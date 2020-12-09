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Милан
 
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Стадион:
Лацио

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 10 (2) 0.77
2. Кесси Франк 4 (3) 0.31
3. Тео Эрнандес 3 0.23
4. Леау Рафаэл 3 0.23
5. Салемакерс Алексис 2 0.15
6. Романьоли Алессио 1 0.08
7. Диас Брахим 1 0.08
8. Калабрия Давиде 1 0.08
9. Кастильехо Самуэль 1 0.08
10. Хёуге Йенс 1 0.08
11. Калюлю Пьер 1 0.08
12. Чалханоглу Хакан 0 0
13. Ребич Анте 0 0
14. Беннасер Исмаэль 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 8 (2) 0.62
2. Кайседо Фелипе 4 0.31
3. Милинкович-Савич Сергей 3 0.23
4. Альберто Луис 2 0.15
5. Корреа Хоакин 1 0.08
6. Лаццари Мануэль 1 0.08
7. Перейра Андреас 1 0.08
8. Марусич Адам 0 0
9. Патрик 0 0
10. Пароло Марко 0 0
11. Ачерби Франческо 0 0
12. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Кесси Франк 5 0
2. Тео Эрнандес 4 0
3. Калабрия Давиде 3 0
4. Кастильехо Самуэль 3 0
5. Леау Рафаэл 3 0
6. Ибрагимович Златан 2 0
7. Ребич Анте 2 0
8. Романьоли Алессио 2 0
9. Габбия Маттео 2 0
10. Кьяер Симон 1 0
11. Чалханоглу Хакан 1 0
12. Крунич Раде 1 0
13. Беннасер Исмаэль 1 0
14. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
15. Калюлю Пьер 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 5 0
2. Иммобиле Чиро 3 1
3. Лукас Лейва 4 0
4. Кайседо Фелипе 4 0
5. Фарес Мохамед 4 0
6. Худт Уэсли 3 0
7. Патрик 2 0
8. Альберто Луис 2 0
9. Пароло Марко 2 0
10. Ачерби Франческо 2 0
11. Марусич Адам 2 0
12. Лаццари Мануэль 2 0
13. Рейна Пепе 1 0
14. Эскаланте Гонсало 1 0
15. Катальди Данило 1 0
16. Перейра Андреас 1 0
17. Луис Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 10.71% (3) 21.43% (6) 10.71% (3) 25% (7) 0 32.14% (9)
 Лацио 20% (4) 10% (2) 5% (1) 35% (7) 10% (2) 20% (4)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан
Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт
Лацио Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге
Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто

Последние игры между собой

Милан: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Лацио: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Лацио 0:3 Милан Серия A Милан 1:2 Лацио Серия A Милан 0:1 Лацио Кубок Милан 1:0 Лацио Серия A
Лацио 0:0 Милан Кубок Лацио 1:1 Милан Серия A Лацио 0:0 Милан Кубок Милан 0:0 Лацио Кубок Милан 2:1 Лацио Серия A Лацио 4:1 Милан Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Лацио Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Лацио Кубок Лацио 3:1 Милан Серия A Милан 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Милан 3:0 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 4 0 29 - 14 31
2. Интер Милан Заявка 13 9 3 1 32 - 16 30
3. Ювентус Заявка 13 7 6 0 28 - 10 27
4. Рома Заявка 13 7 3 3 28 - 21 24
5. Наполи Заявка 13 8 0 5 26 - 14 23
6. Сассуоло Заявка 13 6 5 2 23 - 15 23
7. Аталанта Заявка 12 6 3 3 26 - 18 21
8. Лацио Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
9. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11. Удинезе Заявка 12 4 3 5 14 - 15 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 15 - 23 15
13. Болонья Заявка 13 4 2 7 19 - 25 14
14. Кальяри Заявка 13 3 5 5 19 - 24 14
15. Парма Заявка 13 2 6 5 12 - 23 12
16. Фиорентина Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
17. Специя Заявка 13 2 5 6 18 - 27 11
18. Торино Заявка 13 1 4 8 21 - 31 7
19. Дженоа Заявка 13 1 4 8 12 - 26 7
20. Кротоне Заявка 13 1 3 9 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
2. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Аталанта Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
9. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
10. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
11. Кальяри Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
15. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
16. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
7. Наполи Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
17. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Милан 70.5% (31)
    X 25% (11)
    Лацио 4.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Лацио
    2.21
    4.15
    3.38
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.12 3.70 3.30
    Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.85 3.25
    Бонус: 5 000 ₽ 2.21 4.15 3.38
      2.15 3.89 3.32

    Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    15.50 0.00 10.50 1.03 4.50 1.21 3.60 1.29 2.30 1.67 2.05 1.84 1.80 2.11 1.73 2.11 1.50 2.60 1.25 3.95 1.17 4.40 1.07 7.60 1.06 8.20 1.01 14.50
    14.25 1.02 12.75 1.03 4.55 1.21 3.52 1.31 2.36 1.73 1.79 2.05 1.49 2.66 1.27 3.84 1.20 4.75 1.08 8.40
    4.78 1.21 2.79 1.49 2.31 1.68 2.06 1.85 1.79 2.13 1.61 2.44 1.50 2.74 1.19 5.29
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.25 1.64 1.53 2.46 1.19 4.60
    3.52 1.30 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.65
    2.96 1.45 2.33 1.67 1.79 2.14 1.55 2.59 1.38 3.30
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.31 1.92 1.82 1.41 2.80 1.31 3.30
    4.80 1.19 3.38 1.32 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.55 2.33
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.75 1.39
    Где смотреть матч Милан - Лацио онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Лацио

    Исход игры
    Милан
    70.5% (31)
    Ничья
    25% (11)
    Лацио
    4.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.05% (29)
    Меньше
    30.95% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (36)
    Нет
    14.29% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    50% (22)
    1:1 Ничья
    15.9% (7)
    1:0 Милан
    9.1% (4)
    2:2 Ничья
    6.8% (3)
    1:2 Лацио
    4.5% (2)
    2:0 Милан
    4.5% (2)
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