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Верона
 
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Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цаканьи Маттиа 3 (1) 0.23
2. Барак Антонин 3 0.23
3. Велозу Мигель 2 (2) 0.15
4. Фавилли Андреа 2 0.15
5. Лазович Дарко 1 0.08
6. Тамез Адриен 1 0.08
7. Фараони Марко 0 0
8. Димарко Федерико 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 11 (3) 0.85
2. Мартинес Лаутаро 5 0.38
3. Хакими Ашраф 4 0.31
4. Д'Амброзио Данило 3 0.23
5. Санчес Алексис 2 0.15
6. Гальярдини Роберто 2 0.15
7. Барелла Николо 1 0.08
8. Перишич Иван 1 0.08
9. Брозович Марсело 1 0.08
10. Янг Эшли 0 0
11. Коларов Александар 0 0
12. Дармиан Маттео 0 0
13. Раноккия Андреа 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Димарко Федерико 3 0
2. Сальседо Эдди 3 0
3. Барак Антонин 1 1
4. Лазович Дарко 2 0
5. Фараони Марко 2 0
6. Тамез Адриен 2 0
7. Маньяни Джанджакомо 2 0
8. Ловато Маттео 2 0
9. Велозу Мигель 1 0
10. Ди Кармине Самуэль 1 0
11. Давидович Павел 1 0
12. Эмпереур Алан 1 0
13. Цаканьи Маттиа 1 0
14. Фавилли Андреа 1 0
15. Виейра Ронни 1 0
16. Данци Андреа 1 0
17. Колли Эбрима 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 3 0
2. Брозович Марсело 3 0
3. Янг Эшли 2 0
4. Лукаку Ромелу 2 0
5. Д'Амброзио Данило 2 0
6. Барелла Николо 2 0
7. Хакими Ашраф 2 0
8. Мартинес Лаутаро 2 0
9. Сенси Стефано 0 1
10. Ханданович Самир 1 0
11. Дармиан Маттео 1 0
12. Перишич Иван 1 0
13. Раноккия Андреа 1 0
14. Де Врей Стефан 1 0
15. Шкриньяр Милан 1 0
16. Бастони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 16.67% (2) 16.67% (2) 0 16.67% (2) 33.33% (4) 16.67% (2)
 Интер Милан 6.67% (2) 16.67% (5) 10% (3) 10% (3) 26.67% (8) 30% (9)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри
Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк
Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза

Последние игры между собой

Верона: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 8
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 0
Верона 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Верона Серия A Интер Милан 3:0 Верона Серия A Верона 1:2 Интер Милан Серия A
Верона 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Верона Серия A Верона 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Верона Серия A Верона 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:2 Верона Серия A Интер Милан 2:0 Верона Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 4 0 29 - 14 31
2. Интер Милан Заявка 13 9 3 1 32 - 16 30
3. Ювентус Заявка 13 7 6 0 28 - 10 27
4. Рома Заявка 13 7 3 3 28 - 21 24
5. Наполи Заявка 13 8 0 5 26 - 14 23
6. Сассуоло Заявка 13 6 5 2 23 - 15 23
7. Аталанта Заявка 12 6 3 3 26 - 18 21
8. Лацио Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
9. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11. Удинезе Заявка 12 4 3 5 14 - 15 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 15 - 23 15
13. Болонья Заявка 13 4 2 7 19 - 25 14
14. Кальяри Заявка 13 3 5 5 19 - 24 14
15. Парма Заявка 13 2 6 5 12 - 23 12
16. Фиорентина Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
17. Специя Заявка 13 2 5 6 18 - 27 11
18. Торино Заявка 13 1 4 8 21 - 31 7
19. Дженоа Заявка 13 1 4 8 12 - 26 7
20. Кротоне Заявка 13 1 3 9 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
2. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Аталанта Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
9. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
10. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
11. Кальяри Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
15. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
16. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
7. Наполи Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
17. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 декабря 2020, осталось 2 дня 17 часов 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Верона 0% (0)
    X 4.5% (2)
    Интер Милан 95.5% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Интер Милан
    5.90
    4.20
    1.64
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.30 4.20 1.60
    Бонус: 5 000 ₽ 5.90 4.20 1.62
    Бонус: 5 000 ₽ 5.65 4.15 1.64

    Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    15.00 0.00 11.00 1.02 4.50 1.22 3.45 1.31 2.23 1.70 1.99 1.87 1.75 2.15 1.47 2.70 1.25 4.10 1.18 4.70 1.07 7.60 1.06 8.70 1.01 14.00
    12.50 1.03 11.25 1.04 4.55 1.21 3.68 1.29 2.32 1.68 1.75 2.10 1.49 2.66 1.26 3.94 1.19 4.85 1.07 8.70
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.35 1.60 1.57 2.39 1.21 4.30
    3.26 1.34 2.22 1.66 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.55
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90
    4.65 1.19 3.30 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.11
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.35
    Где смотреть матч Верона - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Верона - Интер Милан

    Исход игры
    Верона
    0% (0)
    Ничья
    4.5% (2)
    Интер Милан
    95.5% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (26)
    Меньше
    38.1% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (27)
    Нет
    35.71% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    47.7% (21)
    0:1 Интер Милан
    15.9% (7)
    0:2 Интер Милан
    15.9% (7)
    1:3 Интер Милан
    9.1% (4)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
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