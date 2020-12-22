Роналду с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Фиорентины" уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

АВТОГ-О-О-О-Л! 0:2!!! Касерес из аута на правом фланге вбросил мяч на ход Куаме, Кристиан догнал мяч у лицевой линии и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Амрабат обработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в Бентанкура, отскок был в пользу Рибери, сам Франк бить по воротам от линии штрафной площади не стал, а выполнил пас к левому углу штрафной площади на Бираги, Кристиан удачно набежал на мяч и выполнил подачу к правой штанге, Сандро в борьбе с Куаме сыграл крайне неудачно и в итоге невольно срезал мяч в свои ворота.

Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Фиорентины", Дронговски ошибся при игре на выходе и выронил мяч из рук, затем Миленкович в падении выбил мяч в ногу своему голкиперу, Бернардески пытался также зацепиться за мяч и в борьбе с Бартломеем Федерико оказался на газоне, Федерико Ла Пенна показал, что никакого пенальти не будет.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает Андреа Пирло, чтобы перестроить игру своей команды, которой необходимо начинать реализовывать свои моменты, чтобы в этот вечер рассчитывать на очки.

В составе "Ювентуса" после перерыва произошла замена. Вместо Альваро Мораты на поле вышел Федерико Бернардески.

Полузащитник "Фиорентины" Борха Валеро получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Данило.

Бернардески со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, Сандро головой сбросил мяч на левый угол вратарской на де Лихта, но Маттайс оказался в офсайде.

Бонуччи из центра поля выполнил заброс на ход Роналду по левому флангу, мяч полетел не очень сильно, что позволило Касересу перехватить его.

Борха Валеро на своей половине поля грубо сыграл против Бентанкура. На этот раз Федерико Ла Пенна решил обойтись без жёлтой карточки.

Бернардески со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, Бонуччи в борьбе с соперниками не смог головой пробить по воротам.

Данило с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Бонуччи забрался в офсайд.

Активный Бернардески прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Песселья не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

Бернардески с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Роналду не смог подстроиться под мяч и пробить по воротам, а затем его перехватил Касерес.

Бонуччи на правой половине поля нарушил правила против Влаховича. Игроки "Фиорентины" тщательно готовятся к стандарту.

Пульгар разыграл стандарт с Кастровилли, затем Гаэтано передержал мяч и уже не смог выполнить качественную подачу в штрафную площадь.

Данило с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Роналду в падении головой пробил под левый угол ворот, Дронговски был пойман на перемещении, всё было бы здорово для "Ювентуса", но Криштиану оказался в офсайде.

Данило вновь прошёл вперёд по правому флангу, затем последовала подача в центр штрафной площади, Маккенни сбросил мяч на Роналду, но Криштиану в борьбе с Касересом не смог завершить момент ударом по воротам.

Роналду вошёл в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Кастровилли Криштиану оказался на газоне, Федерико Ла Пенна показал, что нужно играть дальше.

Сандро в борьбе за мяч на своей половине поля нарушил правила против Амрабата. Вновь "Фиорентина" тщательно готовится к стандарту.

Пульгар со стандарта выполнил плохую подачу к центру штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Кьеза по левому флангу убежал в штрафную площадь "Фиорентины", но затем Федерико сыграл неудачно и в борьбе с Пульгаром потерял мяч.

Данило пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

Угловой у ворот "Ювентуса". Бираги выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники туринского клуба выбили мяч к радиусу штрафной, Пульгар удачно подстроился под мяч и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Миленкович выполнил передачу на ход Касересу по правому флангу, Мартин прошёл немного вперёд, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в спину Сандро, а затем игроки "Ювентуса" окончательно его перехватили.

Роша в центре поля нарушил правила против Кьезы. Вновь игроки "Ювентуса" быстро разыграли стандарт, но к штрафной площади "Фиорентины" сразу гости пройти не смогли.

Бонуччи в центре поля нарушил правила против Влаховича. "Фиорентина" в свою очередь конечно же продолжает долго разыгрывать стандарты.

Касерес из центра поля выполнил заброс к правому углу вратарской, мяч полетел слишком высоко для Влаховича, Душан не смог за него зацепиться.

Кьеза вошёл в штрафную площадь с правого фланга и плотно пробил в ближний угол ворот, Дронговски удачно выставил руки и отправил мяч на угловой.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Фиорентина" на выезде уверенно и вполне заслуженно переигрывает туринский "Ювентус". Пока единственный мяч на старте этой встречи забил Душан Влахович, но после удаления Хуана Кударадо "гости" продолжили более-менее грамотно контролировать ход матча. У команды Чезаре Пранделли хорошие шансы на победу в этот вечер, главное "Фиорентине" постараться забить гол во втором тайме и тогда спасти эту игру "Ювентусу" уже будет крайне проблематично.

45' Игроки "Ювентуса" решили разыграть угловой, затем Бентанкур с дальней дистанции пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Дронговски.

45' Роналду со стандарта пробил в ближний угол ворот, мяч попал в Валеро, который стоял в "стенке" и ушёл на угловой.

45' Миленкович на левом фланге у своей штрафной площади в подкате сбил Сандро. "Ювентус" заработал довольно опасный стандарт.

45' Бираги с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мората головой выбил мяч на правый фланг.

45' Две минуты добавил Федерико Ла Пенна к основному времени первого тайма.

45' Кастровилли с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем в борьбе с Кьезой заработал угловой для своей команды.

44' Амрабат пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Щесны был на месте.

43' Бираги получил мяч на левом фланге от Рибери, затем Кристиано выполнил подачу на правый угол вратарской, Сандро в борьбе с Касересом перехватил мяч, а затем его во вратарской забрал Щесны.

42' Кьеза в центре поля довольно грубо сыграл против Кастровилли. Федерико Ла Пенна решил обойтись без жёлтой карточки на этот раз.

41' Роналду сместился в центр с левого фланга, а затем Криштиану плотно пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Дронговски отбил мяч перед собой, первым на подборе оказался Роша, который затем грудью сбросил мяч в руки своему голкиперу.

40' Форвард "Фиорентины" Франк Рибери получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Кьезы.

39' Игроки "Фиорентины" неудачно сыграли у своей штрафной площади, при передаче назад к линии штрафной площади мяч полетел довольно слабо, Дронговски пришлось выбегать за пределы штрафной и в подкате выбивать мяч на левый фланг, подбор был за Моратой, Альваро убежал на левый угол штрафной площади, но в борьбе с Миленковичем пробить по воротам форвард "Ювентуса" не смог.

38' Бентанкур из центра поля выполнил безадресный перевод на правый фланг, Кьеза никак не мог зацепиться за мяч.

37' Рибери и Миленкович довели мяч до правого угла штрафной площади, Касерес от лицевой линии выполнил прострел во вратарскую, Щесны грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

36' Мората перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Фиорентины", правила были нарушены против Роши.

35' Мората в борьбе с Валеро рухнул на газон на правом фланге, Федерико Ла Панне показал, что нужно играть дальше.

34' Роналду получил мяч на левом фланге от Маккенни, затем Криштиану ворвался в штрафную площадь, раскачал Миленковича и сильно пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.

33' Влахович теперь уже перестарался в борьбе за верховой мяч на левом фланге, правила были нарушены против Данило.

32' Бираги с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Миленкович в борьбе за верховой мяч нарушил правила против де Лихта.

31' Бонуччи ошибся при передаче вперёд на ход Роналду в центре поля, Касерес перехватил мяч, пробежал вперёд по правой половине поля и выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Влахович обработал мяч, а затем вернул мяч Касересу на правый угол штрафной, сам Мартин бить по воротам не стал и выполнил прострел в цент штрафной площади, Кастровилли в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел низом, Щесны в прыжке перевёл мяч на угловой.

30' Влахович с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Валеро в касание пробил в ближний угол ворот, попытка оказалась далеко не самой лучшей, будет удар от ворот.

29' Амрабат пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Ювентуса".

28' Бираги с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, де Лихт головой выбил мяч подальше от своих ворот.

27' Бираги выполнил передачу на ход Кастровилли по левому флангу, Гаэтано выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Кьезу и ушёл на угловой.

26' Маккенни в центре поля нарушил правила против Рибери. Игроки "Фиорентины" быстро разыграли стандарт.

25' Бентанкур разыграл стандарт с Данило, затем бразилец выполнил подачу к левому углу штрафной площади с правой половины поля, де Лихт в борьбе с Кастровилли не смог как следует головой пробить в левый угол ворот, мяч оказался в руках у Дронговски.

24' Полузащитник "Фиорентины" Кристиан Бираги на этот раз получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против активного Кьезы.

23' Бираги в центре поля нарушил правила против Кьезы. Игрокам "Фиорентины" не удалось быстро разыграть стандарт.

22' Кастровилли выполнил передачу на ход Влаховичу по левому флангу, Душан под прессингом двух соперников потерял мяч.

21' В составе "Ювентуса" произошла замена. Вместо Аарона Ремзи на поле вышел Данило Луис.

20' Так и есть, в составе "Ювентуса" удаление! Федерико Ла Пенна быстро посмотрел повтор и показал красную карточку Куадрадо, который после потери мяча бросился в отчаянный подкат с риском сломать ногу Кастровилли.

19' Федерико Ла Пенна получил подсказки от судей из комнаты VAR. Отправился главный арбитр матча пересматривать повтор эпизода, Кударадо очень опасно играл против Кастровилли, это может быть удаление.

18' Фланговый защитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо получил жёлтую карточку за грубую игру на правом углу штрафной площади "Фиорентины" против Кастровилли.

17' С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Сандро неудачно поставил ногу, но затем в обороне удачно отработал Маккенни, который головой сбросил мяч в руки Щесны.

16' Бонуччи при передаче назад на своей половине поля в борьбе с Влаховичем потерял мяч, Душан убежал к левому углу штрафной площади, а затем выполнил передачу в радиус штрафной, мяч полетел слабо, сам Бонуччи успел вернуться и в итоге выбить мяч в аут.

15' Куадрадо с углового выполнил подачу к линии вратарской, Дронговски сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правый фланг.

14' Мората на правом фланге ушёл от Пессельи, а затем Альваро выполнил подачу на левый угол вратарской, Касерес в борьбе с Роналду выбил мяч на угловой.

13' Бираги с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после активной борьбы случился рикошет, мяч в итоге полетел в руки Щесны.

12' Бентанкур прошёл немного вперёд по центру, а затем выполнил передачу на ход Кударадо по правому флангу, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

11' Кьеза при рывке вперёд по флангу в борьбе за мяч получил по лицу от Пессельи, Федерико Ла Пенна не зафиксировал нарушения правил.

10' Рибери в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Бонуччи.

9' Куадрадо решил разыграть угловой с Ремзи, но при ответном передаче от Аарона Рибери активно включился в борьбу за мяч и в итоге перехватил его на левом фланге.

8' Роналду пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Фиорентины" и ушёл на угловой.

7' Роналду со стандарта пробил по воротам, мяч попал в прижатую руку Амрабату, который стоял в "стенке", Федерико Ла Пенна показал, что нужно играть дальше.

6' Валеро на своей половине поля нарушил правила против Роналду. Игроки "Ювентуса" заработали довольно опасный стандарт.

5' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Влахович!!! Рибери из центра поля выполнил отличную передачу на ход Влаховичу, Душан пробросил мяч на левый угол штрафной площади, убежал от де Лихта и уверенно перебросил мяч через Щесны, который играл на выходе.

4' Кьеза в прошлом эпизоде также потерял бутсу, а поэтому это как раз и затянуло розыгрыш стандарта.

3' Миленкович в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Кьезы. Игроки "Ювентуса" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

2' Касерес прошёл вперёд по правому флангу, а затем под прессингом соперников Мартин выполнил прострел к линии вратарской, Бентанкур занял грамотную позицию и спокойно перехватил мяч.