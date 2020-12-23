Специя
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Альберто Пиччи
Дженоа
2' Желтая карточкаЭрлич Мартин
5' Желтая карточкаШабо Юлиан
69
Виньяли
Лука
28
Эрлич
Мартин
22
Шабо
Юлиан
18
Нзола
М'Бала
17
Фариас
Диего
47
Бадель
Милан
19
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
-
22 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Пьяца МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
5'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|6 (1)
|0.46
|2.
|Галабинов Андрей
|3
|0.23
|3.
|Фариас Диего
|2
|0.15
|4.
|Побега Томмазо
|2
|0.15
|5.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.08
|6.
|Верде Даниэле
|1
|0.08
|7.
|Шабо Юлиан
|1
|0.08
|8.
|Пикколи Роберто
|1
|0.08
|9.
|Агудело Кевин
|1
|0.08
|10.
|Бастони Симоне
|0
|0
|11.
|Риччи Матео
|0
|0
|12.
|Терци Клаудио
|0
|0
|13.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|14.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|15.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|16.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|3
|0.23
|2.
|Пьяца Марко
|3
|0.23
|3.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.15
|4.
|Пандев Горан
|1
|0.08
|5.
|Стураро Стефано
|1
|0.08
|6.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.08
|7.
|Шомуродов Элдор
|1
|0.08
|8.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|9.
|Бадель Милан
|0
|0
|10.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|11.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|12.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|5
|1
|2.
|Шабо Юлиан
|5
|0
|3.
|Эстевес Науэль
|4
|0
|4.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|5.
|Риччи Матео
|3
|0
|6.
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|7.
|Бастони Симоне
|2
|0
|8.
|Зут Йерун
|1
|0
|9.
|Фариас Диего
|1
|0
|10.
|Сала Джакопо
|1
|0
|11.
|Проведель Иван
|1
|0
|12.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|13.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|14.
|Рамос Хуан
|1
|0
|15.
|Нзола М'Бала
|1
|0
|16.
|Эрлич Мартин
|1
|0
|17.
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|18.
|Маджоре Джулио
|1
|0
|19.
|Агум Люсьен
|1
|0
|20.
|Агудело Кевин
|1
|0
|21.
|Побега Томмазо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бадель Милан
|4
|0
|2.
|Бани Маттиа
|4
|0
|3.
|Гольданига Эдоардо
|4
|0
|4.
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|5.
|Перин Маттиа
|1
|1
|6.
|Пандев Горан
|2
|0
|7.
|Зайц Миха
|2
|0
|8.
|Гильоне Паоло
|2
|0
|9.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|10.
|Дестро Маттиа
|1
|0
|11.
|Радованович Иван
|1
|0
|12.
|Стураро Стефано
|1
|0
|13.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|14.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|15.
|Ровелла Николо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|0
|33.33% (6)
|22.22% (4)
|0
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|Дженоа
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +7 =5 -8Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио
Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =4 -10Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа
Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 17
|33
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|14
|9
|5
|0
|29 - 14
|32
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|4.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 15
|26
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 21
|25
|6.
|Наполи
|0:0 Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 14
|24
|7.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 18
|22
|8.
|Лацио
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 20
|22
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 23
|18
|11.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 22
|17
|12.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|13.
|Болонья
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 24
|15
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 27
|12
|17.
|Парма
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|18.
|Кротоне
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|19.
|Торино
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|21 - 31
|8
|20.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 11
|16
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Наполи
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|5.
|Милан
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 7
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|7.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|8.
|Болонья
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|12.
|Лацио
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|15.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 14
|4
|20.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|4.
|Лацио
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Наполи
|0:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|11
|8.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|10.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|11.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 14
|7
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|17.
|Болонья
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|19.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Специя 0:0 Дженоа
Исход игры
Специя
43.1% (62)
Ничья
47.9% (69)
Дженоа
9% (13)
Тотал 2.5
Больше
30.99% (44)
Меньше
69.01% (98)
Обе команды забьют
Да
72.54% (103)
Нет
27.46% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41% (59)
1:0 Специя
21.5% (31)
2:1 Специя
18.8% (27)
1:2 Дженоа
6.9% (10)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
2:0 Специя
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!