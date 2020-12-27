Виртус Энтелла
2:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Комунале ди Кьявари
Пескара
1:0
16' ГолСкенетти Андреа
30' Желтая карточкаКуцупиас Илиас
1:0
32' Не забитый пенальтиДе Лука Джузеппе
2:0
32' ГолДе Лука Джузеппе
46' Желтая карточкаПоли Фабрицио
95
Павич
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
77 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
Ход матча
16'
30'
32'
1:0
32'
2:0
46'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|4 (3)
|0.27
|2.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0.2
|3.
|Коста Филиппо
|1
|0.07
|4.
|Скенетти Андреа
|1
|0.07
|5.
|Поли Фабрицио
|1
|0.07
|6.
|Паолуччи Андреа
|0
|0
|7.
|Куррарино Микеле
|0
|0
|8.
|Куцупиас Илиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|4 (1)
|0.27
|2.
|Галано Кристиан
|3 (1)
|0.2
|3.
|Майстро Фабио
|3
|0.2
|4.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0.13
|5.
|Мемушай Ледиан
|1
|0.07
|6.
|Вокич Деян
|1
|0.07
|7.
|Ярошински Павел
|0
|0
|8.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|9.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|10.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крими Марко
|3
|1
|2.
|Паолуччи Андреа
|3
|1
|3.
|Поли Фабрицио
|4
|0
|4.
|Пеллиццер Микеле
|3
|0
|5.
|Кьоза Марко
|3
|0
|6.
|Копполаро Мауро
|3
|0
|7.
|Сеттембрини Андреа
|3
|0
|8.
|Петрович Томи
|3
|0
|9.
|Де Лука Джузеппе
|2
|0
|10.
|Коста Филиппо
|2
|0
|11.
|Тоскано Марко
|2
|0
|12.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|13.
|Брешанини Марко
|2
|0
|14.
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|15.
|Скенетти Андреа
|1
|0
|16.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|17.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|18.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|19.
|Павич Маркус
|1
|0
|20.
|Брунори Маттео
|1
|0
|21.
|Клеур Габриэль
|1
|0
|22.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|23.
|Бонини Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майстро Фабио
|4
|0
|2.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|3.
|Нзита Мардоки
|2
|1
|4.
|Вальдифиори Мирко
|3
|0
|5.
|Бальцано Антонио
|3
|0
|6.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|7.
|Сконьямильо Дженнаро
|2
|0
|8.
|Бузеллато Массимилиано
|2
|0
|9.
|Ярошински Павел
|2
|0
|10.
|Омеонга Стефан
|2
|0
|11.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|12.
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|13.
|Галано Кристиан
|1
|0
|14.
|Антей Лука
|1
|0
|15.
|Крекко Лука
|1
|0
|16.
|Бошич Милош
|1
|0
|17.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|18.
|Гут Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виртус Энтелла
|0
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|25% (2)
|Пескара
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|0
|35.71% (5)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +2 =7 -11Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи
Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла
Пескара Последние 20 матчей: +7 =3 -10Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус
Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Пескара: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 12
|28
|2.
|Эмполи
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 14
|27
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|4.
|СПАЛ 2013
|0:2 Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|5.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|6.
|Лечче
|2:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|29 - 20
|24
|7.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 12
|23
|8.
|Венеция
|0:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 14
|23
|9.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Пиза
|1:1 Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 28
|19
|11.
|Брешия
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 20
|18
|12.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|15
|3
|9
|3
|15 - 15
|18
|13.
|Виченца Виртус
|1:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 23
|16
|14.
|Реджана
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 18
|15
|16.
|Реджина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|17.
|Козенца
|1:1 Заявка
|15
|2
|8
|5
|11 - 12
|14
|18.
|Пескара
|0:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|19.
|Асколи
|2:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 24
|9
|20.
|Виртус Энтелла
|2:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|0:2 Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|2.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Монца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|Венеция
|0:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|7.
|Лечче
|2:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|18 - 12
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|9.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Пиза
|1:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Виченца Виртус
|1:2 Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|15.
|Пескара
|0:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Асколи
|2:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|18.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|7
|0
|6
|1
|9 - 10
|6
|19.
|Козенца
|1:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|2:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|2.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|3.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|4.
|Лечче
|2:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Венеция
|0:2 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|9.
|Козенца
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|10.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|СПАЛ 2013
|0:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|Пиза
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 19
|9
|13.
|Виченца Виртус
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|17.
|Брешия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Пескара
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|19.
|Виртус Энтелла
|2:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|20.
|Асколи
|2:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2
Победитель
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