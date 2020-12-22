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Брентфорд
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл
28
Дэниэльс
Люк
2
Томпсон
Доминик
5
Пиннок
Итан
29
Соренсен
Мадс
24
Фосу
Тарик
14
Дасилва
Джошуа
Янельт
Витали
20
Годдос
Саман
15
Форсс
Маркус
9
Хансен
Эмилиано
7
Каньос
Серхи
26
Дарлоу
Карл
22
Йедлин
Деандре
14
Хэйден
Айзак
2
Кларк
Киран
15
Льюис
Джамал
23
Мёрфи
Джейкоб
36
Лонгстафф
Шон
8
Шелви
Джонджо
21
Фрейзер
Райан
13
Уилсон
Каллум
24
Альмирон
Мигель
Брентфорд
4-3-3
Ньюкасл
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бенрахма Саид 2 0.5
2. Форсс Маркус 2 (1) 0.5
3. Норгор Кристиан 1 0.25
4. Пиннок Итан 1 0.25
5. Хансен Эмилиано 1 0.25
6. Дасилва Джошуа 1 0.25
7. Годдос Саман 0 0
8. Гуд Чарли 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жоэлинтон 2 0.67
2. Ласcеллс Джамал 1 0.33
3. Альмирон Мигель 1 0.33
4. Мёрфи Джейкоб 1 0.33
5. Шелви Джонджо 1 0.33
6. Фрейзер Райан 1 0.33
7. Хэйден Айзак 1 0.33
8. Ритчи Мэтт 0 0
9. Йедлин Деандре 0 0

Карточки

Брентфорд
# Игрок      
1. Фосу Тарик 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Шелви Джонджо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брентфорд 0 0 50% (4) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1)
 Ньюкасл 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3) 12.5% (1) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Брентфорд Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Брентфорд 3:1 Рединг Уотфорд 1:1 Брентфорд Ноттингем Форест 1:3 Брентфорд Брентфорд 0:0 Дерби
Брентфорд 2:2 Блэкберн Ротерхэм 0:2 Брентфорд Брентфорд 2:1 КПР Барнсли 0:1 Брентфорд Уиком 0:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Мидлсбро Брентфорд 1:1 Суонси Лутон Таун 0:3 Брентфорд Брентфорд 1:1 Норвич Сток Сити 3:2 Брентфорд Шеффилд Уэнсдей 1:2 Брентфорд Брентфорд 2:0 Ковентри Брентфорд 2:4 Престон Норт Энд Брентфорд 3:0 Фулхэм Миллуолл 1:1 Брентфорд Вест Бромвич 2:2 Брентфорд
Ньюкасл Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл
Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл

Последние игры между собой

Брентфорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Брентфорд 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Брентфорд
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2020, осталось 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 148
    Брентфорд 20.3% (30)
    X 16.9% (25)
    Ньюкасл 62.8% (93)
    Все прогнозы
    3.11 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Ньюкасл
    2.79
    3.64
    2.60
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.50 2.55
    Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.55 2.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.77 3.64 2.57
      2.79 3.55 2.58

    Самый высокий коэффициент на матч «Брентфорд» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брентфорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брентфорд» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.50 1.03 9.00 1.04 3.80 1.27 2.95 1.40 2.12 1.77 2.02 1.85 1.80 2.07 1.59 2.46 1.38 3.05 1.17 5.00 1.13 5.50 1.02 9.70 1.01 10.50 0.00 17.00
    11.75 1.04 10.25 1.05 3.84 1.27 2.96 1.41 2.02 1.88 1.57 2.44 1.38 3.10 1.17 5.15 1.14 5.95 1.04 11.25
    4.07 1.26 3.12 1.40 2.38 1.63 2.03 1.86 1.80 2.09 1.58 2.50 1.38 3.17 1.14 6.38
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.02 1.79 1.45 2.75 1.15 5.50
    3.15 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60
    3.18 1.39 2.62 1.53 2.06 1.84 1.65 2.34 1.46 2.85
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20
    4.05 1.24 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.17
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
    Где смотреть матч Брентфорд - Ньюкасл онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Брентфорд - Ньюкасл

    Исход игры
    Брентфорд
    20.3% (30)
    Ничья
    16.9% (25)
    Ньюкасл
    62.8% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.69% (88)
    Меньше
    39.31% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    75.17% (109)
    Нет
    24.83% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    43.9% (65)
    1:1 Ничья
    14.9% (22)
    2:1 Брентфорд
    10.1% (15)
    0:1 Ньюкасл
    10.1% (15)
    1:0 Брентфорд
    8.8% (13)
    0:2 Ньюкасл
    3.4% (5)
    1:3 Ньюкасл
    2.7% (4)
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