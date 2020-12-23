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  2. Матчи
  3. Италия
Болонья
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Аталанта
0' 11'
1
Да
Коста
Жуниор
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
17
Медель
Гари
35
Дейкс
Митчелл
30
Схаутен
Йерди
18
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
55
Виньято
Эмануэль
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
32
Пессина
Маттео
72
Иличич
Йосип
9
Муриэль
Луис
Болонья
4-2-3-1
Аталанта
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 6 0.43
2. Барроу Муса 3 0.21
3. Орсолини Риккардо 2 0.14
4. Паласио Родриго 1 0.07
5. Сванберг Маттиас 1 0.07
6. Виньято Эмануэль 1 0.07
7. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.07
8. Ольсен Андреас 1 0.07
9. Домингес Николас 1 0.07
10. Сантандер Федерико 0 0
11. Медель Гари 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 5 0.38
2. Гомес Алехандро 4 0.31
3. Сапата Дуван 3 (1) 0.23
4. Госенс Робин 3 0.23
5. Хатебур Ханс 2 0.15
6. Ламмерс Сэм 2 0.15
7. Иличич Йосип 1 0.08
8. Малиновский Руслан 1 0.08
9. Фройлер Ремо 1 0.08
10. Пашалич Марио 1 0.08
11. Толой Рафаэл 1 0.08
12. Де Рон Мартен 1 0.08
13. Миранчук Алексей 1 0.08
14. Паломино Хосе 0 0
15. Джимсити Берат 0 0
16. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Данило Ларанжера 4 0
2. Сванберг Маттиас 4 0
3. Томиясу Такэхиро 4 0
4. Домингес Николас 3 0
5. Хики Аарон 3 0
6. Дейкс Митчелл 1 1
7. Паласио Родриго 2 0
8. Сансоне Никола 2 0
9. Схаутен Йерди 2 0
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
11. Сориано Роберто 1 0
12. М'Байе Ибрахим 1 0
13. Виньято Эмануэль 1 0
14. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 4 0
2. Толой Рафаэл 3 0
3. Джимсити Берат 3 0
4. Фройлер Ремо 2 0
5. Малиновский Руслан 2 0
6. Госенс Робин 2 0
7. Паломино Хосе 1 0
8. Де Рон Мартен 1 0
9. Пашалич Марио 1 0
10. Мохика Хоан 1 0
11. Хатебур Ханс 1 0
12. Кальдара Маттиа 1 0
13. Пессина Маттео 1 0
14. Траоре Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 29.41% (5) 11.76% (2) 23.53% (4)
 Аталанта 11.54% (3) 11.54% (3) 26.92% (7) 15.38% (4) 19.23% (5) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья
Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта
Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ

Последние игры между собой

Болонья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Аталанта: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Аталанта 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 4:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Аталанта Серия A
Болонья 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Болонья Серия A Аталанта 3:2 Болонья Серия A Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:0 Аталанта Серия A Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Болонья Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 3 1 34 - 17 33
2. Милан 0:0 Заявка 14 9 5 0 29 - 14 32
3. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
4. Сассуоло 1:0 Заявка 14 7 5 2 24 - 15 26
5. Рома 0:0 Заявка 14 7 4 3 28 - 21 25
6. Наполи 0:0 Заявка 14 8 1 5 26 - 14 24
7. Аталанта 0:0 Заявка 13 6 4 3 26 - 18 22
8. Лацио 0:0 Заявка 14 6 4 4 20 - 20 22
9. Верона Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
10. Беневенто 1:0 Заявка 14 5 3 6 16 - 23 18
11. Сампдория 0:1 Заявка 14 5 2 7 21 - 22 17
12. Удинезе 0:1 Заявка 13 4 3 6 14 - 16 15
13. Болонья 0:0 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14. Кальяри 0:0 Заявка 14 3 6 5 19 - 24 15
15. Фиорентина Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
16. Специя 0:0 Заявка 14 2 6 6 18 - 27 12
17. Парма Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
18. Кротоне Заявка 14 2 3 9 13 - 29 9
19. Торино 0:0 Заявка 14 1 5 8 21 - 31 8
20. Дженоа 0:0 Заявка 14 1 5 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
2. Рома 0:0 Заявка 7 4 3 0 15 - 5 15
3. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Наполи 0:0 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
5. Милан 0:0 Заявка 7 3 4 0 14 - 7 13
6. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
7. Аталанта 0:0 Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья 0:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Сассуоло 1:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория 0:1 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
15. Удинезе 0:1 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
18. Дженоа 0:0 Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя 0:0 Заявка 7 0 4 3 7 - 14 4
20. Торино 0:0 Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло 1:0 Заявка 7 5 2 0 14 - 5 17
4. Лацио 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Наполи 0:0 Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория 0:1 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Рома 0:0 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
10. Беневенто 1:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
11. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Удинезе 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя 0:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Кальяри 0:0 Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
15. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Торино 0:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
17. Болонья 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
19. Дженоа 0:0 Заявка 7 0 4 3 2 - 11 4
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 13'
    Пессина справа пошёл прессинговать Дейкса, но не смог заставить ошибиться Митчелла.
  • Фол, нарушение
    12'
    Дейкс слева не смог обыграть Де Рона и прихватил Мартена руками.
  • 11'
    Удар Барроу слева с линии штрафной площади соперники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    10'
    Ромеро у центрального круга руками завалил на газон Паласио.
  • 9'
    Заброс Толоя справа в центр штрафной площади не дошёл до Муриэля.
  • Угловой
    8'
    Гости неудачно исполнили первый угловой удар в матче. Паласио на ближней штанге ногой выбили мяч от ворот.
  • 7'
    Навес Хатебуга справа в центр штрафной площади перехватили соперники.
  • 5'
    Томиясу справа не удалось продвинуться вперёд.
  • 3'
    "Аталанта" левым флангом организовала атаку, но в штрафную площадь хозяев забраться не смогла.
  • 2'
    "Болонья" играет в красно синей форме, "Аталанта" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Ренато Даа'Ара"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 4.50 1.60
Бонус: 5 000 ₽ 5.90 4.70 1.52
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 4.80 1.57
  5.89 4.77 1.55

Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.00 1.01 14.00 1.02 4.20 1.22 4.90 1.18 2.18 1.68 2.15 1.75 2.23 1.70 1.93 1.93 1.44 2.75 1.41 2.90 1.16 5.10 1.13 5.40 1.05 9.50 1.03 10.00 1.02 10.50
14.25 1.02 5.95 1.14 4.90 1.19 2.76 1.46 2.18 1.70 1.76 2.18 1.42 2.91 1.31 3.52 1.14 5.85 1.12 6.55 1.04 12.00
6.14 1.15 2.83 1.47 2.54 1.57 2.24 1.71 1.95 1.95 1.75 2.18 1.58 2.52 1.29 3.84 1.11 7.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 2.70 1.47 1.38 3.00 1.28 3.65 1.08 7.77
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.11 1.31 3.45 1.21 4.40
3.49 1.35 2.80 1.49 2.04 1.87 1.71 2.24 1.50 2.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.65 2.17 1.38 2.90
5.70 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.60 2.34 1.36 3.12

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 2.00
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Где смотреть матч Болонья 0:0 Аталанта онлайн

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Прогнозы на матч Болонья 0:0 Аталанта

Исход игры
Болонья
4.8% (7)
Ничья
4.8% (7)
Аталанта
90.3% (131)
Тотал 2.5
Больше
82.52% (118)
Меньше
17.48% (25)
Обе команды забьют
Да
84.62% (121)
Нет
15.38% (22)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
54.5% (79)
1:3 Аталанта
19.3% (28)
0:1 Аталанта
6.2% (9)
0:2 Аталанта
4.8% (7)
1:1 Ничья
4.1% (6)
2:1 Болонья
2.8% (4)
1:0 Болонья
1.4% (2)
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