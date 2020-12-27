Фрозиноне
1:1
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
Порденоне
42' Желтая карточкаБолока Даниэль
0:1
53' ГолДьяв Давиде
73' Желтая карточкаДьяв Давиде
75' Желтая карточкаГори Мирко
1:1
84' ГолПажишек Пётр
30
Пажишек
Пётр
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Пажишек ПётрНападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
-
18 Бансе АльдоНападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Ход матча
42'
53'
0:1
73'
75'
84'
1:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|5
|0.33
|2.
|Пажишек Пётр
|4 (1)
|0.27
|3.
|Роден Маркус
|2
|0.13
|4.
|Чано Камилло
|2
|0.13
|5.
|Дзампано Франческо
|1
|0.07
|6.
|Сальви Алессандро
|1
|0.07
|7.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.07
|8.
|Бригенти Николо
|0
|0
|9.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|8 (2)
|0.53
|2.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.13
|3.
|Чиурриа Патрик
|1
|0.07
|4.
|Фаласко Никола
|1
|0.07
|5.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.07
|6.
|Берра Филиппо
|1
|0.07
|7.
|Барисон Альберто
|1
|0.07
|8.
|Кало Джакомо
|0
|0
|9.
|Маньино Лука
|0
|0
|10.
|Бутич Карло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|4
|0
|2.
|Чано Камилло
|3
|0
|3.
|Кастанос Григорис
|3
|0
|4.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|5.
|Дзампано Франческо
|2
|0
|6.
|Курадо Маркос
|2
|0
|7.
|Болока Даниэль
|2
|0
|8.
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|9.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|10.
|Капуано Марко
|1
|0
|11.
|Роден Маркус
|1
|0
|12.
|Гори Мирко
|1
|0
|13.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|14.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|15.
|Новакович Андрия
|1
|0
|16.
|Карраро Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|6
|0
|2.
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|3.
|Скавоне Мануэль
|3
|0
|4.
|Фаласко Никола
|3
|0
|5.
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|6.
|Кало Джакомо
|3
|0
|7.
|Маньино Лука
|3
|0
|8.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0
|9.
|Барисон Альберто
|2
|0
|10.
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|11.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|12.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|13.
|Берра Филиппо
|1
|0
|14.
|Перизан Самуэле
|1
|0
|15.
|Бутич Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|18.75% (3)
|25% (4)
|Порденоне
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +9 =3 -8Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне
Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне
Порденоне Последние 20 матчей: +5 =9 -6Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне
Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Порденоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 13
|28
|2.
|Эмполи
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 14
|27
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|6.
|Лечче
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|29 - 20
|24
|7.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 12
|23
|8.
|Венеция
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|9.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Пиза
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 28
|19
|11.
|Брешия
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 20
|18
|12.
|Порденоне
|Заявка
|15
|3
|9
|3
|15 - 15
|18
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 23
|16
|14.
|Реджана
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 18
|15
|16.
|Реджина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|17.
|Козенца
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|11 - 12
|14
|18.
|Пескара
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 28
|12
|19.
|Асколи
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 24
|9
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|2.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Монца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|Венеция
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|18 - 12
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|15.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|18.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|9 - 10
|6
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|2.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|3.
|Порденоне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|4.
|Лечче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|9.
|Козенца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|10.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|Пиза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 19
|9
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|17.
|Брешия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Пескара
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2
Победитель
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