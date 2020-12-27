  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Фрозиноне
1:1
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
42' Желтая карточка
Болока Даниэль
0:1
53' Гол
Дьяв Давиде
73' Желтая карточка
Дьяв Давиде
75' Желтая карточка
Гори Мирко
1:1
84' Гол
Пажишек Пётр
90'+3
1
Якобуччи
Алессандро
93
Дзампано
Франческо
5
Гори
Мирко
25
Шиминьски
Пшемыслав
13
Бегетто
Андреа
11
Болока
Даниэль
24
Витале
Маттиа
37
Кастанос
Григорис
19
Трибуцци
Алессио
30
Пажишек
Пётр
28
Чано
Камилло
22
Перизан
Самуэле
2
Берра
Филиппо
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
54
Фаласко
Никола
33
Цаммарини
Роберто
8
Кало
Джакомо
29
Скавоне
Мануэль
13
Чиурриа
Патрик
9
Дьяв
Давиде
11
Мусёлик
Себастьян
Фрозиноне
4-3-3
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

42'
Болока Даниэль
 
53'
0:1
Дьяв Давиде
(Кало Джакомо)
61'
Табанелли Андреа
Чано Камилло
 
65'
 
Бутич Карло
Мусёлик Себастьян
73'
 
Дьяв Давиде
75'
Гори Мирко
 
80'
 
Паза Симоне
Скавоне Мануэль
84'
Пажишек Пётр
1:1
85'
 
Малламо Алессандро
Кало Джакомо

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 5 0.33
2. Пажишек Пётр 4 (1) 0.27
3. Роден Маркус 2 0.13
4. Чано Камилло 2 0.13
5. Дзампано Франческо 1 0.07
6. Сальви Алессандро 1 0.07
7. Шиминьски Пшемыслав 1 0.07
8. Бригенти Николо 0 0
9. Бегетто Андреа 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 8 (2) 0.53
2. Мусёлик Себастьян 2 0.13
3. Чиурриа Патрик 1 0.07
4. Фаласко Никола 1 0.07
5. Скавоне Мануэль 1 0.07
6. Берра Филиппо 1 0.07
7. Барисон Альберто 1 0.07
8. Кало Джакомо 0 0
9. Маньино Лука 0 0
10. Бутич Карло 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 4 0
2. Чано Камилло 3 0
3. Кастанос Григорис 3 0
4. Дионизи Федерико 2 0
5. Дзампано Франческо 2 0
6. Курадо Маркос 2 0
7. Болока Даниэль 2 0
8. Трибуцци Алессио 2 0
9. Сальви Алессандро 1 0
10. Капуано Марко 1 0
11. Роден Маркус 1 0
12. Гори Мирко 1 0
13. Пажишек Пётр 1 0
14. Шиминьски Пшемыслав 1 0
15. Новакович Андрия 1 0
16. Карраро Марко 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Дьяв Давиде 6 0
2. Кампорезе Микеле 3 0
3. Скавоне Мануэль 3 0
4. Фаласко Никола 3 0
5. Фольякко Алессандро 3 0
6. Кало Джакомо 3 0
7. Маньино Лука 3 0
8. Мусёлик Себастьян 2 0
9. Барисон Альберто 2 0
10. Бассоли Алессандро 1 0
11. Мисурака Джанвито 1 0
12. Гавацци Давиде 1 0
13. Берра Филиппо 1 0
14. Перизан Самуэле 1 0
15. Бутич Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 12.5% (2) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3) 25% (4)
 Порденоне 26.67% (4) 13.33% (2) 6.67% (1) 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне
Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне
Порденоне Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне
Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Порденоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне 0:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:1 Порденоне Серия B Фрозиноне 2:2 Порденоне Серия B Порденоне 3:0 Фрозиноне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана Заявка 14 8 4 2 19 - 13 28
2. Эмполи Заявка 14 7 6 1 23 - 14 27
3. Читтаделла Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
4. СПАЛ 2013 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
5. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
6. Лечче Заявка 15 6 6 3 29 - 20 24
7. Монца Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
8. Венеция Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Пиза Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
11. Брешия Заявка 14 4 6 4 22 - 20 18
12. Порденоне Заявка 15 3 9 3 15 - 15 18
13. Виченца Виртус Заявка 14 3 7 4 20 - 23 16
14. Реджана Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15. Кремонезе Заявка 14 3 6 5 15 - 18 15
16. Реджина Заявка 15 3 5 7 14 - 22 14
17. Козенца Заявка 15 2 8 5 11 - 12 14
18. Пескара Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
19. Асколи Заявка 15 2 3 10 12 - 24 9
20. Виртус Энтелла Заявка 15 1 5 9 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Читтаделла Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Эмполи Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Лечче Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Виченца Виртус Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
14. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
15. Пескара Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Реджина Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
17. Асколи Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
18. Порденоне Заявка 7 0 6 1 9 - 10 6
19. Козенца Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
2. Эмполи Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Порденоне Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
4. Лечче Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Салернитана Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
9. Козенца Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
10. Монца Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Пиза Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
13. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
14. Реджана Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Реджина Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
16. Кремонезе Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
17. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18. Пескара Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Болока Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 25.00 6.10 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 5.55 1.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.81 3.02 2.76
  34.99 6.81 1.12

Самый высокий коэффициент на матч «Фрозиноне» – «Порденоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрозиноне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порденоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрозиноне» – «Порденоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
4.00 1.22 7.00 1.09 1.76 2.00 2.35 1.59 1.95 1.85 1.11 5.80 1.33 3.15 1.04 9.00 1.08 6.50 1.02 11.00 1.01 13.50 0.00 21.00
7.00 1.06 6.05 1.10 2.94 1.38 2.28 1.63 1.73 2.23 1.36 3.12 1.28 3.50 1.08 6.55 1.06 7.10
2.75 1.44 2.08 1.76 1.63 2.27 1.38 2.99 1.76 2.07 1.50 2.58 1.37 3.07 1.52 2.53 1.26 3.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 2.90 1.72 2.12 1.02 11.00 1.08 6.90 1.01 12.60
2.53 1.52 1.72 2.12 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
1.18 4.55 1.52 2.49 1.21 4.21 1.45 2.68 1.32 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.51 1.61 2.23 1.23 3.90
3.45 1.31 2.36 1.59 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Фрозиноне 1:1 Порденоне онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный