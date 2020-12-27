Асколи
2:0
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
СПАЛ 2013
25' Желтая карточкаВалоти Матиа
1:0
28' ГолСабири Абдельхамид
64' Желтая карточкаБюхель Марсель
69' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
2:0
75' ГолСабири Абдельхамид
76' Желтая карточкаТиам Демба
84' Желтая карточкаПучино Раффаэле
88' Желтая карточкаЭрамо Мирко
30
Шарич
Дарио
99
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
-
88 Личо ДеанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Делио
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Сала МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Гомис МорисВратарь
- Вратарь
-
20 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Сек ДембаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
25'
28'
64'
75'
2:0
76'
84'
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 8
-
2 Угловые 11
-
1 Офсайды 2
-
22 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
35 Владение мячом, % 65
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|5
|0.33
|2.
|Сабири Абдельхамид
|5 (1)
|0.33
|3.
|Кавион Микеле
|1
|0.07
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.07
|5.
|Крагль Оливер
|0
|0
|6.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|7.
|Кирико Козимо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастро Лукас
|3 (1)
|0.2
|2.
|Палоски Альберто
|3
|0.2
|3.
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.2
|4.
|Валоти Матиа
|2
|0.13
|5.
|Саламон Бартош
|2
|0.13
|6.
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.13
|7.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.07
|8.
|Томович Ненад
|1
|0.07
|9.
|Мурджа Алессандро
|1
|0.07
|10.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.07
|11.
|Сала Марко
|0
|0
|12.
|Серникола Леонардо
|0
|0
|13.
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|5
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|4
|1
|3.
|Джербо Альберто
|3
|0
|4.
|Кирико Козимо
|3
|0
|5.
|Шарич Дарио
|3
|0
|6.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|7.
|Петруччи Давиде
|2
|0
|8.
|Сини Симоне
|2
|0
|9.
|Пучино Раффаэле
|2
|0
|10.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|11.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|12.
|Сабири Абдельхамид
|2
|0
|13.
|Личо Деан
|0
|1
|14.
|Крагль Оливер
|1
|0
|15.
|Эрамо Мирко
|1
|0
|16.
|Кавион Микеле
|1
|0
|17.
|Тупта Любомир
|1
|0
|18.
|Кваранта Данило
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Валоти Матиа
|7
|0
|2.
|Стрефецца Габриэль
|4
|1
|3.
|Томович Ненад
|5
|0
|4.
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|5.
|Дикманн Лоренцо
|2
|1
|6.
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|7.
|Саламон Бартош
|2
|0
|8.
|Палоски Альберто
|2
|0
|9.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|10.
|Серникола Леонардо
|2
|0
|11.
|Сала Марко
|2
|0
|12.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|13.
|Кастро Лукас
|0
|1
|14.
|Флоккари Сержио
|1
|0
|15.
|Миссироли Симоне
|1
|0
|16.
|Викари Франческо
|1
|0
|17.
|Тиам Демба
|1
|0
|18.
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|19.
|Раньери Лука
|1
|0
|20.
|Околи Меме
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|СПАЛ 2013
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|36.84% (7)
|0
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +2 =4 -14Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи
Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +11 =5 -4СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 13
|28
|2.
|Эмполи
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 14
|27
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|6.
|Лечче
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|29 - 20
|24
|7.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 12
|23
|8.
|Венеция
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|9.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Пиза
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 28
|19
|11.
|Брешия
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 20
|18
|12.
|Порденоне
|Заявка
|15
|3
|9
|3
|15 - 15
|18
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 23
|16
|14.
|Реджана
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 18
|15
|16.
|Реджина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|17.
|Козенца
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|11 - 12
|14
|18.
|Пескара
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 28
|12
|19.
|Асколи
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 24
|9
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|2.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Монца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|Венеция
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|18 - 12
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|15.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|18.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|9 - 10
|6
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|2.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|3.
|Порденоне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|4.
|Лечче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|9.
|Козенца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|10.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|Пиза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 19
|9
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|17.
|Брешия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Пескара
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2
Победитель
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