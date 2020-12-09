  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Болонья
 
Позже

Стадион:
Аталанта

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 6 0.46
2. Барроу Муса 3 0.23
3. Орсолини Риккардо 2 0.15
4. Паласио Родриго 1 0.08
5. Сванберг Маттиас 1 0.08
6. Виньято Эмануэль 1 0.08
7. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.08
8. Ольсен Андреас 1 0.08
9. Домингес Николас 1 0.08
10. Сантандер Федерико 0 0
11. Медель Гари 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 5 0.42
2. Гомес Алехандро 4 0.33
3. Сапата Дуван 3 (1) 0.25
4. Госенс Робин 3 0.25
5. Хатебур Ханс 2 0.17
6. Ламмерс Сэм 2 0.17
7. Иличич Йосип 1 0.08
8. Малиновский Руслан 1 0.08
9. Фройлер Ремо 1 0.08
10. Пашалич Марио 1 0.08
11. Толой Рафаэл 1 0.08
12. Де Рон Мартен 1 0.08
13. Миранчук Алексей 1 0.08
14. Паломино Хосе 0 0
15. Джимсити Берат 0 0
16. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Данило Ларанжера 4 0
2. Сванберг Маттиас 4 0
3. Томиясу Такэхиро 4 0
4. Домингес Николас 3 0
5. Хики Аарон 3 0
6. Дейкс Митчелл 1 1
7. Паласио Родриго 2 0
8. Сансоне Никола 2 0
9. Схаутен Йерди 2 0
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
11. Сориано Роберто 1 0
12. М'Байе Ибрахим 1 0
13. Виньято Эмануэль 1 0
14. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 4 0
2. Толой Рафаэл 3 0
3. Джимсити Берат 3 0
4. Фройлер Ремо 2 0
5. Малиновский Руслан 2 0
6. Госенс Робин 2 0
7. Паломино Хосе 1 0
8. Де Рон Мартен 1 0
9. Пашалич Марио 1 0
10. Мохика Хоан 1 0
11. Хатебур Ханс 1 0
12. Кальдара Маттиа 1 0
13. Пессина Маттео 1 0
14. Траоре Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 29.41% (5) 11.76% (2) 23.53% (4)
 Аталанта 11.54% (3) 11.54% (3) 26.92% (7) 15.38% (4) 19.23% (5) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья
Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта
Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ

Последние игры между собой

Болонья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Аталанта: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Аталанта 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 4:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Аталанта Серия A
Болонья 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Болонья Серия A Аталанта 3:2 Болонья Серия A Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:0 Аталанта Серия A Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Болонья Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 4 0 29 - 14 31
2. Интер Милан Заявка 13 9 3 1 32 - 16 30
3. Ювентус Заявка 13 7 6 0 28 - 10 27
4. Рома Заявка 13 7 3 3 28 - 21 24
5. Наполи Заявка 13 8 0 5 26 - 14 23
6. Сассуоло Заявка 13 6 5 2 23 - 15 23
7. Аталанта Заявка 12 6 3 3 26 - 18 21
8. Лацио Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
9. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
11. Удинезе Заявка 12 4 3 5 14 - 15 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 15 - 23 15
13. Болонья Заявка 13 4 2 7 19 - 25 14
14. Кальяри Заявка 13 3 5 5 19 - 24 14
15. Парма Заявка 13 2 6 5 12 - 23 12
16. Фиорентина Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
17. Специя Заявка 13 2 5 6 18 - 27 11
18. Торино Заявка 13 1 4 8 21 - 31 7
19. Дженоа Заявка 13 1 4 8 12 - 26 7
20. Кротоне Заявка 13 1 3 9 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
2. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Аталанта Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
9. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
10. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
11. Кальяри Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
15. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
16. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
7. Наполи Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
17. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Болонья 7% (3)
    X 14% (6)
    Аталанта 79.1% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Аталанта
    4.86
    4.50
    1.75
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.50 4.00 1.75
    Бонус: 5 000 ₽ 4.80 4.40 1.67
    Бонус: 5 000 ₽ 4.70 4.40 1.71
      4.86 4.50 1.68

    Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    17.50 0.00 12.00 1.02 4.80 1.16 4.00 1.23 2.44 1.55 2.15 1.75 1.96 1.90 1.73 2.18 1.60 2.44 1.31 3.45 1.22 4.10 1.09 6.60 1.07 7.30 1.01 12.50 1.01 12.50
    14.25 1.02 5.05 1.18 4.05 1.25 2.44 1.57 1.91 1.91 1.61 2.46 1.31 3.52 1.22 4.40 1.10 7.30 1.08 8.10 1.02 14.00
    5.42 1.18 2.54 1.57 2.26 1.70 1.98 1.93 1.75 2.19 1.60 2.47 1.24 4.45
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.44 1.55 1.60 2.37 1.22 4.30
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.15
    3.20 1.40 2.53 1.57 1.90 2.00 1.62 2.41 1.43 3.02
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.02 1.74 1.50 2.48 1.31 3.25
    5.10 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.48 2.65 1.30 3.52

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.59 2.28
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.42
    Где смотреть матч Болонья - Аталанта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Болонья - Аталанта

    Исход игры
    Болонья
    7% (3)
    Ничья
    14% (6)
    Аталанта
    79.1% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    80.49% (33)
    Нет
    19.51% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    46.5% (20)
    1:1 Ничья
    14% (6)
    1:3 Аталанта
    11.6% (5)
    0:2 Аталанта
    9.3% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный