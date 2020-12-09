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Рома
 
Позже

Стадион:
Кальяри

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 7 0.54
2. Верету Жордан 6 (4) 0.46
3. Джеко Эдин 5 0.38
4. Педро Родригес 3 0.23
5. Пеллегрини Лоренцо 2 0.15
6. Спинаццола Леонардо 1 0.08
7. Майораль Борха 1 0.08
8. Перес Карлес 1 0.08
9. Кумбулла Мараш 1 0.08
10. Карсдорп Рик 0 0
11. Кристанте Бриан 0 0
12. Перес Бруно 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 6 (1) 0.46
2. Симеоне Джованни 5 0.38
3. Соттил Рикардо 2 0.15
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.15
5. Паволетти Леонардо 1 0.08
6. Нандес Найтан 1 0.08
7. Марин Рэзван 1 0.08
8. Годин Диего 1 0.08
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Педро Родригес 2 1
2. Верету Жордан 3 0
3. Кристанте Бриан 3 0
4. Ибаньес Рожер 3 0
5. Миранте Антонио 2 0
6. Пеллегрини Лоренцо 2 0
7. Манчини Джанлука 2 0
8. Вильяр Гонсало 2 0
9. Джеко Эдин 1 0
10. Сантон Давиде 1 0
11. Перес Бруно 1 0
12. Карсдорп Рик 1 0
13. Кумбулла Мараш 1 0
14. Калафьори Рикардо 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Паволетти Леонардо 3 0
2. Ликояннис Хараламбос 3 0
3. Фараго Паоло 2 0
4. Рог Марко 2 0
5. Нандес Найтан 2 0
6. Марин Рэзван 2 0
7. Соттил Рикардо 1 0
8. Педро Жоао 1 0
9. Краньо Алессио 1 0
10. Олива Кристиан 1 0
11. Трипальделли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 18.52% (5) 7.41% (2) 37.04% (10) 3.7% (1) 18.52% (5) 14.81% (4)
 Кальяри 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 31.58% (6) 10.53% (2) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома
Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри
Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе

Последние игры между собой

Рома: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Кальяри: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Кальяри 2:2 Рома Товарищеские матчи Кальяри 3:4 Рома Серия A Рома 1:1 Кальяри Серия A Рома 3:0 Кальяри Серия A
Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 0:1 Рома Серия A Рома 1:0 Кальяри Серия A Рома 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Рома Серия A Рома 0:0 Кальяри Серия A Рома 2:4 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Рома Серия A Кальяри 4:2 Рома Серия A Рома 1:2 Кальяри Серия A Рома 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 5:1 Рома Серия A Рома 2:1 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 4 0 29 - 14 31
2. Интер Милан Заявка 13 9 3 1 32 - 16 30
3. Ювентус Заявка 13 7 6 0 28 - 10 27
4. Рома Заявка 13 7 3 3 28 - 21 24
5. Наполи Заявка 13 8 0 5 26 - 14 23
6. Сассуоло Заявка 13 6 5 2 23 - 15 23
7. Аталанта Заявка 12 6 3 3 26 - 18 21
8. Лацио Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
9. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11. Удинезе Заявка 12 4 3 5 14 - 15 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 15 - 23 15
13. Болонья Заявка 13 4 2 7 19 - 25 14
14. Кальяри Заявка 13 3 5 5 19 - 24 14
15. Парма Заявка 13 2 6 5 12 - 23 12
16. Фиорентина Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
17. Специя Заявка 13 2 5 6 18 - 27 11
18. Торино Заявка 13 1 4 8 21 - 31 7
19. Дженоа Заявка 13 1 4 8 12 - 26 7
20. Кротоне Заявка 13 1 3 9 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
2. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Аталанта Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
9. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
10. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
11. Кальяри Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
15. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
16. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
7. Наполи Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
17. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Рома 93.2% (41)
    X 2.3% (1)
    Кальяри 4.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Кальяри
    1.34
    5.85
    9.30
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.50 10.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.32 5.80 10.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.34 5.85 9.30
      1.32 5.74 10.34

    Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    15.00 1.01 6.10 1.09 5.20 1.14 2.95 1.39 2.50 1.60 2.07 1.81 1.87 2.02 1.72 2.12 1.51 2.60 1.35 3.20 1.17 5.00 1.13 5.40 1.04 9.00 1.04 9.20 1.01 14.50
    6.50 1.12 5.45 1.16 2.96 1.41 2.38 1.60 1.90 2.00 1.51 2.60 1.37 3.15 1.18 5.05 1.15 5.60 1.06 9.90
    7.17 1.12 3.07 1.40 2.45 1.60 2.08 1.81 1.87 2.04 1.68 2.28 1.51 2.69 1.37 3.26 1.15 5.95
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.05 1.40 1.78 2.04 1.35 3.30
    4.20 1.23 2.95 1.40 1.79 2.02 1.36 3.12 1.24 4.05
    3.18 1.40 2.20 1.74 1.83 2.09 1.58 2.51 1.35 3.47
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.26 1.59 1.69 2.10 1.40 2.80
    5.70 1.14 4.75 1.19 2.30 1.62 1.71 2.14 1.43 2.83 1.17 5.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.64 2.18
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.80 1.41
    Где смотреть матч Рома - Кальяри онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Кальяри

    Исход игры
    Рома
    93.2% (41)
    Ничья
    2.3% (1)
    Кальяри
    4.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.24% (19)
    Меньше
    54.76% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (18)
    Нет
    57.14% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    34.1% (15)
    2:1 Рома
    20.5% (9)
    3:1 Рома
    13.6% (6)
    1:0 Рома
    13.6% (6)
    3:0 Рома
    4.5% (2)
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