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Брентфорд
 
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Стадион:
Ньюкасл

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бенрахма Саид 2 0.5
2. Форсс Маркус 2 (1) 0.5
3. Норгор Кристиан 1 0.25
4. Пиннок Итан 1 0.25
5. Хансен Эмилиано 1 0.25
6. Дасилва Джошуа 1 0.25
7. Годдос Саман 0 0
8. Гуд Чарли 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жоэлинтон 2 0.67
2. Ласcеллс Джамал 1 0.33
3. Альмирон Мигель 1 0.33
4. Мёрфи Джейкоб 1 0.33
5. Шелви Джонджо 1 0.33
6. Фрейзер Райан 1 0.33
7. Хэйден Айзак 1 0.33
8. Ритчи Мэтт 0 0
9. Йедлин Деандре 0 0

Карточки

Брентфорд
# Игрок      
1. Фосу Тарик 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Шелви Джонджо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брентфорд 0 0 50% (4) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1)
 Ньюкасл 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3) 12.5% (1) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Брентфорд Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Брентфорд 3:1 Рединг Уотфорд 1:1 Брентфорд Ноттингем Форест 1:3 Брентфорд Брентфорд 0:0 Дерби
Брентфорд 2:2 Блэкберн Ротерхэм 0:2 Брентфорд Брентфорд 2:1 КПР Барнсли 0:1 Брентфорд Уиком 0:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Мидлсбро Брентфорд 1:1 Суонси Лутон Таун 0:3 Брентфорд Брентфорд 1:1 Норвич Сток Сити 3:2 Брентфорд Шеффилд Уэнсдей 1:2 Брентфорд Брентфорд 2:0 Ковентри Брентфорд 2:4 Престон Норт Энд Брентфорд 3:0 Фулхэм Миллуолл 1:1 Брентфорд Вест Бромвич 2:2 Брентфорд
Ньюкасл Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл
Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл

Последние игры между собой

Брентфорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Брентфорд 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Брентфорд
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2020, осталось 2 дня 14 часов 57 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Брентфорд 4.3% (2)
    X 13% (6)
    Ньюкасл 82.6% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Ньюкасл
    2.55
    3.60
    3.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.30 3.00
    Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.45 2.90
    Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.60 2.86
      2.48 3.44 2.91

    Самый высокий коэффициент на матч «Брентфорд» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брентфорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брентфорд» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.02 8.40 1.05 3.60 1.29 2.80 1.44 1.94 1.92 1.73 2.18 1.52 2.65 1.35 3.25 1.15 5.40 1.11 5.90 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
    11.00 1.04 9.50 1.06 3.60 1.30 2.79 1.45 1.95 1.95 1.52 2.57 1.35 3.26 1.15 5.60 1.12 6.35 1.04 12.25
    1.93 1.91
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.94 1.86 1.42 2.85 1.13 5.90
    3.04 1.38 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 7.00
    2.79 1.38 2.40 1.53 1.95 1.87 1.54 2.39 1.34 2.91
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.42 1.70 2.07 1.29 3.40
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.69 2.08
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.33
    Где смотреть матч Брентфорд - Ньюкасл онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Брентфорд - Ньюкасл

    Исход игры
    Брентфорд
    4.3% (2)
    Ничья
    13% (6)
    Ньюкасл
    82.6% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.09% (31)
    Меньше
    27.91% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    86.05% (37)
    Нет
    13.95% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    63% (29)
    1:1 Ничья
    13% (6)
    0:1 Ньюкасл
    8.7% (4)
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    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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