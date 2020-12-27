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Венеция
1:2
Конец матча

Стадион:
Салернитана
0'
1' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
0:1
34' Гол
Андерсон Андре
36' Желтая карточка
Лопес Вальтер
0:2
38' Гол
Андерсон Андре
54' Желтая карточка
Бьярксон Бьярки Стейнн
1:2
90' Гол
Чрнигой Домен
90'+5
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
30
Свобода
Михаэль
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
16
Фьордилино
Антонио
4
Тогордо
Антони
19
Бьярксон
Бьярки
Стейнн
10
Араму
Маттиа
11
Форте
Франческо
24
Бокалон
Риккардо
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
23
Дьомбер
Норберт
5
Мантовани
Валерио
15
Касасола
Тиаго
28
Капецци
Леонардо
14
Ди
Таккио
Франческо
18
Андерсон
Андре
3
Лопес
Вальтер
9
Тутино
Дженнаро
11
Джурич
Милан
Венеция
4-3-1-2
Салернитана
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 8 0.53
2. Араму Маттиа 4 (1) 0.27
3. Фьордилино Антонио 3 0.2
4. Мале Юссеф 1 0.07
5. Чрнигой Домен 1 0.07
6. Бокалон Риккардо 1 0.07
7. Чеккарони Пьетро 1 0.07
8. Карлссон Отар 1 0.07
9. Ди Мариано Франческо 0 0
10. Капелло Алессандро 0 0
11. Маццокки Паскуале 0 0
12. Джонсон Деннис 0 0
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 6 (1) 0.43
2. Джурич Милан 4 (2) 0.29
3. Андерсон Андре 3 0.21
4. Купиш Томаш 3 0.21
5. Касасола Тиаго 1 0.07
6. Капецци Леонардо 1 0.07
7. Богдан Лука 1 0.07
8. Лопес Вальтер 0 0
9. Чичерелли Эмануэле 0 0
10. Белек Вид 0 0
11. Ди Таккио Франческо 0 0
12. Скьявоне Андреа 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Вакка Антонио 5 0
2. Джонсон Деннис 2 1
3. Модоло Марко 3 0
4. Капелло Алессандро 3 0
5. Фьордилино Антонио 3 0
6. Кремонези Микеле 2 0
7. Ди Мариано Франческо 2 0
8. Бокалон Риккардо 2 0
9. Форте Франческо 2 0
10. Мале Юссеф 2 0
11. Тогордо Антони 2 0
12. Молинаро Кристиан 1 0
13. Чрнигой Домен 1 0
14. Араму Маттиа 1 0
15. Чеккарони Пьетро 1 0
16. Маццокки Паскуале 1 0
17. Феличоли Джанфилиппо 1 0
18. Карлссон Отар 1 0
19. Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0
20. Свобода Михаэль 1 0
21. Феррарини Габриэле 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 6 0
2. Касасола Тиаго 4 0
3. Дзичек Патрик 4 0
4. Лопес Вальтер 3 0
5. Айя Рамзи 3 0
6. Тутино Дженнаро 3 0
7. Андерсон Андре 3 0
8. Джаннетти Никколо 2 0
9. Весели Фредерик 2 0
10. Скьявоне Андреа 2 0
11. Богдан Лука 2 0
12. Дьомбер Норберт 2 0
13. Купиш Томаш 1 0
14. Джурич Милан 1 0
15. Мильорини Марко 1 0
16. Чичерелли Эмануэле 1 0
17. Адамонис Марюс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 0 11.11% (2) 27.78% (5) 22.22% (4) 5.56% (1) 33.33% (6)
 Салернитана 5.26% (1) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 26.32% (5) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца
Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция
Салернитана Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана
Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана

Последние игры между собой

Венеция: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Салернитана: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Салернитана 2:0 Венеция Серия B Венеция 1:0 Салернитана Серия B Венеция 1:0 Салернитана Серия B Салернитана 2:0 Венеция Серия B
Салернитана 1:1 Венеция Серия B Венеция 1:0 Салернитана Серия B Салернитана 3:2 Венеция Серия B Венеция 0:0 Салернитана Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана Заявка 14 8 4 2 19 - 13 28
2. Эмполи Заявка 14 7 6 1 23 - 14 27
3. Читтаделла Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
4. СПАЛ 2013 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
5. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
6. Лечче Заявка 15 6 6 3 29 - 20 24
7. Монца Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
8. Венеция Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Пиза Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
11. Брешия Заявка 14 4 6 4 22 - 20 18
12. Порденоне Заявка 15 3 9 3 15 - 15 18
13. Виченца Виртус Заявка 14 3 7 4 20 - 23 16
14. Реджана Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15. Кремонезе Заявка 14 3 6 5 15 - 18 15
16. Реджина Заявка 15 3 5 7 14 - 22 14
17. Козенца Заявка 15 2 8 5 11 - 12 14
18. Пескара Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
19. Асколи Заявка 15 2 3 10 12 - 24 9
20. Виртус Энтелла Заявка 15 1 5 9 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Читтаделла Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Эмполи Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Лечче Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Виченца Виртус Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
14. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
15. Пескара Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Реджина Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
17. Асколи Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
18. Порденоне Заявка 7 0 6 1 9 - 10 6
19. Козенца Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
2. Эмполи Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Порденоне Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
4. Лечче Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Салернитана Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
9. Козенца Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
10. Монца Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Пиза Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
13. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
14. Реджана Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Реджина Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
16. Кремонезе Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
17. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18. Пескара Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 38.00 17.00 1.04
Бонус: 5 000 ₽ 62.00 17.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.04 4.20
  17.08 6.91 1.18

Самый высокий коэффициент на матч «Венеция» – «Салернитана» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Салернитана» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венеция» – «Салернитана», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.80 1.11 6.00 1.10 2.30 1.58 2.08 1.73 1.79 2.04 1.58 2.30 1.27 3.45 1.07 7.50 1.06 7.80 1.04 9.00 1.01 15.00 1.03 10.00 0.00 23.00
6.40 1.07 5.45 1.12 2.78 1.42 2.12 1.72 1.66 2.35 1.32 3.38 1.22 4.10 1.07 7.20 1.04 7.70 1.00 11.00
2.74 1.49 2.20 1.72 1.91 1.97 1.60 2.43 1.45 2.87 1.40 3.09 1.22 4.51 1.48 2.74 1.33 3.47 1.72 2.20 1.50 2.69 1.34 3.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 1.69 2.18 1.13 5.40 1.07 7.20
2.40 1.57 1.64 2.26 1.33 3.30 1.08 7.60 1.06 9.00
1.71 2.19 1.43 2.90 1.15 5.53 1.40 3.01 1.34 3.41 1.17 5.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.12 1.67 1.49 2.50 1.16 4.80
3.32 1.33 2.24 1.65 1.55 2.45 1.21 4.40 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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