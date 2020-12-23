Сампдория
0:1
Первый тайм: 13'
Стадион: Луиджи Феррарис
Сассуоло
0:1
2' ГолТраоре Хамед
22
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
-
10 Кейта БальдеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Оддеи БрайанНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|6 (1)
|0.46
|2.
|Янкто Якуб
|4
|0.31
|3.
|Верре Валерио
|2
|0.15
|4.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.15
|5.
|Экдаль Олбин
|2
|0.15
|6.
|Торсби Мортен
|2
|0.15
|7.
|Кандрева Антонио
|1
|0.08
|8.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.08
|9.
|Коллей Омар
|1
|0.08
|10.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|11.
|Кейта Бальде
|0
|0
|12.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|13.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берарди Доменико
|6 (2)
|0.46
|2.
|Капуто Франческо
|5 (1)
|0.38
|3.
|Джуричич Филип
|3
|0.23
|4.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.15
|5.
|Кирикеш Влад
|1
|0.08
|6.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.08
|7.
|Бога Жереми
|1
|0.08
|8.
|Бурабия Мехди
|1
|0.08
|9.
|Лопес Максим
|1
|0.08
|10.
|Траоре Хамед
|1
|0.08
|11.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|12.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|13.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|7
|0
|2.
|Торсби Мортен
|5
|0
|3.
|Экдаль Олбин
|4
|0
|4.
|Рамирес Гастон
|4
|0
|5.
|Адриен Силва
|3
|0
|6.
|Янкто Якуб
|3
|0
|7.
|Ауджелло Томмазо
|1
|1
|8.
|Коллей Омар
|2
|0
|9.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|10.
|Йосида Майя
|1
|0
|11.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|12.
|Верре Валерио
|1
|0
|13.
|Кейта Бальде
|1
|0
|14.
|Феррари Алекс
|1
|0
|15.
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|5
|0
|2.
|Берарди Доменико
|4
|0
|3.
|Лопес Максим
|3
|0
|4.
|Кирикеш Влад
|2
|0
|5.
|Айхан Кан
|2
|0
|6.
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|7.
|Траоре Хамед
|2
|0
|8.
|Гараслин Лукаш
|0
|1
|9.
|Обьянг Педро
|1
|0
|10.
|Джуричич Филип
|1
|0
|11.
|Бурабия Мехди
|1
|0
|12.
|Тольян Йереми
|1
|0
|13.
|Марлон
|1
|0
|14.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|15.
|Рожерио да Силва
|1
|0
|16.
|Распадори Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|Сассуоло
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|40.91% (9)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан
Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория
Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =7 -5Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло
Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 6
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 4
Сассуоло 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:3 Сассуоло Серия A Сампдория 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Сампдория Серия A Сассуоло 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:4 Сассуоло Серия A Сампдория 1:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Сампдория Серия B Сассуоло 0:0 Сампдория Серия B Сампдория 1:1 Сассуоло Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 17
|33
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|14
|9
|5
|0
|29 - 14
|32
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|4.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 15
|26
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 21
|25
|6.
|Наполи
|0:0 Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 14
|24
|7.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 18
|22
|8.
|Лацио
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 20
|22
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 23
|18
|11.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 22
|17
|12.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|13.
|Болонья
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 24
|15
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 27
|12
|17.
|Парма
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|18.
|Кротоне
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|19.
|Торино
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|21 - 31
|8
|20.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 11
|16
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Наполи
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|5.
|Милан
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 7
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|7.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|8.
|Болонья
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|12.
|Лацио
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|15.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 14
|4
|20.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|4.
|Лацио
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Наполи
|0:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|11
|8.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|10.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|11.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 14
|7
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|17.
|Болонья
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|19.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сампдория 0:1 Сассуоло
Исход игры
Сампдория
32.6% (47)
Ничья
43.8% (63)
Сассуоло
23.6% (34)
Тотал 2.5
Больше
38.3% (54)
Меньше
61.7% (87)
Обе команды забьют
Да
78.01% (110)
Нет
21.99% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.9% (56)
2:1 Сампдория
16% (23)
1:2 Сассуоло
13.9% (20)
1:0 Сампдория
7.6% (11)
0:1 Сассуоло
5.6% (8)
2:0 Сампдория
5.6% (8)
2:2 Ничья
4.2% (6)
0:2 Сассуоло
2.1% (3)
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