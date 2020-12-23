  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Милан
1:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Лацио
0'
1:0
10' Гол
Ребич Анте
12'
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
33
Крунич
Раде
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
12
Ребич
Анте
17
Леау
Рафаэл
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
3
Луис
Фелипе
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
18
Эскаланте
Гонсало
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
11
Корреа
Хоакин
17
Иммобиле
Чиро
Милан
4-2-3-1
Лацио
3-5-2

Ход матча

10'
Ребич Анте
(Чалханоглу Хакан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 10 (2) 0.71
2. Кесси Франк 4 (3) 0.29
3. Тео Эрнандес 3 0.21
4. Леау Рафаэл 3 0.21
5. Салемакерс Алексис 2 0.14
6. Романьоли Алессио 1 0.07
7. Диас Брахим 1 0.07
8. Калабрия Давиде 1 0.07
9. Кастильехо Самуэль 1 0.07
10. Хёуге Йенс 1 0.07
11. Калюлю Пьер 1 0.07
12. Чалханоглу Хакан 0 0
13. Ребич Анте 0 0
14. Беннасер Исмаэль 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 8 (2) 0.57
2. Кайседо Фелипе 4 0.29
3. Милинкович-Савич Сергей 3 0.21
4. Альберто Луис 2 0.14
5. Корреа Хоакин 1 0.07
6. Лаццари Мануэль 1 0.07
7. Перейра Андреас 1 0.07
8. Марусич Адам 0 0
9. Патрик 0 0
10. Пароло Марко 0 0
11. Ачерби Франческо 0 0
12. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Кесси Франк 5 0
2. Тео Эрнандес 4 0
3. Калабрия Давиде 3 0
4. Кастильехо Самуэль 3 0
5. Леау Рафаэл 3 0
6. Ибрагимович Златан 2 0
7. Ребич Анте 2 0
8. Романьоли Алессио 2 0
9. Габбия Маттео 2 0
10. Кьяер Симон 1 0
11. Чалханоглу Хакан 1 0
12. Крунич Раде 1 0
13. Беннасер Исмаэль 1 0
14. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
15. Калюлю Пьер 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 5 0
2. Иммобиле Чиро 3 1
3. Лукас Лейва 4 0
4. Кайседо Фелипе 4 0
5. Фарес Мохамед 4 0
6. Худт Уэсли 3 0
7. Патрик 2 0
8. Альберто Луис 2 0
9. Пароло Марко 2 0
10. Ачерби Франческо 2 0
11. Марусич Адам 2 0
12. Лаццари Мануэль 2 0
13. Рейна Пепе 1 0
14. Эскаланте Гонсало 1 0
15. Катальди Данило 1 0
16. Перейра Андреас 1 0
17. Луис Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 10.71% (3) 21.43% (6) 10.71% (3) 25% (7) 0 32.14% (9)
 Лацио 20% (4) 10% (2) 5% (1) 35% (7) 10% (2) 20% (4)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан
Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт
Лацио Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге
Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто

Последние игры между собой

Милан: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Лацио: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Лацио 0:3 Милан Серия A Милан 1:2 Лацио Серия A Милан 0:1 Лацио Кубок Милан 1:0 Лацио Серия A
Лацио 0:0 Милан Кубок Лацио 1:1 Милан Серия A Лацио 0:0 Милан Кубок Милан 0:0 Лацио Кубок Милан 2:1 Лацио Серия A Лацио 4:1 Милан Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Лацио Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Лацио Кубок Лацио 3:1 Милан Серия A Милан 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Милан 3:0 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 3 1 34 - 17 33
2. Милан 0:0 Заявка 14 9 5 0 29 - 14 32
3. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
4. Сассуоло 1:0 Заявка 14 7 5 2 24 - 15 26
5. Рома 0:0 Заявка 14 7 4 3 28 - 21 25
6. Наполи 0:0 Заявка 14 8 1 5 26 - 14 24
7. Аталанта 0:0 Заявка 13 6 4 3 26 - 18 22
8. Лацио 0:0 Заявка 14 6 4 4 20 - 20 22
9. Верона Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
10. Беневенто 1:0 Заявка 14 5 3 6 16 - 23 18
11. Сампдория 0:1 Заявка 14 5 2 7 21 - 22 17
12. Удинезе 0:1 Заявка 13 4 3 6 14 - 16 15
13. Болонья 0:0 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14. Кальяри 0:0 Заявка 14 3 6 5 19 - 24 15
15. Фиорентина Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
16. Специя 0:0 Заявка 14 2 6 6 18 - 27 12
17. Парма Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
18. Кротоне Заявка 14 2 3 9 13 - 29 9
19. Торино 0:0 Заявка 14 1 5 8 21 - 31 8
20. Дженоа 0:0 Заявка 14 1 5 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
2. Рома 0:0 Заявка 7 4 3 0 15 - 5 15
3. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Наполи 0:0 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
5. Милан 0:0 Заявка 7 3 4 0 14 - 7 13
6. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
7. Аталанта 0:0 Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья 0:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Сассуоло 1:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория 0:1 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
15. Удинезе 0:1 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
18. Дженоа 0:0 Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя 0:0 Заявка 7 0 4 3 7 - 14 4
20. Торино 0:0 Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло 1:0 Заявка 7 5 2 0 14 - 5 17
4. Лацио 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Наполи 0:0 Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория 0:1 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Рома 0:0 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
10. Беневенто 1:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
11. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Удинезе 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя 0:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Кальяри 0:0 Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
15. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Торино 0:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
17. Болонья 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
19. Дженоа 0:0 Заявка 7 0 4 3 2 - 11 4
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 13'
    Удивительно, но Анте Ребич забил лишь свой первый гол в серии А по ходу нынешнего сезона, при этом данный гол в данный момент очень важен для "Милана". 
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Ребич!!! Чалханглу с углового выполнил подачу к линии вратарской, Ребич оторвался от Марушича и головой отправил мяч точно под правую штангу. 
  • 11'
    Ребич с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Лаццари и ушёл на угловой. 
  • 10'
    Раду пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 9'
    Лаццари попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но раскачать Тео Мануэль так и не смог, в итоге полузащитнику "Лацио" пришлось сделать пас назад. 
  • 8'
    Чалханоглу сместился в центр с левого фланга и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Эскаланте. 
  • Опасный момент
    7'
    Калюлю удачно разогнал атаку по центру, затем Пьер выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Ребич быстро перевёл мяч в центр штрафной, Чалханоглу в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 6'
    Тонали из глубины поля выполнил заброс на ход Леау по правому флангу, Рафаэл в борьбе с Патриком не смог зацепиться за мяч. 
  • 5'
    Леау попытался пройти вперёд по правому флангу, но в борьбе с несколькими соперниками Рафаэл упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 4'
    Чалханоглу со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Патрик головой выбил мяч к правому флангу. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Луис Фелипе на своей половине поля нарушил правила против Салемакерса. "Милан" заработал неплохой стандарт. 
  • Травма, повреждение
    2'
    Леау попытался убежать в штрафную площадь по левой половине поля, но форварда "Милана" жёстко встретил Луис Фелипе. Рафаэл в итоге сбил дыхание. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва, где "Милану" нельзя терять очков. Совсем недавно "Интер" на выезде переиграл "Верону" 2:1, а это значит, что пока команда Антонио Конте вышла на первое место в турнирной таблице. "Лацио" также нужно добавлять и побеждать, чтобы подтянуться к зоне Лиги Европы, пока команда Симоне Индзаги занимает лишь восьмое место в турнирной таблице. 
  • Первый тайм
  • 12'
    Марусич Адам из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
  • 11'
    Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Рейна Пепе не дал случится голу! Леау Рафаэл должен был забивать, но Рейна Пепе сделал отличный сейв
  • 11'
    Контроль мяча: Милан: 47%, Лацио: 53%.
  • 11'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Чалханоглу Хакан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    ГОООООЛ - Ребич Анте Милан забивает ударом головой
  • Угловой
    9'
    Чалханоглу Хакан из команды Милан подал угловой слева.
  • 9'
    Ребич Анте из команды Милан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Милан
  • 8'
    Раду Стефан не смог попасть в створ ударом издали
  • 7'
    Милан контролирует мяч.
  • 7'
    Чалханоглу Хакан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Контроль мяча: Милан: 42%, Лацио: 58%.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 6'
    Как он промахнулся? Чалханоглу Хакан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 6'
    Ребич Анте из команды Милан делает пас партнеру.
  • 6'
    Пьер Калулу из команды Милан делает пас партнеру.
  • 5'
    Милан начинает контратаку
  • 5'
    Лацио контролирует мяч.
  • 5'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Раду Стефан из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 3'
    Милан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Плохо сыграл Рейна Пепе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 3'
    Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Чалханоглу Хакан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио опасно и грубо сыграл. Чалханоглу Хакан пострадал.
  • 2'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Матч возобновлен
  • 1'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лацио начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.40 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.55 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.29 3.68 3.42
  2.15 3.72 3.48

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
16.50 1.01 9.50 1.04 4.60 1.18 3.70 1.32 2.35 1.64 2.10 1.79 1.84 2.03 1.73 2.11 1.52 2.75 1.27 3.80 1.20 4.80 1.04 7.30 1.03 8.00 1.01 13.50
10.75 1.01 9.80 1.02 4.33 1.20 3.45 1.35 2.20 1.83 1.73 2.17 1.48 2.82 1.20 4.15 1.17 4.50 1.05 7.30 1.03 8.50
5.02 1.20 2.85 1.47 2.39 1.64 2.12 1.79 1.85 2.07 1.65 2.36 1.53 2.66 1.19 5.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.28 1.63 1.55 2.65 1.20 5.30
3.30 1.33 2.30 1.62 1.53 2.50 1.20 4.55 1.14 6.00
3.40 1.36 3.00 1.44 2.36 1.65 1.81 2.12 1.57 2.56 1.39 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.94 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45
4.30 1.19 3.04 1.38 1.83 1.97 1.44 2.79 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.40
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
Где смотреть матч Милан 1:0 Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Милан 1:0 Лацио

Исход игры
Милан
79.6% (117)
Ничья
17.7% (26)
Лацио
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
73.61% (106)
Меньше
26.39% (38)
Обе команды забьют
Да
84.03% (121)
Нет
15.97% (23)
Популярный счёт
2:1 Милан
55.8% (82)
1:1 Ничья
10.2% (15)
1:0 Милан
8.2% (12)
2:0 Милан
6.8% (10)
2:2 Ничья
6.8% (10)
3:2 Милан
4.1% (6)
3:1 Милан
2% (3)
1:2 Лацио
2% (3)
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