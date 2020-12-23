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  3. Италия
Сампдория
0:1
Первый тайм: 13'

Стадион:
Сассуоло
0'
0:1
2' Гол
Траоре Хамед
13'
1
Аудеро
Эмиль
22
Йосида
Майя
21
Тонелли
Лоренцо
15
Коллей
Омар
38
Дамсгор
Миккель
14
Янкто
Якуб
6
Экдаль
Олбин
18
Торсби
Мортен
3
Ауджелло
Томмазо
11
Рамирес
Гастон
27
Квальярелла
Фабио
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
4
Маньянелли
Франческо
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
23
Траоре
Хамед
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
Сампдория
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

2'
0:1
Траоре Хамед
(Капуто Франческо)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 6 (1) 0.46
2. Янкто Якуб 4 0.31
3. Верре Валерио 2 0.15
4. Дамсгор Миккель 2 0.15
5. Экдаль Олбин 2 0.15
6. Торсби Мортен 2 0.15
7. Кандрева Антонио 1 0.08
8. Ауджелло Томмазо 1 0.08
9. Коллей Омар 1 0.08
10. Рамирес Гастон 0 0
11. Кейта Бальде 0 0
12. Бонаццоли Федерико 0 0
13. Аудеро Эмиль 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 6 (2) 0.46
2. Капуто Франческо 5 (1) 0.38
3. Джуричич Филип 3 0.23
4. Локателли Мануэль 2 (1) 0.15
5. Кирикеш Влад 1 0.08
6. Дефрель Грегоре 1 0.08
7. Бога Жереми 1 0.08
8. Бурабия Мехди 1 0.08
9. Лопес Максим 1 0.08
10. Траоре Хамед 1 0.08
11. Феррари Джанмарко 0 0
12. Рожерио да Силва 0 0
13. Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 7 0
2. Торсби Мортен 5 0
3. Экдаль Олбин 4 0
4. Рамирес Гастон 4 0
5. Адриен Силва 3 0
6. Янкто Якуб 3 0
7. Ауджелло Томмазо 1 1
8. Коллей Омар 2 0
9. Квальярелла Фабио 1 0
10. Йосида Майя 1 0
11. Берешиньски Бартош 1 0
12. Верре Валерио 1 0
13. Кейта Бальде 1 0
14. Феррари Алекс 1 0
15. Дамсгор Миккель 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 5 0
2. Берарди Доменико 4 0
3. Лопес Максим 3 0
4. Кирикеш Влад 2 0
5. Айхан Кан 2 0
6. Феррари Джанмарко 2 0
7. Траоре Хамед 2 0
8. Гараслин Лукаш 0 1
9. Обьянг Педро 1 0
10. Джуричич Филип 1 0
11. Бурабия Мехди 1 0
12. Тольян Йереми 1 0
13. Марлон 1 0
14. Кирьякопулос Георгиос 1 0
15. Рожерио да Силва 1 0
16. Распадори Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5) 14.29% (3) 14.29% (3) 14.29% (3)
 Сассуоло 13.64% (3) 9.09% (2) 4.55% (1) 9.09% (2) 22.73% (5) 40.91% (9)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан
Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория
Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло
Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 6
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 4
Сампдория 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:1 Сампдория Серия A Сассуоло 3:5 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Сассуоло Серия A
Сассуоло 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:3 Сассуоло Серия A Сампдория 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Сампдория Серия A Сассуоло 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:4 Сассуоло Серия A Сампдория 1:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Сампдория Серия B Сассуоло 0:0 Сампдория Серия B Сампдория 1:1 Сассуоло Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 3 1 34 - 17 33
2. Милан 0:0 Заявка 14 9 5 0 29 - 14 32
3. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
4. Сассуоло 1:0 Заявка 14 7 5 2 24 - 15 26
5. Рома 0:0 Заявка 14 7 4 3 28 - 21 25
6. Наполи 0:0 Заявка 14 8 1 5 26 - 14 24
7. Аталанта 0:0 Заявка 13 6 4 3 26 - 18 22
8. Лацио 0:0 Заявка 14 6 4 4 20 - 20 22
9. Верона Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
10. Беневенто 1:0 Заявка 14 5 3 6 16 - 23 18
11. Сампдория 0:1 Заявка 14 5 2 7 21 - 22 17
12. Удинезе 0:1 Заявка 13 4 3 6 14 - 16 15
13. Болонья 0:0 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14. Кальяри 0:0 Заявка 14 3 6 5 19 - 24 15
15. Фиорентина Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
16. Специя 0:0 Заявка 14 2 6 6 18 - 27 12
17. Парма Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
18. Кротоне Заявка 14 2 3 9 13 - 29 9
19. Торино 0:0 Заявка 14 1 5 8 21 - 31 8
20. Дженоа 0:0 Заявка 14 1 5 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
2. Рома 0:0 Заявка 7 4 3 0 15 - 5 15
3. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Наполи 0:0 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
5. Милан 0:0 Заявка 7 3 4 0 14 - 7 13
6. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
7. Аталанта 0:0 Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья 0:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Сассуоло 1:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория 0:1 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
15. Удинезе 0:1 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
18. Дженоа 0:0 Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя 0:0 Заявка 7 0 4 3 7 - 14 4
20. Торино 0:0 Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло 1:0 Заявка 7 5 2 0 14 - 5 17
4. Лацио 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Наполи 0:0 Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория 0:1 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Рома 0:0 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
10. Беневенто 1:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
11. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Удинезе 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя 0:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Кальяри 0:0 Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
15. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Торино 0:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
17. Болонья 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
19. Дженоа 0:0 Заявка 7 0 4 3 2 - 11 4
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Сампдория 32.6% (47)
X 43.8% (63)
Сассуоло 23.6% (34)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Сассуоло
2.86
3.56
2.74
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.50 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.45 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.86 3.54 2.55
  2.66 3.56 2.74

Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.50 1.01 9.60 1.04 4.20 1.25 3.50 1.36 2.18 1.73 1.95 1.85 1.77 2.12 1.48 2.75 1.22 4.30 1.16 4.80 1.04 8.40 1.03 8.50 1.01 15.00
12.00 1.04 10.75 1.05 4.05 1.22 3.38 1.33 2.23 1.73 1.76 2.09 1.50 2.62 1.26 3.94 1.19 4.75 1.08 8.40
4.78 1.21 2.76 1.50 2.29 1.69 2.04 1.87 1.77 2.14 1.61 2.45 1.50 2.73 1.19 5.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.14 1.71 1.49 2.48 1.17 5.10
3.15 1.36 2.21 1.67 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 5.85
3.43 1.35 2.94 1.45 2.31 1.68 1.79 2.15 1.55 2.60 1.37 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.29 1.90 1.84 1.41 2.70 1.28 3.45
4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.40
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Где смотреть матч Сампдория 0:1 Сассуоло онлайн

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Прогнозы на матч Сампдория 0:1 Сассуоло

Исход игры
Сампдория
32.6% (47)
Ничья
43.8% (63)
Сассуоло
23.6% (34)
Тотал 2.5
Больше
38.3% (54)
Меньше
61.7% (87)
Обе команды забьют
Да
78.01% (110)
Нет
21.99% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.9% (56)
2:1 Сампдория
16% (23)
1:2 Сассуоло
13.9% (20)
1:0 Сампдория
7.6% (11)
0:1 Сассуоло
5.6% (8)
2:0 Сампдория
5.6% (8)
2:2 Ничья
4.2% (6)
0:2 Сассуоло
2.1% (3)
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