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Ювентус
 
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Стадион:
Фиорентина

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 12 (4) 0.92
2. Мората Альваро 4 0.31
3. Кулушевски Деян 3 0.23
4. Бонуччи Леонардо 2 0.15
5. Маккенни Уэстон 1 0.08
6. Дибала Пауло 1 0.08
7. Рабио Адриен 1 0.08
8. Куадрадо Хуан 0 0
9. Ремзи Аарон 0 0
10. Алекс Сандро 0 0
11. Данило Луис 0 0
12. Бернардески Федерико 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Демирал Мерих 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 4 0.31
2. Влахович Душан 3 (2) 0.23
3. Кьеза Федерико 2 0.15
4. Миленкович Никола 2 0.15
5. Бираги Кристиано 1 0.08
6. Песселья Херман 1 0.08
7. Куаме Кристиан 1 0.08
8. Рибери Франк 0 0
9. Бонавентура Джакомо 0 0
10. Лирола Поль 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 5 1
2. Куадрадо Хуан 3 0
3. Кулушевски Деян 3 0
4. Мората Альваро 1 1
5. Данило Луис 2 0
6. Бентанкур Родриго 2 0
7. Фработта Джанлука 2 0
8. Маккенни Уэстон 2 0
9. Пинсольо Карло 0 1
10. Кьеза Федерико 0 1
11. Бонуччи Леонардо 1 0
12. Мело Артур 1 0
13. Де Лихт Маттайс 1 0
14. Портанова Маноло 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Бираги Кристиано 4 0
2. Кастровилли Гаэтано 4 0
3. Чеккерини Федерико 3 0
4. Амрабат Софьян 3 0
5. Миленкович Никола 3 0
6. Лирола Поль 3 0
7. Рибери Франк 2 0
8. Бонавентура Джакомо 2 0
9. Мартинес Лукас II 0 1
10. Валеро Борха 1 0
11. Роша Игор II 1 0
12. Песселья Херман 1 0
13. Пульгар Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 12% (3) 20% (5) 12% (3) 12% (3) 8% (2) 36% (9)
 Фиорентина 30.77% (4) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус
Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус
Фиорентина Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа
Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Фиорентина: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Ювентус 3:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:3 Ювентус Серия A
Фиорентина 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Фиорентина Серия A Ювентус 3:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:3 Ювентус Кубок Ювентус 1:2 Фиорентина Кубок Фиорентина 0:0 Ювентус Серия A Фиорентина 0:1 Ювентус Лига Европы Ювентус 1:1 Фиорентина Лига Европы Ювентус 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 8 4 0 27 - 13 28
2. Интер Милан Заявка 12 8 3 1 30 - 15 27
3. Ювентус Заявка 13 7 6 0 28 - 10 27
4. Рома Заявка 12 7 3 2 27 - 17 24
5. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
6. Сассуоло Заявка 12 6 5 1 22 - 13 23
7. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11. Удинезе Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
12. Болонья Заявка 12 4 1 7 18 - 24 13
13. Кальяри Заявка 12 3 4 5 18 - 23 13
14. Беневенто Заявка 12 3 3 6 13 - 23 12
15. Парма Заявка 13 2 6 5 12 - 23 12
16. Специя Заявка 12 2 5 5 17 - 25 11
17. Фиорентина Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Дженоа Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
19. Торино Заявка 12 1 3 8 20 - 30 6
20. Кротоне Заявка 13 1 3 9 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
3. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 15 - 10 13
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
13. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
14. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
16. Беневенто Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
9. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2020, осталось 2 дня 17 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Ювентус 95.5% (42)
    X 2.3% (1)
    Фиорентина 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Фиорентина
    1.39
    5.32
    8.95
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.30 8.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.30 8.60
      1.38 5.32 8.95

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    17.00 0.00 11.50 1.02 4.50 1.18 3.80 1.27 2.37 1.62 2.12 1.77 1.86 2.00 1.53 2.50 1.28 3.70 1.21 4.40 1.08 7.20 1.06 7.80 1.01 13.50
    15.00 1.02 13.50 1.03 4.80 1.19 3.75 1.28 2.40 1.64 1.85 1.97 1.54 2.51 1.28 3.75 1.22 4.40 1.09 7.90
    5.05 1.20 2.82 1.48 2.42 1.62 2.14 1.78 1.86 2.05 1.66 2.35 1.53 2.66 1.20 4.99
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.37 1.59 1.58 2.39 1.22 4.30
    3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
    3.01 1.43 2.38 1.64 1.83 2.10 1.57 2.53 1.39 3.22
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 1.94 1.81 1.45 2.65
    4.90 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.87 1.87
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.29
    Где смотреть матч Ювентус - Фиорентина онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Фиорентина

    Исход игры
    Ювентус
    95.5% (42)
    Ничья
    2.3% (1)
    Фиорентина
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.48% (17)
    Меньше
    59.52% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    38.1% (16)
    Нет
    61.9% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    50% (22)
    2:1 Ювентус
    25% (11)
    3:0 Ювентус
    4.5% (2)
    3:1 Ювентус
    4.5% (2)
    1:0 Ювентус
    4.5% (2)
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