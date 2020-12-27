Венеция
1:2
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Салернитана
1' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
0:1
34' ГолАндерсон Андре
36' Желтая карточкаЛопес Вальтер
0:2
38' ГолАндерсон Андре
54' Желтая карточкаБьярксон Бьярки Стейнн
1:2
90' ГолЧрнигой Домен
10
Араму
Маттиа
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
11
Джурич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Ход матча
34'
0:1
36'
38'
0:2
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|8
|0.53
|2.
|Араму Маттиа
|4 (1)
|0.27
|3.
|Фьордилино Антонио
|3
|0.2
|4.
|Мале Юссеф
|1
|0.07
|5.
|Чрнигой Домен
|1
|0.07
|6.
|Бокалон Риккардо
|1
|0.07
|7.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.07
|8.
|Карлссон Отар
|1
|0.07
|9.
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|10.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|11.
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|12.
|Джонсон Деннис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|6 (1)
|0.43
|2.
|Джурич Милан
|4 (2)
|0.29
|3.
|Андерсон Андре
|3
|0.21
|4.
|Купиш Томаш
|3
|0.21
|5.
|Касасола Тиаго
|1
|0.07
|6.
|Капецци Леонардо
|1
|0.07
|7.
|Богдан Лука
|1
|0.07
|8.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|9.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|10.
|Белек Вид
|0
|0
|11.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|12.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вакка Антонио
|5
|0
|2.
|Джонсон Деннис
|2
|1
|3.
|Модоло Марко
|3
|0
|4.
|Капелло Алессандро
|3
|0
|5.
|Фьордилино Антонио
|3
|0
|6.
|Кремонези Микеле
|2
|0
|7.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|8.
|Бокалон Риккардо
|2
|0
|9.
|Форте Франческо
|2
|0
|10.
|Мале Юссеф
|2
|0
|11.
|Тогордо Антони
|2
|0
|12.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|13.
|Чрнигой Домен
|1
|0
|14.
|Араму Маттиа
|1
|0
|15.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|16.
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|17.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|18.
|Карлссон Отар
|1
|0
|19.
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0
|20.
|Свобода Михаэль
|1
|0
|21.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|6
|0
|2.
|Касасола Тиаго
|4
|0
|3.
|Дзичек Патрик
|4
|0
|4.
|Лопес Вальтер
|3
|0
|5.
|Айя Рамзи
|3
|0
|6.
|Тутино Дженнаро
|3
|0
|7.
|Андерсон Андре
|3
|0
|8.
|Джаннетти Никколо
|2
|0
|9.
|Весели Фредерик
|2
|0
|10.
|Скьявоне Андреа
|2
|0
|11.
|Богдан Лука
|2
|0
|12.
|Дьомбер Норберт
|2
|0
|13.
|Купиш Томаш
|1
|0
|14.
|Джурич Милан
|1
|0
|15.
|Мильорини Марко
|1
|0
|16.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|17.
|Адамонис Марюс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|0
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|Салернитана
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +9 =6 -5Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца
Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция
Салернитана Последние 20 матчей: +9 =6 -5Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана
Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана
Последние игры между собой
Венеция: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Салернитана: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 13
|28
|2.
|Эмполи
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 14
|27
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|6.
|Лечче
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|29 - 20
|24
|7.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 12
|23
|8.
|Венеция
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|9.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Пиза
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 28
|19
|11.
|Брешия
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 20
|18
|12.
|Порденоне
|Заявка
|15
|3
|9
|3
|15 - 15
|18
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 23
|16
|14.
|Реджана
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 18
|15
|16.
|Реджина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|17.
|Козенца
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|11 - 12
|14
|18.
|Пескара
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 28
|12
|19.
|Асколи
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 24
|9
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|2.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Монца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|Венеция
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|18 - 12
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|15.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|18.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|9 - 10
|6
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|2.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|3.
|Порденоне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|4.
|Лечче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|9.
|Козенца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|10.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|Пиза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 19
|9
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|17.
|Брешия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Пескара
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2
Победитель
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