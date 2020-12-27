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  2. Матчи
  3. Италия
Лечче
2:1
Конец матча

Стадион:
Виченца Виртус
0'
0:1
15' Гол
Маротта Алессандро
39' Желтая карточка
Каппеллетти Даниэль
1:1
69' Гол
Манкозу Марко
70' Желтая карточка
Родригес Пабло
2:1
72' Гол
Родригес Пабло
90'+5
37
Майер
Жан
19
Листковски
Марчин
22
Гранди
Маттео
23
Каппеллетти
Даниэль
13
Пазини
Никола
16
Паделла
Эмануэле
24
Барлокко
Лука
6
Дзонта
Лорис
40
Да
Рива
Якопо
30
Ригони
Лука
34
Дальмонте
Никола
69
Меджорини
Риккардо
18
Маротта
Алессандро
Лечче
4-3-1-2
Виченца Виртус
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 8 0.53
2. Манкозу Марко 6 (2) 0.4
3. Стемпиньски Мариуш 4 0.27
4. Хендерсон Лиам 2 0.13
5. Фалько Филиппо 2 0.13
6. Кальдерони Марко 1 0.07
7. Родригес Пабло 1 0.07
8. Тахцидис Панайотис 1 0.07
9. Майер Жан 1 0.07
10. Паганини Лука 1 0.07
11. Дермаку Кастриот 1 0.07
12. Адьяпонг Клод 1 0.07
13. Листковски Марчин 0 0
Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 6 0.43
2. Дальмонте Никола 3 0.21
3. Каппеллетти Даниэль 2 0.14
4. Паделла Эмануэле 2 0.14
5. Лонго Самуэле 2 (1) 0.14
6. Гори Габриэле 1 0.07
7. Ригони Лука 1 0.07
8. Джаллоу Ламин 1 0.07
9. Да Рива Якопо 1 0.07
10. Маротта Алессандро 1 0.07
11. Беруатто Пьетро 0 0
12. Чинелли Антонио 0 0
13. Гуэрра Симоне 0 0
14. Джакомелли Стефано 0 0
15. Дзонта Лорис 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 4 0
2. Лучиони Фабио 4 0
3. Кода Массимо 3 0
4. Хендерсон Лиам 2 0
5. Тахцидис Панайотис 2 0
6. Паганини Лука 2 0
7. Листковски Марчин 2 0
8. Россеттини Лука 0 1
9. Родригес Пабло 1 0
10. Жута Леонард 1 0
11. Стемпиньски Мариуш 1 0
12. Фалько Филиппо 1 0
13. Меккарьелло Бьяджо 1 0
14. Петриччоне Якопо 1 0
15. Адьяпонг Клод 1 0
Виченца Виртус
# Игрок      
1. Лонго Самуэле 4 1
2. Беруатто Пьетро 4 0
3. Ригони Лука 3 0
4. Чинелли Антонио 3 0
5. Каппеллетти Даниэль 3 0
6. Паделла Эмануэле 3 0
7. Барлокко Лука 3 0
8. Да Рива Якопо 3 0
9. Дальмонте Никола 1 1
10. Гори Габриэле 1 1
11. Маротта Алессандро 2 0
12. Брускаджин Маттео 2 0
13. Дзонта Лорис 2 0
14. Меджорини Риккардо 1 0
15. Перина Пьетро 1 0
16. Джаллоу Ламин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 10.34% (3) 10.34% (3) 10.34% (3) 27.59% (8) 27.59% (8) 13.79% (4)
 Виченца Виртус 25% (5) 10% (2) 10% (2) 20% (4) 20% (4) 15% (3)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли
Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус
Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана Заявка 14 8 4 2 19 - 13 28
2. Эмполи Заявка 14 7 6 1 23 - 14 27
3. Читтаделла Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
4. СПАЛ 2013 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
5. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
6. Лечче Заявка 15 6 6 3 29 - 20 24
7. Монца Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
8. Венеция Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Пиза Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
11. Брешия Заявка 14 4 6 4 22 - 20 18
12. Порденоне Заявка 15 3 9 3 15 - 15 18
13. Виченца Виртус Заявка 14 3 7 4 20 - 23 16
14. Реджана Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15. Кремонезе Заявка 14 3 6 5 15 - 18 15
16. Реджина Заявка 15 3 5 7 14 - 22 14
17. Козенца Заявка 15 2 8 5 11 - 12 14
18. Пескара Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
19. Асколи Заявка 15 2 3 10 12 - 24 9
20. Виртус Энтелла Заявка 15 1 5 9 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Читтаделла Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Эмполи Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Лечче Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Виченца Виртус Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
14. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
15. Пескара Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Реджина Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
17. Асколи Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
18. Порденоне Заявка 7 0 6 1 9 - 10 6
19. Козенца Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
2. Эмполи Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Порденоне Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
4. Лечче Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Салернитана Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
9. Козенца Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
10. Монца Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Пиза Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
13. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
14. Реджана Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Реджина Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
16. Кремонезе Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
17. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18. Пескара Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Каппеллетти Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Маротта Алессандро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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