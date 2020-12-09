Болонья
Позже
Стадион: Ренато Далл'Ара
Аталанта
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|6
|0.46
|2.
|Барроу Муса
|3
|0.23
|3.
|Орсолини Риккардо
|2
|0.15
|4.
|Паласио Родриго
|1
|0.08
|5.
|Сванберг Маттиас
|1
|0.08
|6.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.08
|7.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.08
|8.
|Ольсен Андреас
|1
|0.08
|9.
|Домингес Николас
|1
|0.08
|10.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|11.
|Медель Гари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|5
|0.42
|2.
|Гомес Алехандро
|4
|0.33
|3.
|Сапата Дуван
|3 (1)
|0.25
|4.
|Госенс Робин
|3
|0.25
|5.
|Хатебур Ханс
|2
|0.17
|6.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.17
|7.
|Иличич Йосип
|1
|0.08
|8.
|Малиновский Руслан
|1
|0.08
|9.
|Фройлер Ремо
|1
|0.08
|10.
|Пашалич Марио
|1
|0.08
|11.
|Толой Рафаэл
|1
|0.08
|12.
|Де Рон Мартен
|1
|0.08
|13.
|Миранчук Алексей
|1
|0.08
|14.
|Паломино Хосе
|0
|0
|15.
|Джимсити Берат
|0
|0
|16.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данило Ларанжера
|4
|0
|2.
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|3.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|4.
|Домингес Николас
|3
|0
|5.
|Хики Аарон
|3
|0
|6.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|7.
|Паласио Родриго
|2
|0
|8.
|Сансоне Никола
|2
|0
|9.
|Схаутен Йерди
|2
|0
|10.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|11.
|Сориано Роберто
|1
|0
|12.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|13.
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|14.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|4
|0
|2.
|Толой Рафаэл
|3
|0
|3.
|Джимсити Берат
|3
|0
|4.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|5.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|6.
|Госенс Робин
|2
|0
|7.
|Паломино Хосе
|1
|0
|8.
|Де Рон Мартен
|1
|0
|9.
|Пашалич Марио
|1
|0
|10.
|Мохика Хоан
|1
|0
|11.
|Хатебур Ханс
|1
|0
|12.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|13.
|Пессина Маттео
|1
|0
|14.
|Траоре Амад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|Аталанта
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +7 =4 -9Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья
Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =5 -5Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта
Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Болонья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Аталанта: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Болонья 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Болонья Серия A Аталанта 3:2 Болонья Серия A Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:0 Аталанта Серия A Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Болонья Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Аталанта Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|29 - 14
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 16
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 10
|27
|4.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 21
|24
|5.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|26 - 14
|23
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 15
|23
|7.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 18
|21
|8.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 23
|15
|13.
|Болонья
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 25
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 24
|14
|15.
|Парма
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 23
|12
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 27
|11
|18.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|21 - 31
|7
|19.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 26
|7
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 11
|16
|2.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|6.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|8.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|16.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|7.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|11
|8.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|17.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Болонья - Аталанта
Исход игры
Болонья
7% (3)
Ничья
14% (6)
Аталанта
79.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (28)
Меньше
31.71% (13)
Обе команды забьют
Да
80.49% (33)
Нет
19.51% (8)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
46.5% (20)
1:1 Ничья
14% (6)
1:3 Аталанта
11.6% (5)
0:2 Аталанта
9.3% (4)
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