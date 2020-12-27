Лечче
2:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Виа дель Маре
Виченца Виртус
0:1
15' ГолМаротта Алессандро
39' Желтая карточкаКаппеллетти Даниэль
1:1
70' ГолМанкозу Марко
70' Желтая карточкаРодригес Пабло
2:1
72' ГолРодригес Пабло
37
Майер
Жан
30
Ригони
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
15'
70'
1:1
70'
72'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
5 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|8
|0.53
|2.
|Манкозу Марко
|6 (2)
|0.4
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|4
|0.27
|4.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.13
|5.
|Фалько Филиппо
|2
|0.13
|6.
|Кальдерони Марко
|1
|0.07
|7.
|Родригес Пабло
|1
|0.07
|8.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.07
|9.
|Майер Жан
|1
|0.07
|10.
|Паганини Лука
|1
|0.07
|11.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.07
|12.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.07
|13.
|Листковски Марчин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|6
|0.43
|2.
|Дальмонте Никола
|3
|0.21
|3.
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0.14
|4.
|Паделла Эмануэле
|2
|0.14
|5.
|Лонго Самуэле
|2 (1)
|0.14
|6.
|Гори Габриэле
|1
|0.07
|7.
|Ригони Лука
|1
|0.07
|8.
|Джаллоу Ламин
|1
|0.07
|9.
|Да Рива Якопо
|1
|0.07
|10.
|Маротта Алессандро
|1
|0.07
|11.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
|12.
|Чинелли Антонио
|0
|0
|13.
|Гуэрра Симоне
|0
|0
|14.
|Джакомелли Стефано
|0
|0
|15.
|Дзонта Лорис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|2.
|Лучиони Фабио
|4
|0
|3.
|Кода Массимо
|3
|0
|4.
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|5.
|Тахцидис Панайотис
|2
|0
|6.
|Паганини Лука
|2
|0
|7.
|Листковски Марчин
|2
|0
|8.
|Россеттини Лука
|0
|1
|9.
|Родригес Пабло
|1
|0
|10.
|Жута Леонард
|1
|0
|11.
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|12.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|13.
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0
|14.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|15.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лонго Самуэле
|4
|1
|2.
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|3.
|Ригони Лука
|3
|0
|4.
|Чинелли Антонио
|3
|0
|5.
|Каппеллетти Даниэль
|3
|0
|6.
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|7.
|Барлокко Лука
|3
|0
|8.
|Да Рива Якопо
|3
|0
|9.
|Дальмонте Никола
|1
|1
|10.
|Гори Габриэле
|1
|1
|11.
|Маротта Алессандро
|2
|0
|12.
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|13.
|Дзонта Лорис
|2
|0
|14.
|Меджорини Риккардо
|1
|0
|15.
|Перина Пьетро
|1
|0
|16.
|Джаллоу Ламин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|29.63% (8)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|Виченца Виртус
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли
Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =8 -7Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус
Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 12
|28
|2.
|Эмполи
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 14
|27
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|4.
|СПАЛ 2013
|0:2 Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|5.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|6.
|Лечче
|2:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|29 - 20
|24
|7.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 12
|23
|8.
|Венеция
|0:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 14
|23
|9.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Пиза
|1:1 Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 28
|19
|11.
|Брешия
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 20
|18
|12.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|15
|3
|9
|3
|15 - 15
|18
|13.
|Виченца Виртус
|1:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 23
|16
|14.
|Реджана
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 18
|15
|16.
|Реджина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|17.
|Козенца
|1:1 Заявка
|15
|2
|8
|5
|11 - 12
|14
|18.
|Пескара
|0:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|19.
|Асколи
|2:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 24
|9
|20.
|Виртус Энтелла
|2:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|0:2 Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|2.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Монца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|Венеция
|0:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|7.
|Лечче
|2:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|18 - 12
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|9.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Пиза
|1:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Виченца Виртус
|1:2 Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|15.
|Пескара
|0:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Асколи
|2:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|18.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|7
|0
|6
|1
|9 - 10
|6
|19.
|Козенца
|1:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|2:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|2.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|3.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|4.
|Лечче
|2:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Венеция
|0:2 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|9.
|Козенца
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|10.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|СПАЛ 2013
|0:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|Пиза
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 19
|9
|13.
|Виченца Виртус
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|17.
|Брешия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Пескара
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|19.
|Виртус Энтелла
|2:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|20.
|Асколи
|2:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2