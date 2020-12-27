  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Брешия
1:3
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
2' Желтая карточка
Ла Мантия Андреа
0:1
12' Гол
Хаас Николас
23' Желтая карточка
Казале Николо
0:2
40' Гол
Ла Мантия Андреа
40' Желтая карточка
Шпалек Николас
1:2
44' Пенальти
Торрегросса Эрнесто
1:2
80' Не забитый пенальти
Манкузо Леонардо
1:3
80' Гол
Манкузо Леонардо
81' Желтая карточка
Матею Алеш
82' Желтая карточка
Риччи Самуэле
83' Желтая карточка
Манкузо Леонардо
90'+5
1
Йоронен
Йессе
32
Папетти
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
3
Матею
Алеш
28
Верцени
Николо
25
Бизоли
Димитри
27
Дессена
Даниэле
26
Мартелла
Бруно
7
Шпалек
Николас
31
Бьярнасон
Биркир
11
Торрегросса
Эрнесто
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
16
Казале
Николо
43
Николау
Димитрис
65
Паризи
Фабьяно
27
Журковски
Шимон
5
Штулац
Лео
32
Хаас
Николас
11
Байрами
Недим
8
Матос
Ридер
19
Ла
Мантия
Андреа
Брешия
3-4-2-1
Эмполи
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.33
2. Дессена Даниэле 2 0.13
3. Айе Флориан 2 0.13
4. Шпалек Николас 2 0.13
5. Ягелло Филип 2 0.13
6. Рагуза Антонио 2 0.13
7. Ндой Эмануэле 2 0.13
8. Доннарумма Альфредо 1 0.07
9. Ван Де Лои Томми 1 0.07
10. Бьярнасон Биркир 1 0.07
11. Бизоли Димитри 1 0.07
12. Мангравити Массимилиано 1 0.07
13. Папетти Андреа 1 0.07
14. Змрхаль Яромир 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 8 (1) 0.53
2. Ла Мантия Андреа 6 0.4
3. Морео Стефано 3 0.2
4. Матос Ридер 2 0.13
5. Хаас Николас 2 0.13
6. Оливьери Марко 2 0.13
7. Штулац Лео 1 0.07
8. Байрами Недим 1 0.07
9. Романьоли Симоне 1 0.07
10. Бандинелли Филиппо 0 0
11. Риччи Самуэле 0 0
12. Фьямоцци Риккардо 0 0
13. Терзич Алекса 0 0
14. Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 4 1
2. Сабелли Стефано 5 0
3. Ван Де Лои Томми 3 1
4. Папетти Андреа 3 1
5. Дессена Даниэле 4 0
6. Торрегросса Эрнесто 4 0
7. Шпалек Николас 4 0
8. Бьярнасон Биркир 1 1
9. Ягелло Филип 2 0
10. Доннарумма Альфредо 1 0
11. Рагуза Антонио 1 0
12. Чансельор Джон 1 0
13. Йоронен Йессе 1 0
14. Мартелла Бруно 1 0
15. Бизоли Димитри 1 0
16. Айе Флориан 1 0
17. Мангравити Массимилиано 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Романьоли Симоне 2 2
2. Манкузо Леонардо 4 0
3. Бандинелли Филиппо 4 0
4. Фьямоцци Риккардо 2 1
5. Ла Мантия Андреа 3 0
6. Хаас Николас 2 0
7. Николау Димитрис 2 0
8. Риччи Самуэле 2 0
9. Штулац Лео 1 0
10. Морео Стефано 1 0
11. Казале Николо 1 0
12. Терзич Алекса 1 0
13. Андреа Камбиасо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 17.39% (4) 4.35% (1) 30.43% (7) 8.7% (2) 17.39% (4) 21.74% (5)
 Эмполи 11.54% (3) 0 11.54% (3) 30.77% (8) 23.08% (6) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана
Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи
Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера

Последние игры между собой

Брешия: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Эмполи: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Брешия 0:2 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Брешия Серия B Брешия 1:3 Эмполи Серия B Эмполи 2:2 Брешия Серия B
Брешия 0:3 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Брешия Серия B Эмполи 0:2 Брешия Серия B Брешия 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 1:2 Брешия Серия B Брешия 2:2 Эмполи Серия B Брешия 3:0 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Брешия Серия B Брешия 2:0 Эмполи Серия B Эмполи 2:2 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 15 8 6 1 26 - 15 30
2. Салернитана Заявка 14 8 4 2 19 - 13 28
3. Читтаделла Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
4. СПАЛ 2013 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
5. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
6. Лечче Заявка 15 6 6 3 29 - 20 24
7. Монца 0:0 Заявка 15 6 6 3 20 - 12 24
8. Венеция Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Пиза Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
11. Брешия Заявка 15 4 6 5 23 - 23 18
12. Порденоне Заявка 15 3 9 3 15 - 15 18
13. Виченца Виртус Заявка 14 3 7 4 20 - 23 16
14. Кремонезе 0:0 Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
15. Реджана Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
16. Реджина Заявка 15 3 5 7 14 - 22 14
17. Козенца Заявка 15 2 8 5 11 - 12 14
18. Пескара Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
19. Асколи Заявка 15 2 3 10 12 - 24 9
20. Виртус Энтелла Заявка 15 1 5 9 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Читтаделла Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Эмполи Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца 0:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Лечче Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе 0:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13. Виченца Виртус Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
14. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
15. Пескара Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Реджина Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
17. Асколи Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
18. Порденоне Заявка 7 0 6 1 9 - 10 6
19. Козенца Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
2. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Порденоне Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
4. Лечче Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Салернитана Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
9. Монца 0:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
10. Козенца Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Пиза Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
13. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
14. Реджана Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Реджина Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
16. Кремонезе 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
17. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18. Пескара Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 67.00 10.00 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 4.00 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 2.83 3.28 2.54
  8.89 3.89 1.47

Самый высокий коэффициент на матч «Брешия» – «Эмполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брешия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эмполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брешия» – «Эмполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.00 1.01 8.80 1.05 5.55 1.12 2.80 1.40 2.13 1.66 1.75 2.08 1.53 2.45 2.62 1.45 1.15 5.00 1.33 3.15 1.04 10.00 1.22 4.00 0.00 17.50 1.04 9.00
9.40 1.02 8.60 1.05 3.78 1.25 3.04 1.38 2.01 1.89 1.61 2.32 1.40 2.86 1.16 4.50 1.11 5.35 1.03 8.80
3.99 1.27 3.68 1.30 2.47 1.58 2.02 1.86 1.75 2.16 1.48 2.77 1.75 2.15 1.58 2.48 1.15 6.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.98 1.82 1.37 2.95 1.13 5.40 1.02 11.00 1.02 11.00
3.00 1.39 2.04 1.78 1.49 2.62 1.15 5.40 1.11 6.45
3.03 1.40 2.50 1.55 1.96 1.90 1.58 2.43 1.19 4.75 1.58 2.44 1.24 4.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.36 1.78 2.04 1.35 3.30
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.95 1.33
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