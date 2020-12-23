Удинезе
0:1
Первый тайм: 12'
Стадион: Дачия-Арена
Беневенто
9' Желтая карточкаИнсинье Роберто
0:1
9' ГолКапрари Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
9'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.23
|2.
|Де Пауль Родриго
|3 (1)
|0.23
|3.
|Окака Стефано
|2
|0.15
|4.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.08
|5.
|Самир Каэтано
|1
|0.08
|6.
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.08
|7.
|Несторовски Илья
|1
|0.08
|8.
|Ласанья Кевин
|1
|0.08
|9.
|Перейра Роберто
|0
|0
|10.
|Делофеу Херард
|0
|0
|11.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|4
|0.29
|2.
|Лападула Джанлука
|3
|0.21
|3.
|Инсинье Роберто
|2
|0.14
|4.
|Кальдирола Лука
|2
|0.14
|5.
|Летиция Гаэтано
|2
|0.14
|6.
|Сау Марко
|1 (1)
|0.07
|7.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.07
|8.
|Импрота Риккардо
|1
|0.07
|9.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|10.
|Фулон Дам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|5
|0
|2.
|Бекао Родриго
|4
|0
|3.
|Перейра Роберто
|3
|0
|4.
|Муссо Хуан
|3
|0
|5.
|Самир Каэтано
|2
|0
|6.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|7.
|Окака Стефано
|1
|0
|8.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|9.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|1
|2.
|Глик Камил
|4
|0
|3.
|Капрари Джанлука
|2
|1
|4.
|Ионице Артур
|3
|0
|5.
|Импрота Риккардо
|3
|0
|6.
|Барба Федерико
|3
|0
|7.
|Фулон Дам
|3
|0
|8.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|9.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|10.
|Кальдирола Лука
|2
|0
|11.
|Дабо Брайан
|2
|0
|12.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|13.
|Туиа Алессандро
|1
|0
|14.
|Лападула Джанлука
|1
|0
|15.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|16.
|Тельо Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|0
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|Беневенто
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|20% (3)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =3 -9Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе
Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца
Беневенто Последние 20 матчей: +8 =4 -8Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто
Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 17
|33
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|14
|9
|5
|0
|29 - 14
|32
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|4.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 15
|26
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 21
|25
|6.
|Наполи
|0:0 Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 14
|24
|7.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 18
|22
|8.
|Лацио
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 20
|22
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 23
|18
|11.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 22
|17
|12.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|13.
|Болонья
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 24
|15
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 27
|12
|17.
|Парма
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|18.
|Кротоне
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|19.
|Торино
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|21 - 31
|8
|20.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 11
|16
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Наполи
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|5.
|Милан
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 7
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|7.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|8.
|Болонья
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|12.
|Лацио
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|15.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 14
|4
|20.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|4.
|Лацио
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Наполи
|0:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|11
|8.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|10.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|11.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 14
|7
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|17.
|Болонья
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|19.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Беневенто
Исход игры
Удинезе
84% (121)
Ничья
11.8% (17)
Беневенто
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.03% (54)
Меньше
61.97% (88)
Обе команды забьют
Да
48.59% (69)
Нет
51.41% (73)
Популярный счёт
1:0 Удинезе
41.7% (60)
2:1 Удинезе
30.6% (44)
1:1 Ничья
10.4% (15)
2:0 Удинезе
8.3% (12)
1:2 Беневенто
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:1 Удинезе
1.4% (2)
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