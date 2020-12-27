Брешия
1:3
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
Эмполи
2' Желтая карточкаЛа Мантия Андреа
0:1
12' ГолХаас Николас
23' Желтая карточкаКазале Николо
0:2
40' ГолЛа Мантия Андреа
40' Желтая карточкаШпалек Николас
1:2
44' ПенальтиТоррегросса Эрнесто
1:2
80' Не забитый пенальтиМанкузо Леонардо
1:3
80' ГолМанкузо Леонардо
81' Желтая карточкаМатею Алеш
82' Желтая карточкаРиччи Самуэле
83' Желтая карточкаМанкузо Леонардо
32
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Гецци АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Davide Dionigi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Ход матча
12'
0:1
23'
40'
0:2
40'
44'
80'
1:2
80'
81'
82'
83'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 10
-
2 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.33
|2.
|Дессена Даниэле
|2
|0.13
|3.
|Айе Флориан
|2
|0.13
|4.
|Шпалек Николас
|2
|0.13
|5.
|Ягелло Филип
|2
|0.13
|6.
|Рагуза Антонио
|2
|0.13
|7.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.13
|8.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.07
|9.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.07
|10.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.07
|11.
|Бизоли Димитри
|1
|0.07
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.07
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.07
|14.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|8 (1)
|0.53
|2.
|Ла Мантия Андреа
|6
|0.4
|3.
|Морео Стефано
|3
|0.2
|4.
|Матос Ридер
|2
|0.13
|5.
|Хаас Николас
|2
|0.13
|6.
|Оливьери Марко
|2
|0.13
|7.
|Штулац Лео
|1
|0.07
|8.
|Байрами Недим
|1
|0.07
|9.
|Романьоли Симоне
|1
|0.07
|10.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|11.
|Риччи Самуэле
|0
|0
|12.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|13.
|Терзич Алекса
|0
|0
|14.
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матею Алеш
|4
|1
|2.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|3.
|Ван Де Лои Томми
|3
|1
|4.
|Папетти Андреа
|3
|1
|5.
|Дессена Даниэле
|4
|0
|6.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|7.
|Шпалек Николас
|4
|0
|8.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|9.
|Ягелло Филип
|2
|0
|10.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|11.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|12.
|Чансельор Джон
|1
|0
|13.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|14.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|15.
|Бизоли Димитри
|1
|0
|16.
|Айе Флориан
|1
|0
|17.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Симоне
|2
|2
|2.
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|3.
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|4.
|Фьямоцци Риккардо
|2
|1
|5.
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|6.
|Хаас Николас
|2
|0
|7.
|Николау Димитрис
|2
|0
|8.
|Риччи Самуэле
|2
|0
|9.
|Штулац Лео
|1
|0
|10.
|Морео Стефано
|1
|0
|11.
|Казале Николо
|1
|0
|12.
|Терзич Алекса
|1
|0
|13.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|30.43% (7)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|Эмполи
|11.54% (3)
|0
|11.54% (3)
|30.77% (8)
|23.08% (6)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана
Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =6 -2Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи
Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера
Последние игры между собой
Брешия: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Эмполи: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 15
|30
|2.
|Салернитана
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 13
|28
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|6.
|Лечче
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|29 - 20
|24
|7.
|Монца
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 12
|24
|8.
|Венеция
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|9.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Пиза
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 28
|19
|11.
|Брешия
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|23 - 23
|18
|12.
|Порденоне
|Заявка
|15
|3
|9
|3
|15 - 15
|18
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 23
|16
|14.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 18
|16
|15.
|Реджана
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|16.
|Реджина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|17.
|Козенца
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|11 - 12
|14
|18.
|Пескара
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 28
|12
|19.
|Асколи
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 24
|9
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|2.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Монца
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|Венеция
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|18 - 12
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|15.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|18.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|9 - 10
|6
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Порденоне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|4.
|Лечче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|9.
|Монца
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|10.
|Козенца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|Пиза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 19
|9
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|16.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|17.
|Брешия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Пескара
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2
Победитель
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