1:0
10' ГолРебич Анте
20
Калюлю
Пьер
19
Тео
Эрнандес
33
Крунич
Раде
12
Ребич
Анте
17
Леау
Рафаэл
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
-
17 Леау РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Конти АндреаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
- Защитник
-
83 Адеагбо ЭнцоЗащитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|10 (2)
|0.71
|2.
|Кесси Франк
|4 (3)
|0.29
|3.
|Тео Эрнандес
|3
|0.21
|4.
|Леау Рафаэл
|3
|0.21
|5.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.14
|6.
|Романьоли Алессио
|1
|0.07
|7.
|Диас Брахим
|1
|0.07
|8.
|Калабрия Давиде
|1
|0.07
|9.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.07
|10.
|Хёуге Йенс
|1
|0.07
|11.
|Калюлю Пьер
|1
|0.07
|12.
|Чалханоглу Хакан
|0
|0
|13.
|Ребич Анте
|0
|0
|14.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|8 (2)
|0.57
|2.
|Кайседо Фелипе
|4
|0.29
|3.
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.21
|4.
|Альберто Луис
|2
|0.14
|5.
|Корреа Хоакин
|1
|0.07
|6.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.07
|7.
|Перейра Андреас
|1
|0.07
|8.
|Марусич Адам
|0
|0
|9.
|Патрик
|0
|0
|10.
|Пароло Марко
|0
|0
|11.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|12.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кесси Франк
|5
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|4
|0
|3.
|Калабрия Давиде
|3
|0
|4.
|Кастильехо Самуэль
|3
|0
|5.
|Леау Рафаэл
|3
|0
|6.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|7.
|Ребич Анте
|2
|0
|8.
|Романьоли Алессио
|2
|0
|9.
|Габбия Маттео
|2
|0
|10.
|Кьяер Симон
|1
|0
|11.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|12.
|Крунич Раде
|1
|0
|13.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|14.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|15.
|Калюлю Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|5
|0
|2.
|Иммобиле Чиро
|3
|1
|3.
|Лукас Лейва
|4
|0
|4.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|5.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|6.
|Худт Уэсли
|3
|0
|7.
|Патрик
|2
|0
|8.
|Альберто Луис
|2
|0
|9.
|Пароло Марко
|2
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|2
|0
|11.
|Марусич Адам
|2
|0
|12.
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|13.
|Рейна Пепе
|1
|0
|14.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0
|15.
|Катальди Данило
|1
|0
|16.
|Перейра Андреас
|1
|0
|17.
|Луис Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|25% (7)
|0
|32.14% (9)
|Лацио
|20% (4)
|10% (2)
|5% (1)
|35% (7)
|10% (2)
|20% (4)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +14 =5 -1Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан
Лацио Последние 20 матчей: +8 =8 -4Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге
Последние игры между собой
Милан: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Лацио: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Лацио 0:0 Милан Кубок Лацио 1:1 Милан Серия A Лацио 0:0 Милан Кубок Милан 0:0 Лацио Кубок Милан 2:1 Лацио Серия A Лацио 4:1 Милан Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Лацио Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Лацио Кубок Лацио 3:1 Милан Серия A Милан 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Милан 3:0 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 17
|33
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|14
|9
|5
|0
|29 - 14
|32
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|4.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 15
|26
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 21
|25
|6.
|Наполи
|0:0 Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 14
|24
|7.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 18
|22
|8.
|Лацио
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 20
|22
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 23
|18
|11.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 22
|17
|12.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|13.
|Болонья
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 24
|15
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 27
|12
|17.
|Парма
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|18.
|Кротоне
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|19.
|Торино
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|21 - 31
|8
|20.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 11
|16
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Наполи
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|5.
|Милан
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 7
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|7.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|8.
|Болонья
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|12.
|Лацио
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|15.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 14
|4
|20.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|4.
|Лацио
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Наполи
|0:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|11
|8.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|10.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|11.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 14
|7
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|17.
|Болонья
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|19.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Милан 1:0 Лацио
Исход игры
Милан
79.6% (117)
Ничья
17.7% (26)
Лацио
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
73.61% (106)
Меньше
26.39% (38)
Обе команды забьют
Да
84.03% (121)
Нет
15.97% (23)
Популярный счёт
2:1 Милан
55.8% (82)
1:1 Ничья
10.2% (15)
1:0 Милан
8.2% (12)
2:0 Милан
6.8% (10)
2:2 Ничья
6.8% (10)
3:2 Милан
4.1% (6)
3:1 Милан
2% (3)
1:2 Лацио
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!