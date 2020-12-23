  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Рома
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Кальяри
0' 11'
83
Миранте
Антонио
23
Манчини
Джанлука
4
Кристанте
Бриан
24
Кумбулла
Мараш
33
Перес
Бруно
14
Вильяр
Гонсало
17
Верету
Жордан
2
Карсдорп
Рик
11
Педро
Родригес
77
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
28
Краньо
Алессио
40
Валюкевич
Себастьян
2
Годин
Диего
23
Чеппители
Лука
25
Дзаппа
Габриэле
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
6
Рог
Марко
22
Ликояннис
Хараламбос
10
Педро
Жоао
9
Симеоне
Джованни
Рома
3-4-2-1
Кальяри
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 7 0.5
2. Верету Жордан 6 (4) 0.43
3. Джеко Эдин 5 0.36
4. Педро Родригес 3 0.21
5. Пеллегрини Лоренцо 2 0.14
6. Спинаццола Леонардо 1 0.07
7. Майораль Борха 1 0.07
8. Перес Карлес 1 0.07
9. Кумбулла Мараш 1 0.07
10. Карсдорп Рик 0 0
11. Кристанте Бриан 0 0
12. Перес Бруно 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 6 (1) 0.43
2. Симеоне Джованни 5 0.36
3. Соттил Рикардо 2 0.14
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.14
5. Паволетти Леонардо 1 0.07
6. Нандес Найтан 1 0.07
7. Марин Рэзван 1 0.07
8. Годин Диего 1 0.07
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Педро Родригес 2 1
2. Верету Жордан 3 0
3. Кристанте Бриан 3 0
4. Ибаньес Рожер 3 0
5. Миранте Антонио 2 0
6. Пеллегрини Лоренцо 2 0
7. Манчини Джанлука 2 0
8. Вильяр Гонсало 2 0
9. Джеко Эдин 1 0
10. Сантон Давиде 1 0
11. Перес Бруно 1 0
12. Карсдорп Рик 1 0
13. Кумбулла Мараш 1 0
14. Калафьори Рикардо 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Паволетти Леонардо 3 0
2. Ликояннис Хараламбос 3 0
3. Фараго Паоло 2 0
4. Рог Марко 2 0
5. Нандес Найтан 2 0
6. Марин Рэзван 2 0
7. Соттил Рикардо 1 0
8. Педро Жоао 1 0
9. Краньо Алессио 1 0
10. Олива Кристиан 1 0
11. Трипальделли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 18.52% (5) 7.41% (2) 37.04% (10) 3.7% (1) 18.52% (5) 14.81% (4)
 Кальяри 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 31.58% (6) 10.53% (2) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома
Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри
Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе

Последние игры между собой

Рома: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Кальяри: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Кальяри 2:2 Рома Товарищеские матчи Кальяри 3:4 Рома Серия A Рома 1:1 Кальяри Серия A Рома 3:0 Кальяри Серия A
Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 0:1 Рома Серия A Рома 1:0 Кальяри Серия A Рома 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Рома Серия A Рома 0:0 Кальяри Серия A Рома 2:4 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Рома Серия A Кальяри 4:2 Рома Серия A Рома 1:2 Кальяри Серия A Рома 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 5:1 Рома Серия A Рома 2:1 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 3 1 34 - 17 33
2. Милан 0:0 Заявка 14 9 5 0 29 - 14 32
3. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
4. Сассуоло 1:0 Заявка 14 7 5 2 24 - 15 26
5. Рома 0:0 Заявка 14 7 4 3 28 - 21 25
6. Наполи 0:0 Заявка 14 8 1 5 26 - 14 24
7. Аталанта 0:0 Заявка 13 6 4 3 26 - 18 22
8. Лацио 0:0 Заявка 14 6 4 4 20 - 20 22
9. Верона Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
10. Беневенто 1:0 Заявка 14 5 3 6 16 - 23 18
11. Сампдория 0:1 Заявка 14 5 2 7 21 - 22 17
12. Удинезе 0:1 Заявка 13 4 3 6 14 - 16 15
13. Болонья 0:0 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14. Кальяри 0:0 Заявка 14 3 6 5 19 - 24 15
15. Фиорентина Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
16. Специя 0:0 Заявка 14 2 6 6 18 - 27 12
17. Парма Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
18. Кротоне Заявка 14 2 3 9 13 - 29 9
19. Торино 0:0 Заявка 14 1 5 8 21 - 31 8
20. Дженоа 0:0 Заявка 14 1 5 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
2. Рома 0:0 Заявка 7 4 3 0 15 - 5 15
3. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Наполи 0:0 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
5. Милан 0:0 Заявка 7 3 4 0 14 - 7 13
6. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
7. Аталанта 0:0 Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья 0:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Сассуоло 1:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория 0:1 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
15. Удинезе 0:1 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
18. Дженоа 0:0 Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя 0:0 Заявка 7 0 4 3 7 - 14 4
20. Торино 0:0 Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло 1:0 Заявка 7 5 2 0 14 - 5 17
4. Лацио 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Наполи 0:0 Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория 0:1 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Рома 0:0 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
10. Беневенто 1:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
11. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Удинезе 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя 0:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Кальяри 0:0 Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
15. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Торино 0:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
17. Болонья 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
19. Дженоа 0:0 Заявка 7 0 4 3 2 - 11 4
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ЖОРДАН ВЕРЕТУ!!! Карсдорп выполнил подачу в центр штрафной, откуда Верету с 11-метровой отметки ударом в касание послал мяч в сетку ворот.
  • 8'
    Мхитарян пошёл вперёд по правому флангу, против него в отборе сыграл Ликояннис, но арбитр не усмотрел фола.
  • Фол, нарушение
    7'
    Карсдорп сфолил против Диего Година, который пошёл на мяч к левой бровке.
  • 6'
    Мхитарян получил мяч перед штрафной площадью соперника, делал проникающий пас в центр, но гости не дали пройти передаче.
  • 5'
    Кумбулла выполнил передачу вперёд по правому флангу, но никто из партнёров не успел добраться до угла штрафной.
  • 4'
    Педро в одиночку пошёл вперёд, но после перехода центральный круг Кристанте сумел перехватить сферу.
  • 3'
    Бруно Перес с левого фланга выполнил передачу в центральную зону перед штрафной "Кальяри", но гости перехватили круглого.
  • 2'
    Игроки "Ромы" с первых минут матча перекатывают игровой снаряд около центрального круга.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • С составами команд вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 14-го тура итальянской Серии А. В рамках этой игры на стадионе "Олимпийский" в Риме, вместимостью 72698 мест, лицом к лицу сойдутся "Рома" и "Кальяри". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Лука Пайретто. Помощники судьи - Оресте Муто, Эмануэле Пренна; резервный арбитр - Эудженио Аббатиста. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
    • Прогнозы 148
    Рома 98% (145)
    X 0.7% (1)
    Кальяри 1.4% (2)
    Все прогнозы
    1.63 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Кальяри
    1.45
    5.20
    7.20
    Все Коэффициенты
    Новости
  • Первый тайм
  • 11'
    Дзаппа Габриэле из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    10'
    Ох, нехорошо это выглядит. Рог Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    9'
    Рог Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 8'
    Кристанте Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Кристанте Бриан из команды Рома поставил подножку. Пострадал Марин Рэзван
  • 7'
    Рома вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    6'
    Симеоне Джованни из команды Кальяри в офсайде
  • Фол, нарушение
    6'
    Манчини Джанлука наказан за толчок Годин Диего
  • 5'
    Контроль мяча: Рома: 61%, Кальяри: 39%.
  • 5'
    Манчини Джанлука из команды Рома делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 4'
    Рома вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Кальяри
  • 4'
    Рома вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Рог Марко из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Рома контролирует мяч.
  • 2'
    Кальяри контролирует мяч.
  • 2'
    Рома пытается что-то создать.
  • 1'
    Рома контролирует мяч.
  • 1'
    Рома вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Кальяри начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 5.30 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 5.10 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 5.20 7.00
  1.44 5.16 7.20

Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
14.50 1.01 5.90 1.11 5.00 1.15 2.90 1.41 2.35 1.63 2.02 1.85 1.81 2.06 1.72 2.12 1.47 2.70 1.33 3.30 1.16 5.20 1.12 5.60 1.04 9.40 1.03 9.90 1.01 14.50
6.60 1.12 5.65 1.15 2.96 1.41 2.35 1.61 1.85 2.06 1.48 2.69 1.35 3.26 1.17 5.20 1.14 5.95 1.05 10.50
6.80 1.13 2.98 1.43 2.69 1.52 2.37 1.65 2.04 1.87 1.82 2.08 1.65 2.37 1.50 2.78 1.34 3.47 1.14 6.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.41 1.78 2.06 1.36 3.30
4.25 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.36 3.12 1.22 4.25
3.18 1.40 2.20 1.74 1.83 2.09 1.58 2.51 1.35 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.18 1.63 1.63 2.20 1.39 2.90
5.70 1.14 4.55 1.20 2.26 1.64 1.68 2.19 1.40 2.95 1.16 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Где смотреть матч Рома 0:0 Кальяри онлайн

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Прогнозы на матч Рома 0:0 Кальяри

Исход игры
Рома
98% (145)
Ничья
0.7% (1)
Кальяри
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.72% (75)
Меньше
48.28% (70)
Обе команды забьют
Да
46.21% (67)
Нет
53.79% (78)
Популярный счёт
2:0 Рома
35.8% (53)
2:1 Рома
25% (37)
3:1 Рома
17.6% (26)
1:0 Рома
10.8% (16)
3:0 Рома
4.7% (7)
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