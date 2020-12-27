  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Виртус Энтелла
2:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Пескара
0'
1:0
16' Гол
Скенетти Андреа
30' Желтая карточка
Куцупиас Илиас
1:0
32' Не забитый пенальти
Де Лука Джузеппе
2:0
32' Гол
Де Лука Джузеппе
46' Желтая карточка
Поли Фабрицио
90'+3
68
Руссо
Алессандро
21
Копполаро
Мауро
13
Поли
Фабрицио
5
Кьоза
Марко
95
Павич
Маркус
80
Куцупиас
Илиас
23
Паолуччи
Андреа
27
Сеттембрини
Андреа
99
Скенетти
Андреа
7
Де
Лука
Джузеппе
20
Манкосу
Маттео
1
Фиорилло
Винченцо
26
Гут
Родриго
16
Боккетти
Сальваторе
6
Сконьямильо
Дженнаро
2
Белланова
Рауль
40
Омеонга
Стефан
10
Вальдифиори
Мирко
37
Майстро
Фабио
44
Ярошински
Павел
11
Галано
Кристиан
7
Бошич
Милош
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Пескара
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 4 (3) 0.27
2. Де Лука Джузеппе 3 0.2
3. Коста Филиппо 1 0.07
4. Скенетти Андреа 1 0.07
5. Поли Фабрицио 1 0.07
6. Паолуччи Андреа 0 0
7. Куррарино Микеле 0 0
8. Куцупиас Илиас 0 0
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 4 (1) 0.27
2. Галано Кристиан 3 (1) 0.2
3. Майстро Фабио 3 0.2
4. Боккетти Сальваторе 2 0.13
5. Мемушай Ледиан 1 0.07
6. Вокич Деян 1 0.07
7. Ярошински Павел 0 0
8. Вентола Кристиан 0 0
9. Асенсио Рауль 0 0
10. Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Крими Марко 3 1
2. Паолуччи Андреа 3 1
3. Поли Фабрицио 4 0
4. Пеллиццер Микеле 3 0
5. Кьоза Марко 3 0
6. Копполаро Мауро 3 0
7. Сеттембрини Андреа 3 0
8. Петрович Томи 3 0
9. Де Лука Джузеппе 2 0
10. Коста Филиппо 2 0
11. Тоскано Марко 2 0
12. Маццокко Давиде 2 0
13. Брешанини Марко 2 0
14. Куцупиас Илиас 2 0
15. Скенетти Андреа 1 0
16. Де Коль Филиппо 1 0
17. Манкосу Маттео 1 0
18. Морозини Леонардо 1 0
19. Павич Маркус 1 0
20. Брунори Маттео 1 0
21. Клеур Габриэль 1 0
22. Куррарино Микеле 1 0
23. Бонини Федерико 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 4 0
2. Фернандес Леандро II 2 1
3. Нзита Мардоки 2 1
4. Вальдифиори Мирко 3 0
5. Бальцано Антонио 3 0
6. Мемушай Ледиан 2 0
7. Сконьямильо Дженнаро 2 0
8. Бузеллато Массимилиано 2 0
9. Ярошински Павел 2 0
10. Омеонга Стефан 2 0
11. Вентола Кристиан 2 0
12. Машанджело Эдоардо 2 0
13. Галано Кристиан 1 0
14. Антей Лука 1 0
15. Крекко Лука 1 0
16. Бошич Милош 1 0
17. Диамбо Амаду 1 0
18. Гут Родриго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 0 0 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2)
 Пескара 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 0 35.71% (5) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи
Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла
Пескара Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус
Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Пескара: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Виртус Энтелла 2:0 Пескара Серия B Пескара 1:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:0 Пескара Серия B Пескара 2:2 Виртус Энтелла Серия B
Виртус Энтелла 0:0 Пескара Серия B Пескара 2:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 2:5 Пескара Серия B Пескара 4:0 Виртус Энтелла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 2:0 Заявка 14 8 4 2 19 - 12 28
2. Эмполи Заявка 14 7 6 1 23 - 14 27
3. Читтаделла Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
4. СПАЛ 2013 0:2 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
5. Фрозиноне 1:1 Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
6. Лечче 2:1 Заявка 15 6 6 3 29 - 20 24
7. Монца Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
8. Венеция 0:2 Заявка 15 6 5 4 20 - 14 23
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Пиза 1:1 Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
11. Брешия Заявка 14 4 6 4 22 - 20 18
12. Порденоне 1:1 Заявка 15 3 9 3 15 - 15 18
13. Виченца Виртус 1:2 Заявка 14 3 7 4 20 - 23 16
14. Реджана Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15. Кремонезе Заявка 14 3 6 5 15 - 18 15
16. Реджина Заявка 15 3 5 7 14 - 22 14
17. Козенца 1:1 Заявка 15 2 8 5 11 - 12 14
18. Пескара 0:2 Заявка 15 3 3 9 14 - 27 12
19. Асколи 2:0 Заявка 15 2 3 10 12 - 24 9
20. Виртус Энтелла 2:0 Заявка 15 1 5 9 11 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 0:2 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Салернитана 2:0 Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Читтаделла Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Эмполи Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция 0:2 Заявка 8 4 1 3 11 - 7 13
7. Лечче 2:1 Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
9. Фрозиноне 1:1 Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза 1:1 Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Виченца Виртус 1:2 Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
14. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
15. Пескара 0:2 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Реджина Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
17. Асколи 2:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
18. Порденоне 1:1 Заявка 7 0 6 1 9 - 10 6
19. Козенца 1:1 Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла 2:0 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:1 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
2. Эмполи Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Порденоне 1:1 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
4. Лечче 2:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Салернитана 2:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
6. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7. Венеция 0:2 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
9. Козенца 1:1 Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
10. Монца Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
11. СПАЛ 2013 0:2 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Пиза 1:1 Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
13. Виченца Виртус 1:2 Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
14. Реджана Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Реджина Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
16. Кремонезе Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
17. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18. Пескара 0:2 Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
19. Виртус Энтелла 2:0 Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи 2:0 Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Де Лука Джузеппе бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Де Лука Джузеппе пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    30'
    Куцупиас Илиас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Скенетти Андреа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виртус Энтелла
Ничья
Пескара
3.08
9.41
77.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 19.00 77.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.08 2.96 2.59
  1.11 9.41 28.14

Самый высокий коэффициент на матч «Виртус Энтелла» – «Пескара» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виртус Энтелла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пескара» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виртус Энтелла» – «Пескара», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.06 5.90 1.10 6.00 1.10 2.07 1.76 1.76 2.06 1.58 2.30 1.27 3.55 1.05 8.50 1.06 7.90 1.03 10.00 1.01 15.50 1.02 11.00 0.00 23.00
6.45 1.07 5.50 1.12 2.78 1.42 2.11 1.73 1.65 2.38 1.31 3.45 1.22 4.10 1.06 7.40 1.04 7.90
8.10 1.10 2.88 1.45 2.51 1.56 2.12 1.77 2.60 1.53 1.47 2.78 1.27 3.92 1.40 3.07 1.27 3.90 1.57 2.50 1.39 3.12 1.33 3.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.64 2.26 1.90 1.85 1.07 7.60 1.14 5.20
2.43 1.56 1.64 2.26 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
2.57 1.53 2.11 1.77 1.63 2.33 1.41 2.99 1.69 2.22 1.42 2.94 1.15 5.68 1.18 5.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.50 2.48 1.18 4.40
3.30 1.33 2.22 1.66 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
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