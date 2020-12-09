Верона
Позже
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Интер Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цаканьи Маттиа
|3 (1)
|0.23
|2.
|Барак Антонин
|3
|0.23
|3.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.15
|4.
|Фавилли Андреа
|2
|0.15
|5.
|Лазович Дарко
|1
|0.08
|6.
|Тамез Адриен
|1
|0.08
|7.
|Фараони Марко
|0
|0
|8.
|Димарко Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|11 (3)
|0.85
|2.
|Мартинес Лаутаро
|5
|0.38
|3.
|Хакими Ашраф
|4
|0.31
|4.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.23
|5.
|Санчес Алексис
|2
|0.15
|6.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.15
|7.
|Барелла Николо
|1
|0.08
|8.
|Перишич Иван
|1
|0.08
|9.
|Брозович Марсело
|1
|0.08
|10.
|Янг Эшли
|0
|0
|11.
|Коларов Александар
|0
|0
|12.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|13.
|Раноккия Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Димарко Федерико
|3
|0
|2.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|3.
|Барак Антонин
|1
|1
|4.
|Лазович Дарко
|2
|0
|5.
|Фараони Марко
|2
|0
|6.
|Тамез Адриен
|2
|0
|7.
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|8.
|Ловато Маттео
|2
|0
|9.
|Велозу Мигель
|1
|0
|10.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|11.
|Давидович Павел
|1
|0
|12.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|13.
|Цаканьи Маттиа
|1
|0
|14.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|15.
|Виейра Ронни
|1
|0
|16.
|Данци Андреа
|1
|0
|17.
|Колли Эбрима
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|3
|0
|2.
|Брозович Марсело
|3
|0
|3.
|Янг Эшли
|2
|0
|4.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|5.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|6.
|Барелла Николо
|2
|0
|7.
|Хакими Ашраф
|2
|0
|8.
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|9.
|Сенси Стефано
|0
|1
|10.
|Ханданович Самир
|1
|0
|11.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|12.
|Перишич Иван
|1
|0
|13.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|14.
|Де Врей Стефан
|1
|0
|15.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|16.
|Бастони Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|0
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|Интер Милан
|6.67% (2)
|16.67% (5)
|10% (3)
|10% (3)
|26.67% (8)
|30% (9)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +8 =5 -7Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк
Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза
Последние игры между собой
Верона: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 8
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|29 - 14
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 16
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 10
|27
|4.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 21
|24
|5.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|26 - 14
|23
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 15
|23
|7.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 18
|21
|8.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 23
|15
|13.
|Болонья
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 25
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 24
|14
|15.
|Парма
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 23
|12
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 27
|11
|18.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|21 - 31
|7
|19.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 26
|7
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 11
|16
|2.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|6.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|8.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|16.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|7.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|11
|8.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|17.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Верона - Интер Милан
Исход игры
Верона
0% (0)
Ничья
4.5% (2)
Интер Милан
95.5% (42)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (26)
Меньше
38.1% (16)
Обе команды забьют
Да
64.29% (27)
Нет
35.71% (15)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
47.7% (21)
0:1 Интер Милан
15.9% (7)
0:2 Интер Милан
15.9% (7)
1:3 Интер Милан
9.1% (4)
1:1 Ничья
4.5% (2)
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