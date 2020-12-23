Рома
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Кальяри
33
Перес
Бруно
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Уна АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|7
|0.5
|2.
|Верету Жордан
|6 (4)
|0.43
|3.
|Джеко Эдин
|5
|0.36
|4.
|Педро Родригес
|3
|0.21
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.14
|6.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.07
|7.
|Майораль Борха
|1
|0.07
|8.
|Перес Карлес
|1
|0.07
|9.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.07
|10.
|Карсдорп Рик
|0
|0
|11.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|12.
|Перес Бруно
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|6 (1)
|0.43
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.36
|3.
|Соттил Рикардо
|2
|0.14
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.14
|5.
|Паволетти Леонардо
|1
|0.07
|6.
|Нандес Найтан
|1
|0.07
|7.
|Марин Рэзван
|1
|0.07
|8.
|Годин Диего
|1
|0.07
|9.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|10.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педро Родригес
|2
|1
|2.
|Верету Жордан
|3
|0
|3.
|Кристанте Бриан
|3
|0
|4.
|Ибаньес Рожер
|3
|0
|5.
|Миранте Антонио
|2
|0
|6.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|7.
|Манчини Джанлука
|2
|0
|8.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|9.
|Джеко Эдин
|1
|0
|10.
|Сантон Давиде
|1
|0
|11.
|Перес Бруно
|1
|0
|12.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|13.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|14.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|2.
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|3.
|Фараго Паоло
|2
|0
|4.
|Рог Марко
|2
|0
|5.
|Нандес Найтан
|2
|0
|6.
|Марин Рэзван
|2
|0
|7.
|Соттил Рикардо
|1
|0
|8.
|Педро Жоао
|1
|0
|9.
|Краньо Алессио
|1
|0
|10.
|Олива Кристиан
|1
|0
|11.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|37.04% (10)
|3.7% (1)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|Кальяри
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +11 =5 -4Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =6 -7Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри
Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе
Последние игры между собой
Рома: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Кальяри: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 0:1 Рома Серия A Рома 1:0 Кальяри Серия A Рома 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Рома Серия A Рома 0:0 Кальяри Серия A Рома 2:4 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Рома Серия A Кальяри 4:2 Рома Серия A Рома 1:2 Кальяри Серия A Рома 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 5:1 Рома Серия A Рома 2:1 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 17
|33
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|14
|9
|5
|0
|29 - 14
|32
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|4.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 15
|26
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 21
|25
|6.
|Наполи
|0:0 Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 14
|24
|7.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 18
|22
|8.
|Лацио
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 20
|22
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 23
|18
|11.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 22
|17
|12.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|13.
|Болонья
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 24
|15
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 27
|12
|17.
|Парма
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|18.
|Кротоне
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|19.
|Торино
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|21 - 31
|8
|20.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 11
|16
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Наполи
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|5.
|Милан
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 7
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|7.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|8.
|Болонья
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|12.
|Лацио
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|15.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 14
|4
|20.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|4.
|Лацио
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Наполи
|0:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|11
|8.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|10.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|11.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 14
|7
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|17.
|Болонья
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|19.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Рома 0:0 Кальяри
Исход игры
Рома
98% (145)
Ничья
0.7% (1)
Кальяри
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.72% (75)
Меньше
48.28% (70)
Обе команды забьют
Да
46.21% (67)
Нет
53.79% (78)
Популярный счёт
2:0 Рома
35.8% (53)
2:1 Рома
25% (37)
3:1 Рома
17.6% (26)
1:0 Рома
10.8% (16)
3:0 Рома
4.7% (7)
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