пользу Рибери, сам Франк бить по воротам от линии штрафной площади не стал, а выполнил пас к левому углу штрафной площади на Бираги, Кристиан удачно набежал на мяч и выполнил подачу к правой штанге, Сандро в борьбе с Куаме сыграл крайне неудачно и в итоге невольно срезал мяч в свои ворота. 
  • Замена
    77'
    В составе "Фиорентины" произошла замена. Вместо Душана Влаховича на поле вышел Кристиан Куаме. 
  • Замена
    76'
    В составе "Ювентуса" произошла замена. Вместо Уэстона Маккенни на поле вышел Деян Кулушевски. 
  • Угловой
    75'
    Роналду с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Фиорентины" уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • Опасный момент
    74'
    Кьеза вошёл в штрафную площадь с правого фланга и плотно пробил в ближний угол ворот, Дронговски удачно выставил руки и отправил мяч на угловой. 
  • 73'
    Касерес из центра поля выполнил заброс к правому углу вратарской, мяч полетел слишком высоко для Влаховича, Душан не смог за него зацепиться. 
  • Фол, нарушение
    72'
    Бонуччи в центре поля нарушил правила против Влаховича. "Фиорентина" в свою очередь конечно же продолжает долго разыгрывать стандарты. 
  • 71'
    Роналду пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Песселью. 
  • Фол, нарушение
    70'
    Роша в центре поля нарушил правила против Кьезы. Вновь игроки "Ювентуса" быстро разыграли стандарт, но к штрафной площади "Фиорентины" сразу гости пройти не смогли. 
  • 69'
    Миленкович выполнил передачу на ход Касересу по правому флангу, Мартин прошёл немного вперёд, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в спину Сандро, а затем игроки "Ювентуса" окончательно его перехватили. 
  • Угловой
    68'
    Угловой у ворот "Ювентуса". Бираги выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники туринского клуба выбили мяч к радиусу штрафной, Пульгар удачно подстроился под мяч и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    67'
    Рибери в центре поля нарушил правила против Кьезы. Игроки "Фиорентины" быстро разыграли стандарт. 
  • 66'
    Данило пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 65'
    Кьеза по левому флангу убежал в штрафную площадь "Фиорентины", но затем Федерико сыграл неудачно и в борьбе с Пульгаром потерял мяч. 
  • 64'
    Пульгар со стандарта выполнил плохую подачу к центру штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    63'
    Сандро в борьбе за мяч на своей половине поля нарушил правила против Амрабата. Вновь "Фиорентина" тщательно готовится к стандарту. 
  • Судья
    62'
    Роналду вошёл в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Кастровилли Криштиану оказался на газоне, Федерико Ла Пенна показал, что нужно играть дальше. 
  • 61'
    Данило вновь прошёл вперёд по правому флангу, затем последовала подача в центр штрафной площади, Маккенни сбросил мяч на Роналду, но Криштиану в борьбе с Касересом не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Офсайд
    60'
    Данило с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Роналду в падении головой пробил под левый угол ворот, Дронговски был пойман на перемещении, всё было бы здорово для "Ювентуса", но Криштиану оказался в офсайде. 
  • 59'
    Пульгар разыграл стандарт с Кастровилли, затем Гаэтано передержал мяч и уже не смог выполнить качественную подачу в штрафную площадь. 
  • Фол, нарушение
    58'
    Бонуччи на правой половине поля нарушил правила против Влаховича. Игроки "Фиорентины" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Угловой
    57'
    Бернардески с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Роналду не смог подстроиться под мяч и пробить по воротам, а затем его перехватил Касерес. 
  • Замена
    56'
    В составе "Фиорентины" произошла замена. Вместо Борхи Валеро на поле вышел Эрик Пульгар. 
  • 55'
    Активный Бернардески прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Песселья не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • Офсайд
    54'
    Данило с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Бонуччи забрался в офсайд. 
  • 53'
    Бернардески со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, Бонуччи в борьбе с соперниками не смог головой пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    52'
    Борха Валеро на своей половине поля грубо сыграл против Бентанкура. На этот раз Федерико Ла Пенна решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 51'
    Бонуччи из центра поля выполнил заброс на ход Роналду по левому флангу, мяч полетел не очень сильно, что позволило Касересу перехватить его. 
  • Офсайд
    50'
    Бернардески со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, Сандро головой сбросил мяч на левый угол вратарской на де Лихта, но Маттайс оказался в офсайде. 
  • Желтая карточка
    49'
    Полузащитник "Фиорентины" Борха Валеро получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Данило. 
  • 48'
    Напомним, что из-за перебора жёлтых карточек полузащитник "Фиорентины" Кристиан Бираги пропустит следующий матч против "Болоньи". 
  • Замена
    47'
    В составе "Ювентуса" после перерыва произошла замена. Вместо Альваро Мораты на поле вышел Федерико Бернардески. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает Андреа Пирло, чтобы перестроить игру своей команды, которой необходимо начинать реализовывать свои моменты, чтобы в этот вечер рассчитывать на очки. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Фиорентина" на выезде уверенно и вполне заслуженно переигрывает туринский "Ювентус". Пока единственный мяч на старте этой встречи забил Душан Влахович, но после удаления Хуана Кударадо "гости" продолжили более-менее грамотно контролировать ход матча. У команды Чезаре Пранделли хорошие шансы на победу в этот вечер, главное "Фиорентине" постараться забить гол во втором тайме и тогда спасти эту игру "Ювентусу" уже будет крайне проблематично. 
  • Угловой
    45'
    Игроки "Ювентуса" решили разыграть угловой, затем Бентанкур с дальней дистанции пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Дронговски. 
  • 45'
    Роналду со стандарта пробил в ближний угол ворот, мяч попал в Валеро, который стоял в "стенке" и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Миленкович на левом фланге у своей штрафной площади в подкате сбил Сандро. "Ювентус" заработал довольно опасный стандарт. 
  • Угловой
    45'
    Бираги с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мората головой выбил мяч на правый фланг. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Федерико Ла Пенна к основному времени первого тайма. 
  • 45'
    Кастровилли с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем в борьбе с Кьезой заработал угловой для своей команды. 
  • 44'
    Амрабат пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Щесны был на месте. 
  • 43'
    Бираги получил мяч на левом фланге от Рибери, затем Кристиано выполнил подачу на правый угол вратарской, Сандро в борьбе с Касересом перехватил мяч, а затем его во вратарской забрал Щесны. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Кьеза в центре поля довольно грубо сыграл против Кастровилли. Федерико Ла Пенна решил обойтись без жёлтой карточки на этот раз. 
  • Опасный момент
    41'
    Роналду сместился в центр с левого фланга, а затем Криштиану плотно пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Дронговски отбил мяч перед собой, первым на подборе оказался Роша, который затем грудью сбросил мяч в руки своему голкиперу. 
  • Желтая карточка
    40'
    Форвард "Фиорентины" Франк Рибери получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Кьезы. 
  • Опасный момент
    39'
    Игроки "Фиорентины" неудачно сыграли у своей штрафной площади, при передаче назад к линии штрафной площади мяч полетел довольно слабо, Дронговски пришлось выбегать за пределы штрафной и в подкате выбивать мяч на левый фланг, подбор был за Моратой, Альваро убежал на левый угол штрафной площади, но в борьбе с Миленковичем пробить по воротам форвард "Ювентуса" не смог. 
  • 38'
    Бентанкур из центра поля выполнил безадресный перевод на правый фланг, Кьеза никак не мог зацепиться за мяч. 
  • 37'
    Рибери и Миленкович довели мяч до правого угла штрафной площади, Касерес от лицевой линии выполнил прострел во вратарскую, Щесны грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Мората перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Фиорентины", правила были нарушены против Роши. 
  • Судья
    35'
    Мората в борьбе с Валеро рухнул на газон на правом фланге, Федерико Ла Панне показал, что нужно играть дальше. 
  • Опасный момент
    34'
    Роналду получил мяч на левом фланге от Маккенни, затем Криштиану ворвался в штрафную площадь, раскачал Миленковича и сильно пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Влахович теперь уже перестарался в борьбе за верховой мяч на левом фланге, правила были нарушены против Данило. 
  • Угловой
    32'
    Бираги с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Миленкович в борьбе за верховой мяч нарушил правила против де Лихта. 
  • Опасный момент
    31'
    Бонуччи ошибся при передаче вперёд на ход Роналду в центре поля, Касерес перехватил мяч, пробежал вперёд по правой половине поля и выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Влахович обработал мяч, а затем вернул мяч Касересу на правый угол штрафной, сам Мартин бить по воротам не стал и выполнил прострел в цент штрафной площади, Кастровилли в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел низом, Щесны в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 30'
    Влахович с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Валеро в касание пробил в ближний угол ворот, попытка оказалась далеко не самой лучшей, будет удар от ворот. 
  • 29'
    Амрабат пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Ювентуса". 
  • Угловой
    28'
    Бираги с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, де Лихт головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 27'
    Бираги выполнил передачу на ход Кастровилли по левому флангу, Гаэтано выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Кьезу и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Маккенни в центре поля нарушил правила против Рибери. Игроки "Фиорентины" быстро разыграли стандарт. 
  • 25'
    Бентанкур разыграл стандарт с Данило, затем бразилец выполнил подачу к левому углу штрафной площади с правой половины поля, де Лихт в борьбе с Кастровилли не смог как следует головой пробить в левый угол ворот, мяч оказался в руках у Дронговски. 
  • Желтая карточка
    24'
    Полузащитник "Фиорентины" Кристиан Бираги на этот раз получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против активного Кьезы. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Бираги в центре поля нарушил правила против Кьезы. Игрокам "Фиорентины" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • 22'
    Кастровилли выполнил передачу на ход Влаховичу по левому флангу, Душан под прессингом двух соперников потерял мяч. 
  • Замена
    21'
    В составе "Ювентуса" произошла замена. Вместо Аарона Ремзи на поле вышел Данило Луис. 
  • Красная карточка
    20'
    Так и есть, в составе "Ювентуса" удаление! Федерико Ла Пенна быстро посмотрел повтор и показал красную карточку Куадрадо, который после потери мяча бросился в отчаянный подкат с риском сломать ногу Кастровилли. 
  • Видеоповтор
    19'
    Федерико Ла Пенна получил подсказки от судей из комнаты VAR. Отправился главный арбитр матча пересматривать повтор эпизода, Кударадо очень опасно играл против Кастровилли, это может быть удаление. 
  • Желтая карточка
    18'
    Фланговый защитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо получил жёлтую карточку за грубую игру на правом углу штрафной площади "Фиорентины" против Кастровилли. 
  • 17'
    С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Сандро неудачно поставил ногу, но затем в обороне удачно отработал Маккенни, который головой сбросил мяч в руки Щесны. 
  • 16'
    Бонуччи при передаче назад на своей половине поля в борьбе с Влаховичем потерял мяч, Душан убежал к левому углу штрафной площади, а затем выполнил передачу в радиус штрафной, мяч полетел слабо, сам Бонуччи успел вернуться и в итоге выбить мяч в аут. 
  • Угловой
    15'
    Куадрадо с углового выполнил подачу к линии вратарской, Дронговски сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правый фланг. 
  • 14'
    Мората на правом фланге ушёл от Пессельи, а затем Альваро выполнил подачу на левый угол вратарской, Касерес в борьбе с Роналду выбил мяч на угловой. 
  • Угловой
    13'
    Бираги с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после активной борьбы случился рикошет, мяч в итоге полетел в руки Щесны. 
  • 12'
    Бентанкур прошёл немного вперёд по центру, а затем выполнил передачу на ход Кударадо по правому флангу, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
  • Судья
    11'
    Кьеза при рывке вперёд по флангу в борьбе за мяч получил по лицу от Пессельи, Федерико Ла Пенна не зафиксировал нарушения правил. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Рибери в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Бонуччи. 
  • Угловой
    9'
    Куадрадо решил разыграть угловой с Ремзи, но при ответном передаче от Аарона Рибери активно включился в борьбу за мяч и в итоге перехватил его на левом фланге. 
  • 8'
    Роналду пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Фиорентины" и ушёл на угловой. 
  • Судья
    7'
    Роналду со стандарта пробил по воротам, мяч попал в прижатую руку Амрабату, который стоял в "стенке", Федерико Ла Пенна показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Валеро на своей половине поля нарушил правила против Роналду. Игроки "Ювентуса" заработали довольно опасный стандарт. 
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Влахович!!! Рибери из центра поля выполнил отличную передачу на ход Влаховичу, Душан пробросил мяч на левый угол штрафной площади, убежал от де Лихта и уверенно перебросил мяч через Щесны, который играл на выходе. 
  • 4'
    Кьеза в прошлом эпизоде также потерял бутсу, а поэтому это как раз и затянуло розыгрыш стандарта. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Миленкович в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Кьезы. Игроки "Ювентуса" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 2'
    Касерес прошёл вперёд по правому флангу, а затем под прессингом соперников Мартин выполнил прострел к линии вратарской, Бентанкур занял грамотную позицию и спокойно перехватил мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересное противостояние между "Ювентусом" и "Фиорентиной". Команда Андреа Пирло в Серии А набрала неплохой ход, но сегодня ей необходимо будет на своём поле набирать три очка в битве с крепкой "Фиорентиной", чтобы продолжить погоню за "Миланом". 
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
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Бонус: 15 000 ₽ 11.50 3.45 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 3.80 1.44
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 5.20 8.50
  6.29 3.51 1.65

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
16.00 0.00 11.00 1.02 2.22 1.65 1.47 2.65 1.24 4.00 2.03 1.83 1.04 10.00 1.03 12.00 1.07 8.40 1.06 8.80 1.24 4.00 1.18 4.75 1.01 14.00
15.75 1.02 14.25 1.02 4.70 1.19 3.72 1.28 2.36 1.67 1.79 2.05 1.52 2.57 1.27 3.84 1.20 4.70 1.08 8.40
5.11 1.20 3.09 1.38 2.45 1.57 1.85 2.01 1.93 1.94 1.59 2.41 1.27 3.86 1.59 2.41 1.46 2.77 1.75 2.13 1.51 2.60 1.21 4.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.35 1.31 2.25 1.61 1.60 2.33 1.12 6.10 1.07 8.40
3.68 1.28 2.48 1.54 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.60
3.15 1.40 2.49 1.59 1.88 2.03 1.42 2.95 1.23 4.26 1.66 2.30 1.43 2.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.37 1.80 2.00 1.52 2.52 1.23 4.05
4.80 1.19 3.38 1.32 1.92 1.88 1.43 2.83 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
3.90 1.35
Где смотреть матч Ювентус 0:2 Фиорентина онлайн

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Прогнозы на матч Ювентус 0:2 Фиорентина

Исход игры
Ювентус
98% (147)
Ничья
1.3% (2)
Фиорентина
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (60)
Меньше
59.46% (88)
Обе команды забьют
Да
31.76% (47)
Нет
68.24% (101)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
52.7% (79)
2:1 Ювентус
21.3% (32)
3:0 Ювентус
9.3% (14)
3:1 Ювентус
7.3% (11)
1:0 Ювентус
4.7% (7)
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