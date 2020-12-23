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  2. Матчи
  3. Италия
Наполи
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Торино
0' 10'
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
19
Максимович
Никола
23
Хюсай
Эльсейд
5
Бакайоко
Тьемуэ
4
Демме
Диего
21
Политано
Маттео
37
Петанья
Андреа
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
3
Бремер
Глейсон
99
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Уилфрид
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
13
Родригес
Рикардо
7
Лукич
Саша
24
Верди
Симоне
9
Белотти
Андреа
Наполи
4-2-3-1
Торино
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвинг 6 0.43
2. Мертенс Дрис 4 0.29
3. Инсинье Лоренцо 4 0.29
4. Политано Маттео 3 0.21
5. Петанья Андреа 3 0.21
6. Осимхен Виктор 2 0.14
7. Зелиньски Пётр 1 0.07
8. Фабиан Руис 1 0.07
9. Демме Диего 1 0.07
10. Элмас Эльиф 1 0.07
11. Оспина Давид 0 0
12. Ди Лоренцо Джованни 0 0
13. Хюсай Эльсейд 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 9 (2) 0.64
2. Лукич Саша 3 0.21
3. Верди Симоне 1 0.07
4. Бонаццоли Федерико 1 0.07
5. Мейте Суалихо 1 0.07
6. Н'Кулу Николя 1 0.07
7. Дзадза Симоне 1 0.07
8. Линетти Кароль 1 0.07
9. Бремер Глейсон 1 0.07
10. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.07
11. Войвода Мергим 0 0
12. Ринкон Томас 0 0
13. Синго Уилфрид 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Бакайоко Тьемуэ 2 1
2. Лосано Ирвинг 3 0
3. Инсинье Лоренцо 1 1
4. Оспина Давид 2 0
5. Кулибали Калиду 2 0
6. Руй Мариу 2 0
7. Ди Лоренцо Джованни 2 0
8. Политано Маттео 2 0
9. Лоботка Станислав 2 0
10. Манолас Костас 1 0
11. Демме Диего 1 0
12. Осимхен Виктор 1 0
Торино
# Игрок      
1. Лянко Войнович 5 0
2. Синго Уилфрид 3 1
3. Ринкон Томас 4 0
4. Лукич Саша 3 0
5. Верди Симоне 2 0
6. Бонаццоли Федерико 2 0
7. Войвода Мергим 2 0
8. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
9. Н'Кулу Николя 1 0
10. Дзадза Симоне 1 0
11. Родригес Рикардо 1 0
12. Белотти Андреа 1 0
13. Линетти Кароль 1 0
14. Гояк Амер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 3.85% (1) 15.38% (4) 11.54% (3) 19.23% (5) 30.77% (8) 19.23% (5)
 Торино 20% (4) 15% (3) 15% (3) 5% (1) 25% (5) 20% (4)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад
Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара
Торино Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино
Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома

Последние игры между собой

Наполи: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Торино: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Наполи 2:1 Торино Серия A Торино 0:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Торино Серия A Торино 1:3 Наполи Серия A
Наполи 2:2 Торино Серия A Торино 1:3 Наполи Серия A Торино 0:5 Наполи Серия A Наполи 5:3 Торино Серия A Торино 1:2 Наполи Серия A Наполи 2:1 Торино Серия A Торино 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Торино Серия A Торино 0:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Торино Серия A Торино 3:5 Наполи Серия A Наполи 1:1 Торино Серия A Наполи 1:2 Торино Серия A Торино 1:0 Наполи Серия A Торино 2:1 Наполи Серия A Наполи 1:1 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 3 1 34 - 17 33
2. Милан 0:0 Заявка 14 9 5 0 29 - 14 32
3. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
4. Сассуоло 1:0 Заявка 14 7 5 2 24 - 15 26
5. Рома 0:0 Заявка 14 7 4 3 28 - 21 25
6. Наполи 0:0 Заявка 14 8 1 5 26 - 14 24
7. Аталанта 0:0 Заявка 13 6 4 3 26 - 18 22
8. Лацио 0:0 Заявка 14 6 4 4 20 - 20 22
9. Верона Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
10. Беневенто 1:0 Заявка 14 5 3 6 16 - 23 18
11. Сампдория 0:1 Заявка 14 5 2 7 21 - 22 17
12. Удинезе 0:1 Заявка 13 4 3 6 14 - 16 15
13. Болонья 0:0 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14. Кальяри 0:0 Заявка 14 3 6 5 19 - 24 15
15. Фиорентина Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
16. Специя 0:0 Заявка 14 2 6 6 18 - 27 12
17. Парма Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
18. Кротоне Заявка 14 2 3 9 13 - 29 9
19. Торино 0:0 Заявка 14 1 5 8 21 - 31 8
20. Дженоа 0:0 Заявка 14 1 5 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
2. Рома 0:0 Заявка 7 4 3 0 15 - 5 15
3. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Наполи 0:0 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
5. Милан 0:0 Заявка 7 3 4 0 14 - 7 13
6. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
7. Аталанта 0:0 Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья 0:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Сассуоло 1:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория 0:1 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
15. Удинезе 0:1 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
18. Дженоа 0:0 Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя 0:0 Заявка 7 0 4 3 7 - 14 4
20. Торино 0:0 Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло 1:0 Заявка 7 5 2 0 14 - 5 17
4. Лацио 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Наполи 0:0 Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория 0:1 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Рома 0:0 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
10. Беневенто 1:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
11. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Удинезе 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя 0:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Кальяри 0:0 Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
15. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Торино 0:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
17. Болонья 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
19. Дженоа 0:0 Заявка 7 0 4 3 2 - 11 4
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Наполи 95.9% (139)
X 3.4% (5)
Торино 0.7% (1)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Торино
1.57
5.50
8.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 5.50 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.50 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.50 6.05
  1.53 4.59 6.48

Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
16.50 0.00 11.00 1.02 4.40 1.19 3.65 1.28 2.33 1.65 2.07 1.80 1.82 2.05 1.73 2.18 1.51 2.55 1.27 3.85 1.20 4.60 1.07 7.50 1.06 8.10 1.01 13.50 1.02 11.50
14.75 1.02 13.00 1.03 4.55 1.20 3.72 1.28 2.36 1.66 1.81 2.02 1.53 2.65 1.27 3.84 1.21 4.55 1.08 8.20 1.07 9.00 1.01 16.75
4.73 1.22 2.82 1.48 2.34 1.66 2.08 1.84 1.80 2.11 1.62 2.43 1.50 2.74 1.51 2.70 1.20 5.06 1.10 8.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.33 1.60 1.57 2.41 1.21 4.40
3.52 1.30 2.38 1.58 1.58 2.38 1.22 4.25 1.15 5.45
3.07 1.42 2.42 1.62 1.84 2.08 1.58 2.51 1.40 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.75 1.28 3.45
4.80 1.18 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.06
Букмекер Да Нет
4.10 1.19
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Наполи 0:0 Торино онлайн

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Прогнозы на матч Наполи 0:0 Торино

Исход игры
Наполи
95.9% (139)
Ничья
3.4% (5)
Торино
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.45% (75)
Меньше
47.55% (68)
Обе команды забьют
Да
48.25% (69)
Нет
51.75% (74)
Популярный счёт
2:0 Наполи
35.9% (52)
2:1 Наполи
29% (42)
3:1 Наполи
13.8% (20)
1:0 Наполи
9% (13)
3:0 Наполи
4.8% (7)
1:1 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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