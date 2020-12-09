Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|10 (2)
|0.77
|2.
|Кесси Франк
|4 (3)
|0.31
|3.
|Тео Эрнандес
|3
|0.23
|4.
|Леау Рафаэл
|3
|0.23
|5.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.15
|6.
|Романьоли Алессио
|1
|0.08
|7.
|Диас Брахим
|1
|0.08
|8.
|Калабрия Давиде
|1
|0.08
|9.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.08
|10.
|Хёуге Йенс
|1
|0.08
|11.
|Калюлю Пьер
|1
|0.08
|12.
|Чалханоглу Хакан
|0
|0
|13.
|Ребич Анте
|0
|0
|14.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|8 (2)
|0.62
|2.
|Кайседо Фелипе
|4
|0.31
|3.
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.23
|4.
|Альберто Луис
|2
|0.15
|5.
|Корреа Хоакин
|1
|0.08
|6.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.08
|7.
|Перейра Андреас
|1
|0.08
|8.
|Марусич Адам
|0
|0
|9.
|Патрик
|0
|0
|10.
|Пароло Марко
|0
|0
|11.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|12.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кесси Франк
|5
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|4
|0
|3.
|Калабрия Давиде
|3
|0
|4.
|Кастильехо Самуэль
|3
|0
|5.
|Леау Рафаэл
|3
|0
|6.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|7.
|Ребич Анте
|2
|0
|8.
|Романьоли Алессио
|2
|0
|9.
|Габбия Маттео
|2
|0
|10.
|Кьяер Симон
|1
|0
|11.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|12.
|Крунич Раде
|1
|0
|13.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|14.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|15.
|Калюлю Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|5
|0
|2.
|Иммобиле Чиро
|3
|1
|3.
|Лукас Лейва
|4
|0
|4.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|5.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|6.
|Худт Уэсли
|3
|0
|7.
|Патрик
|2
|0
|8.
|Альберто Луис
|2
|0
|9.
|Пароло Марко
|2
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|2
|0
|11.
|Марусич Адам
|2
|0
|12.
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|13.
|Рейна Пепе
|1
|0
|14.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0
|15.
|Катальди Данило
|1
|0
|16.
|Перейра Андреас
|1
|0
|17.
|Луис Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|25% (7)
|0
|32.14% (9)
|Лацио
|20% (4)
|10% (2)
|5% (1)
|35% (7)
|10% (2)
|20% (4)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +14 =5 -1Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан
Лацио Последние 20 матчей: +8 =8 -4Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге
Последние игры между собой
Милан: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Лацио: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Лацио 0:0 Милан Кубок Лацио 1:1 Милан Серия A Лацио 0:0 Милан Кубок Милан 0:0 Лацио Кубок Милан 2:1 Лацио Серия A Лацио 4:1 Милан Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Лацио Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Лацио Кубок Лацио 3:1 Милан Серия A Милан 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Милан 3:0 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|29 - 14
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 16
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 10
|27
|4.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 21
|24
|5.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|26 - 14
|23
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 15
|23
|7.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 18
|21
|8.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 23
|15
|13.
|Болонья
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 25
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 24
|14
|15.
|Парма
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 23
|12
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 27
|11
|18.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|21 - 31
|7
|19.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 26
|7
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 11
|16
|2.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|6.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|8.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|16.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|7.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|11
|8.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|17.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Милан - Лацио
Исход игры
Милан
70.5% (31)
Ничья
25% (11)
Лацио
4.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
69.05% (29)
Меньше
30.95% (13)
Обе команды забьют
Да
85.71% (36)
Нет
14.29% (6)
Популярный счёт
2:1 Милан
50% (22)
1:1 Ничья
15.9% (7)
1:0 Милан
9.1% (4)
2:2 Ничья
6.8% (3)
1:2 Лацио
4.5% (2)
2:0 Милан
4.5% (2)
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