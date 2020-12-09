Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Фиорентина
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|12 (4)
|0.92
|2.
|Мората Альваро
|4
|0.31
|3.
|Кулушевски Деян
|3
|0.23
|4.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.15
|5.
|Маккенни Уэстон
|1
|0.08
|6.
|Дибала Пауло
|1
|0.08
|7.
|Рабио Адриен
|1
|0.08
|8.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|9.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|10.
|Алекс Сандро
|0
|0
|11.
|Данило Луис
|0
|0
|12.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|13.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|14.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.31
|2.
|Влахович Душан
|3 (2)
|0.23
|3.
|Кьеза Федерико
|2
|0.15
|4.
|Миленкович Никола
|2
|0.15
|5.
|Бираги Кристиано
|1
|0.08
|6.
|Песселья Херман
|1
|0.08
|7.
|Куаме Кристиан
|1
|0.08
|8.
|Рибери Франк
|0
|0
|9.
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|10.
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|5
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|3
|0
|3.
|Кулушевски Деян
|3
|0
|4.
|Мората Альваро
|1
|1
|5.
|Данило Луис
|2
|0
|6.
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|7.
|Фработта Джанлука
|2
|0
|8.
|Маккенни Уэстон
|2
|0
|9.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|10.
|Кьеза Федерико
|0
|1
|11.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|12.
|Мело Артур
|1
|0
|13.
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
|14.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бираги Кристиано
|4
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0
|3.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|4.
|Амрабат Софьян
|3
|0
|5.
|Миленкович Никола
|3
|0
|6.
|Лирола Поль
|3
|0
|7.
|Рибери Франк
|2
|0
|8.
|Бонавентура Джакомо
|2
|0
|9.
|Мартинес Лукас II
|0
|1
|10.
|Валеро Борха
|1
|0
|11.
|Роша Игор II
|1
|0
|12.
|Песселья Херман
|1
|0
|13.
|Пульгар Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|12% (3)
|20% (5)
|12% (3)
|12% (3)
|8% (2)
|36% (9)
|Фиорентина
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =5 -3Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус
Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус
Фиорентина Последние 20 матчей: +9 =5 -6Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа
Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Фиорентина: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Фиорентина 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Фиорентина Серия A Ювентус 3:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:3 Ювентус Кубок Ювентус 1:2 Фиорентина Кубок Фиорентина 0:0 Ювентус Серия A Фиорентина 0:1 Ювентус Лига Европы Ювентус 1:1 Фиорентина Лига Европы Ювентус 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Ювентус Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 13
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 15
|27
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 10
|27
|4.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 17
|24
|5.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|26 - 12
|23
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 13
|23
|7.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|8.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|13.
|Кальяри
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 23
|13
|14.
|Беневенто
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|15.
|Парма
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 23
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 25
|11
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|20 - 30
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|6.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|14.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|16.
|Беневенто
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|9.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ювентус - Фиорентина
Исход игры
Ювентус
95.5% (42)
Ничья
2.3% (1)
Фиорентина
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.48% (17)
Меньше
59.52% (25)
Обе команды забьют
Да
38.1% (16)
Нет
61.9% (26)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
50% (22)
2:1 Ювентус
25% (11)
3:0 Ювентус
4.5% (2)
3:1 Ювентус
4.5% (2)
1:0 Ювентус
4.5% (2)
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