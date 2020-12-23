Лаццари попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но раскачать Тео Мануэль так и не смог, в итоге полузащитнику "Лацио" пришлось сделать пас назад.

Раду пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

Ребич с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Лаццари и ушёл на угловой.

Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Ребич!!! Чалханглу с углового выполнил подачу к линии вратарской, Ребич оторвался от Марушича и головой отправил мяч точно под правую штангу.

Удивительно, но Анте Ребич забил лишь свой первый гол в серии А по ходу нынешнего сезона, при этом данный гол в данный момент очень важен для "Милана".

8' Чалханоглу сместился в центр с левого фланга и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Эскаланте.

7' Калюлю удачно разогнал атаку по центру, затем Пьер выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Ребич быстро перевёл мяч в центр штрафной, Чалханоглу в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

6' Тонали из глубины поля выполнил заброс на ход Леау по правому флангу, Рафаэл в борьбе с Патриком не смог зацепиться за мяч.

5' Леау попытался пройти вперёд по правому флангу, но в борьбе с несколькими соперниками Рафаэл упустил мяч за лицевую линию поля.

4' Чалханоглу со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Патрик головой выбил мяч к правому флангу.

3' Луис Фелипе на своей половине поля нарушил правила против Салемакерса. "Милан" заработал неплохой стандарт.

2' Леау попытался убежать в штрафную площадь по левой половине поля, но форварда "Милана" жёстко встретил Луис Фелипе. Рафаэл в итоге сбил дыхание.