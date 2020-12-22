Брентфорд
Позже
Стадион: Brentford Community Stadium
Ньюкасл
28
Дэниэльс
Люк
24
Фосу
Тарик
20
Годдос
Саман
15
Форсс
Маркус
26
Дарлоу
Карл
14
Хэйден
Айзак
15
Льюис
Джамал
- Основной состав
-
28 Дэниэльс ЛюкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Фосу ТарикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Годдос СаманПолузащитник
-
15 Форсс МаркусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
-
36 Finn Stevens
-
Главный тренер: Франк Томас
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
14 Хэйден АйзакЗащитник
- Защитник
-
15 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бенрахма Саид
|2
|0.5
|2.
|Форсс Маркус
|2 (1)
|0.5
|3.
|Норгор Кристиан
|1
|0.25
|4.
|Пиннок Итан
|1
|0.25
|5.
|Хансен Эмилиано
|1
|0.25
|6.
|Дасилва Джошуа
|1
|0.25
|7.
|Годдос Саман
|0
|0
|8.
|Гуд Чарли
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жоэлинтон
|2
|0.67
|2.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.33
|3.
|Альмирон Мигель
|1
|0.33
|4.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.33
|5.
|Шелви Джонджо
|1
|0.33
|6.
|Фрейзер Райан
|1
|0.33
|7.
|Хэйден Айзак
|1
|0.33
|8.
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|9.
|Йедлин Деандре
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фосу Тарик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шелви Джонджо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брентфорд
|0
|0
|50% (4)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Ньюкасл
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Брентфорд Последние 20 матчей: +10 =8 -2Брентфорд 3:1 Рединг Уотфорд 1:1 Брентфорд Ноттингем Форест 1:3 Брентфорд Брентфорд 0:0 Дерби
Брентфорд 2:2 Блэкберн Ротерхэм 0:2 Брентфорд Брентфорд 2:1 КПР Барнсли 0:1 Брентфорд Уиком 0:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Мидлсбро Брентфорд 1:1 Суонси Лутон Таун 0:3 Брентфорд Брентфорд 1:1 Норвич Сток Сити 3:2 Брентфорд Шеффилд Уэнсдей 1:2 Брентфорд Брентфорд 2:0 Ковентри Брентфорд 2:4 Престон Норт Энд Брентфорд 3:0 Фулхэм Миллуолл 1:1 Брентфорд Вест Бромвич 2:2 Брентфорд
Ньюкасл Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл
Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл
Последние игры между собой
Брентфорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брентфорд» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брентфорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брентфорд» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брентфорд - Ньюкасл
Исход игры
Брентфорд
20.3% (30)
Ничья
16.9% (25)
Ньюкасл
62.8% (93)
Тотал 2.5
Больше
60.69% (88)
Меньше
39.31% (57)
Обе команды забьют
Да
75.17% (109)
Нет
24.83% (36)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
43.9% (65)
1:1 Ничья
14.9% (22)
2:1 Брентфорд
10.1% (15)
0:1 Ньюкасл
10.1% (15)
1:0 Брентфорд
8.8% (13)
0:2 Ньюкасл
3.4% (5)
1:3 Ньюкасл
2.7% (4)
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