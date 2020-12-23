  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Удинезе
0:2
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
8' Желтая карточка
Инсинье Роберто
0:1
9' Гол
Капрари Джанлука
20' Желтая карточка
Бекао Родриго
45' Желтая карточка
Туиа Алессандро
0:2
77' Гол
Летиция Гаэтано
90'+6
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
14
Бонифаци
Кевин
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
22
Арслан
Толгай-Али
37
Перейра
Роберто
90
Зеегелаар
Марвин
15
Ласанья
Кевин
23
Пуссетто
Игнасио
1
Монтипо
Лоренцо
3
Летиция
Гаэтано
13
Туиа
Алессандро
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
28
Скьяттарелла
Паскуале
29
Ионице
Артур
16
Импрота
Риккардо
19
Инсинье
Роберто
17
Капрари
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
Удинезе
3-5-2
Беневенто
4-3-2-1

Ход матча

8'
 
Инсинье Роберто
9'
0:1
Капрари Джанлука
(Инсинье Роберто)
20'
Бекао Родриго
 
45'
 
Туиа Алессандро
60'
 
Дабо Брайан
Ионице Артур
60'
 
Тельо Андрес
Инсинье Роберто
65'
Делофеу Херард
Бонифаци Кевин
 
65'
Уолас Соуза
Арслан Толгай-Али
 
70'
 
Ди Серио Джузеппе
Лападула Джанлука
70'
 
Фулон Дам
Импрота Риккардо
73'
Тер Авест Хидде
Делофеу Херард
 
73'
Несторовски Илья
Зеегелаар Марвин
 
77'
0:2
Летиция Гаэтано
(Капрари Джанлука)
81'
 
Сау Марко
Капрари Джанлука

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пуссетто Игнасио 3 0.23
2. Де Пауль Родриго 3 (1) 0.23
3. Окака Стефано 2 0.15
4. Форестьери Фернандо 1 0.08
5. Самир Каэтано 1 0.08
6. Арслан Толгай-Али 1 0.08
7. Несторовски Илья 1 0.08
8. Ласанья Кевин 1 0.08
9. Перейра Роберто 0 0
10. Делофеу Херард 0 0
11. Оуведжан Томас 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 4 0.29
2. Лападула Джанлука 3 0.21
3. Летиция Гаэтано 3 0.21
4. Инсинье Роберто 2 0.14
5. Кальдирола Лука 2 0.14
6. Сау Марко 1 (1) 0.07
7. Скьяттарелла Паскуале 1 0.07
8. Импрота Риккардо 1 0.07
9. Хетемай Перпарим 0 0
10. Фулон Дам 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 5 0
2. Бекао Родриго 5 0
3. Перейра Роберто 3 0
4. Муссо Хуан 3 0
5. Самир Каэтано 2 0
6. Пуссетто Игнасио 2 0
7. Окака Стефано 1 0
8. Нюйтинк Брэм 1 0
9. Макенго Жан-Виктор 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 4 1
2. Глик Камил 4 0
3. Капрари Джанлука 2 1
4. Ионице Артур 3 0
5. Импрота Риккардо 3 0
6. Барба Федерико 3 0
7. Фулон Дам 3 0
8. Маджио Кристиан 2 0
9. Хетемай Перпарим 2 0
10. Туиа Алессандро 2 0
11. Кальдирола Лука 2 0
12. Дабо Брайан 2 0
13. Инсинье Роберто 2 0
14. Лападула Джанлука 1 0
15. Летиция Гаэтано 1 0
16. Тельо Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2)
 Беневенто 11.76% (2) 5.88% (1) 23.53% (4) 23.53% (4) 11.76% (2) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе
Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца
Беневенто Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто
Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Удинезе 1:2 Беневенто Кубок Беневенто 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Беневенто Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 10 4 0 32 - 16 34
2. Интер Милан Заявка 14 10 3 1 34 - 17 33
3. Рома Заявка 14 8 3 3 31 - 23 27
4. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
5. Сассуоло Заявка 14 7 5 2 26 - 17 26
6. Наполи Заявка 14 8 1 5 27 - 15 24
7. Аталанта Заявка 13 6 4 3 28 - 20 22
8. Лацио Заявка 14 6 3 5 22 - 23 21
9. Верона Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
11. Сампдория Заявка 14 5 2 7 23 - 24 17
12. Удинезе Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
13. Болонья Заявка 14 4 3 7 21 - 27 15
14. Фиорентина Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
15. Кальяри Заявка 14 3 5 6 21 - 27 14
16. Парма Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
17. Специя Заявка 14 2 5 7 19 - 29 11
18. Дженоа Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
19. Кротоне Заявка 14 2 3 9 13 - 29 9
20. Торино Заявка 14 1 5 8 22 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
2. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
3. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
4. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
7. Аталанта Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
20. Специя Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
7. Наполи Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Дженоа Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
15. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
16. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Торино Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
19. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Удинезе 84% (121)
X 11.8% (17)
Беневенто 4.2% (6)
Все прогнозы
3.45 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 3.05 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.66 5.70
  5.83 3.04 1.86

Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.90 1.05 7.10 1.10 1.95 1.85 2.45 1.58 2.01 1.86 1.15 5.30 1.35 3.20 1.16 5.10 1.08 6.70 1.02 13.00 1.01 13.50 1.04 10.00 0.00 22.00 1.01 15.00
9.20 1.06 7.60 1.09 3.10 1.38 2.41 1.58 1.79 2.14 1.37 3.15 1.26 3.94 1.11 6.75 1.09 7.80 1.02 15.25
3.16 1.38 2.60 1.53 2.05 1.83 1.64 2.34 1.77 2.13 1.49 2.74 1.20 4.75 1.57 2.46 1.45 2.83 1.49 2.72 1.10 8.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
1.74 2.10 1.58 2.35 1.09 7.20 1.06 8.80 1.04 10.00
2.77 1.44 1.81 2.00 1.37 3.10 1.11 6.60 1.08 8.20
2.84 1.48 2.32 1.67 1.81 2.12 1.51 2.72 1.32 3.55 1.17 5.34 1.41 3.04 1.28 3.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.46 1.51 1.57 2.21 1.21 4.10
3.60 1.29 2.36 1.59 1.60 2.34 1.20 4.55 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
Где смотреть матч Удинезе 0:2 Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе 0:2 Беневенто

Исход игры
Удинезе
84% (121)
Ничья
11.8% (17)
Беневенто
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.03% (54)
Меньше
61.97% (88)
Обе команды забьют
Да
48.59% (69)
Нет
51.41% (73)
Популярный счёт
1:0 Удинезе
41.7% (60)
2:1 Удинезе
30.6% (44)
1:1 Ничья
10.4% (15)
2:0 Удинезе
8.3% (12)
1:2 Беневенто
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:1 Удинезе
1.4% (2)
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