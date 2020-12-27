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  3. Италия
Асколи
2:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
25' Желтая карточка
Валоти Матиа
1:0
28' Гол
Сабири Абдельхамид
64' Желтая карточка
Бюхель Марсель
69' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
2:0
75' Гол
Сабири Абдельхамид
76' Желтая карточка
Тиам Демба
85' Желтая карточка
Пучино Раффаэле
88' Желтая карточка
Эрамо Мирко
90'+4
1
Леали
Никола
4
Корбо
Габриэле
23
Броско
Риккардо
Кваранта
Данило
2
Пучино
Раффаэле
7
Кавион
Микеле
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
21
Сабири
Абдельхамид
91
Кирико
Козимо
99
Баич
Риад
22
Тиам
Демба
17
Серникола
Леонардо
23
Викари
Франческо
3
Раньери
Лука
27
Стрефецца
Габриэль
16
Эспозито
Сальваторе
7
Миссироли
Симоне
32
Сала
Марко
31
Ди
Франческо
Федерико
8
Валоти
Матиа
10
Флоккари
Сержио
Асколи
4-3-1-2
СПАЛ 2013
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 5 0.33
2. Сабири Абдельхамид 5 (1) 0.33
3. Кавион Микеле 1 0.07
4. Пучино Раффаэле 1 0.07
5. Крагль Оливер 0 0
6. Бюхель Марсель 0 0
7. Кирико Козимо 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастро Лукас 3 (1) 0.2
2. Палоски Альберто 3 0.2
3. Ди Франческо Федерико 3 0.2
4. Валоти Матиа 2 0.13
5. Саламон Бартош 2 0.13
6. Стрефецца Габриэль 2 0.13
7. Эспозито Сальваторе 1 0.07
8. Томович Ненад 1 0.07
9. Мурджа Алессандро 1 0.07
10. Эспозито Себастьяно 1 0.07
11. Сала Марко 0 0
12. Серникола Леонардо 0 0
13. Дикманн Лоренцо 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 5 1
2. Бюхель Марсель 4 1
3. Джербо Альберто 3 0
4. Кирико Козимо 3 0
5. Шарич Дарио 3 0
6. Корбо Габриэле 1 1
7. Петруччи Давиде 2 0
8. Сини Симоне 2 0
9. Авлонитис Тасос 2 0
10. Шпендльхофер Лукас 2 0
11. Сабири Абдельхамид 2 0
12. Личо Деан 0 1
13. Крагль Оливер 1 0
14. Пучино Раффаэле 1 0
15. Кавион Микеле 1 0
16. Тупта Любомир 1 0
17. Кваранта Данило 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Валоти Матиа 7 0
2. Стрефецца Габриэль 4 1
3. Томович Ненад 5 0
4. Эспозито Сальваторе 4 0
5. Дикманн Лоренцо 2 1
6. Д'Аллесандро Марко 2 0
7. Саламон Бартош 2 0
8. Палоски Альберто 2 0
9. Ди Франческо Федерико 2 0
10. Серникола Леонардо 2 0
11. Сала Марко 2 0
12. Эспозито Себастьяно 2 0
13. Кастро Лукас 0 1
14. Флоккари Сержио 1 0
15. Миссироли Симоне 1 0
16. Викари Франческо 1 0
17. Тиам Демба 1 0
18. Мурджа Алессандро 1 0
19. Раньери Лука 1 0
20. Околи Меме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 30% (3) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1)
 СПАЛ 2013 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 36.84% (7) 0 15.79% (3)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи
Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +11 =5 -4
СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
СПАЛ 2013 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:1 СПАЛ 2013 Серия B Асколи 2:1 СПАЛ 2013 Лега Про Асколи 2:1 СПАЛ 2013 Лега Про
СПАЛ 2013 1:0 Асколи Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 2:0 Заявка 14 8 4 2 19 - 12 28
2. Эмполи Заявка 14 7 6 1 23 - 14 27
3. Читтаделла Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
4. СПАЛ 2013 0:2 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
5. Фрозиноне 1:1 Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
6. Лечче 2:1 Заявка 15 6 6 3 29 - 20 24
7. Монца Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
8. Венеция 0:2 Заявка 15 6 5 4 20 - 14 23
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Пиза 1:1 Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
11. Брешия Заявка 14 4 6 4 22 - 20 18
12. Порденоне 1:1 Заявка 15 3 9 3 15 - 15 18
13. Виченца Виртус 1:2 Заявка 14 3 7 4 20 - 23 16
14. Реджана Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15. Кремонезе Заявка 14 3 6 5 15 - 18 15
16. Реджина Заявка 15 3 5 7 14 - 22 14
17. Козенца 1:1 Заявка 15 2 8 5 11 - 12 14
18. Пескара 0:2 Заявка 15 3 3 9 14 - 27 12
19. Асколи 2:0 Заявка 15 2 3 10 12 - 24 9
20. Виртус Энтелла 2:0 Заявка 15 1 5 9 11 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 0:2 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Салернитана 2:0 Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Читтаделла Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Эмполи Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция 0:2 Заявка 8 4 1 3 11 - 7 13
7. Лечче 2:1 Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
9. Фрозиноне 1:1 Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза 1:1 Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Виченца Виртус 1:2 Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
14. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
15. Пескара 0:2 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Реджина Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
17. Асколи 2:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
18. Порденоне 1:1 Заявка 7 0 6 1 9 - 10 6
19. Козенца 1:1 Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла 2:0 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:1 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
2. Эмполи Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Порденоне 1:1 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
4. Лечче 2:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Салернитана 2:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
6. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7. Венеция 0:2 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
9. Козенца 1:1 Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
10. Монца Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
11. СПАЛ 2013 0:2 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Пиза 1:1 Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
13. Виченца Виртус 1:2 Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
14. Реджана Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Реджина Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
16. Кремонезе Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
17. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18. Пескара 0:2 Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
19. Виртус Энтелла 2:0 Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи 2:0 Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Сабири Абдельхамид бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Валоти Матиа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
СПАЛ 2013
4.85
3.36
100.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.05 12.00 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.85 3.36 1.86

Самый высокий коэффициент на матч «Асколи» – «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Асколи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Асколи» – «СПАЛ 2013», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.60 1.05 6.65 1.08 3.20 1.33 2.45 1.55 1.82 2.09 1.43 2.83 1.29 3.46 1.11 5.80 1.07 6.35 1.00 11.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.48 1.80 2.01 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.53 1.52 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95
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